Reinere Luft durch LG Deckengeräte

Das schlanke Design der 1- und 4-Wege-Kassetten von LG macht die Installation zudem flexibler und komfortabler. Diese einfach zu installierenden Einheiten ermöglichen vielfältigere Einsatzmöglichkeiten und erleichtern die Installation für Techniker im Außendienst. Der waschbare Filter macht die Wartung noch einfacher und kann in wenigen Minuten einfach entfernt, gewaschen und installiert werden. Komfortabler kann Luftreinigung nicht sein.

Ob zu Hause, im Büro, in der Schule oder im Einkaufszentrum, die Luftreinigung von LG sorgt für die bestmögliche Luftqualität und macht es einfacher denn je. Erleben Sie das Beste aus beiden Welten mit effizienter Klimatisierung und beispielloser Luftreinigung.