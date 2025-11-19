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Nevecon LG French Door 785L Negro Mate InstaView™ ThinQ™

Nevecon LG French Door 785L Negro Mate InstaView™ ThinQ™

GM78SXT
Vista frontal de Nevecon LG French Door 785L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ GM78SXT
Nevecón LG GM78SXT InstaView puerta derecha abierta interior vacío
Nevecón LG GM78SXT InstaView puerta derecha abierta interior lleno
Nevecón LG GM78SXT InstaView puerta derecha abierta doble interior vacío
Nevecón LG GM78SXT InstaView puerta derecha abierta doble interior lleno
Nevecón LG GM78SXT InstaView dispensador de agua vista frontal
Nevecón LG GM78SXT InstaView dispensador de agua vista derecha desde arriba
Nevecón LG GM78SXT InstaView
Nevecón LG GM78SXT InstaView vista de alimentos
Nevecón LG GM78SXT InstaView vista lateral derecha
Nevecón LG GM78SXT InstaView vista lateral derecha
Nevecón LG GM78SXT InstaView visualización de alimentos vista lateral derecha
Consumo energético Nevecón LG GM78SXT InstaView
Vista frontal de Nevecon LG French Door 785L Negro Mate InstaView™ ThinQ™ GM78SXT
Nevecón LG GM78SXT InstaView puerta derecha abierta interior vacío
Nevecón LG GM78SXT InstaView puerta derecha abierta interior lleno
Nevecón LG GM78SXT InstaView puerta derecha abierta doble interior vacío
Nevecón LG GM78SXT InstaView puerta derecha abierta doble interior lleno
Nevecón LG GM78SXT InstaView dispensador de agua vista frontal
Nevecón LG GM78SXT InstaView dispensador de agua vista derecha desde arriba
Nevecón LG GM78SXT InstaView
Nevecón LG GM78SXT InstaView vista de alimentos
Nevecón LG GM78SXT InstaView vista lateral derecha
Nevecón LG GM78SXT InstaView vista lateral derecha
Nevecón LG GM78SXT InstaView visualización de alimentos vista lateral derecha
Consumo energético Nevecón LG GM78SXT InstaView

Características principales:

  • InstaView Toca dos veces y mira el interior
  • ThinQ Conectividad desde tu teléfono inteligente
  • Fábrica de Hielo SpacePlus
  • DoorCooling⁺ Enfriamiento Rápido y constante en cada espacio
  • Multi Air Flow la temperatura es óptima en todas partes
  • Compresor Smart Inverter eficiencia energética
Más

RESUMEN

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DIMENSIONES

GM78SXT
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
908 x 1 772 x 921
InstaView
Capacidad
785 litros
ThinQ (Wi-Fi)

Todas las especificaciones

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

  • Tipo de producto

    French Door (3 puertas)

  • Estándar/Profundidad del Estante

    Profundidad estándar

CONTROL Y PANTALLA

  • Express Freeze

  • Pantalla LED externa

    Sí [LED Externo]

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso de paquete (kg)

    150,6

  • Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)

    908 x 1 772 x 921

  • Peso del producto (kg)

    140,5

CARACTERÍSTICAS

  • Door Cooling+

  • Door-in-Door

    InstaView Door-in-Door (Ventana Polarizada)

  • InstaView

COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR

  • Divisor de cajón

  • Cajón_de_congelador

    2 no transparentes

  • Luz del Congelador

    LED Lateral

SISTEMA DE AGUA Y HIELO

  • Máquina de hielo automática

    Sí (Slim Spaceplus)

  • Producción diaria de hielo (lb.)

    2.3/3.0 (IcePlus)

  • Luz del dispensador

  • Máquina de hielo doble

    No

  • Manual_Ice Maker

    No

  • Capacidad de almacenaje (lb.)

