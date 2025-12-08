About Cookies on This Site

Monitor LG 22" FHD con sRGB 99%, HDR10, 100Hz Overclock a 120Hz, 1ms MBR

Monitor LG 22" FHD con sRGB 99%, HDR10, 100Hz Overclock a 120Hz, 1ms MBR

22U403A-B
Vista frontal
Vista lateral a -15 grados
Vista lateral a +15 grados
Vista en perspectiva
Vista lateral
Vista trasera
Vista trasera en perspectiva
Acercamiento a los puertos de conexión
top view
back view
back side right view
back side left view
Características principales:

  • Pantalla Full HD de 22" (1920x1080) para imágenes nítidas y detalladas.
  • sRGB 99% (Típ.) para colores más precisos y coherentes en pantalla.
  • Frecuencia de 100Hz nativos y 120Hz O/C para movimiento más fluido.
  • 1ms Motion Blur Reduction para menos desenfoque en escenas rápidas.
  • HDR10 realza brillo y contraste para una imagen más impactante.
  • Base ergonómica con inclinación ajustable de -5° a 15° para mayor confort.
Más

Compacto, pero poderoso

La pantalla Full HD de 22" ofrece imágenes nítidas y colores más fieles gracias al 99% sRGB (Typ.), 250 nits (Typ.) de brillo y una relación de contraste 4000:1 que realza cada detalle.

Un escritorio moderno con un monitor LG mostrando un portafolio fotográfico vibrante. El monitor está centrado en un escritorio de madera con teclado, mouse, taza de café, audífonos y una planta. Al fondo, un hombre trabaja cerca de una gran ventana en una oficina contemporánea.

*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El teclado y el ratón no están incluidos en el paquete.

Vista general de características del monitor mostrando cinco especificaciones: resolución Full HD, sRGB 99% (Típ.) con soporte HDR10, tasa de refresco de 100Hz, 1ms MBR y ajuste de inclinación. Incluye imágenes de escritorio moderno, gráfico de espectro de color, escena de juego de carreras y ángulo de inclinación.
Gráfico promocional de un monitor con 100Hz. A la izquierda, texto con beneficios como visuales fluidos y flujo de trabajo continuo. A la derecha, varias pantallas superpuestas muestran un juego de disparos futurista, gráficos y software de diseño, ilustrando el rendimiento fluido.

Visuales fluidas.
Movimiento continuo.

Su refresco nativo de 100Hz mantiene animaciones y programas

cargando de forma suave, mientras que el modo overclock a 120Hz

brindauna experiencia de juego más realista,

con menos parpadeos y menor desenfoque de movimiento.

*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La función de frecuencia de actualización puede variar en función de las condiciones del ordenador del usuario.

Escena de juego de carreras para promocionar la función 1ms MBR. Un auto futurista amarillo avanza a toda velocidad con efectos de desenfoque. A la derecha, texto destaca beneficios como jugabilidad rápida, menos desenfoque y ventaja competitiva.

Velocidad para ganar

Con 1ms Motion Blur Reduction* reduce el desenfoque y las estelas en escenas rápidas,

ofreciendo una jugabilidad más clara.Los movimientos dinámicos se ven más definidos,

dándote ventaja en cada partida.

*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*La reducción del desenfoque de movimiento de 1 ms provoca una disminución de la luminancia, y las siguientes funciones no se pueden utilizar mientras está activada: Sincronización adaptativa / DAS (Sincronización dinámica de acción)

*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de la MBR de 1 ms.

Colores que se sienten reales

Con soporte HDR10 y cobertura sRGB 99% (Typ.), el monitor ofrece un espectro amplio y preciso que eleva la inmersión en juegos. Su reproducción de color también es ideal para trabajos creativos, tareas de oficina y entretenimiento diario.

Divide la pantalla sin frenar tu ritmo

La app LG Switch te ayuda a optimizar tu flujo de trabajo: divide la pantalla hasta en 6 paneles, cambia el diseño visual o activa tu plataforma de videollamadas con un atajo, todo desde un solo monitor.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.

Dynamic Action Sync

Con Dynamic Action Sync se reduce el retraso de entrada, permitiendo reaccionar en tiempo real y capturar momentos clave del juego al instante.

Black Stabilizer

Black Stabilizer mejora la visibilidad en zonas oscuras, ayudándote a detectar oponentes escondidos y moverte con mayor precisión en escenas de alto contraste.

Modo Lectura

El Modo Lectura ajusta la temperatura de color y el nivel de brillo para brindar una visualización más relajada, ideal para leer por periodos prolongados.

Flicker Safe

Con Flicker Safe minimiza el parpadeo imperceptible en pantalla, ofreciendo una experiencia más cómoda y reduciendo la fatiga visual.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

Diseño ergonómico

Su diseño limpio y unibody con base cuadrada optimiza el espacio del escritorio y mantiene todo en orden. Además, su inclinación ajustable de -5° a 15° te permite adaptar la pantalla a una postura más cómoda.

Vista superior de un escritorio minimalista con monitor, teclado, mouse y taza de café a la izquierda, y vista lateral del mismo monitor a la derecha mostrando el rango de inclinación de -5° a 20°.
