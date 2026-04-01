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TV LG 65” OLED evo AI G6 – Imagen premium tipo galería

TV LG 65” OLED evo AI G6 – Imagen premium tipo galería

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Vista frontal de TV LG 65” OLED evo AI G6 – Imagen premium tipo galería OLED65G6PSA
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Vista frontal de TV LG 65” OLED evo AI G6 – Imagen premium tipo galería OLED65G6PSA
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Características principales:

  • Hyper Radiant Color Tech, a next-gen OLED technology for a new level of picture quality
  • X3.9 higher peak brightness with alpha 11 AI Processor Gen3, for vivid highlights and detail
  • Perfect Black and Perfect Color with Reflection Free Premium ensures deeper contrast and vivid, accurate color in any light
  • Up to 165Hz in 4K with G-SYNC compatibility and FreeSync Premium for tear-free and winning gameplay
  • Award-winning webOS brings advanced AI experiences—powered by Google Gemini and Microsoft Copilot, now secured by LG Shield
Más
Insignia de Ganador CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Ciberseguridad para LG Shield

Ganador 2026 del CES Innovation Awards

Plataforma de Sistema Operativo de TV con LG Shield

Insignia de Ganador CES Innovation Awards 2026 en la categoría de Inteligencia Artificial para Multi-AI

CES Innovation Awards – Ganador 2026

Arquitectura Multi-AI

Insignia AVForums Editor's Choice como Mejor Sistema de Smart TV por 8 años consecutivos, incluyendo 2025/26

AVForums Editor's Choice – Mejor Sistema de Smart TV 2025/26

"8 Años Como el Mejor Sistema de Smart TV"

*Los CES Innovation Awards se basan en materiales descriptivos enviados a los jueces. La CTA no verificó la exactitud de ninguna presentación ni de ninguna declaración realizada, y no sometió a prueba el artículo premiado.

¿Por qué el LG OLED evo G6?

El LG OLED evo AI G6, impulsado por Hyper Radiant Color Tech, muestra imágenes X3.9 más brillantes con el procesador alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, Reflection Free Premium y las insignias de Perfect Black y Perfect Color en una disposición pentagonal.

Hyper Radiant Color Tech

El LG OLED evo AI G6, con Perfect Black y Perfect Color con Reflection Free, muestra una escena planetaria dividida que contrasta negros más débiles a la izquierda con mayor detalle, negros más profundos y expresión de color más vívida a la derecha.

Perfect Black y Perfect Color con Reflection Free

El LG OLED evo AI G6 para Gaming Inigualable en 4K 165Hz muestra un videojuego de carreras de alta velocidad con un auto monoplaza amarillo en movimiento, con los logos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium visibles en la parte superior de la pantalla.

Gaming Inigualable en 4K 165Hz

El LG OLED evo AI G6 con webOS Multi-AI galardonado se presenta sobre un fondo oscuro con los logos de Microsoft Copilot y Google Gemini, indicando compatibilidad con servicios de IA accesibles desde la interfaz del televisor.

webOS Multi-AI Galardonado

El LG OLED evo AI G6 cuenta con AI Hub para personalización, con un símbolo de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, Asistente de AI, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

AI Hub para Personalización

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema.

Protegido por LG Shield

¿De qué trata la Hyper Radiant Color Tech?

Hyper Radiant Color Tech es nuestra tecnología OLED de próxima generación que mejora todos los aspectos de la calidad de imagen a un nivel completamente nuevo. Ofrece un brillo incomparable, Perfect Black y Perfect Color en cualquier condición de luz, mientras preserva imágenes 4K impresionantes con nuestro mejor procesador alpha 11 AI Processor Gen3. El OLED G6 incluso cuenta con certificación Reflection-Free Premium, ofreciendo una calidad de imagen impecable sin reflejos en cualquier luz, ya sea brillante u oscura. Experimenta el OLED como nunca antes: ve la diferencia, siente el brillo y descubre un nuevo estándar en visualización.

El LG OLED evo AI G6, impulsado por Hyper Radiant Color Tech, muestra una vívida imagen de arte en papel abstracto con iconos para brillo pico X3.9 más brillante, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine y Reflection Free Premium.

El LG OLED evo AI G6, impulsado por Hyper Radiant Color Tech, muestra una vívida imagen de arte en papel abstracto con iconos para brillo pico X3.9 más brillante, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine y Reflection Free Premium.

Hyper Radiant Color Tech: El Próximo OLED TV

*Las imágenes son solo con fines ilustrativos.

