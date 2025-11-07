We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Envio gratuito a nivel nacional
Queremos que tu experiencia sea perfecta de principio a fin, por eso nos encargamos de llevar nuestra tecnología hasta la puerta de tu hogar, a tiempo y sin complicaciones, con cobertura en 68 ciudades de Colombia. ¿Vives un poco más lejos? ¡No te preocupes! En solo 4 a 8 días hábiles estaremos ahí, donde quiera que estés.
Puedes coordinar la entrega con nuestro equipo de atención al cliente de lunes a sábado para tu comodidad ¿Listo para comprar?
¡Instalación gratuita en electrodomésticos!
En LG cuidamos cada detalle de nuestro servicio para que tengas la tranquilidad de estar en manos expertas. Por eso, te obsequiamos la instalación de tu lavadora, secadora, estufa o nevecón. Nuestro equipo de expertos dejará todo listo para que disfrutes desde el primer momento porque en LG te hacemos la vida más fácil.
También puedes solicitar una explicación general de tu producto para aprovecharlo al máximo. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2024. No incluye trabajos de obra civil.
Compra ahora y paga después
Contamos con diferentes opciones de pago para que pienses en estrenar cuando lo desees y no cuando te toque. Si tu pedido supera los $8.000.000 COP, podrás pagar en 12 cuotas sin interés, o de 3 a 6 cuotas sin interés si tu compra está entre los $3.000.000 COP y los $7.000.000 COP.
Podrás remodelar todo tu hogar, ya que esta promoción aplica para neveras, lavadoras, estufas, secadoras, nevecones y televisores. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2024.
Servicio técnico experto a tu servicio
Con nuestro Servicio Técnico Autorizado de LG, garantizas la calidad de cada reparación con piezas originales y la seguridad de que tus electrodomésticos están en manos de personal especializado. Asegura tu garantía y no arriesgues la vida útil de tu producto.
Elige la experiencia y el respaldo de LG. ¡Solicita tu visita hoy y cuida lo que más valoras!
Atención personalizada con LG A TU LADO
Como cliente LG, tienes acceso a servicios exclusivos diseñados para tu comodidad y satisfacción: disfruta de atención prioritaria para adultos mayores; cobertura rural de soporte técnico en los lugares más remotos; asistencia virtual; Servicio Premium Care, con instalación, garantía y mantenimiento esencial.
Vivir con LG, es disfrutar de tecnología respaldada por un servicio excepcional. Experimenta una atención diseñada pensando en ti.
¡Únete a LG Member's!
Creamos una comunidad donde podrás acceder de manera exclusiva a beneficios que nadie más puede tener, desde descuentos mensuales en tus compras hasta acceso privilegiado a contenido de valor para aprovechar al máximo tus productos.
Como si eso fuera poco, podrás enterarte antes que el resto de todas las promociones que LG trae cada temporada, así podrás tener pase directo a los mejores descuentos. ¡Sé parte del lado bueno de la vida!
Registrar tus productos tiene sus beneficios
En LG.com/co puedes registrar tus productos y obtener soporte personalizado para resolver cualquier duda sobre el uso o mantenimiento de tus productos LG de manera rápida y eficiente. No solo disfrutarás de la mejor tecnología, sino también de un acompañamiento diseñado especialmente para ti.
¡Registra tu producto hoy y accede a beneficios únicos que te ayudarán a sacar el máximo provecho de tus productos!
¡Sigue tus pedidos desde tu celular!
Con nuestras notificaciones por WhatsApp, estarás informado de cada etapa de la entrega de tu pedido, desde que es separado en bodega hasta que llega a tu casa. Además, puedes consultar el estado de tu compra en nuestro sitio web ingresando tu número de pedido y correo electrónico.
Al finalizar la entrega, tus comentarios serán clave para ayudarnos a mejorar nuestro servicio. ¡Haz tu compra hoy y experimenta la diferencia de un servicio personalizado!
Te asesoramos en cada paso con E-Promoters.
¿No sabes cómo comprar a través de nuestra página? Nuestros E-Promoters te guiarán en cada paso, desde la asesoría para elegir el producto adecuado para ti hasta ayudarte a encontrar la promoción que más te beneficie. Así, disfrutarás de una experiencia personalizada y mucho más cercana, sin necesidad de salir de casa.
Nuestros E-Promoters especializados estarán en línea para ayudarte en todo el proceso de compra de forma sencilla y personalizada. ¡Aprovéchalos!