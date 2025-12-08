We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Los mejores refrigeradores de 2025: Guía para elegir el modelo perfecto para tu hogar
El refrigerador no es un electrodoméstico más: es el corazón de la cocina colombiana. Ya sea que guardes productos frescos del mercado, mantengas aguas frescas o prepares comidas familiares para la semana, el refrigerador adecuado puede hacer que tu vida diaria sea más sencilla, saludable y económica. En esta guía 2025, te ayudaremos a encontrar el mejor refrigerador para el hogar en Colombia, explicando por qué es importante, qué características priorizar y destacando los mejores modelos LG que combinan innovación, ahorro y estilo.
En las familias Colombianas, la cocina es un lugar de conexión, celebración y cariño. Un buen refrigerador no solo mantiene la comida fría, sino que también protege la salud y el bienestar de tus seres queridos al preservar la frescura, el sabor y los nutrientes de tus comidas.
Pero elegir el refrigerador adecuado también tiene un impacto directo en el presupuesto familiar. Con el aumento de los precios de la electricidad, un modelo de bajo consumo puede ayudarle a ahorrar cientos o incluso miles de pesos al año, dinero que puede invertir mejor en su familia. Además, los refrigeradores modernos, con funciones inteligentes y diseños elegantes, también pueden añadir comodidad y un toque de modernidad a su hogar
Características clave que debes buscar en los mejores refrigeradores de Colombia
No todos los refrigeradores son iguales. Para encontrar el que mejor se adapte al hogar colombiano, es importante considerar más allá del tamaño y el precio. Estas son las características principales y por qué son importantes:
Ahorro energético imbatible: Entendiendo el "ahorro" de los refrigeradores modernos
En Colombia, la eficiencia energética no es sólo una palabra de moda: es un factor esencial para cualquier electrodoméstico importante. Notarás etiquetas como NOC (Norma Oficial Colombiano), CONUEE (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía) y FIDE (Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica) en los mejores refrigeradores. Estas certificaciones garantizan que el electrodoméstico cumple con estrictos estándares de bajo consumo energético.
Los refrigeradores LG destacan en este aspecto. Gracias a la avanzada tecnología de compresores Inverter, muchos modelos LG ofrecen hasta un 40% de ahorro energético en comparación con modelos anteriores, lo que significa que su factura de electricidad es notablemente menor. Estos ahorros son especialmente significativos en los hogares Colombianos, donde los refrigeradores suelen estar funcionando todo el día en climas cálidos.
Capacidad y diseño: ¿Cómo encontrar el ajuste perfecto para tu cocina y tu familia?
Con el auge de las cocinas integrales en Colombia, el diseño de los refrigeradores también importa. LG ofrece estilos modernos y minimalistas que se integran a la perfección con cualquier cocina, optimizando el espacio y realzando la apariencia de su hogar.
El tamaño adecuado depende de las necesidades de tu familia. En Colombia, los tipos de refrigeradores más comunes son:
Top Mount
Congelador arriba, refrigerador abajo. Ideal para familias pequeñas (2-3 personas) o apartamentos.
Bottom Mount
Congelador abajo, refrigerador a la altura de los ojos. Ideal para quienes desean acceder fácilmente a alimentos frescos.
Side by Side
Dos puertas verticales, con refrigerador y congelador uno al lado del otro. Perfecto para familias numerosas o quienes prefieren organizar por categorías.
French Door
Puertas dobles arriba, congelador abajo. Ofrece la mayor capacidad y flexibilidad, ideal para familias de 4 o más personas o para recibir visitas.
Tecnología de refrigeración avanzada: Mantiene tus alimentos frescos durante más tiempo
Lo que hay dentro de un refrigerador importa tanto como lo que hay fuera. LG integra varias tecnologías de refrigeración avanzadas que ayudan a mantener tus alimentos frescos durante días:
DoorCooling+™
Distribuye aire frío de forma más rápida y uniforme, especialmente a los alimentos almacenados en la puerta, minimizando las fluctuaciones de temperatura.
LinearCooling™
Mantiene una temperatura constante, ayudando a que los alimentos se mantengan frescos y sabrosos por más tiempo.
Multi Air Flow™
Garantiza una distribución uniforme del aire frío en cada estante, evitando puntos calientes o esquinas deterioradas
No Frost/Antifreeze
Evita la acumulación de hielo, para que nunca tengas que descongelar manualmente.
Funciones inteligentes y de comodidad: el futuro en tu cocina con LG ThinQ®
LG ThinQ™
Imagina gestionar tu refrigerador desde tu smartphone: cambia la temperatura, recibe recordatorios de mantenimiento o incluso diagnostica problemas a distancia. Los refrigeradores LG ThinQ® ofrecen conectividad Wi-Fi e integración con apps inteligentes, lo que facilita el control y la supervisión de tu electrodoméstico desde cualquier lugar.
InstaView™
InstaView™ permite ver el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta, ahorrando energía y reduciendo la pérdida de aire frío. Muchos usuarios elogian a LG por su interfaz intuitiva y sus opciones inteligentes de ahorro de energía, que a menudo superan a la competencia en comodidad y eficiencia.
Durabilidad y garantía: Invertir en un refrigerador que dure
Los refrigeradores son inversiones a largo plazo, que suelen durar de 10 a 16 años. Por eso, la calidad de construcción, la fiabilidad y la cobertura de la garantía son fundamentales. El compresor Linear Inverter de LG cuenta con una garantía de 10 años, lo que le brinda tranquilidad y demuestra confianza en su tecnología. Al elegir un refrigerador, siempre busque garantías integrales que protejan su inversión.
