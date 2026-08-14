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Vista frontal de
Vista frontal de

Características principales:

    Equipado para la victoria

    LG UltraGear™ es el potente monitor gaming con características de alto rendimiento para llevar tus juegos al siguiente nivel.

    El equipo para la acción rápida

    Con una pantalla de 23.6 pulgadas y un tiempo de respuesta de 1ms, el 24GL600F es el UltraGear optimizado para juegos que requieren tomar decisiones instantáneas, como RTS y FPS.
    Refresh rate: 144Hz Tiempo de rpta: 1ms

    El camino rápido a la victoria

    Con una alta frecuencia de actualización y un tiempo de respuesta más rápido, podrás sacar ventaja de cualquier campo de batalla.
    Tasa de Refresco de 144Hz

    Entra en acción de forma sincronizada

    Con una frecuencia de actualización de 144Hz, el 24GL600F te permite capturar incluso los movimientos más pequeños y, al mismo tiempo, brinda un movimiento más suave.
    Tiempo de respuesta de 1ms

    Dispárale al enemigo primero con menos retraso

    Con el 24GL600F, que admite el tiempo de respuesta a una alta velocidad podrás observar el campo de batalla rápidamente y dar respuesta al enemigo de inmediato.
    Pantalla de 23,6 pulgadas

    Explore el campo de batalla

    Al permitirle a los jugadores ver con solo un vistazo el campo de batalla y todas las interfaces de usuario del juego, el 24GL600F puede conducir a la victoria en la batalla y a la guerra en última instancia, mediante una rápida toma de decisiones.
    Radeon FreeSyncTM

    Movimiento continuo sin distorsión o fragmentación

    Equipado con Radeon FreeSync, el 24GL600F proporciona un movimiento suave sin distorsión ni fragmentación gracias a la tecnología Adaptive Sync.
    Dynamic Action Sync

    Combate en tiempo real

    Dynamic Action Sync es una función que minimiza el retraso de entrada para que la experiencia de juegos RTS y FPS sea más receptiva.
    Black Stabilizer

    Detecta al enemigo con visión nocturna

    Black Stabilizer te da visión total, incluso en escenarios de oscuridad profunda. Sincroniza las zonas más oscuras y las hace más luminosas
    Crosshair

    Apunta rápidamente, dispara más rápido

    Al fijar la mira en el centro de la pantalla, la función Crosshair mejora la precisión de disparo en juegos de disparos en primera persona.

    Modo de juego personalizado

    Optimiza tu pantalla con la función Modo de juego. Elige la que más te guste entre 3 configuraciones de juegos preestablecidas; en los modos 2 FPS y 1 RTS.

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    *Una vez seleccionado el "Modo más rápido", puede aparecer "Movimiento borroso", dependiendo del contenido.

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