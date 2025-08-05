Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Se coloca un cuadro rojo con el texto "LG Streaming Week" en él.

Se coloca un cuadro rojo con el texto "LG Streaming Week" en él.

LG Streaming Week

Explora ofertas especiales y sumérgete en el entretenimiento.

1 de septiembre - 5 de octubre

 

Disfruta de ofertas por tiempo limitado, solo disponibles durante la Semana de Transmisión de LG. Aprovecha tu oferta ahora con un beneficio especial.

Disfruta de una oferta especial en tu TV LG

Abre la app LG Streaming Week para descubrir increíbles ofertas por tiempo limitado. LG Streaming Week ofrece una variedad de beneficios especiales para los nuevos y actuales propietarios de televisores LG.

La pantalla de inicio de LG webOS tiene un recuadro rojo que dice "LG Streaming Week".

*Ofertas válidas únicamente en modelos 2018-2025 de Smart TVs 4K y 8K, StanbyME, StanbyME 2, StanbyME Go y monitores inteligentes UHD y WQHD.

Obtenga ofertas por tiempo limitado

Explora y activa las ofertas especiales instalando la aplicación LG Streaming Week en tu dispositivo habilitado para webOS.

América tvGO internacional

1 mes gratis en América tvGO

Apple TV

Excelentes películas para alquilar por menos de $4

El mundo del tiburón bebé

Consigue un pase de 1 mes para Baby Shark World

Crunchyroll

¡Obtén 30 días gratis!

DGO

Obtén un 20% en DGO por 2 meses

iQIYI

Obtenga un 30% de descuento en un plan premium de 1 año

Kanto

¡Canta 1 mes gratis con KANTO!

Canales LG

Todo tipo de espectáculos, todo GRATIS

MUBI

Obtenga 3 meses gratis

JUEGO.OBRAS

Juega a Temple Maze sin publicidad en Play.Works

ETAPA+

Obtenga 3 meses gratis

Cómo canjear su beneficio

Logotipo de LG en un cuadro rojo, arriba a la derecha el número 1
Paso 1

Abra la aplicación LG Streaming Week en su televisor.

Iconos de aplicaciones en un cuadro rojo, arriba a la derecha el número 2
Paso 2

Explore las ofertas especiales de nuestros socios.

Televisor LG y control remoto en una caja roja, arriba a la derecha número 3
Paso 3

Elige una oferta y disfruta de contenidos en LG TV.

Se coloca una imagen de relleno OLED en el televisor LG

Se coloca una imagen de relleno OLED en el televisor LG

Explora televisores que dan vida a tu contenido

Explora televisores que dan vida a tu contenido Más información
Televisor inteligente LG que muestra una pantalla de inicio webOS con aplicaciones de entretenimiento y elementos de interfaz de usuario de LG Channels que se expanden dinámicamente hacia afuera y resaltan más de 4000 aplicaciones y canales globales.

webOS para entretenimiento

Disfruta de contenido sin fin con webOS

Disfruta de contenido sin fin con webOS Más información

*El contenido, las aplicaciones y las ofertas disponibles pueden variar según el servicio, país, producto y región.

**Las ofertas pueden cerrarse antes de tiempo debido a la cantidad limitada de cupones.

 

*América tvGO internacional: Oferta válida hasta el 5/10/2025. Disponible en modelos LG Smart TV con webOS 5.0 a webOS25. Solo para nuevos suscriptores fuera de Perú. 1 mes gratis con registro en tvgo.pe. Renovación automática al precio local. Requiere conexión a internet. Consulta los términos y condiciones en tvgo.pe

 

*Apple TV: La colección finaliza el 6/10/2025. Requiere una cuenta Apple con un método de pago registrado. Se aplican términos y condiciones.

 

*Baby Shark World: La oferta finaliza el 5 de octubre de 2025. La oferta está disponible para webOS 4.0-25 en la app LG Streaming Weeks. El pase de prueba gratuito de 1 mes es válido solo para un uso por parte de los usuarios que obtengan un código durante el período promocional. El plan se renovará al precio regular de tu región mensualmente hasta que se cancele. Se aplican términos y condiciones.

 

*Crunchyroll: Prueba gratuita de 30 días. Membresía Crunchyroll Fan disponible para suscriptores nuevos y elegibles de Crunchyroll en territorios seleccionados. El plan se renueva automáticamente al precio regular en tu territorio al finalizar el periodo de prueba. Se aplican términos adicionales. Oferta válida solo para un canje por cliente.

 

*DGO: Promoción válida para clientes que activen DGO en Colombia, Perú, Ecuador y Chile desde la página directvgo.com/lg. La promoción aplica solo a los paquetes base disponibles en directvgo.com/LG, no aplica a paquetes premium ni otros ad ons. Vigencia del 1 de septiembre de 2025 al 5 de octubre de 2025.

 

*iQIYI: Oferta válida del 01/09/2025 al 05/10/2025. Disponible en televisores LG modelos: 2018-2025. Disponible a todos los asesinos. Sujeto a términos y condiciones.

 

*Kanto: Disponible solo en Smart TVs LG durante la Semana de Transmisión de LG, del 1 de septiembre al 5 de octubre de 2025. Los nuevos suscriptores obtienen una prueba gratuita de 30 días, ya sea mensual o anual; se renueva automáticamente al precio de la región del plan seleccionado, a menos que canceles antes de que finalice el periodo de prueba. Puedes cancelar en cualquier momento para evitar cargos. Se aplican términos y condiciones.

 

*MUBI: Oferta disponible en todos los modelos LG 2018-2025. Válido sólo para suscriptores nuevos y recurrentes. El plan se renueva al precio de tu región por mes después del período promocional. Se aplican términos.

 

*PLAY.WORKS: Temple Maze está disponible sin anuncios exclusivamente en la app de Juegos Gratis de Play.Works por tiempo limitado durante la Semana de Transmisión LG en Latinoamérica. Oferta válida solo para Smart TVs LG en las regiones participantes de Latinoamérica. Requiere conexión a internet.

   

*STAGE+: La oferta es válida para una suscripción mensual. Los primeros 3 meses son gratis. Posteriormente se cargará el precio mensual completo. La suscripción se puede cancelar en cualquier momento a través de la configuración.