Los mejores refrigeradores LG para Colombia en 2025
A continuación se presentan tres refrigeradores LG destacados que están causando sensación en el mercado Colombiano este año:
LG French Door Model [gm65bpp]: La opción inteligente para familias numerosas y entusiastas de la tecnología
Si tienes una familia numerosa o te encanta recibir visitas, el LG French Door gm65bpp es una innovación. Con un amplio ancho de 833 mm y un elegante perfil de 810 x 1750 x 830 mm, tiene capacidad para una gran cantidad de alimentos y luce espectacular en cualquier cocina.
GM65BPP
Entre sus características principales se incluyen LinearCooling™ para una frescura duradera, DoorCooling+™ para un enfriamiento uniforme y un compresor lineal Inverter silencioso, duradero y con certificación de bajo consumo energético. Las reseñas positivas destacan su diseño intuitivo y cómo mantiene temperaturas constantes incluso al abrirlo con frecuencia, ideal para hogares con mucho movimiento.
Modelo LG Side-by-Side [vs27bxqp] con InstaView™: Estilo, innovación y acceso instantáneo
¿Buscas algo que combine comodidad y un toque impactante? El modelo LG vs27bxqp de dos puertas verticales cuenta con InstaView Door-in-Door™: solo toca dos veces para ver el interior sin abrir, ahorrando energía y manteniendo los alimentos más frescos.
VS27BXQP
Con unas dimensiones de 912 x 1790 x 850 mm, se integra a la perfección en cocinas modernas. Los sistemas LinearCooling™ y DoorCooling+™ garantizan una frescura constante, mientras que la conectividad LG ThinQ™ te permite controlar la configuración desde tu teléfono. El compresor Smart Inverter es eficiente y fiable, y ha recibido excelentes críticas tanto por su estilo como por su rendimiento.
El Modelo LG Top Mount [gt32wp]: Máxima eficiencia y practicidad para el día a día
Para familias más pequeñas o quienes buscan eficiencia, el refrigerador LG Top Mount gt32wp es una opción inteligente. Su tamaño compacto (555 x 1667 x 630 mm) cabe en cualquier lugar, sin sacrificar la tecnología:
GT32WP
Con LinearCooling™ para un control preciso de la temperatura, DoorCooling+™ para un enfriamiento rápido y uniforme, y Multi Air Flow™ para una distribución uniforme del aire, tus alimentos se mantienen frescos hasta 7 días más. Smart Diagnosis™ simplifica el mantenimiento y el compresor Smart Inverter con 10 años de garantía garantiza su tranquilidad. Los usuarios mexicanos elogian su practicidad, bajo nivel de ruido y ahorro de energía.
Consejos para maximizar la vida útil y la eficiencia de su nuevo refrigerador
Para aprovechar al máximo tu inversión, sigue estos sencillos consejos:
✓ Coloca tu refrigerador lejos de fuentes de calor (como hornos o luz solar directa).
✓ Ajusta la temperatura del refrigerador entre 3 °C y 5 °C, y la del congelador a -18 °C.
✓ Evita llenarlo demasiado para permitir una buena circulación del aire.
✓ Limpia las bobinas y las juntas de la puerta con regularidad para mantener una alta eficiencia.
✓ Utiliza la función Smart Diagnosis™ (si está disponible) para solucionar problemas rápidamente.
Con el cuidado adecuado, tu refrigerador servirá a la familia de manera confiable durante años.
Compras inteligentes: Considerar financiamiento como "Meses sin intereses"
Comprar un refrigerador de alta gama es una gran inversión, pero las tiendas colombianas lo facilitan con "meses sin intereses" (MSI). Grandes tiendas como Éxito, Jumbo y Alkosto suelen ofrecer planes MSI para refrigeradores LG. Esto permite distribuir el costo a lo largo del tiempo sin pagar de más, lo que hace que los electrodomésticos premium sean accesibles para más familias.
Preguntas frecuentes sobre los mejores refrigeradores
Q.
¿Cuál es la marca de refrigerador más recomendada en Colombia según Profeco?
A.
Según estudios recientes de Profeco, marcas como Electrolux y LG han recibido calificaciones de "excelente" a "muy bueno" para modelos específicos. Siempre es recomendable consultar la última edición de la Revista del Consumidor de Profeco para obtener la información más actualizada.
Q.
¿Qué refrigerador LG consume menos energía?
A.
Muchos refrigeradores LG con tecnología de compresor Linear Inverter están diseñados para una alta eficiencia energética, algunos con ahorros de hasta un 40 %. Busque modelos con alta calificación de eficiencia energética (etiqueta NOM/FIDE) y características como DoorCooling+™ que minimizan la pérdida de aire frío.
Q.
¿Dónde puedo comprar refrigeradores LG en Colombia con meses sin intereses?
A.
Las principales tiendas departamentales y de autoservicio en Colombia, como Liverpool, El Palacio de Hierro, Coppel y Elektra, suelen ofrecer meses sin intereses en refrigeradores LG. Es recomendable consultar sus promociones vigentes.
Elegir el refrigerador adecuado para el hogar colombiano significa invertir en la salud, la comodidad y el futuro de su familia. Con las características innovadoras, el ahorro de energía y la calidad confiable de LG, disfrutará de alimentos más frescos y una cocina más feliz durante años.