We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Nevera LG Congelador Inferior 420L Negro Mate Disp. agua
Alt text
Alt text
*Sin configuración de temperatura normal ni carga. El resultado puede varias según el uso actual.
Headline can be up to 200 characters.
Alt text
* No incluye mano de obra
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
COMMON SPEC
Tipo de refrigerador
Nevera
Detalle de tipo de refrigerador
Bottom Frezeer
PESO(KG)
Neto
79 Kg
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Control de temperatura - Digital Sensors (RT Sensor)
Sí
Control de temperatura - Express Freezing
Sí
Sistema de enfriamiento
No Frost
Linear Compressor
Sí
Dispensador de agua
Sí
Diagnóstico inteligente
Sí
Bio Shield
Sí
Bandejas - Vidrio templado
4
Cajones en puerta - Transparente
Sí
Múltiple flujo de aire
Sí
COMPARTIMIENTO DEL REFRIGERADOR
Lámpara interior
LED
DIMENSIONES
Ancho (cm)
70
Profundidad (cm)
70
Alto (cm)
172
CAPACIDAD
Capacidad Total
420 L
Refrigerador
287 L
Congelador
133L
VOLUMEN DE EMBALAJE
Ancho (cm)
74.7
Alto (cm)
180.4
Profundidad (cm)
77.2
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Clasificación Energética (RETIQ)
A
Consumo Energético
31,1 kWh/mes
Refrigerante
R600a
Cantidad Refrigerante
63g
Clase de clima
T
Qué opina la gente
Principales ofertas
Manual y software
Descarga los manuales de producto y el software más reciente para tu producto.
Solucionar problemas
Encuentra vídeos prácticos y útiles sobre tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Pieza& Accesorio
Descubre accesorios para tu producto.
Registrar producto
Registrar tu producto te ayudará a obtener soporte más rápido.
Solicitar una instalación
Agenda aquí tu visita de instalación con nuestros técnicos LG.
Soporte de pedidos
Realiza un seguimiento de tu pedido y consulta las preguntas frecuentes sobre pedidos.
Petición de reparación
Pide el servicio de reparación cómodamente en línea.
Chatea con nosotros
Habla ahora con un asesor de Soporte LG
Soporte de producto
Encuentra información de garantía, resolución de problemas, descarga tu manual y mucho más.
Soporte de pedidos
Haz seguimiento a tu pedido y soluciona tus PQRS
Solicitar servicio técnico
¿Deseas agendar un servicio técnico? Haz tu solicitud en línea
Busca localmente
¿Tu hogar está listo? Verifica aquí las adecuaciones de instalación antes de comprar y recibe tu producto sin inconvenientes. Conoce más aquí
¡Disfruta de envío gratis y entrega en días hábiles! Realiza tu compra antes de las 11:00 a. m. en Bogotá y recibirás en 24 horas. Conoce más aquí
Recuerda que puedes agendar gratuitamente la recolección de tus electrodomésticos que ya no quieres o no usas. Conoce más aquí