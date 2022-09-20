Welcher Wärmepumpentyp ist der richtige für mich?

Wärmepumpen sollten an einem Ort installiert werden, der nicht zugestellt oder geschlossen ist, da sie einen ordnungsgemäßen Luftstrom benötigen, um möglichst effizient zu funktionieren. Es wird empfohlen, etwa einen Meter Raum um das Wärmepumpengerät herum zu lassen. Wenn um das Gerät herum Raum zur Verfügung steht, ist es auch leichter zugänglich für Instandhaltung oder Wartung. Wärmepumpen können zwar auf einem flachen Dach installiert werden, doch ist es ideal, sie auf einer ebenen Fläche am Boden aufzustellen. Sie sollten auch mindestens einen Meter oder mehr von Grundstücksgrenzen entfernt installiert werden, je nach den Geräuschemissionsvorschriften in Ihrer Region.

*Jedes Land bzw. jede Region hat ihre eigenen Vorschriften bezüglich der Geräuschemissionen für Wohngebiete.