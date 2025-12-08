We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Monitor LG 22" FHD con sRGB 99%, HDR10, 100Hz Overclock a 120Hz, 1ms MBR
22U403A-B
Características principales:
- Pantalla Full HD de 22" (1920x1080) para imágenes nítidas y detalladas.
- sRGB 99% (Típ.) para colores más precisos y coherentes en pantalla.
- Frecuencia de 100Hz nativos y 120Hz O/C para movimiento más fluido.
- 1ms Motion Blur Reduction para menos desenfoque en escenas rápidas.
- HDR10 realza brillo y contraste para una imagen más impactante.
- Base ergonómica con inclinación ajustable de -5° a 15° para mayor confort.
Compacto, pero poderoso
La pantalla Full HD de 22" ofrece imágenes nítidas y colores más fieles gracias al 99% sRGB (Typ.), 250 nits (Typ.) de brillo y una relación de contraste 4000:1 que realza cada detalle.
Un escritorio moderno con un monitor LG mostrando un portafolio fotográfico vibrante. El monitor está centrado en un escritorio de madera con teclado, mouse, taza de café, audífonos y una planta. Al fondo, un hombre trabaja cerca de una gran ventana en una oficina contemporánea.
*Las imágenes son simulaciones para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El teclado y el ratón no están incluidos en el paquete.
*Las imágenes se han simulado para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La función de frecuencia de actualización puede variar en función de las condiciones del ordenador del usuario.
*Las imágenes se han simulado para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*La reducción del desenfoque de movimiento de 1 ms provoca una disminución de la luminancia, y las siguientes funciones no se pueden utilizar mientras está activada: Sincronización adaptativa / DAS (Sincronización dinámica de acción)
*Puede producirse parpadeo durante el funcionamiento de la MBR de 1 ms.
Colores que se sienten reales
Con soporte HDR10 y cobertura sRGB 99% (Typ.), el monitor ofrece un espectro amplio y preciso que eleva la inmersión en juegos. Su reproducción de color también es ideal para trabajos creativos, tareas de oficina y entretenimiento diario.
Divide la pantalla sin frenar tu ritmo
La app LG Switch te ayuda a optimizar tu flujo de trabajo: divide la pantalla hasta en 6 paneles, cambia el diseño visual o activa tu plataforma de videollamadas con un atajo, todo desde un solo monitor.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*Para descargar la última versión de la aplicación LG Switch, visite LG.com.
Dynamic Action Sync
Con Dynamic Action Sync se reduce el retraso de entrada, permitiendo reaccionar en tiempo real y capturar momentos clave del juego al instante.
Modo Lectura
El Modo Lectura ajusta la temperatura de color y el nivel de brillo para brindar una visualización más relajada, ideal para leer por periodos prolongados.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Diseño ergonómico
Su diseño limpio y unibody con base cuadrada optimiza el espacio del escritorio y mantiene todo en orden. Además, su inclinación ajustable de -5° a 15° te permite adaptar la pantalla a una postura más cómoda.
