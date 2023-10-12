Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor

Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor

LS65SDP1
Vista frontal de Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
Vista frontal de Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1
LG Nevecon Door-in-Door®, Side by Side, capacidad 668 LTS, acabado Platimun Silver, Inverter Linear Compresor, LS65SDP1

Características principales:

  • Door-in-Door® : Fácil acceso y 41% menor pérdida de aire frío
  • Mega Capacidad - Multi flujo de aire
  • Moist Balance Crisper - Iluminación LED
  • Inverter Linear Compressor
  • 10 años de garantía en el compresor
  • Smart Diagnosis™
Más

Fácil Acceso a Mega Capacidad de 601 Litros

Con 601 Litros de capacidad podrás disfrutar de una organización mejor y más práctica. Compra y guarda todo lo que necesites.
AHORRO ENERGÉTICO CON:

Inverter Linear Compressor

El Inverter Linear Compressor único de LG utiliza un pistón lineal en vez de un motorconvencional recíproco. Esto genera menos fricción interna, lo que resulta en un 32 por ciento menos de consumo energético y está respaldado con una Garantía de 10 años.
Frescura Óptima

Moist Balance Crisper

Mantén tus alimentos frescos en el cajón especial diseñado para condensar la humedad del los alimentos.

Alt text

*Imagen referencial.

Alt text

*Imagen referencial.

RESUMEN

Imprimir

DIMENSIONES

Capacidad
601 Litros
Dimensiones Ancho x Profundo x Alto
91.2 x 73.8 x 179.0
TECNOLOGÍA PRINCIPAL
Door In Door
BENEFICIO ADICIONAL
Inverter Linear Compressor 10 años de garantía

Todas las especificaciones

COMMON SPEC

  • Tipo de refrigerador

    Nevecón

  • Detalle de tipo de refrigerador

    Nevecón

PESO(KG)

  • Neto

    130

CARACTERÍSTICAS GENERALES

  • Control de temperatura - Digital Sensors (RT Sensor)

  • Control de temperatura - Express Freezing

  • Sistema de enfriamiento

    No Frost

  • Linear Compressor

  • Dispensador de agua

  • Diagnóstico inteligente

  • Bio Shield

  • Bandejas - Vidrio templado

    8

  • Cajones en puerta - Transparente

  • Múltiple flujo de aire

COMPARTIMIENTO DEL REFRIGERADOR

  • Lámpara interior

    LED

  • Fabricador de Hielo

DIMENSIONES

  • Ancho (cm)

    91.2

  • Alto (cm)

    179

  • Profundidad (cm)

    73.8

CAPACIDAD

  • Neto

    601L

  • Refrigerador

    405

  • Congelador

    196

VOLUMEN DE EMBALAJE

  • Ancho (cm)

    97.2

  • Alto (cm)

    189.1

  • Profundidad (cm)

    77

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

  • Clasificación Energética (RETIQ)

    A

  • Consumo Energético

    41,00KWH

  • Refrigerante

    R600a

  • Cantidad Refrigerante

    83g

  • Clase de clima

    ST

Qué opina la gente

Principales ofertas