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Controla el entretenimiento en tu hogar con tu Magic Remote 2022
Disfruta de comandos de voz, puntero y scroll, botones que te llevaran a tus apps favoritas y mucho más.
Imagen en angulo con textos destacando funcionalidades como inteligencia artificial, reconocimiento de voz, puntero y scroll, botones accesibles
*La función NFC puede variar según el modelo y procesador de tu televisor LG, Por favor revisar las especificaciones de cada modelo.
*La disponibilidad del servicio puede variar según la región o el país.
*Se requieren suscripciones separadas para los servicios OTT.
*Los servicios de Hey Google y Alexa pueden variar y no estar disponibles en su país.