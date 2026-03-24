Descubre el LG Xboom Stage 501, un parlante Bluetooth para fiestas con AI Karaoke Master. Ofrece portabilidad con una sola mano, sonido potente listo para la fiesta y hasta 25 horas de batería.
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Parlante LG Xboom Stage 501 - Potencia para tus fiestas y Karaoke con AI

Parlante LG Xboom Stage 501 - Potencia para tus fiestas y Karaoke con AI

Vista frontal de Parlante LG Xboom Stage 501 - Potencia para tus fiestas y Karaoke con AI STAGE501
front view with lighting off
left-perspective view with lighting on
right-perspective view with lighting on
rear view
top view with lighting-on
top view from back with lighting off
horizontal front view
front view with lighting off
left-perspective view with lighting on
right-perspective view with lighting on
rear view
top view with lighting-on
top view from back with lighting off
horizontal front view

Características principales:

  • Diseño versátil 4 posiciones
  • Karaoke AI integrado
  • Hasta 25 horas de reproducción
  • AI Sound
  • Resistente al agua IPX4
  • Potencia de sonido con hasta 220w
Más
LG xboom Stage 501, parlante portátil para fiestas con iluminación LED integrada y Sonido xboom Signature ajustado por will.i.am.

Sonido xboom Signature by will.i.am, creado para fiestas.

1) LG xboom Stage 501, potente parlante para fiestas con sonido Signature ajustado por Peerless e iluminación integrada. 2) LG xboom Stage 501 con controles manuales para convertir cualquier canción en karaoke con IA. 3) LG xboom Stage 501 con 4 modos de montaje versátiles para diferentes configuraciones. 4) LG xboom Stage 501 con hasta 25 horas de batería, de día y de noche.

Sonido xboom Signature, perfeccionado por will.i.am.

Basado en su experiencia en música y tecnología, will.i.am refinó profesionalmente el sonido xboom para lograr mayor equilibrio y un tono más cálido. Gracias a una afinación precisa, xboom Stage 501 entrega un sonido potente y audaz con claridad y control, diseñado para elevar cada fiesta y hacer que cada momento se sienta único.

Parlante LG XBOOM Stage 501 iluminado con Will.i.am de pie detrás de el, standing behind it, mostrando el texto "xboom by will.i.am"

Desarrollado con la herencia acústica de Peerless para un sonido potente y balanceado.

El Signature Sound de xboom afinado por will.i.am— es entregado a través de altavoces premium desarrollados con Peerless, un fabricante danés de audio con un siglo de antigüedad conocido por su ingeniería acústica de alta gama. Dos woofers de 5,25 pulgadas proporcionan un impacto controlado en los graves, mientras que dos unidades de rango completo de 2,5 pulgadas mantienen la claridad, trabajando juntas para llenar espacios de tamaño para fiestas con un sonido potente y bien equilibrado.

Video mostrando el xboom Stage 501 de Peerless.

*Esta escena es simulada para fines ilustrativos. 

Convierte cualquier canción en karaoke con IA.

Disfruta karaoke al instante sin necesidad de app. La separación vocal con IA elimina únicamente la voz de cualquier canción en tiempo real, creando una pista instrumental clara. Con AI Key Changer puedes ajustar el tono según tu rango vocal directamente desde el parlante. Solo presiona y canta.

Parlante LG xboom Stage 501 mostrando las funciones de AI Karaoke Master, con controles de AI Key Changer y Voice Remover usados para convertir cualquier canción en karaoke.

Pon el ambiente a tu manera, donde sea que vaya la fiesta.

xboom Stage 501 te permite adaptar el momento con cuatro modos de montaje: Horizontal, Inclinado, Vertical y en Poste. Cada modo está diseñado para ofrecer sonido claro y cobertura optimizada. El logo central giratorio se ajusta según la posición para mantener un diseño limpio y alineado sin importar como uses tu Stage. 

1) Altavoz de fiesta LG xboom Stage 501 con iluminación LED en posición vertical, creando una fiesta a gran escala. 2) Altavoz de fiesta LG xboom Stage 501 con iluminación LED en posición inclinada, con una persona bailando a su lado para un ambiente de fiesta dinámico 3) Altavoz de fiesta LG xboom Stage 501 con iluminación LED colocado horizontalmente para una cobertura amplia de sonido y visual 4) Altavoz de fiesta LG xboom Stage 501 con iluminación LED montado en un poste para efectos de sonido e iluminación elevados

Hasta 25 horas de reproducción, de día y de noche.

