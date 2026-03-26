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Televisor LG 65" OLED evo | 4K | Procesador AI α9 | Smart TV |Ultra delgado|Diseño de arte|Incluye Magic remote

Televisor LG 65" OLED evo | 4K | Procesador AI α9 | Smart TV |Ultra delgado|Diseño de arte|Incluye Magic remote

OLED65G3PSA
Vista frontal de Televisor LG 65" OLED evo | 4K | Procesador AI α9 | Smart TV |Ultra delgado|Diseño de arte|Incluye Magic remote OLED65G3PSA
LG Televisor LG 65" OLED evo | 4K | Procesador AI α9 | Smart TV |Ultra delgado|Diseño de arte|Incluye Magic remote, OLED65G3PSA
LG Televisor LG 65" OLED evo | 4K | Procesador AI α9 | Smart TV |Ultra delgado|Diseño de arte|Incluye Magic remote, OLED65G3PSA
LG Televisor LG 65" OLED evo | 4K | Procesador AI α9 | Smart TV |Ultra delgado|Diseño de arte|Incluye Magic remote, OLED65G3PSA
LG Televisor LG 65" OLED evo | 4K | Procesador AI α9 | Smart TV |Ultra delgado|Diseño de arte|Incluye Magic remote, OLED65G3PSA
LG Televisor LG 65" OLED evo | 4K | Procesador AI α9 | Smart TV |Ultra delgado|Diseño de arte|Incluye Magic remote, OLED65G3PSA
LG Televisor LG 65" OLED evo | 4K | Procesador AI α9 | Smart TV |Ultra delgado|Diseño de arte|Incluye Magic remote, OLED65G3PSA
LG Televisor LG 65" OLED evo | 4K | Procesador AI α9 | Smart TV |Ultra delgado|Diseño de arte|Incluye Magic remote, OLED65G3PSA
Vista frontal de Televisor LG 65" OLED evo | 4K | Procesador AI α9 | Smart TV |Ultra delgado|Diseño de arte|Incluye Magic remote OLED65G3PSA
LG Televisor LG 65" OLED evo | 4K | Procesador AI α9 | Smart TV |Ultra delgado|Diseño de arte|Incluye Magic remote, OLED65G3PSA
LG Televisor LG 65" OLED evo | 4K | Procesador AI α9 | Smart TV |Ultra delgado|Diseño de arte|Incluye Magic remote, OLED65G3PSA
LG Televisor LG 65" OLED evo | 4K | Procesador AI α9 | Smart TV |Ultra delgado|Diseño de arte|Incluye Magic remote, OLED65G3PSA
LG Televisor LG 65" OLED evo | 4K | Procesador AI α9 | Smart TV |Ultra delgado|Diseño de arte|Incluye Magic remote, OLED65G3PSA
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LG Televisor LG 65" OLED evo | 4K | Procesador AI α9 | Smart TV |Ultra delgado|Diseño de arte|Incluye Magic remote, OLED65G3PSA
LG Televisor LG 65" OLED evo | 4K | Procesador AI α9 | Smart TV |Ultra delgado|Diseño de arte|Incluye Magic remote, OLED65G3PSA

Características principales:

  • Pantalla OLED diseño ultra delgado, una obra de arte
  • Televisor con Inteligencia Artificial (AI)
  • Dolby Vision que ajusta la imagen según su contenido, mayor profundidad, un contraste increíble y más colores de los que imaginas
  • Sonido inmersivo y realista Dolby Atmos
  • Procesador Alpha 9; el cerebro que analiza y optimiza la imagen y el sonido
  • Smart tv webOS con Magic Remote, la manera fácil de disfrutar sin teclear al contenido favorito, búsqueda con lenguaje Natural
Más
Un video muestra la frase “El mejor televisor OLED del mundo durante 10 años”, que aparece gradualmente contra un fondo negro con fuegos artificiales violetas, rosas y naranjas.

Celebramos 10 Años de LG OLED.
Una década en la cima.

Un video se abre con las palabras LG OLED evo en una fuente blanca contra un fondo negro. Las palabras se agrandan y se llenan de color. A continuación, la escena transiciones a LG OLED G3, mostrando una colorida obra de arte abstracto. La pantalla gira hacia un lado para presentar el borde delgado y luego se fija a una pared, que representa el diseño de una pared.
Empaque de cartón ecológico LG OLED representado alrededor de árboles y montañas.
Sustentabilidad

El círculo de la vida

Desde el diseño de productos ecológicos hasta el empaque reducido, el uso eficiente de la energía y un sistema de recuperación de residuos, LG OLED considera el cuidado del planeta desde la producción hasta la eliminación.
El círculo de la vida CONOCE MÁS
Una imagen de un televisor LG OLED y control remoto. El botón de micrófono en el control remoto se ilumina, y las recomendaciones de palabras clave de búsqueda por voz aparecen en la pantalla.

