Combo TV 75" NanoCell 80 + 50" UHD – TV ultra grande sin perder definición + TV UHD 50" con Inteligencia Artificial.

75NANO80.50UT730
bundle image
front view
front view
bundle image
front view
front view

Características principales:

  • Colores puros en 4K real, colores vivos combinados con detalles asombrosos
  • Calidad de imagen 4K, imágenes mejoradas y sonido envolvente gracias al procesador alpha 7 4K AI Gen8
  • Nuevo botón de IA, controles de voz y funciones de arrastrar y soltar en el AI Magic Remote
  • LG Channels + de 160 canales televisivos gratuitos, no necesitas decodificador
  • Calidad de imagen y sonido mejorado gracias al Procesador de Inteligencia artificial 4K Alpha 5 Gen 7
  • Tu TV como NUEVO gracias a las actualizaciones de webOS
Más
2 Productos en este paquete
Vista de frente de la NanoCell TV, logotipo de LG NanoCell Al en la esquina superior. La LG NanoCell NANO80 TV muestra coloridas texturas como la pintura que se combinan.

75NANO80ASA

Smart TV LG NanoCell AI NANO80 4K de 75 pulgadas 2025
Front view of LG UHD TV, UT73 with text of LG UHD AI ThinQ, 2024, and webOS Re:New Program logo on screen

50UT7300PSA

TV LG 50 Pulgadas UHD 4K - 50UT7300PSA - Más de 160 canales gratuitos
LG NanoCell TV se encuentra ligeramente inclinada hacia la izquierda y muestra hilos de colores. El logotipo del procesador alpha 7 4K AI aparece integrado en la esquina inferior derecha de la televisión. El fondo es un degradado verde azulado claro.

LG NanoCell TV se encuentra ligeramente inclinada hacia la izquierda y muestra hilos de colores. El logotipo del procesador alpha 7 4K AI aparece integrado en la esquina inferior derecha de la televisión. El fondo es un degradado verde azulado claro.

Sumérgete en un mundo de colores auténticos

Presentamos el procesador alpha 7 AI Gen8 poderoso e inteligente

Con mejoras significativas en el desempeño, el procesamiento más rápido del procesador alpha 7 AI Gen8 ahora ofrece una calidad de imagen 4K con mucha mayor nitidez y profundidad que antes.

El procesador alpha 7 AI Gen8 se ilumina en color amarillo y de él salen rayos de luz de colores.

*En comparación con una TV inteligente básica del mismo año con procesador alpha 5 AI Gen6, según una comparación de las especificaciones internas.

Colores puros en 4K reales

Mira contenidos 4K refinados con una precisión de colores vivos y detalles nítidos, lo que hace que cada escena sea visualmente impactante y agradable.

Un carrusel difuminado se baña en una ola de colores, lo que da como resultado una visualización más nítida de un carrusel de colores intensamente iluminado.

En el LG UHD TV se muestran muchos globos con diferentes colores.

En el LG UHD TV se muestran muchos globos con diferentes colores.

Mayor nivel de detalle

LG TV UHD proyecta colores más vivos, e imágenes más nitidas y realistas en 4K real 

*Imágenes de pantalla simuladas.

HDR10 Pro

Con LG UHD resalta cada detalle

Descubre un mundo donde se resalta cada color, y el brillo se ajuste a la luz del espacio logrando imágenes brillantes  gracias a HD10 Pro

Se muestra una imagen en primer plano en pantalla dividida del rostro de un hombre en una habitación oscura y teñida de púrpura. A la izquierda se muestra "SDR" y la imagen está borrosa. A la derecha, se muestra "HDR10 Pro" y la imagen es clara y nítida.

*HDR10 Pro es una tecnología desarrollada por LG Electronics basada en la calidad de imagen estandarizada del estándar 'HDR10'.

Procesador de Inteligencia artificial 4K Alpha 5 Gen 7

Experimenta un entretenimiento excelente gracias al procesador de Inteligencia artificial 4K Alpha 5 Gen 7

El procesador de Inteligencia Artificial 4K Alpha 5 Gen 7de LG con luz amarilla que emana debajo y coloridas líneas de placa de circuito que se ramifican desde el procesador AI.
Imprimir

Especificaciones clave

Tipo de Pantalla

4K UHD

Tasa de Refresco

60Hz

Procesador de Imagen

Procesador α5 IA 4K Gen7

HDR (Alto Rango Dinámico)

HDR10 / HLG

Salida de Audio

20W

Sistema de Altavoces

2.0 Ch

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1 111 x 645 x 80,5

Peso del televisor sin soporte

9,0

Todas las especificaciones

IMAGEN (PANTALLA)

Tipo de Pantalla

4K UHD

Resolución de Pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tipo de Retroiluminación

Directa

Tasa de Refresco

60Hz

IMAGEN (PROCESANDO)

Procesador de Imagen

Procesador α5 IA 4K Gen7

Escalador AI

Escalado a 4K

Mapeo Dinámico de Tonos

Si

HDR (Alto Rango Dinámico)

HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

Modo Imagen

9 modos (Vívido, Estándar, Eco, Cine, Deportes, Juego, Cineasta, (ISF)Experto(Habitación Luminosa), (ISF)Experto(Habitación Oscura))

VIDEOJUEGOS

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Sí (Panel de Juego)

ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

Si

SMART TV

Funciona con Apple Airplay2

Si

Sistema Operativo (OS)

WebOS 24

Configuración Familiar

Si

LG ThinQ® AI

Si

Cámara USB Compatible

Si

Amazon Alexa

Listo (requiere Magic Remote)

Navegador Web Completo

Si

Reconocimiento de Voz Inteligente

Si (con LG ThinQ app.)

