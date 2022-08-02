Gutes Raumklima in der Ausstellung – VRF-System Multi V im Einsatz bei Eisen Fischer

Das runde Design eine fünf Prozent höhere Luftströmungsrate als eine konventionelle 4-Wege-Kassette – bei niedrigem Geräuschpegel.





LG als zuverlässiger und langjähriger Partner



Besonders hervorzuheben ist die reibungslose Zusammenarbeit mit LG. Als langjähriger Partner von Andreas Marold hat LG auch in vergangenen Projekten mit Innovation, Design sowie einem umfassenden Portfolio punkten können. Von VRF-Systemen bis hin zu Deckenkassetten – dabei immer überzeugend mit Qualität, Beratung sowie dem Eingehen auf individuelle Anforderungen des Kunden.



Weitere Informationen zum Multi V System gibt es unter https://www.lg.com/de/business/multi-v.