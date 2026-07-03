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Televisor LG 55 '' OLED evo - OLED55C3PSA - Incluye Magic Remote

Televisor LG 55 '' OLED evo - OLED55C3PSA - Incluye Magic Remote

OLED55C3PSA
Vista frontal de Televisor LG 55 '' OLED evo - OLED55C3PSA - Incluye Magic Remote OLED55C3PSA
LG Televisor LG 55 '' OLED evo - OLED55C3PSA - Incluye Magic Remote, OLED55C3PSA
LG Televisor LG 55 '' OLED evo - OLED55C3PSA - Incluye Magic Remote, OLED55C3PSA
LG Televisor LG 55 '' OLED evo - OLED55C3PSA - Incluye Magic Remote, OLED55C3PSA
LG Televisor LG 55 '' OLED evo - OLED55C3PSA - Incluye Magic Remote, OLED55C3PSA
LG Televisor LG 55 '' OLED evo - OLED55C3PSA - Incluye Magic Remote, OLED55C3PSA
LG Televisor LG 55 '' OLED evo - OLED55C3PSA - Incluye Magic Remote, OLED55C3PSA
LG Televisor LG 55 '' OLED evo - OLED55C3PSA - Incluye Magic Remote, OLED55C3PSA
LG Televisor LG 55 '' OLED evo - OLED55C3PSA - Incluye Magic Remote, OLED55C3PSA
LG Televisor LG 55 '' OLED evo - OLED55C3PSA - Incluye Magic Remote, OLED55C3PSA
LG Televisor LG 55 '' OLED evo - OLED55C3PSA - Incluye Magic Remote, OLED55C3PSA
LG Televisor LG 55 '' OLED evo - OLED55C3PSA - Incluye Magic Remote, OLED55C3PSA
Vista frontal de Televisor LG 55 '' OLED evo - OLED55C3PSA - Incluye Magic Remote OLED55C3PSA
LG Televisor LG 55 '' OLED evo - OLED55C3PSA - Incluye Magic Remote, OLED55C3PSA
LG Televisor LG 55 '' OLED evo - OLED55C3PSA - Incluye Magic Remote, OLED55C3PSA
LG Televisor LG 55 '' OLED evo - OLED55C3PSA - Incluye Magic Remote, OLED55C3PSA
LG Televisor LG 55 '' OLED evo - OLED55C3PSA - Incluye Magic Remote, OLED55C3PSA
LG Televisor LG 55 '' OLED evo - OLED55C3PSA - Incluye Magic Remote, OLED55C3PSA
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LG Televisor LG 55 '' OLED evo - OLED55C3PSA - Incluye Magic Remote, OLED55C3PSA
LG Televisor LG 55 '' OLED evo - OLED55C3PSA - Incluye Magic Remote, OLED55C3PSA
LG Televisor LG 55 '' OLED evo - OLED55C3PSA - Incluye Magic Remote, OLED55C3PSA
LG Televisor LG 55 '' OLED evo - OLED55C3PSA - Incluye Magic Remote, OLED55C3PSA
LG Televisor LG 55 '' OLED evo - OLED55C3PSA - Incluye Magic Remote, OLED55C3PSA

Características principales:

  • Imagen y funcionalidad avanzada con el Procesador α9 AI 4K Gen6
  • Imágenes brillantes y llamativas con el Potenciador de Brillo.
  • Diseño ultradelgado con biseles apenas visibles
  • Funcionalidad inteligente, incluyendo ThinQ AI, WebOS y reconocimiento de voz manos libres
  • Entretenimiento inmersivo con Dolby Atmos & Visión, VRR, G-sync y Freesync
Más
Un video muestra la frase “El mejor televisor OLED del mundo durante 10 años”, que aparece gradualmente contra un fondo negro con fuegos artificiales violetas, rosas y naranjas.

Celebramos 10 Años de LG OLED.
Una década en la cima.

*Fuente Omdia: unidades vendidas del 2013 al 2022. Cualquier modificación de los resultados es responsabilidad del tercero. Para más detalles visita https://www.omdia.com/

LG OLED evo. El líder de una década significativa.

¿Qué hace que LG OLED evo sea el pináculo de la marca OLED número 1 del mundo? Íconos precursores con atractivos factores de forma que desafían tu imaginación. Una imagen más brillante y atrevida2,3,4, tan realista que te sentirás como si estuvieras en la escena. Sonido espectacular5 que amplifica el realismo de todo lo que veas. Y una tecnología avanzada1 que evoluciona y perfecciona constantemente tu experiencia televisiva.

