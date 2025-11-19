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Nevecon LG French Door 785L Negro Mate InstaView™ ThinQ™
Nevecon LG French Door 785L Negro Mate InstaView™ ThinQ™
Características principales:
- InstaView Toca dos veces y mira el interior
- ThinQ Conectividad desde tu teléfono inteligente
- Fábrica de Hielo SpacePlus
- DoorCooling⁺ Enfriamiento Rápido y constante en cada espacio
- Multi Air Flow la temperatura es óptima en todas partes
- Compresor Smart Inverter eficiencia energética
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
Tipo de producto
French Door (3 puertas)
Estándar/Profundidad del Estante
Profundidad estándar
CONTROL Y PANTALLA
Express Freeze
Sí
Pantalla LED externa
Sí [LED Externo]
DIMENSIONES Y PESO
Peso de paquete (kg)
150,6
Dimensiones del producto (An. x Alt. x Prof. mm)
908 x 1 772 x 921
Peso del producto (kg)
140,5
CARACTERÍSTICAS
Door Cooling+
Sí
Door-in-Door
InstaView Door-in-Door (Ventana Polarizada)
InstaView
Sí
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR
Divisor de cajón
Sí
Cajón_de_congelador
2 no transparentes
Luz del Congelador
LED Lateral
SISTEMA DE AGUA Y HIELO
Máquina de hielo automática
Sí (Slim Spaceplus)
Producción diaria de hielo (lb.)
2.3/3.0 (IcePlus)
Luz del dispensador
Sí
Máquina de hielo doble
No
Manual_Ice Maker
No
Capacidad de almacenaje (lb.)
10,0
Dispensador de hielo y agua
Hielo en esferas y cubos
Nombre de Modelo del Filtro de Agua
LT700PC
Dispensador solo de agua
Externo
MATERIAL Y ACABADO
Puerta (Material)
PET
Acabado (puerta)
Negro mate PCM
Conducto metálico plano (Metal Fresh)
No
Tipo de manija
Manija Vista
COMPARTIMENTOS DE MÚLTIPLES ESPACIOS
Cajón convertible
No
Cajón Full-Convert
No
RENDIMIENTO
Tipo de Compresor
Compresor Smart Inverter
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR
Estantes voladizos
No
Amplia despensa
Sí
Puerta de cesta_Transparente
6
Hygiene Fresh+
No
Luz del refrigerador
Luz LED superior
Caja de las verduras
Sí (2)
TECNOLOGÍA SMART
Smart Diagnosis
Sí
ThinQ (Wi-Fi)
Sí
Qué opina la gente
FAQ
Cuál es el beneficio de un refrigerador InstaView™?
Con la innovadora tecnología InstaView™ de LG, no es necesario abrir la puerta de tu nevera LG para ver lo que hay dentro. Simplemente toca dos veces el panel de cristal y se iluminará para que puedas comprobar su contenido. ¿Por qué? Evita la pérdida de aire frío, mantiene estable la temperatura del refrigerador, ahorra energía y conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.
Cuál es el beneficio de un refrigerador Door-in-Door™?
El sistema Door-in-Door™ de LG proporciona acceso instantáneo a los alimentos de uso diario sin necesidad de abrir toda la puerta del refrigerador. Guarda las bebidas y snacks más consumidos, como leche, zumo, mantequilla, fruta y yogurt, en el compartimento de fácil acceso, diseñado para minimizar la pérdida de aire frío y reducir así el consumo de energía de tu refrigerador inteligente LG.
Que debo tener en cuenta para instalacion de mi refrigerador?
Para más información, haga clic en el siguiente enlace.
https://www.youtube.com/watch?v=NweA5lBb15A
¿Cómo cambiar la temperatura de un refrigerador LG?
Utiliza el panel de control de la puerta o del interior del refrigerador para ajustar la temperatura deseada para su refrigerador o congelador.
En los modelos compatibles, también puede utilizar la LG ThinQ™ App en su dispositivo movil para cambiar el ajuste de temperatura de forma remota.
¿Qué tener en cuenta al comprar un refrigerador?
LG ofrece una amplia gama de neveras elegantes y energéticamente eficientes con múltiples funciones inteligentes. Desde el espacioso estilo americano y el práctico Multi-Door, hasta la tecnología InstaView™ Door-in-Door™, pasando por los modelos Combi y Slim, LG ofrece la nevera perfecta para cada hogar. Si estás diseñando una cocina desde cero, es fácil integrar el electrodoméstico de tus sueños; si tienes que llenar un hueco existente, puede que tu elección venga dictada por el espacio.Una vez que te hayas decidido por la nevera que mejor se adapte a tu estilo de vida, fíjate en el espacio de almacenamiento, las innovadoras tecnologías de refrigeración que mantienen tus alimentos frescos durante más tiempo, las prácticas funciones como Total No Frost, el dispensador de agua y hielo con autolimpieza UVNano, los estantes abatibles y el sistema de cajones FRESHConverter™. No olvides comprobar la eficiencia energética y la garantía del producto.
¿Qué tamaño de refrigerador necesito?
Aunque depende de su estilo de vida, como regla general: la nevera LG Combi (capacidad: 340-384L) suele ser suficiente para una familia pequeña de 1-2 personas; los modelos Slim Multi-Door (506-508L) son adecuados para una familia de 3-4 personas; para una familia más numerosa, recomendamos los modelos LG Multi-Door o tipo americano (capacidad 625-705L). Los modelos Multi-Door ofrecen un espacio extra ancho para almacenar objetos como bandejas o utensilios.
En LG queremos que cada cliente obtenga el refrigerador Congelador que más le convenga, por lo que ofrecemos una selección de tamaños dentro de cada gama.
Cual es la diferencia entre refrigerador con conexion a agua y sin conexion?
LG le ofrece la máxima libertad a la hora de ubicar su refrigerador/congelador, ofreciéndole modelos con y sin conexion de agua. Un refrigerador con conexion de agua se conecta directamente al suministro de agua para alimentar el dispensador de hielo y agua. Un refrigerador sin conexion de agua tiene un tanque de agua rellenable integrado, conectado al dispensador montado en la puerta. Basta con mantener el recipiente lleno para disfrutar del lujo del agua fría en el refrigerador.
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