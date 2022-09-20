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Welcher Wärmepumpentyp ist der richtige für mich?
Wärmepumpen haben in den letzten Jahren weiter an Aufmerksamkeit gewonnen, da sie die CO2-Emissionen senken und den Verbrauch fossiler Brennstoffe reduzieren. Es gibt jedoch verschiedene Arten von Luft/Wasser-Wärmepumpen, und es ist schwer zu erkennen, welche Art von Wärmepumpe für Ihren Haushalt oder Ihr Unternehmen das Richtige sein könnte. Welcher Wärmepumpentyp ist die richtige Wahl für Sie? LG bietet verschiedene Arten von Luft-Wärmepumpenlösungen an, und wir möchten Ihnen bei der Auswahl der richtigen Lösung helfen. Sehen wir uns an, was eine Wärmepumpe ist, wo Wärmepumpen installiert werden sollten und welche Vorteile die verschiedenen Arten von Luft-Wasser-Wärmepumpen bieten.
Was ist eine Wärmepumpe?
Wärmepumpen können bis zu 75 % der Energie, die sie verbrauchen, aus der Umgebungsluft oder der Erdwärme gewinnen. Sie bieten umweltbewusste Lösungen, die Anlagen wie Heizkessel austauschen können, die fossile Brennstoffe für Warmwasser und Heizung verwenden. Wärmepumpen werden nicht nur zum Heizen und zur Warmwasserzuleitung eingesetzt, sondern können auch zum Kühlen verwendet werden. Die Wärmepumpentechnologie macht die grundlegende Funktionsweise von Klimaanlagen überhaupt erst möglich. Wie eine Klimaanlage kann eine Wärmepumpe Ihr Zuhause kühlen, aber sie kann auch heizen und Warmwasser liefern.
Wo soll ich meine Wärmepumpe installieren?
Um zu verstehen, welche Art von Wärmepumpe für Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen am besten geeignet ist, schauen wir uns die verschiedenen Arten von Luft-Wärmepumpen an, die auch als Luft-Wasser-Wärmepumpen bekannt sind. Luft/Wasser-Wärmepumpen bestehen im Allgemeinen, je nach Typ, aus verschiedenen Konfigurationen von Außengeräten, Innengeräten und Wasserbehältern. Auch der Standort und die Konfiguration Ihrer Wärmepumpenanlage können je nach Gebäudetyp variieren.
Wärmepumpen sollten an einem Ort installiert werden, der nicht zugestellt oder geschlossen ist, da sie einen ordnungsgemäßen Luftstrom benötigen, um möglichst effizient zu funktionieren. Es wird empfohlen, etwa einen Meter Raum um das Wärmepumpengerät herum zu lassen. Wenn um das Gerät herum Raum zur Verfügung steht, ist es auch leichter zugänglich für Instandhaltung oder Wartung. Wärmepumpen können zwar auf einem flachen Dach installiert werden, doch ist es ideal, sie auf einer ebenen Fläche am Boden aufzustellen. Sie sollten auch mindestens einen Meter oder mehr von Grundstücksgrenzen entfernt installiert werden, je nach den Geräuschemissionsvorschriften in Ihrer Region.
*Jedes Land bzw. jede Region hat ihre eigenen Vorschriften bezüglich der Geräuschemissionen für Wohngebiete.
Welche Art von Heizanlage haben Sie zurzeit? Verfügen Sie über einen Wasserbehälter? Haben Sie Raum für einen Wasserbehälter? Haben Sie bereits eine Fußbodenheizung und Heizkörperanlagen? Je nach Ihrer Situation können die Art der Anlage und die Konfiguration unterschiedlich sein. Wie Sie bei den LG Split-, Monoblock- und Hydrosplit-Wärmepumpenlösungen sehen werden, bietet jede Art von Lösung Vorteile für unterschiedliche Gebäudetypen. Insbesondere ist der LG Therma V R32 Monobloc mit fast allen Heizanlagen in Innenräumen kompatibel, einschließlich Fußbodenheizungen und Heizkörpern, die eine große Reichweite der Austrittswassertemperaturen abdecken.
