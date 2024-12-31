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تلفزيون LG OLED AI B4 4K الذكي مقاس 65 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز عام (2024)

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

من أين أشتريه

الدعم

تلفزيون LG OLED AI B4 4K الذكي مقاس 65 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز عام (2024)

OLED65B46LA

تلفزيون LG OLED AI B4 4K الذكي مقاس 65 بوصة المدعوم بجهاز التحكم AI Magic remote وتكنولوجيا الصوت Dolby Vision وواجهة webOS24 طراز عام (2024)

(3)
front view
شعار جائزة 2024 Pocket-lint Award.

Pocket-lint

webOS

صُنِّف نظام التشغيل LG webOS كأفضل نظام تشغيل للتلفزيونات الذكية
شعار 2024 iF Design Award.

iF Design Award

webOS 24 UX

حائز على جائزة iF Design Award

تحفة فنية اكتملت بخبرة عريقة عبر السنين

سنوات طويلة من الالتزام بالابتكار لا يمكن تقليدها في غمضة عين. مجموعة شرائح Alpha الرائدة عالميًا والمصممة بشكل فريد لخاصة OLED تعمل على تحسين تجربة المشاهدة لتنقلها إلى آفاق جديدة.

*محاكاة صور الشاشة.

"شعار ذهبي لتلفزيون OLED صاحب المرتبة الأولى في العالم لمدة 11 عامًا على خلفية سوداء. تسليط الضوء على الشعار، والنجوم الذهبية المجردة تملء السماء بالأعلى. "
الأول عالميًا،

وبعد 11 عامًا
لا يزال على القمة

في منطقتنا كأكثر تليفزيونات OLED شيوعًا على مستوى العالم.
وبعد 11 عامًا<br/>لا يزال على القمة اكتشف المزيد

*Omdia. 11 عامًا من التربع على المركز الأول في تحقيق عدد الوحدات المباعة من 2013 حتى 2023. هذه النتيجة لا تمثل دعايةً لشركة LGE أو منتجاتها. يرجى زيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.

ما الذي يجعل LG OLED AI مميزًا؟

معالج Alpha 8 AI من LG بأعلى اللوحة الأم، ينبعث منه إشارات من الضوء البرتقالي. تلفزيون OLED مع قائمة OLED Care محدد في قائمة الدعم المعروضة على الشاشة. التصميم النحيف بطريقة عرض جانبية حيث يتم وضعه بشكل مسطح على الحائط في غرفة معيشة عصرية.

معالج Alpha 8 AI

أعلى درجات الذكاء المتكامل في جوهره

شريحة معالج Alpha 8 AI تعيد تعريف تقنية OLED من خلال التحسينات التي تضيف تفاصيل جديدة بالكامل ونابضة بالحياة.
اكتشف المزيد

نعرض أدناه مواصفات معالج Alpha 8 AI مقارنة بمعالج Alpha 5 AI. يتميز Alpha 8 بأداء أسرع للذكاء الاصطناعي بمعدل 1.5 مرة، ورسومات محسنة أفضل بمعدل 2.3 مرة، وسرعات أعلى للمعالجة بمعدل 1.8 مرة.

*المقارنة مع تلفزيون تقليدي مزود بمعالج Alpha 5 AI.
**محاكاة صور الشاشة.

الذكاء الذي يحسن تجربة OLED

LG OLED في غرفة معيشة عصرية تعرض أداءً موسيقيًا على الشاشة. موجات دائرية زرقاء تمثل التخصيص تحيط بالتلفزيون وبالغرفة. سيدة بعيون زرقاء حادة وبلوزة برتقالية داكنة في مكان مظلم. تغطي الخطوط الحمراء التي تصور تحسينات الذكاء الاصطناعي جزءًا من وجهها، الذي هو مشرق ويظهر بتفاصيل دقيقة، بينما تبدو بقية الصورة باهتة. LG OLED TV تنبعث منه موجات صوت على شكل فقعات وموجات من الشاشة تملء المكان.

تخصيص الذكاء الاصطناعي

التزامن مع طريقة مشاهدتك

صورة مصممة على ذوقك

حدد صورك المفضلة، وسيقوم معالج الصور بالذكاء الاصطناعي (AI Picture Wizard) بإنشاء صورة مصممة خصيصًا لتناسب ذوقك الفريد من بين 85 مليون احتمال، ثم احفظها في ملفك الشخصي.