*Omdia. 13 años como número 1 en unidades más vendidas 2013-2025. Este resultado no es un respaldo de LGE ni de sus productos. Visita https://www.omdia.com/ para más detalles.

Brightness Booster Ultra

X3.9 más brillante, alcanzando el máximo nivel de brillo

El nuevo algoritmo Light Boosting y la arquitectura Light Control del alpha 11 AI Processor Gen3 ofrecen hasta X3.9 mayor brillo pico, revelando luces más vívidas y detalles más nítidos.1)

 

El LG OLED evo AI G6 con Brightness Booster Ultra muestra una escena oscura con partículas luminosas alrededor de la silueta de una ballena, ofreciendo hasta 3.9x más brillo pico con mayor luminancia y detalles más nítidos.

LG OLED evo AI G6, powered by Hyper Radiant Color Tech, displays a vivid abstract paper art image on screen with icons for X3.9 Brighter peak brightness, Perfect Black, Perfect Color, alpha 11 AI Processor 4K Gen3 Dual AI Engine, and Reflection Free Premium.

Perfect Black y Perfect Color

Perfect Black y Perfect Color en cualquier luz, siempre

El LG OLED TV cuenta con Perfect Black y Perfect Color verificados por UL, ofreciendo un contraste más profundo, mayor brillo y colores vívidos y precisos. Ve cada estrella con claridad, incluso en una habitación iluminada.4)

 

El LG OLED evo AI G6 muestra una escena de planetas y estrellas en pantalla dividida, comparando la pantalla mate de Otros OLED TV con su pantalla Perfect Black y Perfect Color para una calidad de imagen más nítida en cualquier luz, respaldada por certificaciones de UL e Intertek para precisión de color y Reflection-Free.

Reflection Free Premium

Reflection-Free Premium certificado garantiza un Perfect Black consistente, incluso en una habitación iluminada

La pantalla OLED con certificación Reflection Free Premium de LG minimiza la reflectancia mientras preserva la transmitancia para un negro y color sin compromisos, mientras que otros OLED TV con pantalla mate absorben y dispersan la luz, cambiando el negro a gris y distorsionando los colores, especialmente en entornos muy iluminados.6)

 

El LG OLED evo AI G6 presenta la insignia de certificación Eyesafe RPF 40 de UL, indicando un rendimiento verificado de reducción de luz azul.

El LG OLED evo AI G6 presenta la insignia de certificación Eyesafe RPF 40 de UL, indicando un rendimiento verificado de reducción de luz azul.

Verificado por Eyesafe para reducir la luz azul, cada fotograma cuida tus ojos7)

alpha 11 AI Processor 4K Gen3 con Dual AI Engine

Calidad de imagen 4K definitiva con el más avanzado alpha 11 AI Processor con Dual AI Engine de LG

El alpha 11 AI Processor Gen3 lleva el rendimiento OLED más allá de los límites, controlando con precisión 8.3 millones de píxeles autoiluminados, ahora aún más potente con Dual AI Engine. Yendo más allá de un solo motor de IA, este procesamiento avanzado refina la nitidez y la textura simultáneamente, ofreciendo una calidad de imagen 4K más nítida y natural.8)

 

El alpha 11 AI Processor 4K Gen3 del LG OLED evo G6 AI TV brilla en luz púrpura y azul sobre un circuito oscuro, resaltando el Dual AI Engine y ofreciendo una NPU hasta x5.6 más rápida, CPU 50% más veloz y GPU 70% más potente.

OLED Care+

5 años de cobertura confiable y sin preocupaciones para el panel OLED

Tu panel LG OLED está protegido durante cinco años con una cobertura confiable y sin preocupaciones.9)

 

¿Por qué el LG AI TV?

El LG AI TV optimiza imagen y sonido mientras hace cada día más inteligente con el AI Hub personalizado

Explora más sobre el LG AI TV

AI HDR Remastering

Mejora cada fotograma a calidad HDR

La IA optimiza automáticamente el color, el brillo y el contraste, y eleva la calidad de imagen SDR a niveles HDR para imágenes más ricas y realistas.

Descubre 3 beneficios destacados del AI Hub

Búsqueda Multi AI avanzada con Google Gemini y Microsoft Copilot

Simplemente di lo que estás buscando y selecciona el modelo de IA que mejor se adapte a ti. El sistema se conecta a múltiples modelos de IA para ofrecer resultados más amplios y relevantes.13)

 

Obtén recomendaciones de contenido e información personalizadas

Asistente de AI sugiere contenido y actualizaciones adaptados a tus intereses. "En Esta Escena" ofrece recomendaciones e información relevante según lo que estás viendo, mientras que la IA Generativa permite buscar y crear imágenes.14)

 

¡El LG AI TV reconoce tu voz y te lleva a tu My Page personalizada exclusivamente para ti!

