About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG Sound Suite | Immersive Suite 7 Pro

LG Sound Suite | Immersive Suite 7 Pro

H7.W7M7M7001
front view
front view

Hauptmerkmale

  • Flexibel platzierbar
  • Dolby Atmos FlexConnect
  • Sound Follow
  • AI Sound Pro
  • AI Room Calibration Pro
Mehr
4 Bundle(s) mit diesem Produkt verfügbar
Frontansicht

H7

LG Sound Suite H7 | Dolby Atmos FlexConnect | Sound Follow | 9.1.6 Kanal Surround Sound
Frontalansicht

W7

LG Sound Suite W7 | Dolby Atmos FlexConnect | Tiefbass
Frontansicht

M7

LG Sound Suite M7 | Dolby Atmos FlexConnect | AI Sound Pro
Ein Wohnzimmer mit einem Fernseher und einem Sound Suite-Set, einer Soundbar, einem Paar Lautsprechern neben dem Sofa und auf einem Beistelltisch sowie einem Subwoofer neben dem Fernseher.

Ein Wohnzimmer mit einem Fernseher und einem Sound Suite-Set, einer Soundbar, einem Paar Lautsprechern neben dem Sofa und auf einem Beistelltisch sowie einem Subwoofer neben dem Fernseher.

Raumfüllender Premium Sound für ultimative Immersion

Zwei M7-Lautsprecher mit hochwertigen Peerless-Treibern, eine H7-Soundbar mit Alpha 11 AI-Prozessor und ein W7-Subwoofer: Diese Kombination liefert mühelos einen satten, immersiven Klang mit Tiefe. AI Sound & Calibration optimieren jedes Klangdetail für deinen Raum, während tiefe, kraftvolle Bässe für Kinoeffekte sorgen – die perfekte Wahl für alle, die luxuriöse Immersion und ein unkompliziertes Setup suchen.

LG Immersive Suite 7 Pro Heimkino-Lautsprecherset mit einer Sound Suite Soundbar, einem Lautsprecherpaar und einem Tieftöner.
Ein Video zeigt, dass Sound Suite frei für ihre verschiedenen Kombinationen platziert werden kann

Stelle dir dein ideales Setup zusammen

Wähle zwischen H7, M7, M5 und W7, um ein Setup zu designen, das deinem Stil und deinen Vorlieben entspricht. Unabhängig davon, wie deine Anordnung aussieht, deine Sound Suite optimiert den Klang automatisch für dich!

*Die Bilder dienen nur zu illustrativen Zwecken. Stromkabel werden möglicherweise nicht gezeigt. Das tatsächliche Erscheinungsbild des Produkts kann variieren.

*Der Launch des W7 ist für März 2026 geplant.

So individuell wie du: Stelle deine persönliche Sound Suite zusammen!

Setze deinen DAFC-unterstützten LG-Fernseher oder die H7 Soundbar als Ausgangsgerät ein und schließe ganz nach Belieben die kabellosen Lautsprecher und/oder Woofer an.

FeaturesImmersive Quad Suite 7Immersive Suite 7 ProImmersive Suite 5 ProImmersive Suite 7Immersive Suite 5Cinema Suite 7Stereo Suite 7 ProStereo Suite 7Stereo Suite 5
sound suite
sound suite
sound suite
sound suite
sound suite
sound suite
sound suite
sound suite
sound suite
AI ProzessorAlpha 11 AI Prozessor Gen 3Alpha 11 AI Prozessor Gen 3Alpha 11 AI Prozessor Gen 3Alpha 11 AI Prozessor Gen 3Alpha 11 AI Prozessor Gen 3Alpha 11 AI Prozessor Gen 3NeinNeinNein
Sound ExperienceFull 3D mit 4 LautsprechernTiefe 2 Speaker-Immersion Tiefe 2 Speaker-Immersion Tiefe 2 Speaker-Immersion Tiefe 2 Speaker-Immersion Basic Immersion SetupEchter Stereo Surround SoundEchter Stereo Surround SoundEchter Stereo Surround Sound
Kanäle und Lautsprechereinheiten13.1.7 Kanal mit 29 Lautsprechereinheiten9.1.5 Kanal mit 21 Lautsprechereinheiten7.1.5 Kanal mit 19 Lautsprechereinheiten9.1.5 Kanal mit 20 Lautsprechereinheiten7.1.5 Kanal mit 18 Lautsprechereinheiten5.1.3 Kanal mit 13 LautsprechereinheitenBis zu 8.1.2 Kanal mit 15 Lautsprechereinheiten (abhängig vom TV-Modell)Bis zu 8.1.2 Kanal mit 14 Lautsprechereinheiten (abhängig vom TV Modell)Bis zu 6.1.2 Kanal mit 12 Lautsprechereinheiten (abhängig vom TV Modell)
ProdukteH7 + M7 4ea + W7H7 + M7 2ea + W7H7 + M5 2ea + W7H7 + M7 2eaH7 + M5 2eaH7 + W7M7 2ea + W7M7 2eaM5 2ea
TV GrößeÜber 65 Zoll / über 80 ZollÜber 65 Zoll / über 80 ZollÜber 65 ZollGrößer 65 Zoll / Größer 80 ZollÜber 65 ZollÜber 65 ZollÜber 65 ZollÜber 65 ZollGrößer 55 Zoll
Dolby Atmos FlexConnectVerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbar, wenn  mit DAFC-fähigen TV verbundenVerfügbar, wenn  mit DAFC-fähigen TV verbundenVerfügbar, wenn  mit DAFC-fähigen TV verbunden
Sound FollowJaJaJaJaJaJaNeinNeinNein
Room Calibration ProJaJaJaJaJaJaJaJaJa
　　Mehr erfahren Mehr erfahren Mehr erfahren Mehr erfahren Mehr erfahren  Mehr erfahren Mehr erfahren

Entdecke mehr aus dem LG Sound Suite Lineup!

