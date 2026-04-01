TV LG 55" OLED evo AI B6 – El acceso perfecto al OLED

1)La pantalla LG OLED está certificada por Intertek con 100% de fidelidad de color, medida bajo el estándar CIE DE2000 con 125 patrones de color.

El volumen de gama de color (CGV) es equivalente o superior al del espacio de color DCI-P3, verificado de forma independiente por Intertek.

La pantalla LG OLED está verificada por UL por ofrecer niveles de negro ≤0.24 nit hasta 500 lux, según la medición de reflectancia de luz tipo anillo (IDMS Sección 11.5).

La pantalla LG OLED está verificada por UL por ofrecer niveles de consistencia de color >99% hasta 500 lux, según la medición de reflectancia de luz tipo anillo (IDMS Sección 11.5).

El rendimiento real puede variar según la iluminación ambiental y el entorno de visualización.

2)*Las pantallas LG OLED TV han sido verificadas por UL como Low Blue Light Platinum.

3)*Comparado con el alpha 8 AI Processor 4K Gen2 de 2025, según comparación interna de especificaciones.

4)*AI Picture Pro funcionará con cualquier contenido protegido por derechos de autor en servicios OTT.

*Las imágenes se mejoran hasta una calidad similar a 4K. Los resultados pueden variar según la resolución de origen.

5)*Debe activarse desde el menú de Modo de Sonido. Y el sonido puede variar según el entorno de escucha.

6)*El sonido puede variar según el entorno de escucha.

7)*AI Search (Copilot) está disponible en modelos OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD con el programa webOS Re:New, incluyendo modelos lanzados a partir de 2022.

*Se requiere conexión a internet, y los servicios de IA asociados pueden estar sujetos a cambios o requerir suscripción.

*Esta función puede variar según la región y el modelo, y no está disponible en países donde no se proporciona soporte LLM.

8)*Algunas de estas funciones pueden no estar disponibles en ciertas regiones o modelos.

*Los menús mostrados pueden variar al momento del lanzamiento.

*Las recomendaciones de palabras clave dependen de la aplicación y de la hora del día.

*La tarjeta ‘In This Scene’ está disponible en países que admiten EPG (Guía Electrónica de Programas).

*La tarjeta ‘On Now’ no está disponible en Netflix ni en otras aplicaciones de proveedores de contenido (CP), por lo que no se mostrará.

*La tarjeta ‘Generative AI’ está disponible solo en ciertas regiones o modelos.

9)*El contenido reducido o limitado puede mostrarse según la región y la conectividad de la red.

*El soporte de Identificación de Voz puede variar según la región y el país, y está disponible en TVs OLED, QNED y NANO 4K UHD lanzados a partir de 2024, así como en TVs MRGB y FHD lanzados a partir de 2026.

*Funciona únicamente con aplicaciones que soporten la cuenta de Identificación de Voz.

*El bloqueo puede ser desbloqueado por alguien con una voz similar; si la voz cambia por razones de salud u otros factores, el reconocimiento puede no funcionar correctamente.

*Los widgets proporcionados pueden variar según el país y están sujetos a cambios o descontinuación sin previo aviso.

*Mi Página aplica a TVs OLED, MRGB, QNED y NANO 4K UHD de 2026.

10)*Se requiere conexión a internet.

*Es posible vincular el Chatbot IA con el servicio al cliente.

*En los países donde no se soporta NLP, el acceso y uso de aplicaciones mediante voz puede no estar disponible.

12)*webOS Re:New es un programa de actualización de software y está disponible solo en modelos seleccionados. El número de actualizaciones y la duración del soporte de Re:New pueden variar según el producto, modelo o región.

*El calendario de actualizaciones, así como las funciones, aplicaciones y servicios, pueden variar según el modelo y la región.

*Las funciones, contenidos y servicios disponibles están sujetos a cambios sin previo aviso y pueden variar según el producto, modelo o región

13)*Proporciona acceso rápido a las funciones de IA del TV, pero no tiene procesamiento de IA incorporado.

*El diseño, disponibilidad y funciones del Control Remoto Mágico IA pueden variar según la región y el idioma compatible, incluso para el mismo modelo.