Una imagen que presenta las características clave del LG OLED evo C3 sobre un fondo negro con una pantalla de fuegos artificiales de color rosa y púrpura. El reflejo rosa del espectáculo de fuegos artificiales en el suelo muestra las palabras "OLED evo". Dentro de la imagen, una imagen que muestra el procesador α9 AI 4K Gen6 muestra el chip frente a una imagen de una escena del lago que se mejora con la tecnología de procesamiento. Una imagen que presenta Brightness Booster Max muestra las brillantes plumas de un pájaro. Una imagen que presenta la barra de sonido SC9 muestra el LG OLED evo C3 y la barra de sonido SC9 perfectamente colocados en la pared con un concierto de música reproduciéndose en el televisor. Una imagen que presenta AI Sound Pro muestra un espectáculo de rock que se reproduce en el televisor con burbujas de música que representan ondas sonoras que llenan el espacio vital.

Una imagen que presenta las características clave del LG OLED evo C3 sobre un fondo negro con una pantalla de fuegos artificiales de color rosa y púrpura. El reflejo rosa del espectáculo de fuegos artificiales en el suelo muestra las palabras "OLED evo". Dentro de la imagen, una imagen que muestra el procesador α9 AI 4K Gen6 muestra el chip frente a una imagen de una escena del lago que se mejora con la tecnología de procesamiento. Una imagen que presenta Brightness Booster Max muestra las brillantes plumas de un pájaro. Una imagen que presenta la barra de sonido SC9 muestra el LG OLED evo C3 y la barra de sonido SC9 perfectamente colocados en la pared con un concierto de música reproduciéndose en el televisor. Una imagen que presenta AI Sound Pro muestra un espectáculo de rock que se reproduce en el televisor con burbujas de música que representan ondas sonoras que llenan el espacio vital.

*Imágenes de pantalla simuladas.
**El brillo varía según la serie y el tamaño.
***La barra de sonido se puede comprar por separado.

Una armonía de imágenes y sonidos espectaculares con un legado de 10 años

Un video se abre con las palabras LG OLED evo contra un fondo negro. Las palabras se agrandan y se llenan de color. Luego, la escena cambia a LG OLED C3, mostrando una colorida obra de arte abstracta con una barra de sonido contra un fondo blanco. El fondo blanco se convierte en una pared en una habitación a la que se conecta el televisor.

*Imágenes de pantalla simuladas.
*La barra de sonido se puede comprar por separado.

Procesador α9 AI 4K Gen6

Una década de evolución en su esencia

Entre en el mundo del α-realismo¹, perfeccionado a lo largo de 10 años de innovación. Un portal a nuevos universos y la sensación de sentir que realmente estás allí. Sé el protagonista rodeado de los extraordinarios detalles de imagen y sonido del α9 AI Processor 4K Gen6.
Súper Escalador AI
El sistema de procesamiento de AI utiliza la reducción de ruido y la súper resolución Inteligente para clasificar las imágenes y eliminar el ruido en función de su contenido. Posteriormente, los algoritmos de aprendizaje profundo mejoran las caras y los objetos para que luzcan más definidos, expresivos y multidimensionales sin lucir artificiales.

Una imagen de una mujer en una ciudad. Se aplica una superposición cuadrada sobre la mujer que representa Súper Escalador AI, poniéndola en foco con detalle contra un telón de fondo ingeniosamente borroso.

OLED Dynamic Tone Mapping Pro
OLED Dynamic Tone Mapping Pro refina las imágenes a través de un proceso de mejora que enfatiza el contraste en áreas de baja gradación, ilumina áreas de nivel medio y agrega detalles expresivos a áreas de alta gradación.
Un video que muestra una imagen de una persona acampando entre montañas. Una cuadrícula superpone la imagen para representar las diferentes áreas refinadas para imágenes más brillantes y expresivas.
Potenciador de expresión HDR
HDR Expression Enhancer aplica curvas de mapeo de tonos individuales a los objetos a los que tus ojos se sienten atraídos de forma natural, haciendo que se destaquen nítida y expresivamente.
Un video de un flamenco rosa parado en un lago. Una superposición de rejilla cubre solo el flamenco, lo que lo hace destacar brillante y vívidamente contra su entorno silenciado.

*Imágenes de pantalla simuladas.
*La barra de sonido se puede comprar por separado.

Potenciador de Brillo

OLED aún más brillante

Los icónicos píxeles Auto Iluminados de LG OLED brillan más que antes con el algoritmo de aumento de luz,Arquitectura de Control de Luz y otras mejoras impulsadas por el Procesador α9 AI 4K Gen6.

*El brillo difiere según la serie y el tamaño.

