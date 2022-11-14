Wärmepumpen im Bestand

Seitdem die Preise für Gas und Öl rasant ansteigen, sehen sich viele Hausbesitzer nach Alternativen zur herkömmlichen Heizung um. Aber auch mit Blick auf den Klimawandel wünschen sich immer mehr Haushalte eine nachhaltigere Lösung. Geringere Energiekosten, mehr Wohnkomfort, ein höherer Immobilienwert und ein wertvoller Beitrag zum Klimaschutz – das sind gute Gründe für die Installation einer Wärmepumpe. Diese lässt sich auch in Bestandsbauten problemlos nachrüsten

Was ist ein Wärmepumpensystem?

Wärmepumpen sind ein modernes Heizsystem, das ganz ohne fossile Rohstoffe wie Gas oder Öl auskommt. Stattdessen wird die Energie aus der Umgebungsluft, dem Boden oder aus Wasser gewonnen. Mit der THERMA V Wärmepumpentechnologie von LG werden zum Beispiel bis zu 80 Prozent der für Heizung und Warmwasserbereitung in einem Haushalt benötigten Energie aus der Umgebungsluft gewonnen. Die Energie aus der Luft wird dann einem speziellen Kältemittel zugeführt, das diese Energie mit Hilfe des Verdichters auf ein höheres Temperaturniveau bringt, damit es über einen weiteren Wärmetauscher (Verflüssiger) für das Heizsystem oder die Warmwasserbereitung nutzbar gemacht werden kann. Eine Wärmepumpe erzeugt die benötigte Wärme also umweltfreundlich und energiesparend. Dies verringert nicht nur den CO2-Ausstoß, sondern schont auch den Geldbeutel der Hausbesitzer.

Voraussetzungen für eine Wärmepumpe in Bestandsbauten

Derzeit werden Wärmepumpen vor allem in Neubauten installiert. Aber auch im Bestand lohnt es sich, entsprechend umzurüsten. Allerdings ist es wichtig, das Gebäude auf die Technik abzustimmen. Wärmepumpen arbeiten am effizientesten, wenn der Temperaturhub auf die nötige Vorlauftemperatur des Heizsystems möglichst gering ist. Wollen Sanierer eine Wärmepumpe nachrüsten, sollte die Vorlauftemperatur also niedrigsein. Um dies zu erreichen, gibt es bei Bestandsgebäuden mehrere Möglichkeiten. Verfügt ein Haus über eine gedämmte Fassade sowie moderne Fenster und Türen, verliert es weniger Energie an seine Umwelt. Infolgedessen muss die Heizung weniger leisten und die Vorlauftemperatur lässt sich niedriger einstellen. Fällt die Wahl auf eine Wärmepumpe, lohnen sich daher vor allem bei älteren Gebäuden zusätzliche Dämmmaßnahmen. Diese sind effektiv und einfach umzusetzen. Darüber hinaus sollten auch die Heizflächen, also die Heizkörper, auf das neue Heizsystem abgestimmt sein. Ein Austausch der vorhandenen Heizkörper ist allerdings in den meisten Fällen nicht zwingend notwendig.

Integration der Wärmepumpentechnik

Auch hierbei stehen verschiedene Optionen zur Auswahl: Die vorhandenen Heizkörper können bestehen bleiben und der bisherige Heizkessel durch die Wärmepumpe als bivalente, also zusätzliche Anlage, ergänzt werden. Hauseigentümer können sich auch dafür entscheiden, das alte Heizsystem durch eine Wärmepumpe zu ersetzen, die mit Flächenheizkörpern kombiniert wird. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die neue Wärmepumpe mit einer Fußbodenheizung zu kombinieren. Welche Lösung sich am besten eignet, hängt sowohl von den Gegebenheiten im Bestand als auch von den Wünschen der Nutzer ab.

Altes Heizsystem und Wärmepumpe verbinden

Bei der Variante mit minimalem Eingriff in die Wohnsituation wird der vorhandene Heizkessel sowie die bestehenden Heizkörper weiter genutzt und durch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe unterstützt. Die Wärmepumpe wird dann so lange betrieben, bis die jeweilige Vorlauftemperatur des verbauten Systems erreicht ist. Danach liefert der Heizkessel weitere Energie zu. Das sogenannte bivalente System eignet sich besonders für Bestandsgebäude, die hohe Vorlauftemperaturen im Heizsystem benötigen. Es werden sowohl Brennstoffkosten als auch der Heizölverbrauch gespart, der CO2-Verbrauch wird verringert.

Wärmepumpe mit Flächenheizkörpern

In der Kombination mit Flächenheizkörpern kann die Wärmepumpe den alten Gas- oder Ölkessel als Heizquelle vollständig ersetzen. Flächenheizkörper eignen sich ideal, um die Vorlauftemperaturen bestmöglich abzusenken. Denn dafür sollten die verwendeten Heizkörper möglichst groß sein. Wenn Sie also sehr kleine Heizkörper haben und eine Wärmepumpe nutzen möchten, kann es sinnvoll sein, diese gegen größere Flächenheizkörper auszutauschen. Der Austausch alter Heizkörper ist in der Regel schnell erledigt. Durch den Einsatz einer Wärmepumpe sind in dieser Kombination erhebliche Einsparungen im Vergleich zu einem Heizbetrieb mit Ölkessel möglich.

Wärmepumpe mit Fußbodenheizung

Sehr zuverlässig arbeitet eine Wärmepumpe auch in Kombination mit einer Fußbodenheizung. Sie nutzt große Flächen, um die Energie auf den Raum zu übertragen und kommt daher mit geringeren Vorlauftemperaturen aus. In vielen Fällen halbieren sich so die Heizkosten im Vergleich zum alten Heizsystem. Die nachträgliche Installation einer Fußbodenheizung im Bestand bedeutet allerdings einen umfangreichen Eingriff sowie höhere Investitionskosten und ist für den effizienten Betrieb einer Wärmepumpe nicht unbedingt notwendig.

Passende THERMA V Wärmepumpensysteme von LG

Egal, für welche Variante sich Hausbesitzer entscheiden: Mit den hocheffizienten THERMA V Luft-Wasser-Wärmepumpen von LG sind sie für die Zukunft gerüstet und profitieren von zuverlässigem Heizen, Warmwassergewinnung und Klimatisierung – und das besonders klimafreundlich. Die Modellreihe umfasst eine passende Lösung für jede Anforderung.