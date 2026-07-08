MÁS INNOVACIÓN Y CONFORT EN MENOS ESPACIO: ASÍ ES LA CASA DE VERANEO PERFECTA

Las segundas residencias apuestan por soluciones optimizadas y tecnología compacta como el secreto para disfrutar de unas vacaciones sin complicaciones ni reformas.

Madrid, 8 de julio de 2026 —Con la llegada de las vacaciones, las casas de veraneo, ya sean un apartamento junto al mar o una cabaña rodeada de naturaleza, se convierten en el mejor refugio para escapar de la rutina. En este tipo de viviendas, cada metro cuadrado tiene un valor especial y la tendencia pasa por distribuir mejor el espacio sin renunciar al confort. El verdadero lujo ya no reside en el tamaño de la casa, sino en disfrutar de todas las comodidades del hogar principal en una versión más eficiente, flexible y adaptada a las necesidades del verano. Con este objetivo, LG propone una selección de productos diseñados específicamente para exprimir al máximo el espacio, ofreciendo la misma capacidad de siempre en formatos mucho más cómodos.

La cocina inteligente y flexible que se adapta a las vacaciones

La cocina es el corazón de una casa, y en verano, cuando nos reunimos con familia y amigos, aún más. El secreto para mantenerla despejada y que quepa todo el mundo, sin perder el estilo, está en la versatilidad de los electrodomésticos multifunción. Un claro ejemplo es el horno-microondas multifunción. Gracias a su avanzada tecnología Smart Inverter y su Garantía de por vida, este único dispositivo es capaz de sustituir a la freidora de aire, el horno convencional, el grill y el microondas tradicional, permitiendo improvisar desde un picoteo rápido hasta una cena gourmet sin saturar el espacio con aparatos innecesarios.

Esa misma inteligencia se traslada al cuidado de los alimentos frescos con el frigorífico combi LG. Este modelo, que también cuenta con el respaldo de la Garantía de por vida, destaca por su sistema de apertura de puertas ZeroClearance, que permite instalarlo a tan solo 4,4 mm de la pared sin renunciar a una apertura de 110°. Así, los cajones se abren por completo y sin golpes laterales, optimizando el espacio disponible. Una solución perfecta para cocinas pequeñas o con distribuciones ajustadas, ya que, aunque se trata de un frigorífico de libre instalación, aprovecha al máximo cada centímetro. Por dentro, su interior se transforma ofreciendo hasta 1.269 combinaciones distintas gracias a sus baldas ajustables, estantes plegables y soportes para botellas, perfectos para enfriar las bebidas de las reuniones veraniegas.

Y para que las tareas domésticas no resten ni un minuto de sol, la lavasecadora LG se corona como la solución definitiva en el área de lavado al unificar dos productos en uno. Al ofrecer lavado y secado eficiente, este equipo elimina la necesidad de tender o acumular humedad en casa, liberando espacio exterior e interior y manteniendo el hogar más despejado. Y como no, también cuenta con el respaldo de la Garantía de por vida.

La solución perfecta para refugiarse del calor

La máxima preocupación de todos en verano es el calor, esas noches eternas sin poder dormir o los mediodías con temperaturas sofocantes nos obligan a buscar refugio dentro de casa. Para conseguir un ambiente fresco sin alterar la estética de la casa, LG reinventa la climatización de los espacios pequeños con el aire acondicionado Dualcool AI S. La unidad interior de este sistema es sensiblemente más pequeña y reducida que las unidades tradicionales del mercado, lo que le permite mimetizarse de manera impecable en cualquier pared de la vivienda. Este discreto sistema refresca las habitaciones de forma rápida, inteligente y silenciosa, ofreciendo el clima perfecto sin romper la armonía visual de las distintas estancias.

Entretenimiento sin cables ni ataduras en cualquier rincón

Verano también es sinónimo de ocio, pero la rigidez de los televisores tradicionales no siempre es tan cómoda. Para evitar las obras, la necesidad de instalar tomas de antena adicionales o colgar pantallas en la pared, LG propone una alternativa más flexible para disfrutar del entretenimiento en cualquier rincón de la casa: la Smart TV StanbyME 2. Esta pantalla táctil y portátil se convierte en el epicentro del entretenimiento sin límites, moviéndose contigo gracias a su peana con ruedas y a su autonomía de batería de hasta cuatro horas.

Ya sea para seguir una receta en la cocina, disfrutar de una serie en el salón o improvisar una tarde de cine en el jardín, su pantalla se adapta por completo a cada momento gracias a su capacidad de giro, rotación y ajuste de altura. Con calidad de imagen y sonido envolvente, y la versatilidad de utilizarla también en modo tablet gracias a su práctico accesorio, StanbyME 2 encarna al completo la filosofía del verano: libertad de movimiento, confort sin barreras y la máxima tecnología concentrada para disfrutar allá donde vayas.

A través de la innovación tecnológica y bajo su filosofía Life's Good, LG desarrolla este tipo de productos para mejorar el día a día y la vida de las personas en cualquier espacio. Gracias a ello, disfrutar de un hogar cómodo, inteligente y sin complicaciones este verano es más fácil que nunca.

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Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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