LG OLED TV في شقة حديثة بمدينة. يظهر تراكب شبكي فوق الصورة مثل مسح ضوئي للمكان، ثم تظهر موجات صوتية زرقاء من الشاشة، لتملأ الغرفة بالصوت بشكل مثالي.
ضبط الصوت بالذكاء الاصطناعي

الصوت الأمثل المناسب لغرفتك

يكتشف نظام الصوت تصميم غرفتك والمكان الذي تجلس فيه لإنشاء قبة صوتية تحيط بك، يتم ضبطها بشكل مثالي مع العناصر الصوتية الفريدة في غرفتك.

الذكاء الذي يسطع في أي ضوء

يكتشف التحكم في السطوع الضوء في الغرفة لديك ويوازن سطوع الصورة وفقًا لذلك للحصول على عناصر مرئية واضحة ونقية، سواء أكان ذلك ليلاً أو نهارًا.
LG OLED TV في غرفة معيشة عصرية خلال النهار. صورة الشفق القطبي تظهر على الشاشة بمستويات السطوع المثالية.

النهار

LG OLED TV في غرفة معيشة عصرية خلال الليل. صورة الشفق القطبي تظهر على الشاشة بمستويات السطوع المثالية.

الليل

AI Picture Pro

الواقعية المذهلة مع الجمال الأصيل


تعزيز الجودة الفائق بالذكاء الاصطناعي

يتولى الذكاء الاصطناعي القيام بضبط الدقة

بعد تصنيف الإطار، تعمل تقنية تقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي وتقنية التعزيز الفائق للجودة بالذكاء الاصطناعي بتعزيز مستوى الواقعية للمَشاهد.

*محاكاة صور الشاشة.

AI Sound Pro

استمع إلى كل تفاصيل المشهد الصوتي

صوت واقعي تمامًا يغمر غرفتك

استمتع بتجربة الانغماس الفائق في نظام الصوت المحيطي الافتراضي 9.1.2 الشامل.

LG OLED TV تنبعث منه موجات صوت على شكل فقعات وموجات من الشاشة تملء المكان.

صدى صوت مؤثر

تمنحك تحسينات معالج الذكاء الاصطناعي إمكانية التعزيز الديناميكي للصوت المفعم بالطاقة.

رجل يقود دراجة نارية على طريق ترابي مع رسومات دائرية ساطعة حول الدراجة النارية.

صوت يناسب كل ما تشاهده

يعمل التحكم التكيفي في الصوت على موازنة الصوت وفقًا لنوع المادة الصوتية في الوقت الفعلي للحصول على مستوى غني من الوضوح.

يعرض LG OLED TV أداء الموسيقيين، مع عرض رسومات دائرية ساطعة حول الميكروفونات والآلات الموسيقية.

*محاكاة صور الشاشة.
***يجب تفعيله من خلال قائمة وضع الصوت.
**قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع.

التباين الفائق للغاية يخلق تأثيرًا لا نهائيًا

المشاهد تتميز بجودة نابضة بالحياة المفعمة؛ حيث تتشابك الظلال شديدة الظلام مع ألمع الأضواء.

تملأ مجرة ​​درب التبانة السماء أثناء الليل فوق مشهد الوادي. فوق الصورة، مكتوب "gray is not black" (الرمادي ليس أسود) بأحرف كبيرة بيضاء على خلفية سوداء. الشاشة مقسمة إلى جانبين وعليها علامة "Others" (أخرى) و"LG OLED". الجانب الآخر أكثر قتامة وأقل تباينًا بشكل ملحوظ، في حين أن الجانب LG OLED مشرق مع نسبة تباين مرتفعة. يتميز جانب LG OLED أيضًا بشهادة Discomfort Glare Free (خالية من التوهة والإزعاج البصري).

*محاكاة صور الشاشة.
**تشير كلمة ”أخرى“ إلى المنتج كشاشة OLED غير لامعة.
***لوحات LG OLED TV حاصلة على شهادة Discomfort Glare Free (خالية من التوهة والإزعاج البصري) من قبل UL استنادًا إلى Unified Glare Rating (UGR) (التقييم الموحد لتصنيف التوهج “UGR”).
****يتم إصدار التحقق عندما يكون التقييم الموحد لتصنيف التوهج أقل من 22 عند مشاهدة التلفزيون بين 70 لوكس و300 لوكس.