Soporte ideal

Pantalla y Barra de Sonido en armonía

Diseñado específicamente para LG OLED C35, el soporte se adapta perfectamente a tu televisor, ya sea montado en la pared o colocado en una base. Además de ser una combinación elegante para sus interiores, empuja los altavoces con triple tiro hacia arriba para alcanzar tu máximo potencial.

*Imágenes de pantalla simuladas.
*La barra de sonido se puede comprar por separado.

Sonido e imágenes en uno solo.

TV y Soundbar en armonía

Utiliza tu LG OLED con una barra de sonido LG, y trabajarán juntos como un solo altavoz para crear un ambiente como una sala de concierto tridimensional.

Más ajustes de sonido

Conecta tu televisor LG OLED a una barra de sonido LG y cambia automáticamente al modo "Barra de Sonido", mostrando 3 nuevos ajustes.

*La función Barra de Sonido puede variar según los modelos de TV.
**El control de la función Barra de Sonido puede variar según los modelos de la Barra de Sonido.
***La Barra de Sonido se puede comprar por separado.

Diseño Ultra Delgado

Se integra perfectamente a tu espacio

Con LG OLED serie B dale un toque sutil a tus espacios, su diseño es tan delgado que brinda un encanto minimalista a tu hogar.

Una imagen de LG OLED C3 con una Barra de Sonido en la pared en una sala artística. Una vista lateral de las delgadas dimensiones de LG OLED C3 frente a una ventana con vistas a un paisaje urbano. La esquina inferior de LG OLED C3 y Soundbar.

*Imágenes de pantalla simuladas.
*La barra de sonido se puede comprar por separado.

OLED con Auto Iluminación

Sin retroiluminación necesaria

Los píxeles más destacados son los más brillantes. Cuando los pixeles trabajan solos alcanzan su máximo potencial y no requieren de una retroiluminación de fondo que opaque su brillo.
¿Qué hace que OLED sea diferente?
Mientras que los televisores LED tradicionales cuentan con capas voluminosas de retroiluminación y filtros de color, OLED se compone puramente de píxeles de Auto Iluminación (que se encienden y apagan solo cuando es necesario) para un contraste inigualable y un diseño elegante.

Una vista de lado a lado de una LED y un OLED. El lado LED muestra bajo contraste y zonas oscuras grisáceas del paisaje rocoso. El lado OLED muestra negros oscuros, colores vivos y alto contraste natural.

Contraste Infinito
Con negros oscuros y profundos que solo se pueden lograr con los píxeles de Auto Iluminación, el contraste revela detalles en imágenes nítidas y definidas que tus ojos generalmente pasan por alto.
Un video de un hombre caminando a través de un túnel hundido. Un deslizador se mueve a través de la pantalla, aplicando Infinite Contrast a la imagen.
100% Fidelidad de Color y 100% Volumen de Color
Con 100% Fidelidad de Color y Volumen, los colores se muestran exactamente como son, con tonos reales tanto en ambientes brillantes y oscuros.

Certificación Intertek Color Fidelity. Certificación Intertek Color Volumen.

*Imágenes de pantalla simuladas.
**El panel LG OLED está certificado por Intertek para un100% de Fidelidad de Color. Medida según CIE DE2000 con 125 patrones de color.
***El volumen de gama de colores de visualización (CGV) es equivalente o superior al CGV del espacio de color DCI-P3, verificado independientemente por Intertek.

Amplia variedad de tamaños

Encuentra el ideal para tu espacio.

Desde los televisores de 42" para maratones de películas, hasta los televisores de 83" para los enfrentamientos deportivos más emocionantes, LG OLED C3 ofrece algo para todos con su amplia gama de tamaños.

Una imagen que compara los diferentes tamaños de LG OLED C3, mostrando 42", 48", 55", 65", 77", y 83".

webOS 23 new Home

Adaptado a tu gusto

Desde tu contenido favorito hasta tu forma preferida de verlos, webOS 23 new Home ha evolucionado para brindarte mayor accesibilidad y comodidad.

*Imágenes de pantalla simuladas.

*Imágenes de pantalla simuladas.
**Los menús y aplicaciones compatibles pueden variar según el país.
***Los menús que se muestran pueden ser diferentes al publicarse.
****Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

Imágenes y Sonidos que cobran vida

Cine cautivador

Las escenas cobran vida con la imagen ultra vívida de Dolby Vision y el sonido envolvente y espacial de Dolby Atmos.

La verdadera imagen

El modo Filmmaker optimiza las imágenes para visualizarlas tal como se las imagino el directo, disfruta de las películas de una forma más auténtica.

