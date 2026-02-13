About Cookies on This Site

    Refrigeradores

    ¿Cómo limpiar tu refrigerador?: Guía paso a paso

          

    Refrigerador LG abierto en una cocina moderna, bien surtido con bebidas, frutas, verduras y alimentos frescos, en el que destaca su almacenamiento limpio, espacioso y organizado.

    En todo hogar en Colombia, el refrigerador es más que un simple electrodoméstico. Es el corazón de la cocina, un fiel guardián de productos frescos, salsas, sobras e ingredientes familiares preciados. Mantener el refrigerador limpio es esencial no solo para el bienestar de la familia, sino también por razones económicas, especialmente con el aumento actual de los costos de energía. Un refrigerador limpio y bien organizado funciona de manera más eficiente, lo que puede ayudar a reducir la factura de la luz y garantizar que los alimentos se mantengan frescos por más tiempo. En esta guía paso a paso, aprenderá a limpiar cada parte de su refrigerador, incluyendo el dispensador de agua y el exterior, utilizando métodos seguros y efectivos.

    ¿Con qué frecuencia debes limpiar tu refrigerador?

     

    En un hogar en Colombia típico, el refrigerador se abre decenas de veces al día para refrigerios, preparar comidas y reuniones familiares. Toda esta actividad implica que los derrames, las migas y las sobras olvidadas se acumulan rápidamente. Para una seguridad alimentaria y una eficiencia óptimas, es recomendable realizar una limpieza profunda del refrigerador al menos una vez al mes. Sin embargo, también es recomendable hacer una limpieza rápida cada semana: revisar si hay productos caducados y limpiar cualquier derrame visible. Esto no solo protege la salud de la familia, sino que también ayuda a que el refrigerador consuma menos energía, lo que contribuye a reducir los gastos del hogar con el tiempo.

    Lo que necesitarás

     

    Para limpiar su refrigerador y congelador de manera efectiva, comienza con las herramientas y los materiales adecuados: artículos seguros y que no dañen las superficies, ni dejen residuos dañinos. 

    Productos de limpieza, incluyendo guantes, esponjas, cepillos, botellas rociadoras y paños sobre una mesa de madera, herramientas esenciales para mantener un refrigerador LG limpio y fresco.

    Herramientas y materiales recomendados

     

    Para una limpieza a fondo, prepara lo siguiente:

      

      • Un paño de microfibra húmedo

      • Un paño de microfibra seco

      • Un paño de fregar (no dañino)

      • Spray de limpieza (suave, para uso alimentario)

      • Agua tibia

      

    Estas herramientas le permiten limpiar hasta el último rincón sin rayar superficies delicadas ni dejar pelusa.

    Productos que se deben evitar al limpiar

     

    Antes de usar cualquier producto de limpieza, compruebe siempre si es apto para refrigeradores. Evite productos químicos agresivos, ya que pueden dañar el interior del refrigerador y afectar la seguridad alimentaria. Siga siempre las instrucciones del fabricante de los productos de limpieza y, en caso de duda, opte por agua y jabón de lavavajillas suave. 

    ¿Cómo limpiar el interior de su refrigerador?

    Persona con guantes amarillos limpiando un estante de cristal con una esponja dentro de un refrigerador LG, demostrando el mantenimiento adecuado para garantizar la higiene y la frescura.

    Paso 1: Vacíe el contenido del refrigerador

    Empieza por apagar el refrigerador. Retira todos los alimentos y, si es necesario, guarda los perecederos en una hielera. Este es un buen momento para revisar las fechas de caducidad y desechar todo lo que ya no esté fresco.

     

    Paso 2: Limpiar las migas

    Utilice un paño de microfibra húmedo para eliminar con cuidado las migas, los derrames y cualquier residuo suelto de los estantes y cajones. Esto evita rayones y facilita una limpieza más profunda.

     

    Paso 3: Retire todas las piezas desmontables del refrigerador

    Retire con cuidado todos los estantes, cajones y compartimentos extraíbles de la puerta. Esto le permitirá limpiarlos más a fondo y acceder a todos los rincones del refrigerador.

     

    Paso 4: Lavar los estantes del refrigerador

    Si es posible, lave los estantes y los contenedores en el fregadero con jabón lavavajillas suave, agua tibia y una esponja suave. Para los estantes fijos, rocíe con una solución limpiadora suave y límpielos. Evite usar agua caliente en los estantes de vidrio recién sacados del refrigerador, ya que los cambios bruscos de temperatura pueden agrietarlos.

    Una mujer con guantes amarillos limpia un cajón extraíble con un paño rosa de un refrigerador LG, mostrando el cuidado adecuado para mantener la higiene y la frescura dentro del electrodoméstico.

    Paso 5: Deje secar los estantes y cajones

    P Coloque los estantes y cajones lavados sobre una toalla limpia al lado del fregadero o déjelos secar al aire dentro del refrigerador con la puerta abierta.