*Algunas funciones pueden requerir conexión a internet.

*El Reconocimiento de Voz IA solo está disponible en países que soportan NLP en su idioma nativo.

14)*Solo funciona con juegos o entradas de PC que soporten 144 Hz.

*NVIDIA G-SYNC es compatible con tarjetas gráficas RTX 20, RTX 30, RTX 40 y GTX 16. Las GPU más antiguas no son compatibles con G-SYNC.

15)*Los televisores LG OLED han sido certificados con ‘0,1 ms de tiempo de respuesta+Q539+N541:O544+N541:O545

16)*HGiG es un grupo voluntario de empresas de las industrias de videojuegos y pantallas de TV que se reúnen para especificar y poner a disposición del público directrices que mejoren la experiencia de juego HDR para los consumidores.

*El soporte de HGiG puede variar según el país.

*Solo los modelos OLED B6 de 83/77/65/55/48 pulgadas cuentan con la certificación ClearMR 9000.

*ClearMR es un programa de certificación de VESA para evaluar el rendimiento frente al desenfoque de movimiento de la pantalla.

17)*Se requiere suscripción. Las ofertas del servicio pueden variar según el plan de membresía.

*Disponible solo en LG OLED W6, G6, C6 y MRGB95, MRGB9M.

*La disponibilidad de GeForce NOW puede variar según el país.

*En modo ULL, solo se puede conectar un controlador (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth puede verse afectado.

*Para un mejor rendimiento, se recomienda conexión por Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

18)*En modo de Ultra Baja Latencia (ULL), solo se puede conectar un control (gamepad). El uso de otros dispositivos Bluetooth podría verse afectado.

*Para un rendimiento óptimo, se recomienda conexión por Ethernet o Wi-Fi de 5 GHz.

19)*El soporte para servicios de juegos en la nube puede variar.

*Algunos servicios de juegos pueden requerir suscripción y control (gamepad).

*El control (gamepad) se vende por separado.

20)*Los requisitos de instalación pueden variar.

22)*El contenido disponible puede variar según la región y está sujeto a cambios.

*Se requiere suscripción a LG Gallery+ para acceder a todo el contenido y funciones.

25)*La función funciona cuando inicias sesión en tu cuenta de Google Photos y tienes al menos 10 fotos en la aplicación.

26)*Los sensores de brillo pueden variar según el modelo y el país.

27)*Los sensores de movimiento solo están disponibles en los modelos W6 y G6.

28)*El soporte para ciertos LG Channels puede variar según la región.

29)*LG es compatible con dispositivos Wi-Fi ‘Matter’. Los servicios y funciones compatibles con ‘Matter’ pueden variar según los dispositivos conectados. La conexión inicial para ThinQ y Matter debe realizarse a través de la aplicación móvil ThinQ.

30)*FILMMAKER Ambient MODE es una marca registrada de UHD Alliance, Inc.

*Se admite FILMMAKER Ambient MODE con Dolby Vision

*FILMMAKER Ambient MODE se inicia automáticamente en las aplicaciones Apple TV+ y Amazon Prime Video

*FILMMAKER Ambient MODE funciona en modelos equipados con sensor de luz

31)*La tarjeta ‘En Esta Escena’ está disponible en países que admiten EPG.

*El alcance del soporte puede variar según el país.

*La información proporcionada por AI Concierge es únicamente con fines informativos generales y puede no ser precisa. LG no asume responsabilidad alguna por acciones o decisiones basadas en dicha información.

33)*La barra de sonido (Soundbar) se vende por separado.

*El control de Modo de Sonido puede variar según el modelo.

*Tenga en cuenta que el servicio puede no estar disponible al momento de la compra. Se requiere conexión a la red para actualizaciones.

*El uso del control remoto del televisor LG está limitado solo a ciertas funciones.

34)*El ahorro de energía se aplica únicamente cuando Modo Galería y Siempre Listo están activados. Si Siempre Listo está desactivado, el Modo Galería consumirá la misma cantidad de energía que cuando el televisor está encendido.