En My Page puedes ver todo de un vistazo, desde el clima, el calendario y los widgets hasta los marcadores de tus deportes favoritos.15)

 

La insignia de Ganador CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura Multi-AI es reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

La insignia de Ganador CES Innovation Awards 2026 se muestra sobre un fondo oscuro. La arquitectura Multi-AI es reconocida en la categoría de Inteligencia Artificial.

webOS Multi-AI Galardonado

webOS galardonado, ahora protegido por LG Shield

La insignia AVForums Editor's Choice se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

La insignia AVForums Editor's Choice se muestra sobre un fondo oscuro para LG webOS 25, nombrado Mejor Sistema de Smart TV 2025/2026.

8 Años como el Mejor Sistema de Smart TV

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema. También se muestra la insignia de Ganador CES Innovation Awards 2026.

El emblema de LG Shield se muestra sobre un fondo oscuro con iconos de seguridad, destacando la protección de webOS para la privacidad, la seguridad de datos y la integridad del sistema. También se muestra la insignia de Ganador CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Seguridad en la que puedes confiar

Las 7 tecnologías principales de LG Shield garantizan la seguridad de tus datos mediante almacenamiento y gestión segura de datos, algoritmos criptográficos seguros, integridad del software garantizada, autenticación de usuarios y control de acceso, transmisión segura de datos, detección y respuesta ante eventos de seguridad, y gestión de actualizaciones seguras.

Seguridad en la que puedes confiar Descubre más sobre LG Shield

webOS Re:New Program

Actualiza tu TV hasta por 5 años de forma gratuita17)

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono representa Protección contra Rayos, Protección contra Humedad, Protección contra Sobretensiones y Protección de webOS con LG Shield.

LG Quad Protection se muestra a través de cuatro iconos de protección sobre un fondo amarillo. Cada icono representa Protección contra Rayos, Protección contra Humedad, Protección contra Sobretensiones y Protección de webOS con LG Shield.

LG Quad Protection

Tu LG TV está hecho para durar con LG Quad Protection

De hardware a software, tu LG TV está protegido. Los capacitores integrados protegen contra altas tensiones, incluyendo rayos, mientras que los semiconductores están diseñados con protección contra sobretensiones. El gel de silicona y los recubrimientos protectores blindan los chipsets de la humedad, y tus datos permanecen seguros con LG Shield.

AI Magic Remote

Navega fácilmente y apunta como un air mouse para disfrutar del AI Hub

Controla tu TV fácilmente con el AI Magic Remote. Con sensor de movimiento y rueda de desplazamiento, haz clic, arrastra y suelta para usarlo como un air mouse, o simplemente habla para dar comandos de voz.18)

 

El LG OLED evo AI G6 cuenta con AI Hub para personalización, con un ícono de IA sobre un control remoto rodeado de etiquetas para Multi AI Search, Asistente de AI, AI Voice ID with My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard y AI Sound Wizard.

¿Por qué el LG OLED evo como Gaming TV?

Juego ultra fluido y sin cortes de imagen

Juega en 4K 165Hz compatible con G-Sync y AMD FreeSync

Hasta 165Hz ofrece una acción más nítida y fluida en cada juego. G-Sync Compatible y AMD FreeSync Premium mantienen el movimiento estable y sin cortes de imagen, mientras que VRR y el latencia ultra baja garantizan que cada movimiento sea fluido y reactivo, dándote una ventaja clara en cada partida.19)

 

El LG OLED evo AI G6 para Gaming Inigualable en 4K 165Hz muestra un videojuego de carreras de alta velocidad con un auto monoplaza amarillo en movimiento, el texto "WIN" en pantalla y los logos de NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium en la parte superior.

