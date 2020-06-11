Fernlehrgänge für die HLK-Partner von LG

LG-Connections-Webinare werden jeden Mittwoch abgehalten und umfassen eine 30-minütige Präsentation, gefolgt von einer 15-minütigen Frage-Antwort-Runde. Partner von LG erhalten eine E-Mail, in der sie zu den Webinaren eingeladen werden. Diese E-Mail enthält einen Link und ein Passwort, mit denen die Teilnehmer Zugriff erhalten. Zu den zukünftigen Themen nach „Why VRF?“ gehören unter anderem „Maximize Interior Comfort: Combine the Power of VRF and Air Handling Units“ (Maximierung des Innenraum-Komforts: Profitieren Sie von der geballten Leistung der Kombination aus VRF und Lüftungsgerät) sowie „VRF Performance, Comfort and Control Strategies“ (Leistung, Komfort und Steuerungsstrategien rund um VRF), wobei nach und nach noch weitere Themen folgen werden.





Wir bieten die Webinar-Reihe LG Connections Virtual Speaker an, um unseren Partnern weiterhin die wichtigsten Brancheninformationen zur Verfügung zu stellen und zusätzliche Unterstützung in den derzeit schwierigen Zeiten zu bieten. Wenn Sie wissen möchten, ob die LG-Niederlassung in Ihrer Region solche Webinare anbietet, wenden Sie sich an Ihr lokales LG-Büro, um weitere Informationen zu erhalten. Folgen Sie uns auch gern auf Twitter und LinkedIn, um Updates zu kommenden Themen zu erhalten. Passen Sie gut auf sich auf und bleiben Sie gesund! Wir hoffen, dass Sie von dieser Ressource, die wir auch in Zukunft bereitstellen werden, profitieren können.