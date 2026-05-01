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*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Movimiento fluido en cada partida con
tasa de refresco de 300Hz
Disfruta una fluidez extrema con 300Hz, para imágenes claras y sin motion blur.
Cada frame te sumerge más en la acción del juego.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
1ms (GtG). Respuesta rápida
para un gameplay más fluido.
El tiempo de respuesta de 1ms (GtG) reduce el reverse ghosting y mantiene transiciones más claras en pantalla, para un gameplay más fluido y preciso.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Movimiento más fluido para una experiencia de juego totalmente inmersiva
Minimiza los cortes y retrasos con la compatibilidad NVIDIA® G‑SYNC® y la tecnología AMD FreeSync™ Premium.
Disfruta de una reducción significativa del screen tearing y el stuttering para imágenes más suaves, con menor desenfoque de movimiento y ghosting.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones, y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.
*Pueden ocurrir errores o retrasos según la conexión de red.
Vive el combate como si fuera real con
colores intensos y vibrantes
Nuestro monitor ofrece una cobertura sRGB del 99%, proporcionando un amplio espectro de color que permite una representación de color de alta fidelidad gracias a su panel IPS, para una experiencia de juego inmersiva.
Permite a los gamers experimentar campos de batalla dramáticos tal como fueron concebidos por los desarrolladores del juego.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Control más inteligente y cambio sin interrupciones con LG Switch
Con LG Switch, optimizar tu monitor para gaming y uso diario es muy sencillo.
Ajusta la calidad de imagen y el brillo a tu gusto, aplica los cambios al instante con una tecla rápida y divide la pantalla en hasta 11 formatos, además de iniciar videollamadas con un solo clic.
*Este video es solo con fines ilustrativos y puede no reflejar las especificaciones reales del producto.
*LG Switch requiere la descarga de software y manual desde LG.com para su uso adecuado.
Dynamic Action Sync
Dynamic Action Sync reduce el input lag para que los gamers detecten momentos clave en tiempo real y respondan con mayor rapidez.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.
Diseño prácticamente sin bordes para una experiencia visual más elevada
Experience our space-efficient design featuring an adjustable base with tilt, pivot, swivel, and height. A clutter-free slim stand is designed to minimize desk space usage and eliminate dead space efficiently, while adding a sleeker, more refined look to your setup.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia de uso real.