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Reinere Luft durch LG Deckengeräte
Eine saubere und gesunde Umgebung durch effektive Luftreinigung aufrecht zu erhalten, war noch nie so wichtig wie heute.
Es ist unabdingbar geworden, in Wohnungen und Büroräumen für saubere und frische Luft zu sorgen. Wie kann Klimatisierung und Luftreinigung effizient ermöglicht werden?
Die LG Luftreinigungslösungen in den 1- und 4-Wege Deckenkassetten sorgen für Komfort und gleichzeitig für eine einfache und effektive Luftreinigung.
Sehen wir uns an, wie LG die Luftreinigung ermöglicht und dabei hilft, eine gesündere Umgebung zu erhalten.
Verbesserte Luftführung sorgt dafür, dass jeder Winkel eines Raums mit gereinigter Luft versorgt wird.
Perfekte Luft-Reinigung
Luftreinigung ist für unsere Gesundheit und Sicherheit in unseren Häusern, Büros, Schulen und an vielen der Orte, an denen wir den ganzen Tag verbringen, von entscheidender Bedeutung. Während LG Innengeräte, einschließlich der 1-Wege- und 4-Wege-Kassetten, für einen leistungsstarken, vielfältigen und effizienten Luftstrom bekannt sind, bieten sie auch in großen Räumen eine effektive Luftreinigung. Das LG Air Purification Kit ist in der Lage, die Luft über einen Bereich von 147 m2 zu reinigen, um jeden Raum vollständig abzudecken.
LGs 5-Stufen Filtersystem
Die 5-Stufen-Luftfilterung von LG wurde vom TÜV zertifiziert, um Feinstaub von PM1.0 zu entfernen und Staub und Viren aus der Luft zu entfernen. Simulationen zeigen auch, dass 90 % des Feinstaubs innerhalb von 30 Minuten aus der Luft entfernt werden können. So reinigen die Systeme von LG die Luft in jedem Winkel des Raums schnell und effektiv. Auch das Innere eines Luftreinigungssystems muss hygienisch sein. Bei 1-Wege- und 4-Wege-Kassetten1 wird eine antimikrobielle Safe Plus Isolierung angebracht, um Schimmelbildung zu verhindern. Diese zusätzliche Maßnahme sorgt für möglichst saubere Luft aus den Geräten und bietet optimale Luftreinigungslösungen.
Intuitive Steuerung macht die Luftreinigung bequemer und effektiver
Komfort durch Luftreinigung
LG Luftreinigungssysteme sind nicht nur effektiv, sondern auch einfach zu bedienen. Eine umfassende Steuerungslösung ist der Schlüssel zur Leistung jedes Systems und die LG ThinQ-App bietet Echtzeitzugriff auf Ihr Luftreinigungssystem. Luftqualitätsdaten werden an Thermostate und Steuergeräte gesendet, damit Benutzer die aktuelle Luftqualität in ihrem Zuhause oder Büro sehen und die Luftreinigung entsprechend den Anforderungen des Raums steuern können. ThinQ ermöglicht Benutzern auch den Zugriff auf ihr System, um jeden Aspekt von überall aus zu überwachen und zu steuern, einschließlich der Kontrolle der Luftqualität.
Die geringe Bauhöhe der LG 1-Wege-Kassetten macht die Installation einfach und flexibel
Das schlanke Design der 1- und 4-Wege-Kassetten von LG macht die Installation zudem flexibler und komfortabler. Diese einfach zu installierenden Einheiten ermöglichen vielfältigere Einsatzmöglichkeiten und erleichtern die Installation für Techniker im Außendienst. Der waschbare Filter macht die Wartung noch einfacher und kann in wenigen Minuten einfach entfernt, gewaschen und installiert werden. Komfortabler kann Luftreinigung nicht sein.
Ob zu Hause, im Büro, in der Schule oder im Einkaufszentrum, die Luftreinigung von LG sorgt für die bestmögliche Luftqualität und macht es einfacher denn je. Erleben Sie das Beste aus beiden Welten mit effizienter Klimatisierung und beispielloser Luftreinigung.
* Produkte und Lösungen können je nach Land und Betriebsbedingungen variieren.
Klicken Sie unten auf das Banner "ANFRAGE ZUM KAUF", um weitere Informationen zu Lösungen und Produkten von Ihrem örtlichen LG-Partner zu erhalten.
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