Einfache All-in-One-Lösung, Therma V Monoblock-Wärmepumpe
Wie der Name schon andeutet, besteht eine Wärmepumpenanlage aus einem einzigen Gerät. Die Bestandteile einer Monoblockanlage sind alle in einem Außengerät enthalten, das eine effizientere Nutzung des Raumes ermöglicht. Das bedeutet, dass es nur an einen Wasserbehälter angeschlossen wird, so dass kein Innengerät in Ihrem Maschinenraum installiert werden muss. Wenn Sie über einen vorhandenen Wasserbehälter verfügen, kann ein Monoblock leicht verbunden werden. Je nach vorhandener Heizanlage können Sie auch dort mehr Raum gewinnen, wo vorher ein Heizkessel als Speicher oder für andere Zwecke installiert war. Diese geschlossenen und selbstständigen Anlagen benötigen keine Kältemittelleitungen und lassen sich durch einfaches Verbinden der Wasserleitungen leicht installieren. Zudem eliminieren sie das Risiko einer Kältemittelleckage im Haus, da das einzige Element, das ins Innere des Hauses gelangt, Wasser ist. Jeder ausgebildete Heizungsinstallateur kann ohne zusätzliche F-Gas-Qualifikation problemlos eine Monoblock-Anlage installieren. Während eine Monoblockanlage im Innenbereich platzsparend ist, können die Außengeräte größer und schwerer sein als andere Luft/Wasser-Wärmepumpen. Daher ist es wichtig sicherzustellen, dass auf dem Grundstück genügend Stellfläche für das Gerät vorhanden ist.
Flexibel für jedes Zuhause, Therma V Split-Wärmepumpe
Im Gegensatz zu einer Monoblock-Wärmepumpenanlage umfasst eine Split-Wärmepumpe sowohl ein Außen- als auch ein separates Innengerät. Im Gegensatz zu einer Monoblock- oder Hydrosplit-Anlage (auf die wir weiter unten eingehen werden) sind bei einer Split-Wärmepumpe außerdem Kältemittelleitungen zwischen Innen- und Außengerät erforderlich. Da Außen- und Innengerät getrennt sind, ist das Außengerät für eine Split-Anlage kleiner und nimmt weniger Raum auf dem Grundstück ein, was auch bei der Wahl des Aufstellortes etwas mehr Flexibilität bietet.
Bei einer Split-Wärmepumpenanlage werden die Leitungen zwischen Außen- und Innengerät mit Kältemittel verrohrt, wodurch die Gefahr deren Einfrierens im Winter vermieden wird. Dieser Abstand zwischen den Geräten kann auch bis zu 50 Meter betragen, was die Installation noch flexibler macht. Mit einer breiten Palette von Innengeräten, darunter wandmontierte Geräte, Geräte mit integriertem Wasserbehälter (IWT) und bodenstehende Hochtemperatur-Innengeräte, liegen viele Optionen vor, aus denen Sie wählen können. IWT-Geräte sind mit einem Wasserbehälter kombiniert, so dass Sie keinen separaten Wasserbehälter einkaufen müssen. Die IWT-Geräte ermöglichen außerdem eine noch effizientere Nutzung des Innenraums und eine verfeinerte Auslegung der Innenräume, da der Wasserbehälter vollständig integriert ist. Split-Wärmepumpen mit geringer Leistung sind besonders bei Neubauten mit Vorschriften für gut gedämmte Gebäude gefragt. Mit einem IWT können Split-Wärmepumpen mit geringer Leistung die Bedürfnisse eines Haushalts in Bezug auf Warmwasser erfüllen.
Nutzt nur Wasser, Therma V Hydrosplit-Wärmepumpe
Eine Hydrosplit-Wärmepumpenanlage funktioniert ganz ähnlich wie eine Split-Anlage. Der große Unterschied besteht jedoch darin, dass bei einem Hydrosplit statt der Kältemittelleitungen zwischen Innen- und Außengerät wie bei einer Split-Anlage Wasserleitungen verwendet werden. Die Verwendung von Wasser zum Heizen sorgt für eine sicherere häusliche Umgebung, da das Risiko einer Kältemittelleckage in das Innere eines Hauses vermieden wird. Für Hydrosplit-Anlagen stehen auch verschiedene Innengeräte zur Verfügung, wie z.B. wandmontierte und IWT-Geräte.
Wie Sie sehen können, liegen LG Luft/Wasser-Wärmepumpenlösungen für eine Vielzahl von Bedürfnissen vor. Möglicherweise benötigen Sie eine Monoblock-Anlage, um Raum zu sparen, eine Split-Anlage für eine flexible Außenaufstellung oder eine Hydrosplit- oder Monoblock-Anlage für eine sicherere Betriebsumgebung. Wie auch immer Ihre Anforderungen aussehen, LG kann Ihnen bei der Auswahl der richtigen Luft/Wasser-Wärmepumpenlösung helfen.
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