AI Concierge

Obtén recomendaciones de contenido nuevo para ver, según tu historial de búsqueda por voz.
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*Fuente Omdia: unidades vendidas del 2013 al 2022. Cualquier modificación de los resultados es responsabilidad del tercero. Para más detalles visita https://www.omdia.com/

Descubre la excelencia mundial que lidera 10 años de innovación

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Procesador α9 AI 4K Gen6

Una década de evolución en su esencia

Entre en el mundo del α-realismo¹, perfeccionado a lo largo de 10 años de innovación. Un portal a nuevos universos y la sensación de sentir que realmente estás allí. Sé el protagonista rodeado de los extraordinarios detalles de imagen y sonido del α9 AI Processor 4K Gen6.
AI Super Upscaling
The AI processing system uses AI Noise Reduction and AI Super Resolution to classify images and remove noise based on their category. Then, deep learning algorithms enhance faces and objects to make them look more defined, expressive, and multi-dimensional without appearing artificial.

An image of a woman in a city. A square overlay is applied on top of the woman representing AI Super Upscaling, putting her in focus with detail against an artfully blurred backdrop.

Un video del procesador α9 AI 4K Gen6 contra una placa de circuito. La placa se ilumina, y las luces azules emiten desde el chip que representa su potencia.

Súper Escalador AI
El sistema de procesamiento de AI utiliza la reducción de ruido y la súper resolución Inteligente para clasificar las imágenes y eliminar el ruido en función de su contenido. Posteriormente, los algoritmos de aprendizaje profundo mejoran las caras y los objetos para que luzcan más definidos, expresivos y multidimensionales sin lucir artificiales.

Una imagen de una mujer en una ciudad. Se aplica una superposición cuadrada sobre la mujer que representa el Súper Escalador AI, poniéndola en foco con detalle contra un telón de fondo ingeniosamente borroso.

OLED Dynamic Tone Mapping Pro
OLED Dynamic Tone Mapping Pro refina las imágenes a través de un proceso de mejora que enfatiza el contraste en áreas de baja graduación, ilumina áreas de nivel medio y agrega detalles expresivos a áreas de alta gradación.
Un video que muestra una imagen de una persona acampando entre montañas. Una cuadrícula superpone la imagen para representar las diferentes áreas refinadas para imágenes más brillantes y expresivas.
Potenciador de expresión HDR
El Potenciador de expresión HDR aplica curvas de mapeo de tonos individuales a los objetos a los que tus ojos se sienten atraídos de forma natural, haciendo que se destaquen nítida y expresivamente.
Un video de un flamenco rosa parado en un lago. Una superposición de rejilla cubre solo el flamenco, lo que lo hace destacar brillante y vívidamente contra su entorno silenciado.
Sonido AI Pro
Sonido AI Pro mezcla virtualmente el sonido para crear el efecto de altavoces envolventes de 9.1.2 canales, remasterizado para mayor claridad y un equilibrio controlado.

Una imagen de un televisor LG OLED en una sala que muestra un concierto de música. Burbujas que representan sonido envolvente virtual llenan el espacio.

*Imágenes de pantalla simuladas.
*La barra de sonido se puede comprar por separado.
Potenciador de Brillo Máximo

OLED aún más brillante

Los icónicos píxeles Auto Iluminación de LG OLED brillan más que antes con el algoritmo de aumento de luz, Arquitectura de Control de Luz y otros refinamientos creados por el Procesador α9 AI 4K Gen6.
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*Hasta 70% más de brillo aplica a 55/65/75 G3.
**El brillo difiere por serie y tamaño.
Diseño One Wall

Sin percepción de espacio entre el TV y la pared

El soporte de pared especialmente diseñado proporciona a LG OLED evo G3 un ajuste perfecto, consiguiendo un espacio prácticamente nulo contra la pared⁴. Tras 10 años de constantes evoluciones en el diseño, el soporte crea un aspecto aerodinámico al tiempo que garantiza una calidad de sonido alta y completa.

Una imagen de LG OLED G3 en la pared de una sala adornada que muestra su diseño de una pared. Una vista lateral de las dimensiones increíblemente delgadas de LG OLED G3. Una vista en ángulo de LG OLED G3 en la pared de un apartamento con vistas a la ciudad con una barra de sonido a continuación.