El primero del mundo certificado por VESA DSC: gaming visualmente sin pérdidas y con baja latencia

Con DSC certificado por VESA, obtienes detalle visualmente sin pérdidas y capacidad de respuesta en tiempo real para gaming a través de HDMI 2.1, ofreciendo un gameplay fluido y de alta resolución con imágenes nítidas y sin distorsiones.41)

 

El primero del mundo en gaming en la nube 4K 120Hz HDR

Juega juegos 4K 120Hz HDR en tu TV incluso sin un dispositivo adicional a través de NVIDIA GeForce NOW. Impulsado por la arquitectura NVIDIA Blackwell, disfruta del gaming en la nube de alta gama con el rendimiento de GeForce RTX 5080.42)

 

El primer TV del mundo en soportar controles Bluetooth Ultra Low Latency

Experimenta el gaming en la nube de alto rendimiento con latencia ultra baja gracias al soporte de controles Bluetooth Ultra Low Latency, reduciendo el retardo de entrada a menos de 3.0ms. Disfruta de un control fluido y reactivo que se siente igual que una conexión cableada, incluso jugando en la nube.43)

 

Tiempo de respuesta de 0.1ms certificado, el OLED responde al instante sin efecto fantasma

Con su tiempo de respuesta de píxel de 0.1ms y ALLM para latencia ultra baja, cada comando se ejecuta con precisión inmediata. Esta alta capacidad de respuesta mantiene el gameplay rápido nítido y controlado, ofreciéndote una clara ventaja competitiva.21)

 

Sigue cada movimiento con claridad, respaldado por el ClearMR 10000 de nivel superior certificado por VESA

Cuando la acción avanza rápido, mantener los detalles a la vista es esencial. El LG OLED evo, certificado ClearMR 10000, minimiza el desenfoque de movimiento entre fotogramas para mantener el movimiento nítido y legible durante el movimiento rápido, mientras que HGiG preserva el mapeo de tono HDR exactamente como el creador del juego lo concibió, manteniendo luces precisas, sombras profundas y color equilibrado. Juntos, la certificación ClearMR y HGiG garantizan que el movimiento se mantenga nítido y el HDR permanezca preciso, para que cada escena se muestre exactamente como fue concebida.22)

 

El LG OLED evo AI G6 muestra el LG Gaming Portal en la pantalla de webOS, presentando un hub de gaming con una interfaz de un solo paso que ofrece acceso a múltiples aplicaciones de juegos a través de servicios de gaming en la nube como NVIDIA GeForce NOW y aplicaciones webOS.

LG OLED evo AI G6 with NVIDIA GeForce NOW displays Borderlands 4 on screen alongside a GeForce NOW logo, presenting cloud gaming access within the TV interface.

Portal de Juegos LG

Tu centro de gaming en un solo lugar, sin necesidad de consola

Explora miles de juegos de NVIDIA GeForce Now, aplicaciones nativas de webOS y mucho más. Encuentra fácilmente juegos para control remoto o gamepad, e incluso compite con otros jugadores a través del Modo Desafío.26)

 

El LG OLED evo AI G6 con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar la configuración de gameplay como tasa de actualización, latencia y modos visuales en tiempo real.

El LG OLED evo AI G6 con Game Dashboard y Optimizer muestra pantallas de juego lado a lado y un menú en pantalla para ajustar la configuración de gameplay como tasa de actualización, latencia y modos visuales en tiempo real.

Panel de Juegos y Optimizador

Ajusta fácilmente la configuración de juego a tu estilo de juego

Personaliza tu experiencia de gaming fácilmente usando Game Dashboard para un control rápido en tiempo real y Game Optimizer para ajustar tu configuración preferida. Ajusta la tasa de actualización, la latencia y los modos visuales para optimizar cada sesión de juego con facilidad.

¿Por qué el LG OLED evo es una excelente opción para los amantes del diseño?

El LG OLED evo AI G6 está montado al ras de la pared en una sala de estar moderna, mostrando una vívida aurora sobre un pueblo costero nevado mientras un hombre y una mujer miran desde el sofá con un control en mano.

Diseño Gallery al ras de la pared para el minimalismo

Una pantalla delgada y refinada se integra naturalmente en tu espacio, creando una presencia similar a una galería sin espacio visible con la pared.27)

 

El LG OLED evo AI G6 se muestra montado al ras de la pared desde un ángulo lateral con un paisaje de puente brillante en pantalla. A la derecha, está montado en la pared sin espacio en una sala de estar minimalista, mostrando un paisaje de estilo pictórico colorido que se combina con un interior de tonos madera.

Descubre obras maestras sin límites con LG Gallery+

LG Gallery+

Decora tu espacio con una variedad de contenidos a elegir

LG Gallery+ te permite acceder a más de 100 obras de arte, videos ambientales y otro contenido visual para elevar tu espacio. Con actualizaciones regulares de la biblioteca, personaliza tu hogar con contenido curado que refleja tu estilo.29)

 

El LG OLED evo AI G6 con LG Gallery+ y Music Lounge muestra la escena de lago en el bosque "Forest Evening" en pantalla, con un panel de interfaz de Music Lounge visible para música ambiental, reproducción por Bluetooth y controles.

