LG Soundbar SH5WC Sonido Inteligente y Potente - 600W

SH5WC
Vista frontal de la barra de sonido y el subwoofer.
Soundbar front view
Vista frontal-superior de la barra de sonido.
Primer plano lateral de la barra de sonido.
Primer plano de los puertos de cable de la barra de sonido.
Vista superior de la barra de sonido.
Vista superior de la barra de sonido con la parte de la rejilla separada.
Primer plano del lado derecho de la barra de sonido.
Vista lateral del subwoofer.
Vista frontal de la barra de sonido y el subwoofer en posición paralela.
Tarjeta USP: 600 vatios y sonido envolvente de 4.1 canales que domina el espacio.
Tarjeta USP: Unidad mejorada para una voz clara.
Tarjeta USP: Interfaz WOW | Control integrado de tu barra de sonido en el televisor LG.
Características principales:

  • Experiencia de cine en casa con un audio potente y envolvente
  • Graves profundos que amplifican cada detalle de la experiencia auditiva
  • Control sencillo desde un solo mando a distancia
La barra de sonido LG SH5A y su subwoofer están sobre un mueble azul, con un televisor mostrando un avión.

LG Soundbar SH5WC

Sonido poderoso para tu espacio

Imagen 1: Televisor científico, barra SH5A abajo y subwoofer. Imagen 2: Pareja y SH5A. Imagen 3: Televisor con webOS y SH5A.

Sonido dominante en el espacio de 600 vatios y 4.1 canales.

Sonido súper envolvente con 600 vatios y 4.1 canales que rodea la habitación. Un volumen potente y una claridad realista dan vida al contenido.

Televisor con contenido científico, barra SH5A abajo, subwoofer en el suelo, ondas sonoras y logotipos de DTS y Dolby.

Diseñado para ofrecer un sonido de alta potencia.

Diseñado meticulosamente para maximizar el sonido de alta potencia. Su tamaño considerable es ideal para áreas amplias, la parrilla frontal destaca las unidades de los altavoces, y la decoración resistente en los laterales encarna perfectamente un sonido grandioso.

Se muestra el extremo derecho de la SH5A, con el televisor, barra abajo, subwoofer, ondas sonoras y logotipos de DTS y Dolby.

Clear Voice Pro

Unidad mejorada para voz clara.

Diseño y sistema mejorados para una entrega clara de la voz. Niveles de alta frecuencia mejorados para asegurar la claridad de la voz, incluso en susurros o durante escenas de acción. Rango general afinado para un sonido equilibrado.

Imagen 1: Extremo izquierdo de la SH5A sin carcasa, mostrando unidad interna. Imagen 2: Pareja frente a lámpara y SH5A abajo.

AI Sound Pro

La IA optimiza el sonido para cada género.

La IA analiza el género del sonido del contenido y lo reproduce a través de tres modos optimizados. Ajusta automáticamente el modo más adecuado según el análisis.

*Este video es solo para fines demostrativos.

WOW Orchestra

La televisión y la soundbar se sincronizan para ofrecer un audio impecable

Funciona en perfecta sinergia con la LG TV, como una orquesta. El sonido se emite al mismo tiempo para ampliar el campo sonoro. La Soundbar emite el sonido principal, mientras que la televisión reproduce los tonos medios y agudos para mejorar la claridad.

Se muestra un avión en una LG TV colgada en la pared y se escucha un efecto de sonido virtual que proviene simultáneamente de la LG TV, la LG Soundbar SH5A y su subwoofer, creando la WOW Orchestra.

*Imágenes en pantalla simuladas.

**WOW Orchestra permite utilizar simultáneamente las bocinas de la Soundbar y las de la televisión para mejorar la experiencia de audio. Las imágenes gráficas son solo para fines ilustrativos; la dirección real de las bocinas de la televisión puede variar.

***Televisiones compatibles con WOW Orchestra: OLED T4/Z3/Z2/M5/M4/M3/G5/G4/G3/G2/C5/C4/C3/C2/CS5/CS/B5/B5E/B4/B3/B2/A3/A2, QNED 99/9M/95/90/89/85/82/80 (compatibilidad con QNED 80 limitada a los modelos de 2022, 2023 y 2025), NANO 90/80 (solo los modelos de 2025), UHD UA75/UA73 (solo los modelos de 2025). Las televisiones compatibles pueden variar según el año de lanzamiento. 

****Ten en cuenta que es posible que los servicios no estén disponibles en el momento de la compra. Puede ser necesario actualizar el software. Se necesita una conexión de red y/o una aplicación para las actualizaciones (televisión y/o soundbar)

WOW Interface

Control integrado de tu barra de sonido en el televisor LG.

Sinergia inigualable al emparejarla con un televisor LG. Controla los modos, el volumen, la conexión y otras configuraciones de la barra de sonido a través de la conveniente interfaz de usuario, LG WOW Interface. Simplemente verifica y ajusta tu barra de sonido en la pantalla del televisor.

Televisor con pantalla de inicio webOS, SH5A abajo. A la izquierda, control remoto y a la derecha, 4 íconos interface WOW.

*Mostrado utilizando un control remoto de LG TV para fines demostrativos.

LG ThinQ

Controla tu barra de sonido a través de la aplicación LG ThinQ en smartphone.

Controla tu barra de sonido usando tu teléfono. Conéctate al dispositivo, ajusta el volumen y cambia el modo de sonido en la aplicación ThinQ para tu comodidad.

Compromiso por una vida mejor.

LG está comprometido a crear una vida mejor para todos. Estamos rediseñando los procesos de fabricación para utilizar materiales sostenibles, incluyendo resina reciclada. Continuaremos explorando e introduciendo nuevas tecnologías para la sostenibilidad. Nuestros productos son una declaración de nuestra promesa.