Entdecke die verschiedenen Sound Suite-Modelle und kreiere das Setup, das am besten zu dir passt!

H7

Das Herzstück der Sound Suite, die H7, ist ein All-in-One-Soundsystem mit Alpha-11-KI-Prozessor. Ausgestattet mit 4 Subwoofern und 8 passiven Radiatoren.
Mehr erfahren

M7

Der M7 ist für immersive Klarheit konzipiert und ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und AI Calibration. Verfügt über einen Woofer und drei volle Sound Ranges.

Mehr erfahren

M5

Kompakt und dynamisch, ist der M5 ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und AI Calibration. Verfügt über einen Woofer und zwei Hochtöner.

Mehr erfahren

W7

Ein von DAFC unterstütztes Bassmodul mit einem 8-Zoll-Peerless-Subwoofer, der ultratiefen Bass bis zu 25 Hz liefert.

 

Mehr erfahren
Drucken

Alle Spezifikationen

ALLGEMEINES

Anzahl der Kanäle

5.1.3

Ausgangsleistung

500 W

Anzahl der Lautsprecher

12 EA

SOUND EFFECT

AI Upmix

Ja

Bass Boost

Ja

Custom EQ

Ja

Standard

Ja

AUDIO FORMAT

Dolby Atmos

Ja

Dolby Digital

Ja

AAC

Ja

KONNEKTIVITÄT

HDMI Out

1

Bluetooth Version

5.4

AirPlay 2

Ja

Spotify Connect

Ja

Tidal Connect

Ja

USB-A

Ja

WLAN

Ja

Kompatibel mit Google Home

Ja

HDMI KOMPATIBEL

Audio Return Channel (ARC)

Ja

Audio Return Channel (e-ARC)

Ja

CEC (Simplink)

Ja

HDMI Version

2.1

BEDIENUNG

Remote App - iOS/Android OS

Ja

Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)

Ja

Beleuchtung

Ja

Room Calibration Pro (App)

Ja

Soundbar Mode Control

Ja

Sound Follow

Ja

WOW Interface

Ja

WOW Orchestra

Ja

ABMESSUNGEN (B X H X T)

hauptsächlich

1.200 x 63 x 143 mm

GEWICHT

hauptsächlich

7,7 kg

Gesamtgewicht inkl. Verpackung

11,0 kg

LEISTUNG

Energieverbrauch ausgeschaltet (Soundbar)

0.5 W ↓

Energieverbrauch (Soundbar)

80 W

ZUBEHÖR

HDMI Kabel

Ja

Wandhalterung

Ja

Fernbedienung

Ja

Garantiekarte

Ja

Open Source

Ja

Stromkabel　

Ja

Schnellstarthandbuch

Ja

BAR CODE

Bar Code

8806096641880

HIGH RESOLUTION AUDIO

Sampling

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

Compliance-Informationen

Erweiterung
GPSR Safety Information(H7)
Erweiterung
WEB INFO(H7)
WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
Drucken

Alle Spezifikationen

Compliance-Informationen

Erweiterung
WEB INFO(W7)
WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
Drucken

Alle Spezifikationen

ALLGEMEINES

Anzahl der Kanäle

2.1.1

Ausgangsleistung

100 W

Anzahl der Lautsprecher

4 EA

SOUND EFFECT

AI Sound Pro

Ja

Bass Boost

Ja

Clear Voice Pro

Ja

Custom EQ

Ja

Standard

Ja

Nach oben abstrahlend

Ja

AUDIO FORMAT

Dolby Atmos

Ja

AAC

Ja

ALAC

Ja

FLAC

Ja

LPCM

Ja

SBC

Ja

KONNEKTIVITÄT

Bluetooth Version

5.4

Bluetooth Codec - SBC/AAC

Ja

AirPlay 2

Ja

Google Cast

Ja

Spotify Connect

Ja

Tidal Connect

Ja

WLAN

Ja

Kompatibel mit Google Home

Ja

BEDIENUNG

Remote App - iOS/Android OS

Ja

Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)

Ja

Beleuchtung

Ja

Room Calibration Pro (App)

Ja

Stereo Mode

Ja

Upgrade Manager (FOTA)

Ja

ABMESSUNGEN (B X H X T)

hauptsächlich

177 x 238 x 177 mm

GEWICHT

hauptsächlich

2,8 kg

Gesamtgewicht inkl. Verpackung

3,5 kg

LEISTUNG

Energieverbrauch (Soundbar)

25 W

Power Consumption (Stand-by)

0.3 W ↓

ZUBEHÖR

Garantiekarte

Ja

Open Source

Ja

Stromkabel　

Ja

Schnellstarthandbuch

Ja

BAR CODE

Bar Code

8806096641965

HIGH RESOLUTION AUDIO

Sampling

24bit/96kHz

Upbit / Upsampling

24bit/96kHz

Compliance-Informationen

Erweiterung
GPSR Safety Information(M7)
Erweiterung
WEB INFO(M7)
WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

Empfehlungen für dich

Händler finden

Entdecke dieses Produkt bei einem Händler deiner Wahl.

Online oder direkt in deiner Nähe.