مشهد لمدينة مزدحمة في وقت مبكر من المساء بألوان وتباينات جريئة.

دقة اللون وحجمه بنسبة %100

مشاهد تتألق بألوان نابضة بالحياة

حجم اللون الكامل بنسبة %100 يعزز من درجات الألوان الغنية، بينما تحافظ دقة الألوان الكاملة بنسبة %100 على الظلال دون تشويه.

*لوحة LG OLED معتمدة من Intertek بدقة الألوان بنسبة %100 مقاسة وفقًا لمعيار CIE DE2000 تضم 125 نمط لون.
**حجم عرض التدرج اللوني (CGV) يعادل أو يتجاوز CGV لمساحة الألوان DCI-P3 حسب ما تم التحقق منه بشكل مستقل بواسطة Intertek.

يتم عرض تلفزيون OLED على الجانب الأيمن من الصورة. تظهر قائمة الدعم على الشاشة، ويتم تحديد قائمة العناية بـ OLED.
OLED Care

تعزيز إطالة عمر OLED لديك

استرخ أكثر واستمتع أكثر مع خاصية العناية باللوحة المدمجة التي تحافظ على شاشتك وكأنها جديدة لفترة أطول.
LG OLED TV، OLED B4 على جدار غرفة معيشة محايدة الألوان يعرض صورة ملونة لمنظر غروب الشمس فوق المحيط.
تصميم نحيف

الخطوط الواضحة تخلق انطباعًا رائعًا

الزاوية السفلية لـ LG OLED TV، وحامل OLED B4 أعلى سطح من الرخام. يتم عرض موجة زرقاء شاحبة على الشاشة. LG OLED TV، OLED B4 على حامل في غرفة بها أثاث قليل.

أقرب صورة ممكنة

تحافظ الخطوط الرفيعة بشكل مبهر على انتباهك بالشاشة بأكملها دون تشتيت الانتباه بينما تمتزج بشكل جميل مع الديكورات الداخلية لمنزلك.

*يختلف حجم الإطار حسب السلسلة والحجم.

نطاق واسع الحجم

مقاس يناسب كل نمط حياة

اكتشف الحجم الذي يناسب كل مساحة ونمط حياة مع مجموعة أحجام تتراوح من 48 بوصة إلى 77 بوصة.

مقارنة بين LG OLED TV وأحجام OLED B4 المختلفة، تظهر OLED B4 مقاس 48 بوصة وOLED B4 مقاس 55 بوصة وOLED B4 مقاس 65 بوصة وOLED B4 مقاس 77 بوصة.

webOS 24

اجعل تجربتك التلفزيونية خاصة بذوقك

استمتع بتجربة مشاهدة تلفزيون مُصممة خصيصًا لك باستخدام My Profile وAI Picture Wizard وAI Concierge وQuick Cards.
اجعل تجربتك التلفزيونية خاصة بذوقك اكتشف المزيد

*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد وتكون مختلفة عند إصدارها.
**تختلف توصيات الكلمات الرئيسية وفقًا للتطبيق والوقت من اليوم ويتم توفيرها فقط في البلدان التي تدعم NLP بلغتها الأم.
***يُطبق على طرازات OLED/QNED/NanoCell/UHD المصنعة في عام 2023 وما بعده.
****سيتم توفير إجمالي 4 ترقيات خلال فترة 5 سنوات، وقد يختلف الجدول الزمني حسب المنطقة أو البلد.
*****محاكاة صور الشاشة.

شعار webOS Re:New Program يتم عرضه على خلفية سوداء مع كرة دائرية باللون الأصفر والبرتقالي والأرجواني في أسفل الصورة.

webOS Re:New Program

كل عام تلفزيون جديد لمدة 5 سنوات

ابق على اطلاع دائم بالميزات والتقنيات المفيدة من خلال 4 ترقيات لنظام التشغيل webOS المرتقبة على مدار 5 سنوات.
Five rectangles in different colors are staggered upwards, each labeled with a year from "webOS 24" to "webOS 28". Upward-pointing arrows are between the rectangles, labeled from "Upgrade 1" to "Upgrade four".
مع webOS Re: New Program، يمكن للعملاء الاستمتاع بأربع ترقيات على مدار خمس سنوات، مما يضمن ما مجموعه خمسة إصدارات من webOS، بما في ذلك الإصدار الحالي في وقت الشراء. 