Canales LG

Si

Control Magic Remote

Listo (requiere Magic Remote)

Compartir de Habitación a Habitación

Sí (Entrada)

Aplicación remota para smartphone

Sí (LG ThinQ)

SONIDO

AI Sound

AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix)

Clear Voice Pro

Si (Nivelación automática de volumen)

LG Sonido Sync

Si

Modo audio Compartido

Si

Salida de Audio Simultánea

Si

Conexión Bluetooth Surround

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Afinación acústica IA

Listo (requiere Magic Remote)

Codificador de audio

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Consulte el manual)

Salida de Audio

20W

Dirección de Altavoz

Hacia Abajo

Sistema de Altavoces

2.0 Ch

ACCESIBILIDAD

Contraste Alto

Si

Escala de Grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1 111 x 645 x 80,5

Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

1 111 x 711 x 287

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1 250 x 760 x 144

Base del TV (AnchoxProfundidad)

939 x 296

Peso del televisor sin soporte

9,0

Peso del televisor con soporte

9,2

Peso del embalaje

12,5

Montaje VESA (ancho x alto, mm)

300 x 300

CONECTIVIDAD

Canal HDMI de retorno de audio

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Si (v 5.1)

Entrada Ethernet

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Si

SPDIF (salida óptica de audio digital)

1ea

Entrada HDMI

3ea (soporte eARC, ALLM)

Entrada RF (antena/cable)

1ea

Entrada USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Sí  (Wi-Fi 5)

ENERGÍA

Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

AC 110~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Por debajo 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cable de alimentación

Sí (incluido)

Remoto

Control remoto estándar

Imprimir

Especificaciones clave

Tipo de Pantalla

4K UHD

Tasa de Refresco

60Hz

Amplia Gama de Colores

Nano Color

Procesador de Imagen

Procesador α7 AI 4K Gen8

HDR (Alto Rango Dinámico)

HDR10 / HLG

Salida de Audio

20W

Sistema de Altavoces

2.0 Ch

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1 678 x 964 x 59,9

Peso del televisor sin soporte

31,4

Todas las especificaciones

IMAGEN (PANTALLA)

Tipo de Pantalla

4K UHD

Resolución de Pantalla

4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

Tipo de Retroiluminación

Directa

Tasa de Refresco

60Hz

Amplia Gama de Colores

Nano Color

IMAGEN (PROCESANDO)

Procesador de Imagen

Procesador α7 AI 4K Gen8

Escalador AI

Superescalado 4K

Mapeo Dinámico de Tonos

Si

Control de Brillo AI

Si

HDR (Alto Rango Dinámico)

HDR10 / HLG

FILMMAKER MODE™

Si

Modo Imagen

10 modos

Calibración Automática

Si

VIDEOJUEGOS

Modo HGIG

Si

Optimizador de Juegos

Sí (Panel de Juego)

ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

Si

VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

Sí (Hasta 60Hz)

SMART TV

Sistema Operativo (OS)

webOS 25

Cámara USB Compatible

Si

AI Chatbot

Si

Navegador Web Completo

Si

Google Cast

Si

Google Home / Hub

Si

Panel de Control

Si

Reconocimiento de Voz Inteligente

Si

Canales LG

Si

Control Magic Remote

Incorporado

Vista múltiple

Si

Aplicación remota para smartphone

Sí (LG ThinQ)

Voice ID

Si

Funciona con Apple Airplay

Si

Compatible con Apple Home

Si

SONIDO

AI Sound

IA Sound Pro α7 (Virtual 9.1.2 Up- mix)

Clear Voice Pro

Si (Nivelación automática de volumen)

LG Sonido Sync

Si

Modo audio Compartido

Si

Salida de Audio Simultánea

Si

Conexión Bluetooth Surround

Sí (reproducción en 2 direcciones)

Afinación acústica IA

Si

Codificador de audio

AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

Salida de Audio

20W

Dirección de Altavoz

Hacia Abajo

Sistema de Altavoces

2.0 Ch

WOW Orquesta

Si

ACCESIBILIDAD

Contraste Alto

Si

Escala de Grises

Si

Colores invertidos

Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES

Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

1 678 x 964 x 59,9

Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

1 678 x 1 027 x 361

Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

1 820 x 1 150 x 200

Base del TV (AnchoxProfundidad)

1 344 x 361

Peso del televisor sin soporte

31,4

Peso del televisor con soporte

31,8

Peso del embalaje

40,7

Montaje VESA (ancho x alto, mm)

400 x 400

CÓDIGO DE BARRAS

Código de barras

8806096344187

CONECTIVIDAD

Canal HDMI de retorno de audio

eARC (HDMI 2)

Soporte Bluetooth

Si (v 5.1)

Entrada Ethernet

1ea

Simplink (HDMI CEC)

Si

SPDIF (salida óptica de audio digital)

1ea

Entrada HDMI

3ea (soporte eARC, ALLM)

Entrada RF (antena/cable)

1ea

Entrada USB

2ea (v 2.0)

Wi-Fi

Sí (Wi-Fi 5)

ENERGÍA

Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

AC 100~240V 50-60Hz

Consumo de energía en espera

Por debajo 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cable de alimentación

Sí (incluido)

Remoto

Magic Remote MR25

TRANSMISIÓN

Recepción de televisión analoga

NTSC/PAL-M/PAL-N

Recepción de televisión digital

ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

