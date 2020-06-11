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Fernlehrgänge für die HLK-Partner von LG
Die Geschäftspraktiken haben sich aufgrund zahlreicher Faktoren weiterentwickelt, einschließlich technologischer Innovationen und spezifischer Bedürfnisse, die durch sich verändernde Umgebungsbedingungen hervorgerufen werden. Verschiebungen beim Tätigen unserer Geschäfte sind im Allgemeinen unmerklich und werden nur langsam umgesetzt. Es gibt jedoch außergewöhnliche Momente in unserer Unternehmensgeschichte, in denen eine veränderte Methode sofort zum Mainstream wurde.
Auf der ganzen Welt finden wir Wege, um mit der COVID-19-Pandemie umzugehen, in der Hoffnung, dass bald alles wieder so wird, wie es vorher war. Sicherlich wird es jedoch Aspekte unseres Lebens geben, die für immer anders sein werden. Die Geschäftswelt ist einer der Lebensbereiche, die von der Pandemie tiefgreifend beeinflusst werden, und wir finden derzeit Wege, um effektivere und effizientere Arbeitsumgebungen zu schaffen. Wir möchten nur einige Beispiele nennen, um hervorzuheben, wie sich das Leben in Zukunft dadurch verändern wird.
Telearbeit kann sich in vielen Branchen als effektiv und lohnend erweisen
Bildung vermehrt online und auf Abruf
Mit der Notwendigkeit der häuslichen Isolierung wurde auch das Bildungswesen plötzlich und drastisch auf den Kopf gestellt. Onlinekurse werden schon seit Langem von Universitäten auf der ganzen Welt angeboten. Seit Beginn der Pandemie nehmen Studierende jeden Alters über Onlineplattformen an Kursen teil und lernen, wie sie ihr Kurspensum selbst verwalten können. Derzeit geht möglicherweise eine große Veränderung im Bildungssystem vonstatten, da die Notwendigkeit, persönlich am Unterricht teilzunehmen, als nicht so wichtig erachtet wird, wie man es einst glaubte. Wir werden vermutlich umfassende Veränderungen in den Methoden erleben, die von Bildungsinstitutionen seit langer Zeit angewendet wurden.
Webinare sind ein nützliches Mittel, das Konferenzen und Workshops mit vielen Teilnehmern ersetzen kann
Webinare ersetzen Konferenzen und Präsenzkurse
Schulungsworkshops und Messen sind ein wirtschaftlicher Grundpfeiler, wenn es darum geht, unternehmens- und brancheninterne Informationen auszutauschen. Da nun aber die Einhaltung von Abstandsregeln zu einem permanenten Erfordernis geworden ist, sind Unternehmen dazu übergegangen, neue und effizientere Wege zu finden, um Kunden und Partnern wertvolle Informationen zukommen zu lassen. Über die Jahre hinweg hat LG stets zuverlässig dafür gesorgt, dass seinen Partnern und Kunden genau die Ressourcen zur Verfügung stehen, die nötig sind, um auf dem HLK-Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. LG setzt diese Tradition der Wissensbereitstellung mit der Einführung der Webinar-Reihe LG Connections Virtual Speaker fort, auch wenn viele Aspekte unseres Lebens durch die COVID-19-Pandemie auf Eis gelegt wurden.
*Geräte und Lösungen können gemäß Land und Betriebsbedingungen variieren.
Die Webinar-Reihe LG Connections Virtual Speaker deckt eine Vielzahl von HLK-spezifischen Themen ab
Die Webinar-Reihe LG Connection Virtual Speaker wurde entwickelt, um eine möglichst große Bandbreite an Themen abzudecken und sich auf gewinnbringende Strategien zur Verbesserung der Gebäudeleistung, des Komforts und der Steuerung konzentrieren zu können, während den Teilnehmern die Möglichkeit geboten wird, mit dem Expertenteam von LG in Kontakt zu treten. Das erste Webinar fand Ende Mai mit „Why VRF?“ (Warum VRF?) statt. Geboten wurde eine umfassende Einführung in die VRF-Steuerungsfunktionen und ein detaillierter Blick auf die verschiedenen Steuerungskomponenten, die in ein VRF-System integriert werden können.
Der erste Teil der LG-Webinar-Reihe befasste sich mit der Wirksamkeit von VRF-Steuerungssystemen
LG-Connections-Webinare werden jeden Mittwoch abgehalten und umfassen eine 30-minütige Präsentation, gefolgt von einer 15-minütigen Frage-Antwort-Runde. Partner von LG erhalten eine E-Mail, in der sie zu den Webinaren eingeladen werden. Diese E-Mail enthält einen Link und ein Passwort, mit denen die Teilnehmer Zugriff erhalten. Zu den zukünftigen Themen nach „Why VRF?“ gehören unter anderem „Maximize Interior Comfort: Combine the Power of VRF and Air Handling Units“ (Maximierung des Innenraum-Komforts: Profitieren Sie von der geballten Leistung der Kombination aus VRF und Lüftungsgerät) sowie „VRF Performance, Comfort and Control Strategies“ (Leistung, Komfort und Steuerungsstrategien rund um VRF), wobei nach und nach noch weitere Themen folgen werden.
Wir bieten die Webinar-Reihe LG Connections Virtual Speaker an, um unseren Partnern weiterhin die wichtigsten Brancheninformationen zur Verfügung zu stellen und zusätzliche Unterstützung in den derzeit schwierigen Zeiten zu bieten. Wenn Sie wissen möchten, ob die LG-Niederlassung in Ihrer Region solche Webinare anbietet, wenden Sie sich an Ihr lokales LG-Büro, um weitere Informationen zu erhalten. Folgen Sie uns auch gern auf Twitter und LinkedIn, um Updates zu kommenden Themen zu erhalten. Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund! Wir hoffen, dass Sie von dieser Ressource, die wir auch in Zukunft bereitstellen werden, profitieren können.
*Produkte und Lösungen können je nach Land und Betriebsbedingungen variieren.
Klicken Sie unten auf das Banner „KAUFANFRAGE“, um weitere Informationen zu Lösungen und Produkten von Ihrem LG-Büro vor Ort zu erhalten.
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