*يدعم webOS Re:New Program إجمالي 4 ترقيات لنظام التشغيل webOS على مدار خمس سنوات.
**الحد الأدنى للترقية ذات الخمس سنوات لنظام التشغيل webOS Re:New Program هو الإطلاق العالمي لمنتج جديد.
***ستتم الترقية الأولى إلى webOS بعد عامين من وقت الشراء.
****يحصل العملاء على 5 إصدارات من نظام webOS بما في ذلك الإصدار الحالي من نقطة الشراء.
*****تتوفر الترقيات لنماذج إصدار 2022 بما في ذلك جميع شاشات OLED و8K QNED، وتتضمن الطُرز التي تم إصدارها بعد عام 2023 ما يلي: UHD وNanoCell وQNED وOLED.
******الميزات عرضة للتغيير وقد تختلف بعض تحديثات الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز.

استمتع بالعجائب السينمائية ومتعة الرواق

Dolby Vision ووضع FILMMAKER Mode

مشاهد أصلية من الأفلام تتحول إلى صورة واقعية كالحياة

نقل أجواء مشاهدة الفيلم لمستوى آخر. تتميز صورة Dolby Vision فائقة الوضوح بدعم FILMMAKER MODE™ حتى يصل إليك هدف مخرج العمل الفني بشكل حي ومن أجل تحسين جودة الصورة مع ضمان عدم وجود تشويه أو معالجة زائدة.

مخرج أمام لوحة التحكم يقوم بتحرير فيلم "Killers of the Flower Moon" على LG OLED TV. مقولة لمارتن سكورسيزي: "بالنسبة للعرض المنزلي، يجب مشاهدة كل فيلم في وضع filmmaker،" يتم تراكب الصورة بشعار "Killers of the Flower Moon"، وشعار Apple TV+، وكلمة "قريبًا". شعار Dolby Vision شعار FILMMAKER MODE™

*محاكاة صور الشاشة.
**FILMMAKER MODE هي علامة تجارية مملوكة لشركة UHD Alliance, Inc.

Dolby Atmos

تحيط بك مناظر صوتية جذابة

استمع إلى الأحداث المحيطة بك بوضوح لا مثيل له مع تقنية Dolby Atmos وتفاصيلها المعقدة والعمق المكاني الذي تتميز به.

غرفة معيشة مريحة ذات إضاءة خافتة، تضم LG OLED TV يعرض زوجين يستخدمان مظلة، وتحيط الرسومات الدائرية الساطعة بالغرفة. شعار Dolby Atmos في الزاوية اليسرى السفلية.

*محاكاة صور الشاشة.

تمت الموافقة عليه من قبل المخرج للمعالجة المتقدمة

صورة ثابتة بالأبيض والأسود من مقابلة مع شون بيكر. ويظهر اسمه بأحرف برتقالية غامقة في الجزء السفلي من الإطار. توجد عبارة LG OLED في الزاوية اليسرى العليا، وكلمة فيلم في الزاوية اليمنى العليا.
صورة ثابتة بالأبيض والأسود من مقابلة مع لي سونغ جين. ويظهر اسمه بأحرف برتقالية غامقة في الجزء السفلي من الإطار. توجد عبارة LG OLED في الزاوية اليسرى العليا، وكلمة فيلم في الزاوية اليمنى العليا.
صورة ثابتة بالأبيض والأسود من مقابلة مع هاماجوتشي ريوسوكي. ويظهر اسمه بأحرف برتقالية غامقة في الجزء السفلي من الإطار. توجد عبارة LG OLED في الزاوية اليسرى العليا، وكلمة فيلم في الزاوية اليمنى العليا.
صورة ثابتة بالأبيض والأسود من مقابلة مع شون بيكر. ويظهر اسمه بأحرف برتقالية غامقة في الجزء السفلي من الإطار. توجد عبارة LG OLED في الزاوية اليسرى العليا، وكلمة فيلم في الزاوية اليمنى العليا.
صورة ثابتة بالأبيض والأسود من مقابلة مع لي سونغ جين. ويظهر اسمه بأحرف برتقالية غامقة في الجزء السفلي من الإطار. توجد عبارة LG OLED في الزاوية اليسرى العليا، وكلمة فيلم في الزاوية اليمنى العليا.
صورة ثابتة بالأبيض والأسود من مقابلة مع هاماجوتشي ريوسوكي. ويظهر اسمه بأحرف برتقالية غامقة في الجزء السفلي من الإطار. توجد عبارة LG OLED في الزاوية اليسرى العليا، وكلمة فيلم في الزاوية اليمنى العليا.

