Bundle image
front view
front view
Bundle image
front view
front view

Características principales:

    2 Productos en este paquete
    Vista frontal Horno Microondas LG

    MS2032GAS

    Horno Microondas LG 20L Negro SlimNeoChef™ EasyClean™

    LG Nevera VT40SPYC Plata Door Cooling

    VT40SPYC

    Nevera LG Congelador Superior 394L Plata Mate DoorCooling

    Tecnología Auto Ice Maker y LinearCooling en nevera LG
    LinearCooling™

    Conserva la frescura del campo durante más tiempo

    LinearCooling™ reduce las pérdidas de temperatura, conservando el sabor de lo fresco durante *hasta 7 días.

    *Basado en los resultados de la prueba TÜV utilizando el método de prueba interno de LG que mide el tiempo que tarda en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5% de pak choi en el estante del compartimiento de alimentos frescos del modelo LGE LinearCooling. Sólo para los modelos aplicables. El resultado puede variar en el uso real.
    *Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
    *Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.

    Nevera LG con tecnología Door Cooling

    Door Cooling+™

     

    Proporciona frescura. De manera uniforme y más rápido.

    Los alimentos se mantienen frescos y las bebidas se enfrían en cualquier
    estantería con un rendimiento de refrigeración uniforme y más rápido.

    *Basado en los resultados de las pruebas de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG que compara el tiempo para que la temperatura del recipiente de agua colocado en la cesta superior descienda entre los modelos Door Cooling+ y Non-Door Cooling+. Sólo modelos aplicables.
    *Se supone que Door Cooling+ se detiene cuando se abre la puerta.
    *Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
    *Los productos que aparecen en las imágenes y videos son solo a título explicativo y pueden diferir del producto real.

    Hay un horno de microondas en la cocina e íconos que representan tres características clave.

    Hay un horno de microondas en la cocina e íconos que representan tres características clave.

    Limpieza sin esfuerzo,
    resultados impecables

    EasyClean™ elimina el 99.99% de las bacterias. Simplemente rocía el interior con agua y elimina cualquier residuo sin esfuerzo, sin necesidad de detergentes o productos químicos agresivos.

    Hay un microondas con la puerta abierta, y una explicación que indica lo fácil de limpiar por dentro.

    *Basado en la prueba de actividad y eficacia antibacteriana de SGS (2017.08) siguiendo el estándar de producto antibacteriano JIS Z 2801:2010, se ha confirmado que el valor de actividad antibacteriana contra Escherichia coli y Staphylococcus aureus es de al menos 5,9 (equivalente a 99,999%).

    LG ThinQ™

     

    Control inteligente, vida inteligente

    Notificaciones inteligentes de ThinQ en nevera LG

    Controle su refrigerador a distancia desde cualquier lugar

    Controla los ajustes de tu refrigerador LG en cualquier lugar a través de cualquier dispositivo con WiFi con LG ThinQ™.

    Icono control Remoto

    Control remoto

    Icono Notificaciones

    Alerta inteligente

    Icono Monitoreo

    Monitoreo

    Diseño minimalista, Práctico
    espacio

    Con su diseño elegante y tamaño compacto, se integra a la perfección en la decoración de cualquier cocina, al mismo tiempo que ofrece un amplio espacio para platos altos o anchos.

    Alrededor del producto se representa un gráfico formado por líneas que describen el tamaño reducido del producto.

    Cleaning Time

    Limpieza del refrigerador sin alarmas ni desenchufar

    Limpia sin esfuerzo sin necesidad de desenchufar o apagar la alarma del refrigerador.

    Animation

    *Pressing the Cleaning Time buttons for 3 seconds will activate the Cleaning Time. Cleaning Time will be activated for 15 minutes.
    *When the Cleaning Time is activated the cold air and buzzer alarm will be turned off, but the LED will remain on.

    El brillo se une a la
    funcionalidad: Luz LED y diseño
    práctico

    La luz LED blanca interior ilumina el estado de los alimentos con mayor intensidad para facilitar el control. Opera el NeoChef™ con un simple toque de tu dedo en la superficie lisa.

    La comida se cocina en el interior con función LED en la cocina donde las luces están apagadas.

