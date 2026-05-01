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Vista frontal de
Vista Lateral
Vista trasera
Vista frontal de un monitor de juegos mostrado en un entorno futurista con estilo neón.
Escena de batalla futurista mostrada en un monitor de juegos, con colores vivos y gama de colores sRGB del 99%, IPS y certificación HDR.
Escena de carreras de motocicletas mostrada en un monitor de juegos, ilustrando una tasa de refresco de 300Hz para un movimiento de juego fluido.
Imagen comparativa que muestra transiciones rápidas en pantalla habilitadas por un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), ofreciendo gráficos de juego más suaves y sensibles en un monitor de juegos.
Escena de carrera de Assetto Corsa Competizione mostrada en un monitor de juegos, con soporte de sincronización adaptable con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium para un juego fluido sin desgarros.
Esta imagen muestra un monitor de juegos UltraGear™ en un escritorio mostrando una escena de juego, con iconos que indican diseño sin bordes en 3 lados, ajuste de altura, soporte de inclinación y compatibilidad con montaje en pared.
Imagen de descripción de características que muestra la interfaz de un monitor de juegos con ajuste de pantalla en Modo Dual, Smart Screen Split para diseños multitarea, lanzamiento de videollamada con un clic y un Asistente de Imagen Personalizada para configuraciones de pantalla personalizadas.
Vista trasera de un monitor para juegos mostrando sus puertos de conectividad, incluyendo dos entradas HDMI™ 2.0, un puerto DisplayPort 1.4 con soporte DSC y salida de auriculares de 3 polos.
Vistas frontal y lateral de un monitor para juegos mostrando sus dimensiones generales y diseño del perfil.
Vista trasera del monitor mostrando el área de fijación del soporte y los puertos traseros.
Vista superior
Vista frontal del soporte y la base del monitor.
Vista frontal de
Vista Lateral
Vista trasera
Vista frontal de un monitor de juegos mostrado en un entorno futurista con estilo neón.
Escena de batalla futurista mostrada en un monitor de juegos, con colores vivos y gama de colores sRGB del 99%, IPS y certificación HDR.
Escena de carreras de motocicletas mostrada en un monitor de juegos, ilustrando una tasa de refresco de 300Hz para un movimiento de juego fluido.
Imagen comparativa que muestra transiciones rápidas en pantalla habilitadas por un tiempo de respuesta de 1 ms (GtG), ofreciendo gráficos de juego más suaves y sensibles en un monitor de juegos.
Escena de carrera de Assetto Corsa Competizione mostrada en un monitor de juegos, con soporte de sincronización adaptable con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium para un juego fluido sin desgarros.
Esta imagen muestra un monitor de juegos UltraGear™ en un escritorio mostrando una escena de juego, con iconos que indican diseño sin bordes en 3 lados, ajuste de altura, soporte de inclinación y compatibilidad con montaje en pared.
Imagen de descripción de características que muestra la interfaz de un monitor de juegos con ajuste de pantalla en Modo Dual, Smart Screen Split para diseños multitarea, lanzamiento de videollamada con un clic y un Asistente de Imagen Personalizada para configuraciones de pantalla personalizadas.
Vista trasera de un monitor para juegos mostrando sus puertos de conectividad, incluyendo dos entradas HDMI™ 2.0, un puerto DisplayPort 1.4 con soporte DSC y salida de auriculares de 3 polos.
Vistas frontal y lateral de un monitor para juegos mostrando sus dimensiones generales y diseño del perfil.
Vista trasera del monitor mostrando el área de fijación del soporte y los puertos traseros.
Vista superior
Vista frontal del soporte y la base del monitor.

Características principales:

    Logo UltraGear™ G5 en una habitación futurista iluminada con neón.

    Logo UltraGear™ G5 en una habitación futurista iluminada con neón.

    Monitor Gaming 27 ", 300Hz, FHD

    Imagen frontal del monitor de juegos UltraGear™ 27G550B en una habitación futurista iluminada con neón.

    Imagen frontal del monitor de juegos UltraGear™ 27G550B en una habitación futurista iluminada con neón.

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

    Esta imagen presenta las principales características de un monitor gaming LG, incluyendo una tasa de refresco de 300Hz para movimientos fluidos, una pantalla IPS con HDR y cobertura sRGB 99% para imágenes vívidas, gameplay fluido con compatibilidad NVIDIA® G‑SYNC® y AMD FreeSync™ Premium, un tiempo de respuesta de 1ms (GtG) para juegos de ritmo rápido y un diseño prácticamente sin bordes para un setup más inmersivo.

    Esta imagen presenta las principales características de un monitor gaming LG, incluyendo una tasa de refresco de 300Hz para movimientos fluidos, una pantalla IPS con HDR y cobertura sRGB 99% para imágenes vívidas, gameplay fluido con compatibilidad NVIDIA® G‑SYNC® y AMD FreeSync™ Premium, un tiempo de respuesta de 1ms (GtG) para juegos de ritmo rápido y un diseño prácticamente sin bordes para un setup más inmersivo.

    VelocidadColorUsabilidad

    Movimiento fluido en cada partida con
    tasa de refresco de 300Hz

    Disfruta una fluidez extrema con 300Hz, para imágenes claras y sin motion blur.

    Cada frame te sumerge más en la acción del juego.

