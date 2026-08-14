Skip to ContentSkip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

* Los precios, promociones y disponibilidad pueden variar según la tienda y en .com. Precios sujetos a cambio sin previo aviso. Las cantidades son limitadas. Verifica con tus minoristas locales el precio final y la disponibilidad.

En LG Colombia encuentra productos innovadores para tu hogar como Televisores, Barras de sonido, Neveras, Lavadoras, Lavavajillas, Estufas, Monitores, Aires Acondicionados, contamos con soluciones para tu empresa; creamos experiencias tecnológicas y las aplicamos a todos nuestros productos. Somos conscientes de que la vida es algo más que tener la última tecnología. En LG, te ofrecemos los productos que mejor se adaptan a tu estilo de vida y que te permiten tener un espacio eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Disfruta de la vida y prepárate para tus mejores momentos, Life´s Good. Bienvenidos.

Copyright © 2009-2024 LG Electronics Colombia Limitada, NIT 830.065.063-4. Todos los Derechos Reservados.

Esta es la página oficial de LG Electronics. Si deseas conectarte a LG Corp. u otras filiales de LG, da clic(opens in a new tab)
LG Jeong-Do Management Ethics Hotline(opens in a new tab)