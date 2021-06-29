LG Air Solutions kommt mit der neuen Rundkassette

Die LG Rundkassette übertrifft andere Produkte nicht nur im Design, sondern auch in der Leistung. Herkömmliche Innengeräte vom runden Kassettentyp implementieren 3 separate Luftauslässe, die Luft in 3 Richtungen verteilen und tote Winkel erzeugen. Die neue LG Rundkassette minimiert die Übergänge in kreisförmiger Lüftungsöffnung für einen gleichmäßig verteilten Luftstrom ohne tote Winkel. Benutzer können auch die Crystal Vanes Funktion für eine 6-stufige Präzisionssteuerung wählen, um kühle oder warme Luft dorthin zu verteilen, wo sie benötigt wird. Diese Konfiguration ist doppelt so präzise wie die 3-stufige Luftstromregelung anderer Rundkassette. LG hat umfangreiche Tests durchgeführt, um sicherzustellen, dass die perfekt kreisförmige und präzise Luftstromsteuerung eine 30% schnellere Kühlung im Vergleich zu anderen kreisförmigen Kassetten auf dem Markt ermöglicht. Trotz dieser außergewöhnlichen Leistung beträgt der Betriebsgeräuschpegel der LG Rundkassette nur 39 dB(A), was mit 40 dB(A) niedriger ist als in einer Bibliothek. Diese Funktionen machen die LG Rundkassette für jede Umgebung geeignet. Das ist aber noch nicht alles, was das Gerät für Kunden bietet.