    Escena de carrera de motocicletas que ilustra la frecuencia de actualización de 300 Hz del UltraGear™ 27G550B para un movimiento de juego fluido y cristalino.

    Escena de carrera de motocicletas que ilustra la frecuencia de actualización de 300 Hz del UltraGear™ 27G550B para un movimiento de juego fluido y cristalino.

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

    1ms (GtG). Respuesta rápida
    para un gameplay más fluido.

    El tiempo de respuesta de 1ms (GtG) reduce el reverse ghosting y mantiene transiciones más claras en pantalla, para un gameplay más fluido y preciso.

    Imagen de comparación que muestra una reducción del desenfoque de movimiento en el UltraGear™ 27G550B con tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) para visuales de juego más suaves.

    Imagen de comparación que muestra una reducción del desenfoque de movimiento en el UltraGear™ 27G550B con tiempo de respuesta de 1 ms (GtG) para visuales de juego más suaves.

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

    Movimiento más fluido para una experiencia de juego totalmente inmersiva

    Minimiza los cortes y retrasos con la compatibilidad NVIDIA® G‑SYNC® y la tecnología AMD FreeSync™ Premium.

    Disfruta de una reducción significativa del screen tearing y el stuttering para imágenes más suaves, con menor desenfoque de movimiento y ghosting.

    Escena de carrera mostrada en el monitor UltraGear™ 27G550B comparando los modos Desactivado y Activado, ilustrando un movimiento más fluido y una reducción del desgarro con soporte para NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium.

    Escena de carrera mostrada en el monitor UltraGear™ 27G550B comparando los modos Desactivado y Activado, ilustrando un movimiento más fluido y una reducción del desgarro con soporte para NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium.

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia de uso real.

    *El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.

    *Pueden ocurrir errores o retrasos según la conexión de red.

    Vive el combate como si fuera real con
    colores intensos y vibrantes

    Nuestro monitor ofrece una cobertura sRGB del 99%, proporcionando un amplio espectro de color que permite una representación de color de alta fidelidad gracias a su panel IPS, para una experiencia de juego inmersiva.

    Permite a los gamers experimentar campos de batalla dramáticos tal como fueron concebidos por los desarrolladores del juego.

    Logo de pantalla IPS

    El monitor LG IPS™ ofrece una precisión de color excepcional y amplios ángulos de visión.

    Logo de HDR 10

    HDR10 (alto rango dinámico) admite niveles específicos de color y brillo.

    Logo de sRGB 99%.

    La cobertura del 99% del espacio sRGB asegura una alta fidelidad cromática.

    Escena de batalla espacial futurista en el monitor UltraGear™, mostrando colores vivos y alto contraste con explosiones brillantes, planetas brillantes y naves espaciales detalladas contra un fondo cósmico colorido.

    Escena de batalla espacial futurista en el monitor UltraGear™, mostrando colores vivos y alto contraste con explosiones brillantes, planetas brillantes y naves espaciales detalladas contra un fondo cósmico colorido.

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

    Control más inteligente y cambio sin interrupciones con LG Switch

    Con LG Switch, optimizar tu monitor para gaming y uso diario es muy sencillo.

    Ajusta la calidad de imagen y el brillo a tu gusto, aplica los cambios al instante con una tecla rápida y divide la pantalla en hasta 11 formatos, además de iniciar videollamadas con un solo clic.

    Download
    Este video muestra cómo configurar tu monitor con la aplicación LG Switch.

    Racing scene displayed on the UltraGear™ 25G550B monitor comparing Disabled and Enabled modes, illustrating smoother motion and reduced tearing with support for NVIDIA G-SYNC and AMD FreeSync Premium.

    *Este video es solo con fines ilustrativos y puede no reflejar las especificaciones reales del producto.

    *LG Switch requiere la descarga de software y manual desde LG.com para su uso adecuado.

    Dynamic Action Sync

    Dynamic Action Sync reduce el input lag para que los gamers detecten momentos clave en tiempo real y respondan con mayor rapidez.

    Black Stabilizer

    Black Stabilizer mejora la visibilidad en escenas oscuras, revelando detalles ocultos y ofreciendo mayor claridad incluso ante cambios bruscos de luz.

    Crosshair

    El crosshair está fijo en el centro para mejorar la precisión de disparo.

    FPS Counter

    El FPS Counter te permite monitorear el rendimiento en tiempo real.

    Ya sea al editar, jugar o ver contenido, cada frame cuenta para una experiencia más fluida.

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

    Diseño prácticamente sin bordes para una experiencia visual más elevada

    Experience our space-efficient design featuring an adjustable base with tilt, pivot, swivel, and height. A clutter-free slim stand is designed to minimize desk space usage and eliminate dead space efficiently, while adding a sleeker, more refined look to your setup.

    Icono Swivel.

    Swivel

    Icono de Inclinacipon

    Inclinación

    Altura ajustable icono

    Altura 

    Icono Pivotiable

    Pivotiable

    Esta imagen muestra un monitor de juegos UltraGear™ en un escritorio, mostrando una escena de juego, con detalles ampliados que enfatizan el diseño de pantalla sin bordes y un elegante soporte que parece flotar.

    Esta imagen muestra un monitor de juegos UltraGear™ en un escritorio, mostrando una escena de juego, con detalles ampliados que enfatizan el diseño de pantalla sin bordes y un elegante soporte que parece flotar.

    *Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.

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