Bibliotecas de entretenimiento

Disfruta de todos los servicios de streaming que amas desde tu televisor, incluyendo Netflix2, Disney 3, Prime Video4, Apple TV 5 y LG Channels.

*La disponibilidad de contenido y aplicaciones puede variar según el país o la región.
**Se requieren suscripciones separadas para los servicios OTT.

Juegos Ultra Rápidos

Sumérgete en aventuras épicas.

Siéntete como un ganador cada vez que juegues. Con tiempo de respuesta de 1ms, compatibilidad con NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium y VRR, se unen para crear una imagen clara y fluida que no se puede igualar, mientras que la experiencia de usuario orientada a los jugadores y la transmisión simple de video juegos te permiten sumergirte directamente para jugar.

Una imagen de tres hombres jugando un video juego de carreras en un televisor LG OLED en un apartamento moderno de la ciudad.

*Tiempo de respuesta probado y certificado por Intertek.
**VRR es una especificación certificada de HDMI 2.1.

Game Dashboard & Optimizer

Configuración de juego en un vistazo

Aplica la configuración ideal para tu género de video juego y entorno de juego con Game Optimizer. Sumérgete en Sound Tab y amplifica la acción, o Game Tab para asegurarte de que todo se ve y se siente bien. No hay necesidad de hacer una pausa, solo tienes que acceder al menú desde el panel de control del juego.

Tres pantallas de juego se muestran contra un fondo de gradiente negro. Una muestra un juego de carreras de coches con el tablero de juego flotando sobre la acción. Otro muestra un juego de ciencia ficción con el menú Game Optimizer. Y la última pantalla muestra la pestaña Game Optimizer sobre un juego de música.

Cloud Gaming

Un mundo de video juegos para jugar

Acceda a GeForce NOW directamente desde tu televisor y descubre una biblioteca con un número colosal de video juegos para elegir.

Póster del juego Cyberpunk 2077.

*Puede ser necesaria la suscripción a GeForce NOW.

La sensación del deporte

El mejor complemento para los juegos que te dejan sin aliento

Los deportes pasan a primer plano. Una alerta deportiva personalizada te mantiene informado sobre tu equipo favorito, con acceso directo a los horarios de los partidos desde la pantalla de inicio. Con una década de innovación, solo LG OLED te ofrece el realismo de un estadio con una gran pantalla y la nítida definición del α9 AI Processor 4K Gen6, ideal para ver dos partidos a la vez con Multi View.

Imagen de la pantalla que muestra un partido de fútbol con un jugador vestido con una franja roja a punto de chutar el balón a través del estadio. El marcador del partido aparece en la parte inferior de la pantalla. El césped verde del campo se extiende más allá de la pantalla hasta el fondo negro.

*La imagen es para fines ilustrativos únicamente.

Empaque de cartón ecológico LG OLED representado alrededor de árboles y montañas.
Sustentabilidad

El círculo de la vida

Desde el diseño de productos ecológicos hasta el empaque reducido, el uso eficiente de la energía y un sistema de recuperación de residuos, LG OLED considera el cuidado del planeta desde la producción hasta la eliminación.
El círculo de la vida CONOCE MÁS

*El contenido y la certificación anteriores se refieren al modelo 65C3 y pueden variar según el modelo.
**Todos los modelos OLED 2023 de LG tienen un embalaje ecológico.
***Todos los modelos Z3, G3, C3, B3 y A3 están certificados como "Producto ecológico".
****La etiqueta "Reducción de la huella de CO2" se aplica a los modelos 77/65/55/48/42C3. Todos los modelos G3 y 83C3 llevan la etiqueta "CO2 medido".

Una imagen de LG OLED C3 y la barra de sonido contra un fondo crema con círculos de colores. Un hombre tocando la batería está en la pantalla.

LG Soundbar

Conoce el complemento ideal de LG OLED evo C3

1. α-realismo se refiere a la imagen realista y la calidad de sonido impulsado por el procesador AI α9 4K Gen6 de LG.
2. Todos los modelos LG OLED evo, a excepción del 48/42 C3, son más brillantes que los televisores OLED convencionales.
3. Comparado con modelos evo no OLED y basado en la medición Full White.
4. El algoritmo de aumento de luz no se aplica a 48/42 C3.
5. Soporte Synergy compatible con 77/65/55 C3.
6. Las dimensiones del bisel angosto no se aplican a 83/48 C3.
7. Se requiere membresía de transmisión de Netflix.
8.Se requiere suscripción a Disney+. Sujeto a los términos en http://www.disneyplus.com ⓒ 2023 Disney y sus entidades relacionadas.
9.Amazon, Prime Video y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliados. Se aplican tarifas de membresía de Amazon Prime y/o Prime Video. Visite primevideo.com/terms para obtener más detalles.
10.Se requiere suscripción para Apple TV+. Apple, el logotipo de Apple y Apple TV son marcas comerciales de Apple Inc, registradas en EE. UU. y otros países.