Música de Fondo con Music Lounge

Crea el ambiente perfecto con música

Crea el ambiente ideal con música que combine con tus visuales. Usa música recomendada según tus preferencias o conéctate por Bluetooth para reproducir tus propias canciones.

El LG OLED evo AI G6 muestra una cuadrícula de Google Photos con fotografías familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum "Family Trip" activado.

El LG OLED evo AI G6 muestra una cuadrícula de Google Photos con fotografías familiares, mientras que un teléfono muestra una lista de álbumes con el álbum "Family Trip" activado.

Mis Fotos

Accede fácilmente a Google Photos y exhibe tus recuerdos

Conecta cómodamente tu cuenta de Google Photos a tu TV solo usando tu teléfono. Personaliza tu espacio sin esfuerzo usando contenido de tu propia biblioteca de fotos.32)

 

El LG OLED evo AI G6 está montado en la pared sobre una consola roja, mostrando un panel de información con clima, marcadores deportivos, programador de TV y Home Hub.

LG OLED evo AI G6 is wall-mounted on a green wall above a red console, displaying an information board including weather, sports scores, TV Scheduler, and Home Hub.

Panel de Información

Mantente al tanto con un panel personalizado todo en uno

Ve información importante de un vistazo. Obtén actualizaciones del clima, alertas deportivas, revisa tu Google Calendar e incluso configura notificaciones para Home Hub, tus reservaciones de visualización y más.

Modo Galería

Cambia de TV a obras de arte de forma fluida

Con el Modo Galería activado, tu TV puede continuar ahorrando energía incluso mientras muestra tus obras de arte seleccionadas, añadiendo un toque de estilo y elegancia a tu espacio.44)

Control Automático de Brillo

Brillo óptimo en cualquier condición de luz

El Control de Brillo ajusta automáticamente la salida de pantalla según la iluminación ambiental, garantizando una visualización clara y cómoda en cualquier entorno.33)

 

Sensor de Movimiento

Receptivo a tu presencia

La detección de movimiento permite que tu TV responda de forma inteligente, cambiando de modo según estés cerca o no.34)

 

LG Channels

Entretenimiento sin límites y gratis

LG Channels reúne contenido diverso de plataformas en vivo y bajo demanda en un solo hub, haciendo más fácil que nunca encontrar el contenido que te encanta.35)

 

El LG OLED evo AI G6 con Conectividad Inteligente muestra la interfaz de Home Hub en pantalla, con conexiones a Google Home y LG ThinQ, y paneles para TV, dispositivos y aplicaciones en un solo centro de control.

Conectividad Inteligente

Home Hub, tu plataforma de hogar inteligente todo en uno

Home Hub reúne todos tus dispositivos inteligentes. Conecta, controla e interactúa de forma fluida con tus dispositivos IoT del hogar a través de Google Home y más.36)

 

Cine auténtico, preservado con exactitud

Dolby Vision y FILMMAKER Ambient Mode

Experimenta el cine tal como el director lo concibió con Dolby Vision y FILMMAKER MODE con Compensación de Luz Ambiental que se adapta al entorno y mantiene las imágenes lo más cerca posible de su forma original.37)

 

Dolby Atmos

Al renderizar el sonido como objetos de audio inmersivos en 360° en lugar de canales estáticos, el sistema crea un ambiente de cine en casa donde el detalle y la profundidad permanecen fieles a la escena.

Vívete cada partido deportivo como si estuvieras ahí

La barra de sonido LG eleva cada escena con un sonido envolvente más completo

WOW Orchestra

Sistema de sonido envolvente completo del LG TV y la barra de sonido sincronizados

Al sincronizar el TV y la barra de sonido como uno solo, el sistema amplía la profundidad y la direccionalidad para una experiencia envolvente más completa.40)

 

El LG OLED evo AI G6 con WOW Orchestra y WOWCAST muestra una escena de concierto con una barra de sonido debajo de la pantalla, mientras las ondas de sonido gráficas se extienden por la sala de estar para transmitir sonido envolvente sincronizado de forma inalámbrica.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá en una sala de estar iluminada, sosteniendo un control mientras ven televisión.

Una familia con niños y sus abuelos se sienta junta en un sofá en una sala de estar iluminada, sosteniendo un control mientras ven televisión.

