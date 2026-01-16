We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Sound Suite | Immersive Suite 7 Pro
Raumfüllender Premium Sound für ultimative Immersion
Zwei M7-Lautsprecher mit hochwertigen Peerless-Treibern, eine H7-Soundbar mit Alpha 11 AI-Prozessor und ein W7-Subwoofer: Diese Kombination liefert mühelos einen satten, immersiven Klang mit Tiefe. AI Sound & Calibration optimieren jedes Klangdetail für deinen Raum, während tiefe, kraftvolle Bässe für Kinoeffekte sorgen – die perfekte Wahl für alle, die luxuriöse Immersion und ein unkompliziertes Setup suchen.
*Die Bilder dienen nur zu illustrativen Zwecken. Stromkabel werden möglicherweise nicht gezeigt. Das tatsächliche Erscheinungsbild des Produkts kann variieren.
*Der Launch des W7 ist für März 2026 geplant.
So individuell wie du: Stelle deine persönliche Sound Suite zusammen!
Setze deinen DAFC-unterstützten LG-Fernseher oder die H7 Soundbar als Ausgangsgerät ein und schließe ganz nach Belieben die kabellosen Lautsprecher und/oder Woofer an.
Entdecke mehr aus dem LG Sound Suite Lineup!
Entdecke die verschiedenen Sound Suite-Modelle und kreiere das Setup, das am besten zu dir passt!
H7
Das Herzstück der Sound Suite, die H7, ist ein All-in-One-Soundsystem mit Alpha-11-KI-Prozessor. Ausgestattet mit 4 Subwoofern und 8 passiven Radiatoren.
M7
Der M7 ist für immersive Klarheit konzipiert und ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und AI Calibration. Verfügt über einen Woofer und drei volle Sound Ranges.
M5
Kompakt und dynamisch, ist der M5 ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und AI Calibration. Verfügt über einen Woofer und zwei Hochtöner.
- LG Sound Suite H7 | Dolby Atmos FlexConnect | Sound Follow | 9.1.6 Kanal Surround Sound
- LG Sound Suite W7 | Dolby Atmos FlexConnect | Tiefbass
- LG Sound Suite M7 | Dolby Atmos FlexConnect | AI Sound Pro
Alle Spezifikationen
ALLGEMEINES
Anzahl der Kanäle
5.1.3
Ausgangsleistung
500 W
Anzahl der Lautsprecher
12 EA
SOUND EFFECT
AI Upmix
Ja
Bass Boost
Ja
Custom EQ
Ja
Standard
Ja
AUDIO FORMAT
Dolby Atmos
Ja
Dolby Digital
Ja
AAC
Ja
KONNEKTIVITÄT
HDMI Out
1
Bluetooth Version
5.4
AirPlay 2
Ja
Spotify Connect
Ja
Tidal Connect
Ja
USB-A
Ja
WLAN
Ja
Kompatibel mit Google Home
Ja
HDMI KOMPATIBEL
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Audio Return Channel (e-ARC)
Ja
CEC (Simplink)
Ja
HDMI Version
2.1
BEDIENUNG
Remote App - iOS/Android OS
Ja
Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)
Ja
Beleuchtung
Ja
Room Calibration Pro (App)
Ja
Soundbar Mode Control
Ja
Sound Follow
Ja
WOW Interface
Ja
WOW Orchestra
Ja
ABMESSUNGEN (B X H X T)
hauptsächlich
1.200 x 63 x 143 mm
GEWICHT
hauptsächlich
7,7 kg
Gesamtgewicht inkl. Verpackung
11,0 kg
LEISTUNG
Energieverbrauch ausgeschaltet (Soundbar)
0.5 W ↓
Energieverbrauch (Soundbar)
80 W
ZUBEHÖR
HDMI Kabel
Ja
Wandhalterung
Ja
Fernbedienung
Ja
Garantiekarte
Ja
Open Source
Ja
Stromkabel
Ja
Schnellstarthandbuch
Ja
BAR CODE
Bar Code
8806096641880
HIGH RESOLUTION AUDIO
Sampling
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
Compliance-Informationen
Erweiterung
Erweiterung
ALLGEMEINES
Anzahl der Kanäle
2.1.1
Ausgangsleistung
100 W
Anzahl der Lautsprecher
4 EA
SOUND EFFECT
AI Sound Pro
Ja
Bass Boost
Ja
Clear Voice Pro
Ja
Custom EQ
Ja
Standard
Ja
Nach oben abstrahlend
Ja
AUDIO FORMAT
Dolby Atmos
Ja
AAC
Ja
ALAC
Ja
FLAC
Ja
LPCM
Ja
SBC
Ja
KONNEKTIVITÄT
Bluetooth Version
5.4
Bluetooth Codec - SBC/AAC
Ja
AirPlay 2
Ja
Google Cast
Ja
Spotify Connect
Ja
Tidal Connect
Ja
WLAN
Ja
Kompatibel mit Google Home
Ja
BEDIENUNG
Remote App - iOS/Android OS
Ja
Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)
Ja
Beleuchtung
Ja
Room Calibration Pro (App)
Ja
Stereo Mode
Ja
Upgrade Manager (FOTA)
Ja
ABMESSUNGEN (B X H X T)
hauptsächlich
177 x 238 x 177 mm
GEWICHT
hauptsächlich
2,8 kg
Gesamtgewicht inkl. Verpackung
3,5 kg
LEISTUNG
Energieverbrauch (Soundbar)
25 W
Power Consumption (Stand-by)
0.3 W ↓
ZUBEHÖR
Garantiekarte
Ja
Open Source
Ja
Stromkabel
Ja
Schnellstarthandbuch
Ja
BAR CODE
Bar Code
8806096641965
HIGH RESOLUTION AUDIO
Sampling
24bit/96kHz
Upbit / Upsampling
24bit/96kHz
Compliance-Informationen
Erweiterung
Erweiterung