Anora(2024)

الفائز بجائزة السعفة الذهبية شون بيكر يتحدث عن تأثيراته وإلهاماته.

Beef(2023)

في محادثة مع مخرج Beef في Netflix، "لي سونغ جين".

Evil Does Not Exist(2023)

حيث يصنع Ryusuke Hamaguchi أفلامه الحائزة على جوائز.
ألعاب فائقة

حيث الحركة السريعة لا تتقطع أبدًا

استعد لتحقيق الفوز في ألعابك مع AMD FreeSync Premium، وتوافق G-SYNC، ووضع 120 هرتز، وVRR.

*معتمدة "لأداء الألعاب الممتاز" وأوقات الاستجابة السريعة من Intertek.
**معدل VRR يتراوح من 40 هرتز إلى 120 هرتز، وهي مواصفات معتمدة لـ HDMI 2.1.

عناصر تحكم ممتازة عندما تحتاج إليها

لا تتوقف لاستخدام محسّن الألعاب ولوحة التحكم في الألعاب.

مشهد ألعاب FPS مع ظهور لوحة التحكم في اللعبة على الشاشة أثناء اللعب. مشهد شتوي مظلم مع عرض قائمة محسّن الألعاب أعلى اللعبة.

*يتم تنشيط لوحة التحكم باللعبة فقط عند تشغيل كل من "محسّن الألعاب" و"لوحة التحكم في اللعبة".
**محاكاة صور الشاشة.

الوصول إلى جميع الألعاب المفضلة لك

الآلاف من مجموعات الألعاب أصبحت في متناول يدك. استكشف مكتبة هائلة من الألعاب السحابية وقم ببثها على الفور دون إضاعة وقت اللعب على التنزيلات أو التحديثات.

صورة على الشاشة الرئيسية لـ Boosteroid تظهر "Trine 4: The Nightmare Price". شاشة GeForce NOW الرئيسية تعرض خمس صور مصغرة مختلفة للعبة على الجانب الأيمن.

*قد تختلف الشراكات المدعومة حسب البلد.
**الاشتراك في GeForce NOW قد يكون مطلوبًا.
***الاشتراك Boosteroid قد يكون مطلوبًا.

الاستدامة

اكتشف رؤية LG OLED AI للمستقبل

اختر ما هو مناسب للبيئة من خلال الضوء والتغليف الحيوي اعتماد الاستدامة العالمية.

عبوة LG OLED على خلفية باللون البيج مع عرض أشجار مصورة.

*تتميز جميع طرازات LG OLED لعام 2024 بتغليف صديق للبيئة.
جميع طرازات G4 وC4 وB4 معتمدة على أنها "تم تقييمها بيئيًا".

طباعة

المواصفات الأساسية

  • نوع العرض

    4K OLED

  • معدل التحديث

    120Hz Native

  • سلسلة ألوان واسعة

    لون OLED

  • معالج الصور

    معالج α8 AI بدقة 4K

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • متوافق مع G-Sync (Nvidia)

    نعم

  • متوافق مع FreeSync (AMD)

    نعم

  • مخرج الصوت

    20W

  • نظام السماعة

    2.0 channel

  • Dolby Atmos

    نعم

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1449 x 832 x 45.9 ‎

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    ‎17.1 ‎

جميع المواصفات

صورة (عرض)

  • نوع العرض

    4K OLED

  • دقة العرض

    4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

  • معدل التحديث

    120Hz Native

  • سلسلة ألوان واسعة

    لون OLED

الصورة (المعالجة)

