LG Standführung auf der IFA 2026 | 03.09., 17 Uhr

Liebe Medienvertreterinnen und Medienvertreter,

im Vorfeld der IFA 2026 möchten wir Sie gerne zur exklusiven Standführung von LG Electronics einladen: Unter dem Motto „Innovation in tune with you“ erweckt LG die neuesten Produkte, Innovationen und Entwicklungen aus dem umfassenden Produkt-Portfolio zum Leben. Die Tour bietet den Besucherinnen und Besuchern einen spannenden Überblick über zukunftsweisende Technologien für das Zuhause von morgen und demonstriert, wie die Innovationen von LG das tägliche Leben der Menschen smarter, komfortabler und nachhaltiger machen. Besucher dürfen sich dabei auf ausgewählte Highlights wie den Haushalts-Roboter LG CLOiD oder den neuen Wallpaper TV LG OLED evo W6 freuen.



Wann: Donnerstag, 03.09.26, 17:00 Uhr

Wo: Halle 18, IFA-Gelände, Messeeingang Nord



Bei Interesse an einer Teilnahme senden Sie zur Anmeldung bitte eine Mail an LG_Presse@achtung.de.



Darüber hinaus besteht natürlich auch in diesem Jahr die Möglichkeit, individuelle Einzeltermine mit den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern der verschiedenen Business Units zu vereinbaren. Sollten Sie Interesse an einem Gespräch haben, melden Sie sich gerne ebenfalls unter der oben angegebenen Mailadresse.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch!