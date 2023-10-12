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Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor
Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor
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RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
COMMON SPEC
Tipo de refrigerador
Nevecón
Detalle de tipo de refrigerador
Nevecón
PESO(KG)
Neto
130
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Control de temperatura - Digital Sensors (RT Sensor)
Sí
Control de temperatura - Express Freezing
Sí
Sistema de enfriamiento
No Frost
Linear Compressor
Sí
Dispensador de agua
Sí
Diagnóstico inteligente
Sí
Bio Shield
Sí
Bandejas - Vidrio templado
8
Cajones en puerta - Transparente
Sí
Múltiple flujo de aire
Sí
COMPARTIMIENTO DEL REFRIGERADOR
Lámpara interior
LED
Fabricador de Hielo
Sí
DIMENSIONES
Ancho (cm)
91.2
Alto (cm)
179
Profundidad (cm)
73.8
CAPACIDAD
Neto
601L
Refrigerador
405
Congelador
196
VOLUMEN DE EMBALAJE
Ancho (cm)
97.2
Alto (cm)
189.1
Profundidad (cm)
77
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS
Clasificación Energética (RETIQ)
A
Consumo Energético
41,00KWH
Refrigerante
R600a
Cantidad Refrigerante
83g
Clase de clima
ST
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