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OLED con Auto Iluminación

Sin retroiluminación necesaria

Los píxeles más destacados son los más brillantes. Cuando los pixeles trabajan solos alcanzan su máximo potencial y no requieren de una retroiluminación de fondo que opaque su brillo.
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OLED con Auto Iluminación

¿Qué hace que OLED sea diferente?
Mientras que los televisores LED tradicionales cuentan con capas voluminosas de retroiluminación y filtros de color, OLED se compone puramente de píxeles de Auto Iluminación (que se encienden y apagan solo cuando es necesario) para un contraste inigualable y un diseño elegante.

Una vista de lado a lado de una LED y un OLED. El lado LED muestra bajo contraste y zonas oscuras grisáceas del paisaje rocoso. El lado OLED muestra negros oscuros, colores vivos y alto contraste natural.

una_comparación_entre_las_capas_de_pantalla_led_y_se_muestran_muchas_capas_de_lcd,_con_un_polarizador_y_vidrio,_filtro_de_color,_celda,_vidrio_tft,_polarizador,_hoja_óptica_combinada_y_retroiluminación/edge-lit_leds__se_presentan_las_pocas_capas_de_oled,_mostrando_solo_un_polarizador_y_vidrio,_refinador_de_color_y_tft/ OLED.

Contraste Infinito
Con negros oscuros y profundos que solo se pueden lograr con los píxeles de Auto Iluminación, el contraste revela detalles en imágenes nítidas y definidas que tus ojos generalmente pasan por alto.
Un video de un hombre caminando a través de un túnel hundido. Un deslizador se mueve a través de la pantalla, aplicando Infinite Contrast a la imagen.
100% Fidelidad de Color y 100% Volumen de Color
Con 100% Fidelidad de Color y Volumen, los colores se muestran exactamente como son, con tonos reales tanto en ambientes brillantes y oscuros.

Certificación Intertek Color Fidelity. Certificación Intertek Color Volumen.

Una imagen de la cola de un loro contra un fondo negro se muestra en la esquina superior de un televisor OLED delgado contra un fondo negro. Cada color en las plumas del loro es vívido y audazmente definido.

*Imágenes de pantalla simuladas.
**El panel LG OLED está certificado por Intertek para un100% de Fidelidad de Color. Medida según CIE DE2000 con 125 patrones de color.
***El volumen de gama de colores de visualización (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, verificado independientemente por Intertek.

Sonidos e imágenes que se unen como uno solo.

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*La función Barra de Sonido puede variar según los modelos de TV.
**El control de la función Barra de Sonido puede variar según los modelos de la Barra de Sonido.
***La Barra de Sonido se puede comprar por separado.
webOS 23 new Home

Adaptado a tu gusto

Desde tu contenido favorito hasta tu forma preferida de verlos, webOS 23 new Home ha evolucionado para brindarte mayor accesibilidad y comodidad.
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*Imágenes de pantalla simuladas.
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*Imágenes de pantalla simuladas.
**Los menús y aplicaciones compatibles pueden variar según el país.
***Los menús que se muestran pueden ser diferentes al publicarse.
****Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

Imágenes y Sonidos que cobran vida

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*La disponibilidad de contenido y aplicaciones puede variar según el país o la región.
**Se requieren suscripciones separadas para los servicios OTT.
Juegos Ultra Rápidos

Sumérgete en aventuras épicas.

Siéntete como un ganador cada vez que juegues. Con tiempo de respuesta de 1ms, compatibilidad con NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium y VRR, se unen para crear una imagen clara y fluida que no se puede igualar, mientras que la experiencia de usuario orientada a los jugadores y la transmisión simple de video juegos te permiten sumergirte directamente para jugar.

Una imagen de tres hombres jugando un video juego de carreras en un televisor LG OLED en un apartamento moderno de la ciudad.

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*Tiempo de respuesta probado y certificado por Intertek.
**VRR es una especificación certificada de HDMI 2.1.
Game Dashboard & Optimizer

Configuración de juego en un vistazo

Aplica la configuración ideal para tu género de video juego y entorno de juego con Game Optimizer. Sumérgete en Sound Tab y amplifica la acción, o Game Tab para asegurarte de que todo se ve y se siente bien. No hay necesidad de hacer una pausa, solo tienes que acceder al menú desde el panel de control del juego.

Tres pantallas de juego se muestran contra un fondo de gradiente negro. Una muestra un juego de carreras de coches con el tablero de juego flotando sobre la acción. Otro muestra un juego de ciencia ficción con el menú Game Optimizer. Y la última pantalla muestra la pestaña Game Optimizer sobre un juego de música.