Diseñado para sesiones largas de fiesta, xboom Stage 501 mantiene la energía por más tiempo. Su batería reemplazable de 99Wh permite cambios rápidos para extender la diversión.

Parlante bluetooth inhalambrico LG xboom Stage 501, 25h de batería para sesiones de fiesta.

*La duración de hasta 25 horas está basada en pruebas internas (modo Playtime Enhance al 50% de volumen, luces apagadas). El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones de uso y configuración. 

Batería reemplazable no incluida. Se vende por separado.

AI Sound para música y mayor claridad de voz

El algoritmo de IA analiza el contenido en tiempo real y ajusta el ecualizador, reforzando graves en música y mejorando claridad en voces, podcasts o noticias.

LG xboom Stage 501 party speaker showing LED lighting, illustrating AI Sound, automatically adjusting EQ for Bass Boost and clearer voice playback.

*Image simulated for illustrative purposes.

LG xboom Stage 501 speaker with colorful dual-bar LED lighting, showing AI lighting synchronized with music for an immersive party design

Resistente al agua IPX4.

Llévalo a reuniones al aire libre o cerca del agua con confianza. Diseñado para resistir salpicaduras y exposición ligera. xboom Stage 501 te permite enfocarte en la fiesta - y no en el entorno. 

Parlante bluetooth inhalambrico LG xboom Stage 501, 25h de batería para sesiones de fiesta.

xboom stage 501 ilustrando la conexión de audio entre múltiples altavoces a través de Party Link con Auracast en casa

Transmisión de audio Auracast™ para conexión con múltiples parlantes.

Con Bluetooth LE Audio, Auracast™ transmite audio a varios parlantes al mismo tiempo, ampliando la cobertura y creando un sonido envolvente para reuniones grupales.

*Esta función está disponible cuando Party Link está configurado en el menú de Botón Inteligente dentro de la aplicación LG ThinQ.

Imprimir

Todas las especificaciones

GENERAL

  • Número de Canales

    2.2ch

  • Potencia de salida

    220W (AC Mode)160W (Battery Mode)

FORMATO DE AUDIO

  • AAC

  • MP3

  • SBC

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de barras

    8806096648940

KARAOKE

  • Reverb

  • Efectos de DJ

  • Key Changer

  • Supresor de voz

MODOS DE SONIDO

  • Play Time Enhance

  • Mejora del campo sonoro

CONSUMO DE ENERGÍA

  • Modo de encendido

    85 W

  • Modo de espera

    0.3W↓

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

  • Salida DC (Tipo USB C)

ALTAVOZ

  • Unidad de rango medio

    2.5 inch x 2

  • Unidad Woofer

    5.25 inch x 2

PESO

  • Peso bruto

    13,17 kg

  • Peso Neto

    11,7 kg

ACCESORIO

  • Tarjeta de garantía

BATERÍA

  • Tiempo de carga de la batería (Hrs)

    3

  • Duración de la batería (Hrs)

    Max 25h

  • Batería extraíble

CONECTIVIDAD

  • Entrada Aux (3.5Φ)

  • Versión Bluetooth

    5.4

  • Entrada de micrófono (6,3Φ)

    Si(2)

  • USB-A

CONVENIENTE

  • Auracast

  • Indicador de batería

  • Aplicación Bluetooth (Android/iOS)

  • Conexión rápida de Google

  • Iluminación

  • Multipunto

  • Party Link (Modo Dual)

  • Party Link (Modo Multi)

  • Bloqueo de seguridad

  • Calibración espacial Pro

  • Altavoz del teléfono

  • USB Audio (USB-C)

  • Gestor de actualizaciones (FOTA)

  • Resistente al agua y a salpicaduras

    IPX4

DIMENSIONES (ANXALXPR)

  • Caja de cartón

    655 x 369 x 351 mm

  • Altavoz

    298,0 x 593,8 x 293,6 mm

EQ

  • AI Sound

  • Bass Boost

  • Clear Voice

  • EQ personalizado(App)

  • Estándar

Qué opina la gente

Principales ofertas

Busca localmente

Experimenta este producto a tu alrededor.