Saubere Luft an Schulen mit LG HLK Lösungen

Da die Qualität der Luft in Gebäuden immer wichtiger wird, hat LG seine Energie auf die Aufrechterhaltung einer gesünderen Umwelt konzentriert. Durch diese Bemühungen hat LG das LG Air Purification Kit mit 5-Stufen-Filtration entwickelt, bei dem 99,9% der PM1.0-Partikel aus der Luft entfernt werden3. Diese Luftreinigungslösung kann mit LG-Innengeräten wie der DUAL Vane Cassette realisiert werden. Es ermöglicht eine effiziente Klimatisierung und Luftreinigung. Luftreinigungssysteme werden bei unsachgemäßer Wartung der Filter unwirksam. Aus diesem Grund hat LG das LG Air Purification Kit speziell für eine einfache Zugänglichkeit und Wartung entwickelt.



Schulen auf der ganzen Welt wollen langsam wieder in den Schulalltag zurückkehren. Bei den Verantwortlichen steht ein wirksames System zur Belüftung der Klassenräume und zur Reinigung der Luft ganz oben auf der Prioritätenliste. Lehrer und Schüler wollen sich sicher und wohlfühlen können.