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Cloud Gaming

Un mundo de video juegos para jugar

Acceda a GeForce NOW directamente desde tu televisor y descubre una biblioteca con un número colosal de video juegos para elegir.

Póster del juego Cyberpunk 2077.

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*Puede ser necesaria la suscripción a GeForce NOW.
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*El contenido y la certificación anteriores se refieren al modelo 65C3 y pueden variar según el modelo.
**Todos los modelos OLED 2023 de LG tienen un embalaje ecológico.
***Todos los modelos Z3, G3, C3, B3 y A3 están certificados como "Producto ecológico".
****La etiqueta "Reducción de la huella de CO2" se aplica a los modelos 77/65/55/48/42C3. Todos los modelos G3 y 83C3 llevan la etiqueta "CO2 medido".
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1. α-realismo se refiere a la imagen realista y la calidad de sonido impulsado por el procesador AI α9 de LG 4K Gen6.
2. Comparado con modelos evo no OLED y basado en la medición Full White.
3. Dependiendo del entorno de instalación, puede haber una pequeña brecha entre el televisor y la pared. La instalación puede variar. Vea la guía de instalación para más detalles.
4. Se requiere membresía de transmisión de Netflix.
5. Se requiere suscripción de Disney . Sujeto a los términos en http://www.disneyplus.com 2023 Disney y sus entidades relacionadas.
6. Amazon, Prime Video y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.Amazon Prime membresía y/ o Prime Video
7. La suscripción requerida para Apple TV . Apple, el logotipo de Apple y Apple TV son marcas comerciales de Apple Inc, registradas en los EE.UU. y otros países.
Amplia variedad de tamaños

Encuentra el ideal para tu espacio.

Desde los televisores de 55" para maratones de películas, hasta los televisores de 77" para los enfrentamientos deportivos más emocionantes, LG OLED G3 ofrece algo para todos con su amplia gama de tamaños.

Una imagen que compara los diferentes tamaños de LG OLED G3, mostrando 55", 65" y 77".

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LG OLED evo. El líder de una década significativa.

¿Qué hace de LG OLED evo la insignia de la marca OLED número 1 del mundo? Innovación icónica con atractivos diseños⁴ que desafían tu imaginación. Una imagen más brillante y realista², tan realista que te sentirás parte de la escena. Tecnología avanzada¹ que evoluciona constantemente y perfecciona su experiencia visual.

Una imagen que presenta las características clave del LG OLED evo G3 sobre un fondo negro con una pantalla de fuegos artificiales rosa y morada. El reflejo rosa de la pantalla de fuegos artificiales en el suelo muestra las palabras "OLED evo". Dentro de la imagen, una imagen que presenta el α9 AI Processor 4K Gen6 muestra el chip de pie ante la imagen de una escena lacustre remasterizada con la tecnología de procesamiento. Una imagen que presenta Brightness Booster Max muestra un tigre con un contraste profundo y blancos brillantes. Una imagen que presenta One Wall Design muestra LG OLED evo G3 a ras de la pared en un salón industrial gris.

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*Imágenes de referencia el producto puede variar dependiendo del país o región.
**70% más brillante se aplica a 55/65/75 G3.
***El brillo difiere según la serie y el tamaño.
La sensación del deporte

El mejor complemento para los juegos que te dejan sin aliento

Los deportes pasan a primer plano. Una alerta deportiva personalizada te mantiene informado sobre tu equipo favorito, con acceso directo a los horarios de los partidos desde la pantalla de inicio. Con una década de innovación, solo LG OLED te ofrece el realismo de un estadio con una gran pantalla y la nítida definición del α9 AI Processor 4K Gen6, ideal para ver dos partidos a la vez con Multi View.

Imagen de la pantalla que muestra un partido de fútbol con un jugador vestido con una franja roja a punto de chutar el balón a través del estadio. El marcador del partido aparece en la parte inferior de la pantalla. El césped verde del campo se extiende más allá de la pantalla hasta el fondo negro.

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*La imagen es para fines ilustrativos únicamente.

TV y SoundBar en armonía

Utiliza tu LG OLED con una barra de sonido LG, y trabajarán juntos como un solo altavoz para crear un ambiente como una sala de concierto tridimensional.

Más ajustes de sonido

Conecta tu televisor LG OLED a una barra de sonido LG y cambia automáticamente al modo "Barra de Sonido", mostrando 3 nuevos ajustes.

Cine realmente fascinante

Las escenas cobran vida con la imagen ultra vívida de Dolby Vision el audio envolvente/espacial de Dolby Atmos.

La verdadera imagen

El procesamiento de imágenes puede eliminar el encanto deseado de una película. Filmmaker Mode conserva la visión del director para una forma más auténtica de disfrutar del cine.