     

    Paso 6: Limpie el interior del refrigerador

    Con una esponja suave y limpia y una solución limpiadora suave, limpie con cuidado todas las superficies interiores. Preste especial atención a las esquinas, los sellos y las juntas de las puertas. Siga siempre las recomendaciones de limpieza del fabricante.

    Paso 7: Limpie el refrigerador solo con agua sobre un paño húmedo

    Pase nuevamente por todas las superficies limpias un paño húmedo con agua tibia para eliminar cualquier resto de solución de limpieza y evitar la acumulación de residuos.

     

    Paso 8: Seque el refrigerador con un paño de microfibra limpio

    Use un paño de microfibra seco para secar bien todas las superficies interiores. Esto ayuda a prevenir la formación de moho y hongos, y mantiene su refrigerador con un aroma fresco.

     

    Paso 9: Una vez seco, vuelva a colocar los estantes, cajones y alimentos.

    Vuelva a colocar todos los estantes y cajones una vez que estén completamente secos. Guarde los alimentos dentro, organizándolos sobre la marcha para una mejor visibilidad y ventilación.

    Interior organizado de un refrigerador LG con frutas, verduras, huevos y condimentos cuidadosamente almacenados, lo que demuestra una organización óptima para mantener la frescura y facilitar el acceso a los alimentos.
    Estantes en desorden dentro de un refrigerador LG lleno de recipientes, bolsas y jarras, lo que muestra que es necesario organizarlo mejor para mantener la frescura y la eficiencia.

    Organización del refrigerador

     

    Empieza por retirar los artículos viejos o caducados y limpiar las manchas pegajosas. Coloca los artículos con la fecha de caducidad más próxima al frente, donde sean fáciles de ver y usar. Para una frescura aún mayor, considera refrigeradores con las tecnologías LINEARCooling™ y DoorCooling+™ de LG, que ayudan a mantener tus alimentos frescos, por más tiempo y con una refrigeración uniforme.[Descubre los refrigeradores LG con refrigeración avanzada]. 

    Persona con guantes amarillos limpiando el exterior de un refrigerador LG con un paño rosa, lo que garantiza una superficie impecable y sin manchas para darle un aspecto lustroso.

    ¿Cómo limpiar el exterior de su refrigerador?

     

    ✓ Paso 1: Use un paño suave para limpiar el exterior

     

    Limpie el exterior con un paño suave y húmedo y un detergente suave, prestando atención a las manijas y los bordes donde se acumulan las huellas dactilares.

      

    ✓ Paso 2: Limpiar con una toalla limpia y húmeda para evitar dejar manchas

     

    Pase una toalla limpia y húmeda sobre la superficie para eliminar cualquier resto de jabón o limpiador.

      

    ✓ Paso 3: Use un paño de microfibra para secar el exterior del refrigerador

     

    Seque completamente con un paño de microfibra para evitar manchas de agua y mantener su refrigerador con un aspecto impecable.

    ¿Cómo limpiar un refrigerador de acero inoxidable sin dejar marcas?

     

    ✓ SPaso 1: Encuentra la dirección de la veta del acero inoxidable

      

    Mire atentamente y limpie en la dirección de la veta para obtener mejores resultados.

      

    ✓ Paso 2: Utilice un limpiador específico para acero inoxidable

      

    Aplique un limpiador diseñado para superficies de acero inoxidable, utilizando un paño suave.

      

    ✓ Paso 3: Secar

      

    Termine puliendo con un paño limpio y seco para evitar rayas y huellas dactilares.

    Si sigues estos pasos, mantendrás tu refrigerador funcionando de manera eficiente, protegerás la salud de tu familia e incluso ahorrarás en costos de energía, lo que ayudará a que tu hogar prospere todos los días.

    Preguntas frecuentes sobre la limpieza del refrigerador

    Q.

    ¿Cómo puedo limpiar el refrigerador de forma natural?

    A.

    Utilice una mezcla de partes iguales de agua y vinagre blanco para una limpieza natural y segura.

    Q.

    ¿Cómo puedo eliminar las manchas difíciles del refrigerador?

    A.

    Haga una pasta de bicarbonato de sodio y agua, aplíquela suavemente y luego limpie.

    Q.

    ¿Cómo puedo eliminar los olores del refrigerador?

    A.

    Coloque una caja abierta de bicarbonato de sodio dentro o use carbón activado para absorber los olores.

    Q.

     ¿Por qué hay tanta agua en el refrigerador?

    A.

    El exceso de agua puede deberse a orificios de drenaje bloqueados o configuraciones de temperatura inadecuadas.

    Q.

    ¿Cómo arreglar el agua en el refrigerador?

    A.

    Verifique y limpie los orificios de drenaje bloqueados y asegúrese de que el refrigerador esté configurado a la temperatura correcta.

    Q.

    ¿Dónde se debe almacenar la carne cruda en el refrigerador?

    A.

    Guarde la carne cruda en el estante más bajo, en un recipiente sellado, para evitar la contaminación cruzada.

    Q.

     ¿Qué tan frío debe ser un refrigerador?

    A.

    La temperatura ideal está entre 3 °C y 5 °C (37 °F–41 °F) para mantener los alimentos seguros y frescos.