Accesibilidad

Las funciones de asistencia hacen la visualización más inclusiva

Los TV LG están diseñados con la accesibilidad en mente, con funciones como el Filtro de Ajuste de Color, una Guía de Lenguaje de Señas y soporte de conectividad directa para dispositivos de asistencia auditiva.

Descargo de responsabilidad

 

*Las imágenes en esta página de detalles del producto son solo con fines ilustrativos. Consulta las imágenes de la galería para una representación más precisa.

*Las especificaciones y funciones varían según la región, el modelo y el tamaño.

*La disponibilidad del servicio varía según la región y el país.

*Los servicios personalizados pueden variar según las políticas de la aplicación de terceros.

*Se requiere una Cuenta LG y la aceptación de los Términos y Condiciones para acceder a servicios y funciones inteligentes basados en red, incluidas las aplicaciones de streaming. Sin Cuenta LG, solo está disponible la conexión de dispositivos externos (por ejemplo, vía HDMI) y la TV terrestre/por aire (solo para TV con sintonizadores). No hay costo para crear una Cuenta LG.

1)*El brillo puede variar según el modelo, el tamaño de pantalla y la región del mercado.

*El brillo pico es 3.9X más brillante que el OLED convencional en una ventana del 3% según mediciones internas.

*X3.9 más brillante aplica a los modelos OLED G6 de 83/77/65/55 pulgadas, mientras que X2.1 más brillante aplica al modelo OLED G6 de 48 pulgadas.

 

4)*La pantalla LG OLED está certificada por Intertek con 100% de Fidelidad de Color medida con CIE DE2000 y 125 patrones de color.

*El Volumen del Espacio de Color (CGV) es equivalente o supera el CGV del espacio DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL para niveles de negro ≤0.24nit hasta 500lux, según la medición de reflejo de luz anular IDMS Sección 11.5.

*La pantalla LG OLED está verificada por UL para niveles de consistencia de color >99% hasta 500lux, según la medición IDMS Secciones 11.5.

*Solo los modelos OLED G6 de 83/77/65/55 pulgadas tienen certificación Reflection Free Premium.

*El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

 

6)*La reflectancia se mide como el valor de Componente Especular Incluido (SCI) a 550nm, probado de forma independiente por Intertek.

*La pantalla LG OLED se mide con menos del 0.5% de reflexión usando el método de esfera de muestreo IDMS 11.2.2. Los resultados reales pueden variar según las condiciones.

*Solo los modelos OLED G6 de 83/77/65/55 pulgadas tienen certificación Reflection Free Premium.

 

7)*Las pantallas de los TV LG OLED han sido verificadas como Low Blue Light Platinum por UL.

 

8)*Comparado con el alpha 9 AI Processor Gen8 de 2025 según comparación interna de especificaciones.

 

9)*En el primer año de garantía, se cubren paneles, piezas y mano de obra. Del segundo al quinto año, solo se cubren paneles y piezas, y aplican cargos de mano de obra. La cobertura de garantía está sujeta a los términos y condiciones aplicables.

*OLED Care+ aplica a los modelos OLED W6 y G6.

 

10)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se mejoran hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución original.

*Procesamiento más rápido en comparación con el alpha 9 AI Processor Gen8 de 2025, según comparación interna de especificaciones.

 

11)*Debe activarse a través del menú de Modo de Sonido. El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

12)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

 

13)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD habilitados con el programa webOS Re:New, incluidos los modelos lanzados desde 2022.

*Se requiere conexión a internet y los servicios de IA asociados pueden cambiar o requerir suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se cuenta con soporte LLM.

 

14)*Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden diferir al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave varían según la aplicación y la hora del día.

*La tarjeta 'En Esta Escena' está disponible en países con Guía Electrónica de Programación (EPG).

*La tarjeta 'En Vivo' no está disponible en Netflix y otras aplicaciones de proveedores de contenido.

*La tarjeta de 'IA Generativa' está disponible en ciertas regiones o modelos.

 

15)*El contenido mostrado puede ser reducido o limitado según la región y la conectividad de red.

*El soporte de Voice ID puede variar según la región y el país, y está disponible en los OLED, QNED, NANO 4K UHD TV lanzados desde 2024, así como en los MRGB y FHD TV lanzados desde 2026.

*Solo funciona con aplicaciones que admiten la cuenta Voice ID.

*La pantalla puede ser desbloqueada por alguien con una voz similar, y si la voz cambia por razones de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar correctamente.

*Los widgets disponibles pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*My Page aplica a los TV OLED, MRGB, QNED, NANO 4K UHD de 2026.