  • معالج الصور

    معالج α8 AI بدقة 4K

  • ترقية الذكاء الاصطناعي

    α8 AI Super Upscaling 4K

  • رسم خرائط النغمة الديناميكية

    نعم (رسم خرائط النغمة ديناميكي برو)

  • ذكاء إصطناعي لتحديد نوع المحتوى

    نعم (SDR/HDR)

  • ذكاء إصطناعي للتحكم بالسطوع

    نعم

  • HDR (High Dynamic Range)

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • وضع المخرح

    نعم

  • تقنية التعتيم

    تعتيم البكسل

  • حركة

    حركة OLED

  • وضع الصورة

    10 أوضاع (معالج صور مخصص ، زاهي ، قياسي ، إقتصادي ، سينما ، رياضة ، لعبة ، مخرج ، خبير (ISF) (غرفة مشرقة) ، خبير (ISF) (غرفة مظلمة))

  • HFR (معدل إطارات عالي)

    4K 120 إطار في الثانية (HDMI)

الألعاب

  • متوافق مع G-Sync (Nvidia)

    نعم

  • متوافق مع FreeSync (AMD)

    نعم

  • وضع HGIG

    نعم

  • مُحسّن اللعبة

    نعم (لوحة معلومات الألعاب)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    نعم

  • VRR (معدل التحديث المتغير)

    نعم

إمكانية الوصول

  • تباين عالي

    نعم

  • مقياس رمادي

    نعم

  • عاكس ألوان

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1449 x 832 x 45.9 ‎

  • أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎1449 x 896 x 235 ‎

  • أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

    ‎1600 x 950 x 172 ‎

  • حامل التلفزيون (العرض x العمق)

    ‎1057 x 235 ‎

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    ‎17.1 ‎

  • وزن التلفزيون مع حامل

    ‎17.3 ‎

  • وزن العبوة

    ‎24.4 ‎

  • مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

    ‎300 x 200 ‎

صوتي

  • Dolby Atmos

    نعم

  • صوت الذكاء الاصطناعي

    α8 AI Sound Pro (الإصدار الافتراضي 9.1.2 Up-mix)

  • صوت واضح برو

    نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)

  • WiSA Ready

    نعم (ما يصل إلى 2.1 قناة)

  • مزامنة صوت LG

    نعم

  • مشاركة وضع الصوت

    نعم

  • إخراج الصوت في وقت واحد

    نعم

  • البلوتوث المحيطي المستعد

    نعم (2 طريقة تشغيل)

  • مخرج الصوت

    20W

  • اتجاه مكبر الصوت

    توزيع سفلى

  • ترميز الصوت

    AC4 ، AC3 (Dolby Digital) ، EAC3 ، HE-AAC ، AAC ، MP2 ، MP3 ، PCM ، WMA ، APT-X (راجع الدليل)

  • نظام السماعة

    2.0 channel

  • ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

    نعم

الاتصال

  • قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

    eARC (HDMI 3)

  • دعم البلوتوث

    نعم (الإصدار 5.1)

  • مدخل Ethernet

    1ea

  • الربط البسيط (HDMI CEC)

    نعم

  • (الصوت الرقمي البصري خارج)

    1ea

  • مدخل HDMI

    4ea (يدعم 4K بمعدل 120 هرتز، وeARC، وVRR، وALLM، وQMS (4 منافذ))

  • إدخال RF (هوائي/كابل)

    2ea

  • مدخلات USB

    2ea (v 2.0)

  • واي فاي

    نعم (Wi-Fi 5)

تلفزيون ذكي

  • نظام التشغيل (OS)

    Webos 24

  • ThinQ

    نعم

  • إعدادات العائلة

    نعم

  • كاميرا USB متوافقة

    نعم

  • تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

    نعم (LG Thinq)

  • التمييز الصوتي الذكي

    نعم

  • ريموت تحكم سحري

    مدمج

  • عرض متعدد

    نعم

  • دائما مستعد

    نعم

القوة

  • إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

    التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

  • استهلاك الطاقة الاستعداد

    تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

  • ريموت

    جهاز التحكم عن بعد السحري MR24

  • سلك الطاقة

    نعم (مرفق)

  • بطاريات التحكم عن بعد

    نعم (aa x ​​2ea)

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