    10,0

  • Dispensador de hielo y agua

    Hielo en esferas y cubos

  • Nombre de Modelo del Filtro de Agua

    LT700PC

  • Dispensador solo de agua

    Externo

MATERIAL Y ACABADO

  • Puerta (Material)

    PET

  • Acabado (puerta)

    Negro mate PCM

  • Conducto metálico plano (Metal Fresh)

    No

  • Tipo de manija

    Manija Vista

COMPARTIMENTOS DE MÚLTIPLES ESPACIOS

  • Cajón convertible

    No

  • Cajón Full-Convert

    No

RENDIMIENTO

  • Tipo de Compresor

    Compresor Smart Inverter

COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR

  • Estantes voladizos

    No

  • Amplia despensa

  • Puerta de cesta_Transparente

    6

  • Hygiene Fresh+

    No

  • Luz del refrigerador

    Luz LED superior

  • Caja de las verduras

    Sí (2)

TECNOLOGÍA SMART

  • Smart Diagnosis

  • ThinQ (Wi-Fi)

Qué opina la gente

FAQ

Q.

Cuál es el beneficio de un refrigerador InstaView™?

A.

Con la innovadora tecnología InstaView™ de LG, no es necesario abrir la puerta de tu nevera LG para ver lo que hay dentro. Simplemente toca dos veces el panel de cristal y se iluminará para que puedas comprobar su contenido. ¿Por qué? Evita la pérdida de aire frío, mantiene estable la temperatura del refrigerador, ahorra energía y conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

Q.

Cuál es el beneficio de un refrigerador Door-in-Door™?

A.

El sistema Door-in-Door™ de LG proporciona acceso instantáneo a los alimentos de uso diario sin necesidad de abrir toda la puerta del refrigerador. Guarda las bebidas y snacks más consumidos, como leche, zumo, mantequilla, fruta y yogurt, en el compartimento de fácil acceso, diseñado para minimizar la pérdida de aire frío y reducir así el consumo de energía de tu refrigerador inteligente LG.

Q.

Que debo tener en cuenta para instalacion de mi refrigerador?

A.

Para más información, haga clic en el siguiente enlace.

https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A

Q.

¿Cómo cambiar la temperatura de un refrigerador LG?

A.

Utiliza el panel de control de la puerta o del interior del refrigerador para ajustar la temperatura deseada para su refrigerador o congelador.

En los modelos compatibles, también puede utilizar la LG ThinQ™ App en su dispositivo movil para cambiar el ajuste de temperatura de forma remota.

Q.

¿Qué tener en cuenta al comprar un refrigerador?

A.

LG ofrece una amplia gama de neveras elegantes y energéticamente eficientes con múltiples funciones inteligentes. Desde el espacioso estilo americano y el práctico Multi-Door, hasta la tecnología InstaView™ Door-in-Door™, pasando por los modelos Combi y Slim, LG ofrece la nevera perfecta para cada hogar. Si estás diseñando una cocina desde cero, es fácil integrar el electrodoméstico de tus sueños; si tienes que llenar un hueco existente, puede que tu elección venga dictada por el espacio.Una vez que te hayas decidido por la nevera que mejor se adapte a tu estilo de vida, fíjate en el espacio de almacenamiento, las innovadoras tecnologías de refrigeración que mantienen tus alimentos frescos durante más tiempo, las prácticas funciones como Total No Frost, el dispensador de agua y hielo con autolimpieza UVNano, los estantes abatibles y el sistema de cajones FRESHConverter™. No olvides comprobar la eficiencia energética y la garantía del producto. 

Q.

¿Qué tamaño de refrigerador necesito?

A.

Aunque depende de su estilo de vida, como regla general: la nevera LG Combi (capacidad: 340-384L) suele ser suficiente para una familia pequeña de 1-2 personas; los modelos Slim Multi-Door (506-508L) son adecuados para una familia de 3-4 personas; para una familia más numerosa, recomendamos los modelos LG Multi-Door o tipo americano (capacidad 625-705L). Los modelos Multi-Door ofrecen un espacio extra ancho para almacenar objetos como bandejas o utensilios.

En LG queremos que cada cliente obtenga el refrigerador Congelador que más le convenga, por lo que ofrecemos una selección de tamaños dentro de cada gama. 

Q.

Cual es la diferencia entre refrigerador con conexion a agua y sin conexion?

A.

LG le ofrece la máxima libertad a la hora de ubicar su refrigerador/congelador, ofreciéndole modelos con y sin conexion de agua. Un refrigerador con conexion de agua se conecta directamente al suministro de agua para alimentar el dispensador de hielo y agua. Un refrigerador sin conexion de agua tiene un tanque de agua rellenable integrado, conectado al dispensador montado en la puerta. Basta con mantener el recipiente lleno para disfrutar del lujo del agua fría en el refrigerador.

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