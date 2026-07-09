LA PRIMERA GRAN PANTALLA DE TU NUEVA VIDA: LG QNED EVO MINI LED PARA DISFRUTAR EL CINE, EL FÚTBOL Y LAS SERIES EN TU SALÓN SIN COMPLICACIONES

La gama QNED evo Mini LED de LG ofrece pantallas de gran pulgada, tecnología inteligente y una experiencia visual pensada para quienes quieren dar el salto a una televisión más grande sin perder calidad de imagen

Madrid, 9 de julio de 2026 — Llega un momento en la vida en el que las televisiones pequeñas dejan de tener sentido. Cuando te independizas, te mudas a tu primera casa y empiezas a montar tu salón desde cero o simplemente te das cuenta de que ver una película en esa pantalla que tenías ya no se disfruta igual. Es la hora de cambiar la televisión por mucho cariño que tengas a la antigua.

Y para cuando llegue ese momento, la LG QNED evo Mini LED se presenta como una opción pensada para quienes quieren dar el salto a la gran pantalla sin complicarse. Una televisión creada para convertir el salón en el centro de todos tus planes: noches de cine, una final de fútbol, una maratón de series en una tarde de invierno o simplemente jugar unas horas con tu consola. Porque hoy en día las grandes pantallas van de elegir una tecnología que sea capaz de crecer en pulgadas sin perder calidad de imagen.

Más grande y con una tecnología a su tamaño

Durante años, comprar una televisión grande generaba duda muy sencilla: “¿se verá igual de bien que la que tengo?”. La gama QNED evo Mini LED SIN efecto MATE y libre de reflejos hasta el 98% gracias a la tecnología Anti-reflejos Pro, responde a esa necesidad. La tecnología exclusiva de la marca combina gran pulgada, color, contraste e inteligencia artificial para ofrecer una experiencia visual pensada para el día a día, desde contenidos en streaming hasta deporte, cine o videojuegos.

La tecnología Dynamic QNED Color Pro1, certificada por Intertek con un volumen de color del 100% del espacio DCI-P3, permite reproducir colores intensos y precisos, ya sea en una escena luminosa, en un partido de fútbol o en una película con sombras profundas. A ello se suma la tecnología Mini LED con Precision Dimming Ultra, que mejora el contraste y ayuda a conseguir mayor nitidez y luces más limpias.

Traducido a la vida real: el césped se ve más vivo, las escenas oscuras mantienen más detalle y la imagen conserva profundidad. Porque el objetivo no es solo tener una televisión más grande, sino que esa gran pantalla tenga sentido cuando llega el momento de disfrutarla.

No dudes y elige el tamaño más grande para tu primer salón

La gama QNED evo Mini LED encaja especialmente bien en un nuevo tipo de hogar: pisos en los que el salón es a la vez zona de descanso, espacio para recibir amigos, lugar de teletrabajo, rincón de gaming y pequeña sala de cine improvisada.

Por eso, LG ofrece una variedad de modelos pensados para diferentes espacios y formas de vivir el entretenimiento. Desde formatos más versátiles para quienes buscan renovar su televisión principal hasta opciones de gran pulgada para quienes quieren convertir el salón en una experiencia realmente inmersiva.

El modelo QNED90 de 115 pulgadas está pensado para quienes buscan una experiencia de gran formato, especialmente en deporte, cine y gaming. Por su parte, el QNED85, QNED86 y QNED87 de 100 pulgadas permiten acercarse a una sensación de pantalla de cine en casa, mientras que otros modelos de la gama ofrecen una puerta de entrada más flexible para quienes quieren dar el salto a una televisión más grande sin irse necesariamente al máximo tamaño.

Una tele que piensa por ti

La tecnología solo importa si hace que la experiencia sea más fácil. Por eso, uno de los grandes valores de la gama QNED evo Mini LED está en su procesador con inteligencia artificial α8 Gen 3, que trabaja en segundo plano para ajustar la imagen de forma automática.

En vez de obligar al usuario a tocar brillo, contraste o color cada vez que cambia de contenido, el procesador analiza la imagen y optimiza detalles, texturas, rostros, paisajes y escenas en movimiento. Así, da igual que estás viendo un partido, una película, ese vídeo antiguo en YouTube que tanto llevaba el algoritmo sin recomendarte o una serie de estreno, la televisión adapta la imagen para ofrecer una experiencia más nítida y natural.

Al final para LG, es algo muy sencillo, que el usuario solo tenga que elegir qué ver. La televisión se encarga de que el contenido se vea lo mejor posible según el tipo de escena, la calidad de origen y el tamaño de la pantalla.

Fútbol, gaming o todas las temporadas de tu serie favorita

Una televisión no se disfruta solo por sus especificaciones, se hace sobre todo por cómo cambia los planes en casa. Y ahí es donde QNED evo Mini LED encuentra su espacio: una pantalla pensada para quienes quieren ver mejor, más grande y con menos complicaciones.

En fútbol, permite seguir mejor el movimiento del balón, los cambios de plano y la intensidad del partido. En cine y series, ayuda a mantener detalle en escenas oscuras y profundidad en secuencias más exigentes. En gaming, la gran pantalla aporta una experiencia más inmersiva y envolvente. Y en el día a día, convierte el salón en un espacio más preparado para compartir contenido, desconectar o reunir a amigos.

“Con LG QNED evo Mini LED queremos acercar la experiencia de gran pantalla a hogares que buscan disfrutar más de sus contenidos sin complicaciones. No se trata solo de tener más pulgadas, sino de ofrecer una tecnología inteligente que mantenga la calidad de imagen, se adapte al tipo de contenido y permita vivir el entretenimiento en casa de una forma más inmersiva y natural”, afirma Raquel Gutiérrez, Marketing Manager de la división Home en LG Electronics España.

Disponibilidad y precio

La nueva gama QNED evo Mini LED está disponible en el siguiente enlace desde 399 euros.

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1 Tecnología Dynamic QNED Color Pro certificada por Intertek con un volumen de color del 100% del espacio DCI-P3, que optimiza la distribución del color para mantener tonos intensos y precisos incluso en las escenas HDR más exigentes.

2 Tecnologías inteligentes combinadas como AI Super Upscaling, AI Picture Pro y Dynamic Tone Mapping Pro, exclusivas de LG.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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