 

16)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular el AI Chatbot con el servicio al cliente.

*En países donde no se admite NLP, el acceso y uso de aplicaciones por voz puede no estar disponible.

 

17)*webOS Re:New es un programa de actualización de software disponible solo en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte Re:New pueden variar según el producto, el modelo o la región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, el modelo o la región.

 

18)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del TV, pero no tiene procesamiento de IA integrado.

*El diseño, la disponibilidad y las funciones del AI Magic Remote pueden variar según la región y el idioma admitido, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El Reconocimiento de Voz de IA solo está disponible en países que cuentan con soporte NLP en su idioma nativo.

 

19)*Solo funciona con juegos o entradas de PC que admiten 165Hz.

*165Hz se aplica a los modelos OLED G6 de 83/77/65/55/48 pulgadas, mientras que 120Hz se aplica al modelo OLED G6 de 97 pulgadas.

*NVIDIA G-Sync es compatible con tarjetas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 y GTX 16. Las GPU más antiguas no admiten compatibilidad con G-Sync.

 

21)*Las pantallas LG OLED han sido certificadas como "0.1 tiempos de respuesta (Gris a Gris) y Rendimiento de Gaming Cualificado" por Intertek.

 

22)*HGiG es un grupo voluntario de empresas de las industrias de juegos y pantallas de TV que se reúnen para especificar y poner a disposición del público directrices para mejorar las experiencias de gaming en HDR.

*El soporte para HGiG puede variar según el país.

*Solo los modelos OLED G6 de 83/77/65/55/48 pulgadas tienen certificación ClearMR 10000.

*ClearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el rendimiento de desenfoque de movimiento de la pantalla.

 

26)*El soporte para servicios de gaming en la nube puede variar.

*Algunos servicios de gaming pueden requerir suscripción y gamepad.

*El gamepad se vende por separado.

 

27)*El ajuste real puede variar según las condiciones de instalación. Es posible que haya un pequeño espacio entre el TV y la pared.

*Los requisitos de instalación pueden diferir.

 

29)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere una suscripción a LG Gallery+ para acceder al contenido y las funciones completas.

 

32)*La función opera cuando estás conectado a tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

 

33)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo.

 

34)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

 

35)*El soporte para ciertos LG Channels varía según la región.

 

36)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi 'Matter'. Los servicios y funciones compatibles con 'Matter' pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

 

37)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision es compatible.

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en las aplicaciones de AppleTV+ y Amazon Prime Video.

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con un sensor de luz.

 

38)*La tarjeta 'En Esta Escena' está disponible en países con Guía Electrónica de Programación (EPG).

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por Asistente de AI es solo para fines informativos generales y puede no ser exacta. LG no asume ninguna responsabilidad por acciones o decisiones tomadas con base en dicha información.

 

40)*La barra de sonido puede comprarse por separado.

*El Control de Modo de Sonido puede variar según el modelo.

*Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere una conexión de red para actualizaciones.

*El uso del control remoto del LG TV está limitado a ciertas funciones.

 

41)*Los TV LG OLED han sido certificados como DSC por VESA.

 

42)*Se requiere suscripción. Las ofertas de servicio pueden variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

 

43)*En el modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión Ethernet o Wi-Fi de 5GHz.

 

44)*El ahorro de energía aplica solo cuando tanto el Modo Galería como Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando el TV está encendido.

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Especificaciones clave

  • VIDEOJUEGOS - Compatible con FreeSync (AMD)

    Si

  • VIDEOJUEGOS - Compatible G-Sync (Nvidia)

    Si

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tipo de Pantalla

    4K OLED

  • IMAGEN (PANTALLA) - Tasa de Refresco

    120Hz (VRR 165HZ)

  • IMAGEN (PROCESANDO) - HDR (Alto Rango Dinámico)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • IMAGEN (PROCESANDO) - Procesador de Imagen

    Procesador Alpha 11 AI 4K Gen3 con doble motor de AI

  • SONIDO - Dolby Atmos

    Si

  • SONIDO - Sistema de Altavoces

    4.2 Ch

  • SONIDO - Salida de Audio

    60W

  • IMAGEN (PANTALLA) - Amplia Gama de Colores

    Color Perfecto

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

    1 441 x 826 x 24,3

  • DIMENSIONES Y REGULACIONES - Peso del televisor sin soporte

    22

Todas las especificaciones

IMAGEN (PANTALLA)

