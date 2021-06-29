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LG Air Solutions kommt mit der neuen Rundkassette

HVACBlog29/06/2021

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HLK Blogartikel Rundkassette

Wenn ein Produkt entworfen wird, kann die Leistung oft der Ästhetik oder der Komfort der Bequemlichkeit geopfert werden. Aber LG hat all diese Elemente in einer dynamischen Einheit zusammengefasst. Besonders in Räumen mit hohen oder sichtbaren Decken beweist die LG Round Cassette ihre hervorragende Leistung. Die Kassette bietet insbesondere Cafés, Restaurants, High-End-Kaufhäusern und Hotels mit trendigem Interieur einzigartige Vorteile.

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LG Rundkassetten sind die ideale Wahl für hervorragendes Innendesign und Leistung

Premium-Design: Optimales Design für optimale Leistung

Die Deckengestaltung eines Raums spielt eine entscheidende Rolle für die gesamte Innenästhetik. Architekten legen großen Wert darauf, welche Deckenkassette sie installieren sollten, um den Anforderungen des jeweiligen Raums gerecht zu werden. Eine deckenmontierte Kassette wird zu einem wichtigen Bestandteil der Raumausstattung. Die neue LG Rundkassette, Gewinner des Red Dot Design Award 2019, bietet ein anspruchsvolles Design, das zu einem exklusiven Interieur beiträgt.

Veranschaulichung des Innendesigns eines Restaurants mit der LG Rundkassette für ein modernes Design.

Design und Leistung sorgen dafür, dass die LG Rundkassette Aufsehen erregt

Die LG Rundkassette übertrifft andere Produkte nicht nur im Design, sondern auch in der Leistung. Herkömmliche Innengeräte vom runden Kassettentyp implementieren 3 separate Luftauslässe, die Luft in 3 Richtungen verteilen und tote Winkel erzeugen. Die neue LG Rundkassette minimiert die Übergänge in kreisförmiger Lüftungsöffnung für einen gleichmäßig verteilten Luftstrom ohne tote Winkel. Benutzer können auch die Crystal Vanes Funktion für eine 6-stufige Präzisionssteuerung wählen, um kühle oder warme Luft dorthin zu verteilen, wo sie benötigt wird. Diese Konfiguration ist doppelt so präzise wie die 3-stufige Luftstromregelung anderer Rundkassette. LG hat umfangreiche Tests durchgeführt, um sicherzustellen, dass die perfekt kreisförmige und präzise Luftstromsteuerung eine 30% schnellere Kühlung im Vergleich zu anderen kreisförmigen Kassetten auf dem Markt ermöglicht. Trotz dieser außergewöhnlichen Leistung beträgt der Betriebsgeräuschpegel der LG Rundkassette nur 39 dB(A), was mit 40 dB(A) niedriger ist als in einer Bibliothek. Diese Funktionen machen die LG Rundkassette für jede Umgebung geeignet. Das ist aber noch nicht alles, was das Gerät für Kunden bietet.

LG Rundkassette für hohe Decken bietet optimale Luftzirkulation.

Die LG Rundkassette ist ideal für offene Deckengestaltungen

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Das kompakte Design der LG Rundkassette bietet Vorteile, beonders wenn Ästhetik für einen Raum entscheidend ist

Komfortabler Luftstrom: Die perfekte Passform

Durch die geringe Gerätehöhe verstärkt die LG Rundkassette die Offenheit eines Raums nach der Installation. Die Höhe beträgt nur 330cm. Darüber hinaus befinden sich Kondensatablauf und das Kältemittelleitung an einer Stelle des Geräts, um die Wartung von Rohren und Komponenten zu vereinfachen. Aufhängerabdeckungen verleihen dem Gerät eine raffiniertere Ästhetik. Das Premium-Design eignet sich perfekt für trendige und luxuriöse Räume wie Hotels, Restaurants, Cafés, Museen und hochwertige Möbel- und Bekleidungsgeschäfte.

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Ein ausgeklügelteres Design ermöglicht eine einfachere und bequemere Installation

Einfache Installation: Herausragendes Design und eine einfache Installation

Die LG Rundkassette setzt nicht nur auf Design, sondern erhöht auch den Komfort für Monteure. Kondensatablauf und Kältemittelleitung sind an einem Ort zugänglich, um die Wartungszeit zu verkürzen und zu vereinfachen. Außerdem müssen Monteure sich beim Einsetzen der Kassette nicht mehr nach hinten neigen, da die Anschlussbox einen seitlichen Anschluss des Stromversorgungskabels ermöglicht. Mit der LG Rundkassette gehören unnötige Komplikationen bei Installationsarbeiten der Vergangenheit an. Auf der Suche nach der idealen Deckenkassette für jeden Raum können sich Bauherren, Planer und Monteure einig sein. Die LG Rundkassette überzeugt in allen Bereichen. Zuverlässige LG-Effizienz, gepaart mit flexibleren ästhetischen Möglichkeiten und optimaler Leistung. Eine kompromisslose Lösung in jedem Raum.

* Produkte und Lösungen können je nach Land und Betriebsbedingungen variieren. Klicken Sie unten auf das Banner "ANFRAGE ZUM KAUF", um weitere Informationen zu Lösungen und Produkten von Ihrem örtlichen LG-Partner zu erhalten.

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Abstrakter roter Hintergrund mit großen, sich überlappenden rosa Farbverlaufsformen, die ein modernes und minimalistisches Design ergeben.

Abstrakter roter Hintergrund mit großen, sich überlappenden rosa Farbverlaufsformen, die ein modernes und minimalistisches Design ergeben.

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