THE SQUADRON MADRID Y LG ESPAÑA LLEVAN LA EXPERIENCIA DE LOS ESCUADRONES DE AVIACIÓN DE ÉLITE A LAS EMPRESAS PARA OPERAR CON LA MÁXIMA EXIGENCIA

El nuevo centro de entrenamiento experiencial enfocado en liderazgo y toma de decisiones bajo presión contará con las soluciones audiovisuales más innovadoras de LG en el espacio ubicado en la Torre de Cristal (Madrid) que comenzará su actividad en octubre de este año

De izquierda a derecha: Miguel Ángel Fernández, director de Marketing de LG Electronics España; Francisco Ramírez, director General de B2B de LG España; Jaime de Jaráiz, Presidente y CEO de LG España; Jorge Huguet, CEO TheSquadron Madrid; y Sergio Sánchez, CCO de TheSquadron Madrid.

Madrid, 7 de julio de 2026 — Ubicado en uno de los principales hubs empresariales de Europa, The Squadron traslada al entorno corporativo metodologías de excelencia operativa desarrolladas en contextos de máxima exigencia, a través de experiencias inmersivas diseñadas para equipos y organizaciones que buscan elevar su nivel de ejecución.

Inspirado en la forma en que operan los escuadrones de aviación de élite, un mundo en el que prima la excelencia personal y organizacional, logro de objetivos en equipo, trabajo en equipo de alto rendimiento, respuesta constructiva ante el fracaso y liderazgo decisivo bajo presión. Un modelo que combina preparación, ejecución y análisis estructurado para entrenar cómo las personas deciden, se coordinan y actúan bajo presión. Las sesiones están impartidas por pilotos de caza con experiencia directa, aportando una perspectiva aplicada y diferencial.

Lejos de ser solo ocio o formación tradicional, The Squadron propone escenarios de alta exigencia donde el objetivo no es enseñar conceptos, sino provocar un punto de inflexión en cómo los equipos piensan y actúan cuando más importa. La experiencia ya ha sido validada con éxito en mercados como Nueva York con compañías internacionales.

"No buscamos cambiar hábitos de forma inmediata, sino hacer un click vital en las personas y organizaciones, para que sea el disparador, o punto de partida para un cambio real" explica Jorge Huguet, CEO de The Squadron Madrid.

LG España se incorpora como partner tecnológico premium de este proyecto. La alianza se construye sobre valores compartidos como la búsqueda de la excelencia, la atención al detalle y la convicción de que el rendimiento humano se apoya tanto del entorno como de las herramientas. Entre las soluciones de LG que The Squadron instalará en sus nuevas instalaciones destacan. Una pantalla LED de gran formato para la rececpción, pantallas de gran formato, monitores profesionales y portátiles ultraligeros para mejorar la ergonomía de sus empleados.

“Formar parte de The Squadron Madrid es la oportunidad perfecta de demostrar cómo nuestras soluciones tecnológicas de vanguardia nos convierten en el partner de referencia en entornos de máxima exigencia. Nuestras innovaciones permitirán impulsar, modernizar y digitalizar el entorno con la calidad y el rendimiento que garantiza nuestra experiencia y liderazgo en el sector", afirma Francisco Ramirez, director General B2B de LG España.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

CONTACTO:

LG Electronics

Eva Corrales

eva.corrales@lge.com

Víctor Del Cura

victor.delcura@lgexpartner.com

Sobre TheSquadron:

The Squadron es la primera empresa que traslada al entorno corporativo las metodologías de excelencia operativa de los escuadrones de aviación de élite. A través de experiencias inmersivas de alto impacto, entrena a equipos y organizaciones en liderazgo decisivo, coordinación bajo presión y respuesta constructiva ante el fracaso. Con origen en Nueva York y experiencia acreditada con compañías internacionales de primer nivel, The Squadron abre en octubre de 2026 su primer centro europeo en la Torre de Cristal de Madrid, consolidándose como el nuevo referente en formación de alto rendimiento. Para más información visita www.thesquadron.es





CONTACTO:

Adrián Blanco Álvarez

adrian@thesquadron.es