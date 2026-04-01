TV LG 65” OLED evo AI G6 – Imagen premium tipo galería

1)*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de pantalla y la región del mercado.

*El brillo pico es 3.9X más brillante que el OLED convencional en una ventana del 3% según mediciones internas.

*X3.9 más brillante aplica a los modelos OLED G6 de 83/77/65/55 pulgadas, mientras que X2.1 más brillante aplica al modelo OLED G6 de 48 pulgadas.

4)*La pantalla LG OLED está certificada por Intertek con 100% de Fidelidad de Color medida con CIE DE2000 y 125 patrones de color.

*El Volumen del Espacio de Color (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL para niveles de negro ≤0.24nit hasta 500lux, según la medición de reflejo de luz anular IDMS Sección 11.5.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL para niveles de consistencia de color >99% hasta 500lux, según la medición IDMS Secciones 11.5.

*Solo los modelos OLED G6 de 83/77/65/55 pulgadas tienen certificación Reflection Free Premium.

*El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

6)*La reflectancia se mide como el valor de Componente Especular Incluido (SCI) a 550nm, probado de forma independiente por Intertek.

*La pantalla LG OLED se mide con menos del 0.5% de reflexión usando el método de esfera de muestreo IDMS 11.2.2. Los resultados reales pueden variar según las condiciones.

*Solo los modelos OLED G6 de 83/77/65/55 pulgadas tienen certificación Reflection Free Premium.

7)*Las pantallas de los TV LG OLED han sido verificadas como Low Blue Light Platinum por UL.

8)*Comparado con el alpha 9 AI Processor Gen8 de 2025 según comparación interna de especificaciones.

9)*En el primer año de garantía, se cubren paneles, piezas y mano de obra. Del segundo al quinto año, solo se cubren paneles y piezas, y aplican cargos de mano de obra. La cobertura de garantía está sujeta a los términos y condiciones aplicables.

*OLED Care+ aplica a los modelos OLED W6 y G6.

10)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se mejoran hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución original.

*Procesamiento más rápido en comparación con el alpha 9 AI Processor Gen8 de 2025, según comparación interna de especificaciones.

11)*Debe activarse a través del menú de Modo de Sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

12)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

13)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD habilitados con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados desde 2022.

*Se requiere conexión a internet y los servicios de IA asociados pueden cambiar o requerir suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se cuenta con soporte LLM.

14)*Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden diferir al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'En Esta Escena' está disponible en países con Guía Electrónica de Programación (EPG).

*La tarjeta 'En Vivo' no está disponible en Netflix y otras aplicaciones de proveedores de contenido.

*La tarjeta de 'IA Generativa' está disponible en ciertas regiones o modelos.

15)*El contenido mostrado puede ser reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*El soporte de Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en los OLED, QNED, NANO 4K UHD TV lanzados desde 2024, así como en los MRGB y FHD TV lanzados desde 2026.

*Solo funciona con aplicaciones que admiten la cuenta Voice ID.

*La pantalla puede ser desbloqueada por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por razones de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar correctamente.

*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*My Page aplica a los TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD de 2026.

16)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular el AI Chatbot con el servicio al cliente.

*En países donde no se admite NLP, el acceso y uso de aplicaciones por voz puede no estar disponible.

17)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

18)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del TV, pero no tiene procesamiento de IA integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El Reconocimiento de Voz de IA solo está disponible en países que cuentan con soporte NLP en su idioma nativo.

19)*Solo funciona con juegos o entradas de PC que admiten 165Hz.

*165Hz se aplica a los modelos OLED G6 de 83/77/65/55/48 pulgadas, mientras que 120Hz se aplica al modelo OLED G6 de 97 pulgadas.

*NVIDIA G-Sync es compatible con tarjetas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 y GTX 16. Las GPU más antiguas no admiten compatibilidad con G-Sync.

21)*Las pantallas LG OLED han sido certificadas como "0.1 tiempos de respuesta (Gris a Gris) y Rendimiento de Gaming Cualificado" por Intertek.

22)*HGiG es un grupo voluntario de empresas de las industrias de juegos y pantallas de TV que se reúnen para especificar y poner a disposición del público directrices para mejorar las experiencias de gaming en HDR.

*El soporte para HGiG puede variar según el país.

*Solo los modelos OLED G6 de 83/77/65/55/48 pulgadas tienen certificación ClearMR 10000.

*ClearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el rendimiento de desenfoque de movimiento de la pantalla.

26)*El soporte para servicios de gaming en la nube puede variar.

*Algunos servicios de gaming pueden requerir suscripción y gamepad.

*El gamepad se vende por separado.

27)*El ajuste real puede variar según las condiciones de instalación. Es posible que haya un pequeño espacio entre el TV y la pared.

*Los requisitos de instalación pueden diferir.

29)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completas.

32)*La función opera cuando estás conectado a tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

33)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

34)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

35)*El soporte para ciertos LG Channels varía según la región.

36)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

37)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision es compatible.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en las aplicaciones de AppleTV+ y Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con un sensor de luz.

38)*La tarjeta 'En Esta Escena' está disponible en países con Guía Electrónica de Programación (EPG).

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por Asistente de AI es solo para fines informativos generales y puede no ser exacta. LG no asume ninguna responsabilidad por acciones o decisiones tomadas con base en dicha información.

40)*La barra de sonido puede comprarse por separado.

*El Control de Modo de Sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere una conexión de red para actualizaciones.

*El uso del control remoto del LG TV está limitado a ciertas funciones.

41)*Los TV LG OLED han sido certificados como DSC por VESA.

42)*Se requiere suscripción. Las ofertas de servicio pueden variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

43)*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

44)*El ahorro de energía aplica solo cuando tanto el Modo Galería como Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando el TV está encendido.