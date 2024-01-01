¹صور الشاشة عبارة عن محاكاة.

²قد تختلف الميزات حسب الطراز وحجم الشاشة. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.

³مقارنة بنفس بالمستوى البدائي للتلفزيون ذكي مع معالج Smart TV alpha 7 AI Processor Gen8 استنادًا إلى مقارنة المواصفات الداخلية.

⁴لن تعمل ميزة AI Picture Pro مع أي محتوى محمي بحقوق النشر على خدمات البث السحابي (OTT).

ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.

⁵قد يختلف السطوع بناءً على الطراز ومقاس الشاشة ومنطقة السوق.

وفقًا للقياسات الداخلية، يصل السطوع الأقصى إلى ثلاثة أضعاف سطوع LG OLED B5 عند عرض بنسبة 10% من الشاشة.

⁶تحققت UL من شاشة LG OLED للحصول على اللون الأسود المثالي المقاس وفقًا لانعكاس الضوء الدائري IDMS 11.5، واستنادًا إلى بيئة الإضاءة الداخلية النموذجية (200 لكس إلى 500 لكس).

قد يختلف الأداء الفعلي حسب الإضاءة المحيطة وبيئة المشاهدة.

ينطبق ميزة "عدم الانعكاس" على طراز LG OLED M5 مقاس 83‏/77‏/65 بوصة وطراز LG OLED G5 مقاس 83/‏77‏/65‏/55 بوصة.

ينطبق "دقة اللون بنسبة 100%" و"حجم اللون بنسبة 100% إلى DCI-P3" على تلفزيونات 2025 OLED TV.

تم التحقق من شاشة LG OLED من قِبل UL لقياس تقنية Perfect Color وفقًا لمعايير انعكاس الضوء الدائري 11.5 IDMS.

100‏%. يُعرف حجم اللون على أنه أداء الشاشة الذي يساوي أو يزيد عن حجم اللون القياسي DCI-P3 كما تم التحقق منه بشكل مستقل من قبل Intertek.

اعتمدت Intertek دقة الألوان بنسبة 100% في شاشة LG OLED مقاسة وفقًا لمعيار CIE DE2000 مع 125 نمط لون.

يتم تعريف انعكاس الشاشة على أنه قيمة المكوّن البقعي المتضمن (SCI) عند 550 نانومتر، وتم اختباره بشكل مستقل من قبل Intertek.

وفقًا لاختبارات Intertek، توفر شاشة LG OLED انعكاسًا أقل من 1%، مما يعزز الوضوح ويقلل التوهج لمشاهدة أكثر راحة.

⁷قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.

لا تتوفر ميزة AI Voice Recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.

قد يتطلب جهاز التحكم AI Magic Remote عملية شراء منفصلة حسب حجم التلفزيون وطرازه والمنطقة.

سيتم توفير إجمالي 4 ترقيات خلال فترة 5 سنوات، وقد يختلف الجدول الزمني حسب المنطقة أو البلد. التحديث الأمني مدعوم حتى: 31‏/12‏/2028.

Omdia.‏ تربع على عرش التلفزيونات كرقم واحد في فئة الأكثر مبيعًا حول العالم لمدة 12 عامًا من 2013 حتى 2024. لا تُعد هذه النتيجة تأييدًا لشركة LGE أو منتجاتها. تفضل بزيارة https://www.omdia.com/ لمزيد من التفاصيل.

قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.

⁸قد يختلف الدعم لبعض الميزات حسب المنطقة والبلد.

⁹تم تجهيز كل من LG QNED evo بحلول ألوان مختلفة تستخدم أحدث تقنيات سلسلة الألوان الواسعة الفريدة من نوعها من LG، والتي تحل محل النقاط الكمية (Quantum Dot).

حجم التدرج اللوني (CGV) الخاص بالشاشة يعادل أو يتجاوز حجم CGV لمساحة الألوان DCI-P3 وفقا للاختبارات التي أجرتها Intertek بشكل مستقل.

¹⁰تُطبَّق ميزة Precision Dimming Pro على مقاس 85/75/65 بوصة من QNED92، وتُطبق ميزة Precision Dimming على مقاس 55 بوصة من QNED92.