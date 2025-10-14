We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Combo TV 75" NanoCell 80 + 50" UHD – TV ultra grande sin perder definición + TV UHD 50" con Inteligencia Artificial.
Combo TV 75" NanoCell 80 + 50" UHD – TV ultra grande sin perder definición + TV UHD 50" con Inteligencia Artificial.
Combo TV 75" NanoCell 80 + 50" UHD – TV ultra grande sin perder definición + TV UHD 50" con Inteligencia Artificial.
75NANO80.50UT730
()
Características principales:
- Colores puros en 4K real, colores vivos combinados con detalles asombrosos
- Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 4K AI Gen8
- Nuevo botón de IA, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
- LG Channels + de 160 canales televisivos gratuitos, no necesitas decodificador
- Calidad de imagen y sonido mejorado gracias al Procesador de Inteligencia artificial 4K Alpha 5 Gen 7
- Tu TV como NUEVO gracias a las actualizaciones de webOS
2 Productos en este paquete
Presentamos el procesador alpha 7 AI Gen8 poderoso e inteligente
Con mejoras significativas en el desempeño, el procesamiento más rápido del procesador alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mayor nitidez y profundidad que antes.
*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 5 AI Gen6, según una comparación de las especificaciones internas.
Colores puros en 4K reales
Mira contenidos 4K refinados con una precisión de colores vivos y detalles nítidos, lo que hace que cada escena sea visualmente impactante y agradable.
*Imágenes de pantalla simuladas.
HDR10 Pro
Con LG UHD resalta cada detalle
Descubre un mundo donde se resalta cada color, y el brillo se ajuste a la luz del espacio logrando imágenes brillantes gracias a HD10 Pro
Se muestra una imagen en primer plano en pantalla dividida del rostro de un hombre en una habitación oscura y teñida de púrpura. A la izquierda se muestra "SDR" y la imagen está borrosa. A la derecha, se muestra "HDR10 Pro" y la imagen es clara y nítida.
*HDR10 Pro es una tecnología desarrollada por LG Electronics basada en la calidad de imagen estandarizada del estándar 'HDR10'.
Procesador de Inteligencia artificial 4K Alpha 5 Gen 7
Experimenta un entretenimiento excelente gracias al procesador de Inteligencia artificial 4K Alpha 5 Gen 7
- TV LG 50 Pulgadas UHD 4K - 50UT7300PSA - Más de 160 canales gratuitos
- Smart TV LG NanoCell AI NANO80 4K de 75 pulgadas 2025
Especificaciones clave
Tipo de Pantalla
4K UHD
Tasa de Refresco
60Hz
Procesador de Imagen
Procesador α5 IA 4K Gen7
HDR (Alto Rango Dinámico)
HDR10 / HLG
Salida de Audio
20W
Sistema de Altavoces
2.0 Ch
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 111 x 645 x 80,5
Peso del televisor sin soporte
9,0
Todas las especificaciones
IMAGEN (PANTALLA)
Tipo de Pantalla
4K UHD
Resolución de Pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Tipo de Retroiluminación
Directa
Tasa de Refresco
60Hz
IMAGEN (PROCESANDO)
Procesador de Imagen
Procesador α5 IA 4K Gen7
Escalador AI
Escalado a 4K
Mapeo Dinámico de Tonos
Si
HDR (Alto Rango Dinámico)
HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Si
Modo Imagen
9 modos (Vívido, Estándar, Eco, Cine, Deportes, Juego, Cineasta, (ISF)Experto(Habitación Luminosa), (ISF)Experto(Habitación Oscura))
VIDEOJUEGOS
Modo HGIG
Si
Optimizador de Juegos
Sí (Panel de Juego)
ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)
Si
SMART TV
Funciona con Apple Airplay2
Si
Sistema Operativo (OS)
WebOS 24
Configuración Familiar
Si
LG ThinQ® AI
Si
Cámara USB Compatible
Si
Amazon Alexa
Listo (requiere Magic Remote)
Navegador Web Completo
Si
Reconocimiento de Voz Inteligente
Si (con LG ThinQ app.)