  • Tipo de Pantalla

    4K OLED

  • Resolución de Pantalla

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Tasa de Refresco

    120Hz (VRR 165HZ)

  • Amplia Gama de Colores

    Color Perfecto

IMAGEN (PROCESANDO)

  • Procesador de Imagen

    Procesador Alpha 11 AI 4K Gen3 con doble motor de AI

  • Escalador AI

    Alpha 11 AI Super Upscaling 4K

  • Mapeo Dinámico de Tonos

    Sí (Dynamic Tone Mapping Ultra)

  • Selección de género AI

    Sí (SDR/HDR)

  • HDR (Alto Rango Dinámico)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Si

  • HFR (alta frecuencia de imagen)

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • Tecnología Dimming

    Pixel Dimming

  • Motion

    OLED Motion

  • Modo Imagen

    9 modos

  • AI Picture Pro

    Si

  • Calibración Automática

    Si

  • QFT (Transporte Rápido de Fotogramas)

    Si

  • QMS (Cambio Rápido de Medios)

    Si

VIDEOJUEGOS

  • Compatible G-Sync (Nvidia)

    Si

  • Compatible con FreeSync (AMD)

    Si

  • Modo HGIG

    Si

  • Optimizador de Juegos

    Sí (Panel de Juego)

  • ALLM (Modo Automático de Baja Latencia)

    Si

  • VRR (Frecuencia de Actualización Variable)

    Si (Hasta 165Hz)

  • Dolby Vision para juegos (4k 120Hz)

    Si

  • Tiempo de respuesta

    Menos que 0.1ms

SMART TV

  • Sistema Operativo (OS)

    webOS 26

  • Cámara USB Compatible

    Si

  • AI Chatbot

    Si

  • Siempre Listo

    Si

  • Navegador Web Completo

    Si

  • Google Cast

    Si

  • Control por voz manos libres

    Si

  • Panel de Control

    Sí (Google Home, LG ThinQ)

  • Reconocimiento de Voz Inteligente

    Si

  • Canales LG

    Si

  • Vista múltiple

    Si

  • Aplicación remota para smartphone

    Sí (LG ThinQ)

  • Funciona con Apple Airplay

    Si

  • Compatible con Apple Home

    Si

SONIDO

  • Dolby Atmos

    Si

  • AI Sound

    Alpha 11 AI Sound Pro (Virtual 11.1.2)

  • Clear Voice Pro

    Si

  • LG Sonido Sync

    Si

  • Modo audio Compartido

    Si

  • Salida de Audio Simultánea

    Si

  • Codificador de audio

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (Consulte el manual)

  • Salida de Audio

    60W

  • Dirección de Altavoz

    Hacia Abajo

  • Sistema de Altavoces

    4.2 Ch

  • WOW Orquesta

    Si

ACCESIBILIDAD

  • Contraste Alto

    Si

  • Escala de Grises

    Si

  • Colores invertidos

    Si

DIMENSIONES Y REGULACIONES

  • Dimensiones del televisores sin soporte (AltoxAnchoxProfundidad)

    1 441 x 826 x 24,3

  • Dimensiones del televisores con soporte (AltoxAnchoxPronfundida)

    1 441 x 865/910 x 263

  • Dimensiones de la caja (AltoxAnchoxProfundidad)

    1 600 x 970 x 172

  • Base del TV (AnchoxProfundidad)

    485 x 263

  • Peso del televisor sin soporte

    22

  • Peso del televisor con soporte

    27,3

  • Peso del embalaje

    34,1

  • Montaje VESA (ancho x alto, mm)

    300 x 300

CONECTIVIDAD

  • Canal HDMI de retorno de audio

    eARC (HDMI 2)

  • Soporte Bluetooth

    Si (v 5.1)

  • Entrada Ethernet

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    Si

  • SPDIF (salida óptica de audio digital)

    1ea

  • Entrada HDMI

    4ea (compatible con 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS, QFT)

  • Entrada RF (antena/cable)

    1ea

  • Entrada USB

    3ea (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Sí (Wi-Fi 6)

ENERGÍA

  • Fuente de alimentación (Voltage, Hz)

    AC 100~240V 50-60Hz

  • Consumo de energía en espera

    Por debajo 0.5W

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Cable de alimentación

    Sí (incluido)

  • Remoto

    AI Magic Remote MR26

TRANSMISIÓN

  • Recepción de televisión analoga

    NTSC/PAL-M/PAL-N

  • Recepción de televisión digital

    ATSC1.0 (Terrestre), DVB-T2/T (Terrestre), ISDB-T (Terrestre)

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