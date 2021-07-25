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Saubere Luft an Schulen mit LG HLK Lösungen

HVACBlog25/07/2021

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Ein Klassenzimmer, das mittels LG HLK-Lösungen mit sauberer Luft versorgt wird.

In vielen Teilen der Welt streben Schulen, während Lockdowns, eine Wiedereröffnung an. Die Verantwortlichen suchen nach einer Möglichkeit, ein sicheres Umfeld in den Klassenräumen zu ermöglichen. Um das Übertragungsrisiko des Virus zu verringern ist das Tragen von Masken, Händewaschen und die Verwendung von Händedesinfektionsmitteln wichtig. Eine der wirksamsten Methoden zur Verringerung des Infektionsrisikos ist jedoch ein wirksames System zur Belüftung der Klassenräume und zur Reinigung der Luft. Moderne Systeme müssen der Aufgabe gewachsen sein, das Infektionsrisiko zu verringern und Lehrern und Schülern das Gefühl vermitteln, sich sicher und wohlfühlen zu können. LG Lüftungs- und Luftreinigungssysteme bieten den Verantwortlichen eine Lösung, dass die Schüler wieder in die Klassenräume zurückkehren können.

Eine Schulklasse sitzt in einem hellen, luftigen Klassenzimmer. Die Schüler melden sich, während die Lehrerin etwas vorliest.

Die Luftqualität in Schulen ist für ein gesundes Lernumfeld von entscheidender Bedeutung

Lüftung und Luftreinigung - Ein unverzichtbarer Bestandteil

Die Luftqualität ist ein entscheidender Faktor, die Ausbreitung von gesundheitsschädlichen, Keimen, Viren und Bakterien zu verringern. Gerade aus diesem Grund ist es für Schulen besonders wichtig, der Lüftung und Luft-Reinigung eine hohe Priorität zukommen zu lassen. Der Fachverband Gebäude-Klima e. V. hat den Status-Report 52 „Anforderungen an Lüftung und Luftreinigung zur Reduktion des Infektionsrisikos über den Luftweg“ veröffentlicht. Er setzt sich dafür ein, dass im Lockdown Öffnungsoptionen ermöglicht werden, wenn Betreiber nachweisen, dass sie die notwendigen Anforderungen zur Verringerung des Infektionsrisikos einhalten. Wenn das Lüftungssystem in einer Schule unter den empfohlenen Spezifikationen liegt oder nicht bewertet wurde, ist jetzt möglicherweise der perfekte Zeitpunkt, um das System zu bewerten und zu aktualisieren.

 

STATUSREPORT HERUNTERLADEN

 

Die Abbildung zeigt die Temperaturregelung des LG Kompaktlüftungsgeräts.

LG Kompaktlüftungsgeräte sorgen für eine saubere und frische Luft im Klassenzimmer

Die Wirksamkeit der LG Kompaktlüftung

LG ERV (Energy-Recovery-Ventilation) ist eine kompakte Lösung zur Reduzierung kontaminierter und verschmutzter Außenluft und erfüllt alle Anforderungen der ErP Richtllinie EU 1253/2014. Das dreistufige Filtersystem filtert bis zu 90% Feinstaub bis zu einer Größe von 0,4 μm aus der Außenluft. Die Antivirenbeschichtung unterbindet die Vermehrung von Viren2. Das Lüftungskonzept bietet somit eine sichere Alternative zum Öffnen von Fenstern zur Lüftung, wodurch Allergene, Bakterien, Viren und Feinstaub in die Innenräume gelangen kann.

Die Explosionsgrafik zeigt den systematischen Aufbau der 5-Stufen-Filtration des LG Kompaktlüftungssystems.

Das LG Air Purification Kit. Saubere Luft durch 5-Stufen-Filtration

Vorteile des LG Air Purification Kit

Da die Qualität der Luft in Gebäuden immer wichtiger wird, hat LG seine Energie auf die Aufrechterhaltung einer gesünderen Umwelt konzentriert. Durch diese Bemühungen hat LG das LG Air Purification Kit mit 5-Stufen-Filtration entwickelt, bei dem 99,9% der PM1.0-Partikel aus der Luft entfernt werden3. Diese Luftreinigungslösung kann mit LG-Innengeräten wie der DUAL Vane Cassette realisiert werden. Es ermöglicht eine effiziente Klimatisierung und Luftreinigung. Luftreinigungssysteme werden bei unsachgemäßer Wartung der Filter unwirksam. Aus diesem Grund hat LG das LG Air Purification Kit speziell für eine einfache Zugänglichkeit und Wartung entwickelt.

Schulen auf der ganzen Welt wollen langsam wieder in den Schulalltag zurückkehren. Bei den Verantwortlichen steht ein wirksames System zur Belüftung der Klassenräume und zur Reinigung der Luft ganz oben auf der Prioritätenliste. Lehrer und Schüler wollen sich sicher und wohlfühlen können.

1) Die Filtrationsleistung des Luftfilters AHFT035H0 von LG Electronics wurde von FINAS (Finnish Accreditation Service) gemäß den in ISO 16890: 2016 definierten Verfahren überprüft
2) Der Wärmetauscher des LG ERV hat einen JIS Z 2911-Test bestanden, der seine Beständigkeit gegen Penicillium sp., Cladosporium sp. und Alternaria sp. Bescheinigt.
3) Die Leistung des Luftreinigungskits für das Innengerät vom Typ Kassette zur Beseitigung von Bakterien und ultrafeinem Staub wurde vom TÜV Rheinland überprüft. Gemäß Test, der beim permanenten KTL-Test im April 2020 durchgeführt wurde, hat das Luftreinigungskit 99,9% Staphylococcus epidermidis (ATCC 12228) in 60 Minuten und 99,4% Phi X174 (ATCC 13706-B1) in 30 Minuten im Betriebsmodus entfernt . Gemäß dem im März 2020 durchgeführten Test hat das Luftreinigungskit 99,9% der ultrafeinen Stäube mit einer Größe von 50 nm und 100 nm im Betriebsmodus entfernt.

* Produkte und Lösungen können je nach Land und Betriebsbedingungen variieren. Klicken Sie unten auf das Banner "ANFRAGE ZUM KAUF", um weitere Informationen zu Lösungen und Produkten von Ihrem örtlichen LG-Partner zu erhalten.

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Abstrakter roter Hintergrund mit großen, sich überlappenden rosa Farbverlaufsformen, die ein modernes und minimalistisches Design ergeben.

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