Canales LG
Si
Control Magic Remote
Listo (requiere Magic Remote)
Compartir de Habitación a Habitación
Sí (Entrada)
Aplicación remota para smartphone
Sí (LG ThinQ)
SONIDO
AI Sound
AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)
Clear Voice Pro
Si (Nivelación automática de volumen)
LG Sonido Sync
Si
Modo audio Compartido
Si
Salida de Audio Simultánea
Si
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Afinación acústica IA
Listo (requiere Magic Remote)
Codificador de audio
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)
Salida de Audio
20W
Dirección de Altavoz
Hacia Abajo
Sistema de Altavoces
2.0 Ch
ACCESIBILIDAD
Contraste Alto
Si
Escala de Grises
Si
Colores invertidos
Si
DIMENSIONES Y REGULACIONES
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 111 x 645 x 80,5
Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)
1 111 x 711 x 287
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1 250 x 760 x 144
Base del TV (AnchoxProfundidad)
939 x 296
Peso del televisor sin soporte
9,0
Peso del televisor con soporte
9,2
Peso del embalaje
12,5
Montaje VESA (ancho x alto, mm)
300 x 300
CONECTIVIDAD
Canal HDMI de retorno de audio
eARC (HDMI 2)
Soporte Bluetooth
Si (v 5.1)
Entrada Ethernet
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Si
SPDIF (salida óptica de audio digital)
1ea
Entrada HDMI
3ea (soporte eARC, ALLM)
Entrada RF (antena/cable)
1ea
Entrada USB
2ea (v 2.0)
Wi-Fi
Sí (Wi-Fi 5)
ENERGÍA
Fuente de alimentación (Voltage, Hz)
AC 110~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Por debajo 0.5W
ACCESORIOS INCLUIDOS
Cable de alimentación
Sí (incluido)
Remoto
Control remoto estándar
Especificaciones clave
Tipo de Pantalla
4K UHD
Tasa de Refresco
60Hz
Amplia Gama de Colores
Nano Color
Procesador de Imagen
Procesador α7 AI 4K Gen8
HDR (Alto Rango Dinámico)
HDR10 / HLG
Salida de Audio
20W
Sistema de Altavoces
2.0 Ch
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 678 x 964 x 59,9
Peso del televisor sin soporte
31,4
Todas las especificaciones
IMAGEN (PANTALLA)
Tipo de Pantalla
4K UHD
Resolución de Pantalla
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
Tipo de Retroiluminación
Directa
Tasa de Refresco
60Hz
Amplia Gama de Colores
Nano Color
IMAGEN (PROCESANDO)
Procesador de Imagen
Procesador α7 AI 4K Gen8
Escalador AI
Superescalado 4K
Mapeo Dinámico de Tonos
Si
Control de Brillo AI
Si
HDR (Alto Rango Dinámico)
HDR10 / HLG
FILMMAKER MODE™
Si
Modo Imagen
10 modos
Calibración Automática
Si
VIDEOJUEGOS
Modo HGIG
Si
Optimizador de Juegos
Sí (Panel de Juego)
ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)
Si
VRR (Frecuencia de Actualización Variable)
Sí (Hasta 60Hz)
SMART TV
Sistema Operativo (OS)
webOS 25
Cámara USB Compatible
Si
AI Chatbot
Si
Navegador Web Completo
Si
Google Cast
Si
Google Home / Hub
Si
Panel de Control
Si
Reconocimiento de Voz Inteligente
Si
Canales LG
Si
Control Magic Remote
Incorporado
Vista múltiple
Si
Aplicación remota para smartphone
Sí (LG ThinQ)
Voice ID
Si
Funciona con Apple Airplay
Si
Compatible con Apple Home
Si
SONIDO
AI Sound
IA Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix)
Clear Voice Pro
Si (Nivelación automática de volumen)
LG Sonido Sync
Si
Modo audio Compartido
Si
Salida de Audio Simultánea
Si
Conexión Bluetooth Surround
Sí (reproducción en 2 direcciones)
Afinación acústica IA
Si
Codificador de audio
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)
Salida de Audio
20W
Dirección de Altavoz
Hacia Abajo
Sistema de Altavoces
2.0 Ch
WOW Orquesta
Si
ACCESIBILIDAD
Contraste Alto
Si
Escala de Grises
Si
Colores invertidos
Si
DIMENSIONES Y REGULACIONES
Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)
1 678 x 964 x 59,9
Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)
1 678 x 1 027 x 361
Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)
1 820 x 1 150 x 200
Base del TV (AnchoxProfundidad)
1 344 x 361
Peso del televisor sin soporte
31,4
Peso del televisor con soporte
31,8
Peso del embalaje
40,7
Montaje VESA (ancho x alto, mm)
400 x 400
CÓDIGO DE BARRAS
Código de barras
8806096344187
CONECTIVIDAD
Canal HDMI de retorno de audio
eARC (HDMI 2)
Soporte Bluetooth
Si (v 5.1)
Entrada Ethernet
1ea
Simplink (HDMI CEC)
Si
SPDIF (salida óptica de audio digital)
1ea
Entrada HDMI
3ea (soporte eARC, ALLM)
Entrada RF (antena/cable)
1ea
Entrada USB
2ea (v 2.0)
Wi-Fi
Sí (Wi-Fi 5)
ENERGÍA
Fuente de alimentación (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50-60Hz
Consumo de energía en espera
Por debajo 0.5W
ACCESORIOS INCLUIDOS
Cable de alimentación
Sí (incluido)
Remoto
Magic Remote MR25
TRANSMISIÓN
Recepción de televisión analoga
NTSC/PAL-M/PAL-N
Recepción de televisión digital
ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)
Qué opina la gente
Principales ofertas
Manual y software
Descarga los manuales de producto y el software más reciente para tu producto.
Solucionar problemas
Encuentra vídeos prácticos y útiles sobre tu producto.
Garantía
Consulta aquí la información sobre la garantía de tu producto.
Pieza& Accesorio
Descubre accesorios para tu producto.
Registrar producto
Registrar tu producto te ayudará a obtener soporte más rápido.
Solicitar una instalación
Agenda aquí tu visita de instalación con nuestros técnicos LG.
Soporte de pedidos
Realiza un seguimiento de tu pedido y consulta las preguntas frecuentes sobre pedidos.
Petición de reparación
Pide el servicio de reparación cómodamente en línea.
Chatea con nosotros
Habla ahora con un asesor de Soporte LG
Soporte de producto
Encuentra información de garantía, resolución de problemas, descarga tu manual y mucho más.
Soporte de pedidos
Haz seguimiento a tu pedido y soluciona tus PQRS
Solicitar servicio técnico
¿Deseas agendar un servicio técnico? Haz tu solicitud en línea
Busca localmente
Producto Recomendado