RESUMEN

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DIMENSIONES

OLED55C3

Especificaciones clave

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

    4K OLED

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

    120Hz

  • IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

    OLED Color

  • IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

    Procesador α9 AI 4K Gen6

  • IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • VIDEOJUEGOS - Compatible G-Sync (Nvidia)

  • VIDEOJUEGOS - Compatible con FreeSync (AMD)

  • SONIDO - Salida de Audio

    40W

  • SONIDO - Sistema de Altavoces

    2.2 Ch

  • SONIDO - Dolby Atmos

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

    1 222x703x45,1

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

    14,1

Todas las especificaciones

IMAGEN (PANTALLA)

  • Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Tipo de Pantalla

    4K OLED

  • Tasa de Refresco

    120Hz

  • Amplia Gama de Colores

    OLED Color

IMAGEN (PROCESANDO)

  • Control de Brillo AI

  • Selección de género AI

    Sí (SDR/HDR)

  • Imagen AI

    AI Picture Pro

  • Escalador AI

    Superescalado AI 4K

  • Tecnología Dimming

    Pixel Dimming

  • Mapeo Dinámico de Tonos

    Sí (OLED Mapeo Dinámico de Tonos Pro)

  • FILMMAKER MODE™

  • HDR (Alto Rango Dinámico)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (alta frecuencia de imagen)

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • Motion

    OLED Motion

  • Modo Imagen

    10 modos (Asistente de imagen personalizado, Vívido, Estándar, Eco, Cine, Deportes, Juego, Filmmaker, (ISF)Experto(Habitación Iluminada), (ISF)Experto(Habitación oscura))

  • Procesador de Imagen

    Procesador α9 AI 4K Gen6

VIDEOJUEGOS

  • ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

  • Compatible con FreeSync (AMD)

  • Optimizador de Juegos

    Sí (Panel de Juego)

  • Compatible G-Sync (Nvidia)

  • Modo HGIG

  • VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

SMART TV

  • Siempre Listo

  • Galería de arte

  • Configuración Familiar

  • Navegador Web Completo

  • Control por voz manos libres

  • Reconocimiento de Voz Inteligente

  • Canales LG

  • Control Magic Remote

    Incorporado

  • Vista múltiple

  • Sistema Operativo (OS)

    webOS 23

  • Compartir de Habitación a Habitación

    Sí (Entrada/Salida)

  • Aplicación remota para smartphone

    Sí (LG ThinQ)

  • Alerta Deportes

  • LG ThinQ® AI

  • Cámara USB Compatible

  • Funciona con Apple Airplay2

SONIDO

  • Afinación acústica IA

  • AI Sound

    AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

  • Codificador de audio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)

  • Salida de Audio

    40W

  • Conexión Bluetooth Surround

    Sí (reproducción en 2 direcciones)

  • Clear Voice Pro

  • Dolby Atmos

  • LG Sonido Sync

  • Salida de Audio Simultánea

  • Modo audio Compartido

  • Dirección de Altavoz

    Hacia Abajo

  • Sistema de Altavoces

    2.2 Ch

  • WiSA Ready

    Sí (hasta 2.1 canales)

ACCESIBILIDAD

  • Escala de Grises

  • Contraste Alto

  • Colores invertidos

DIMENSIONES Y REGULACIONES

  • Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

    1 360x810x187

  • Peso del embalaje

    21,3

  • Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

    1 222x703x45,1

  • Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

    1 222x757x230

  • Base del TV (AnchoxProfundidad)

    470x230

  • Peso del televisor sin soporte

    14,1

  • Peso del televisor con soporte

    16,0

  • Montaje VESA (ancho x alto, mm)

    300x200

CONECTIVIDAD

  • Soporte Bluetooth

    Sí (V5.0)

  • Entrada Ethernet

    1ea

  • Canal HDMI de retorno de audio

    eARC (HDMI 2)

  • Entrada HDMI

    4ea (compartible con 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS como se especifica en HDMI 2.1 (4 puertos))

  • Entrada RF (antena/cable)

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

  • SPDIF (salida óptica de audio digital)

    1ea

  • Entrada USB

    3ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Sí (Wi-Fi 5)

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energía en espera

    Por debajo 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Cable IR Blaster

  • Cable de alimentación

    Sí (incluido)

  • Remoto

    Magic Remote

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