Bibliotecas de entretenimiento

Sintoniza todos los servicios de streaming que te gustan directamente desde tu televisor, incluyendo Netflix2, Disney 3, Prime Video4, Apple TV 5, y LG Channels.

RESUMEN

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DIMENSIONES

OLED65G3

Especificaciones clave

  • VIDEOJUEGOS - Compatible con FreeSync (AMD)

  • VIDEOJUEGOS - Compatible G-Sync (Nvidia)

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

    4K OLED

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

    120Hz

  • IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

    Procesador α9 AI 4K Gen6

  • SONIDO - Dolby Atmos

  • SONIDO - Sistema de Altavoces

    4.2 Ch

  • SONIDO - Salida de Audio

    60W

  • IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

    OLED Color

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

    1 441x826x24,3

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

    23,9

Todas las especificaciones

IMAGEN (PANTALLA)

  • Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Tipo de Pantalla

    4K OLED

  • Tasa de Refresco

    120Hz

  • Amplia Gama de Colores

    OLED Color

IMAGEN (PROCESANDO)

  • Control de Brillo AI

  • Selección de género AI

    Sí (SDR/HDR)

  • Imagen AI

    AI Picture Pro

  • Escalador AI

    Superescalado AI 4K

  • Tecnología Dimming

    Pixel Dimming

  • Mapeo Dinámico de Tonos

    Sí (OLED Mapeo Dinámico de Tonos Pro)

  • FILMMAKER MODE™

  • HDR (Alto Rango Dinámico)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (alta frecuencia de imagen)

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • Motion

    OLED Motion

  • Modo Imagen

    10 modos (Asistente de imagen personalizado, Vívido, Estándar, Eco, Cine, Deportes, Juego, Filmmaker, (ISF)Experto(Habitación Iluminada), (ISF)Experto(Habitación oscura))

  • Procesador de Imagen

    Procesador α9 AI 4K Gen6

VIDEOJUEGOS

  • ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

  • Compatible con FreeSync (AMD)

  • Optimizador de Juegos

    Sí (Panel de Juego)

  • Compatible G-Sync (Nvidia)

  • Modo HGIG

  • VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

SMART TV

  • Siempre Listo

  • Galería de arte

  • Configuración Familiar

  • Navegador Web Completo

  • Control por voz manos libres

  • Reconocimiento de Voz Inteligente

  • Canales LG

  • Control Magic Remote

    Incorporado

  • Vista múltiple

  • Sistema Operativo (OS)

    webOS 23

  • Compartir de Habitación a Habitación

    Sí (Entrada/Salida)

  • Aplicación remota para smartphone

    Sí (LG ThinQ)

  • Alerta Deportes

  • LG ThinQ® AI

  • Cámara USB Compatible

  • Funciona con Apple Airplay2

SONIDO

  • Afinación acústica IA

  • AI Sound

    AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Codificador de audio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)

  • Salida de Audio

    60W

  • Conexión Bluetooth Surround

    Sí (reproducción en 2 direcciones)

  • Clear Voice Pro

  • Dolby Atmos

  • LG Sonido Sync

  • Salida de Audio Simultánea

  • Modo audio Compartido

  • Dirección de Altavoz

    Hacia Abajo

  • Sistema de Altavoces

    4.2 Ch

  • WiSA Ready

    Sí (hasta 2.1 canales)

ACCESIBILIDAD

  • Escala de Grises

  • Contraste Alto

  • Colores invertidos

DIMENSIONES Y REGULACIONES

  • Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

    1 600x970x172

  • Peso del embalaje

    32,3

  • Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

    1 441x826x24,3

  • Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

    1 441x878x245

  • Base del TV (AnchoxProfundidad)

    432x245

  • Peso del televisor sin soporte

    23,9

  • Peso del televisor con soporte

    28,1

  • Montaje VESA (ancho x alto, mm)

    300x300

CÓDIGO DE BARRAS

  • Código de barras

    8806087098051

CONECTIVIDAD

  • Soporte Bluetooth

    Sí (V5.0)

  • Entrada Ethernet

    1ea

  • Canal HDMI de retorno de audio

    eARC (HDMI 2)

  • Entrada HDMI

    4ea (compartible con 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS como se especifica en HDMI 2.1 (4 puertos))

  • Entrada RF (antena/cable)

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

  • SPDIF (salida óptica de audio digital)

    1ea

  • Entrada USB

    3ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Sí (Wi-Fi 6)

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energía en espera

    Por debajo 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Cable IR Blaster

  • Cable de alimentación

    Sí (incluido)

  • Remoto

    Magic Remote

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