*Basado en los resultados de la prueba TÜV utilizando el método de prueba interno de LG que mide el tiempo que tarda en alcanzar la tasa de reducción de peso del 5% de pak choi en el estante del compartimiento de alimentos frescos del modelo LGE LinearCooling. Sólo para los modelos aplicables. El resultado puede variar en el uso real.
*Las imágenes y videos del producto son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del producto real.
*Basado en los resultados de las pruebas de TÜV Rheinland utilizando el método de prueba interno de LG que compara el tiempo para que la temperatura del recipiente de agua colocado en la cesta superior descienda entre los modelos Door Cooling+ y Non-Door Cooling+. Sólo modelos aplicables.
*Se supone que Door Cooling+ se detiene cuando se abre la puerta.
Limpieza sin esfuerzo,
resultados impecables
Hay un microondas con la puerta abierta, y una explicación que indica lo fácil de limpiar por dentro.
LG ThinQ™
Control inteligente, vida inteligente
Notificaciones inteligentes de ThinQ en nevera LG
Controle su refrigerador a distancia desde cualquier lugar
Diseño minimalista, Práctico
espacio
Alrededor del producto se representa un gráfico formado por líneas que describen el tamaño reducido del producto.
Limpieza del refrigerador sin alarmas ni desenchufar
Limpia sin esfuerzo sin necesidad de desenchufar o apagar la alarma del refrigerador.
*Pressing the Cleaning Time buttons for 3 seconds will activate the Cleaning Time. Cleaning Time will be activated for 15 minutes.
*When the Cleaning Time is activated the cold air and buzzer alarm will be turned off, but the LED will remain on.
El brillo se une a la
funcionalidad: Luz LED y diseño
práctico
La comida se cocina en el interior con función LED en la cocina donde las luces están apagadas.