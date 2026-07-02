LG CONSOLIDA EL LIDERAZGO DE SU GAMA OLED EVO 2026 EN ESPAÑA UNIENDO SOSTENIBILIDAD Y LA MEJOR EXPERIENCIA DEPORTIVA EN EL HOGAR

Los nuevos televisores de la compañía reafirman su evolución en el mercado español al obtener prestigiosas certificaciones ecológicas internacionales por la reducción de su huella de carbono y estrena el servicio Sports Playbook para vivir el deporte en vivo con estadísticas en tiempo real

Madrid, 2 de julio de 2026 — Hace unos meses, LG Electronics sacudía el mercado de los televisores con el esperadísimo lanzamiento de su gama OLED evo 2026, abanderada por los modelos G6, C6 y B6. Esta nueva generación se ha convertido objeto de deseo de muchos usuarios gracias a hitos tecnológicos como su panel de cuarta generación capaz de generar un contraste infinito libre de reflejos, una precisión cromática que pulveriza al LED convencional gracias a la tecnología Hyper Radiant Color, y el cerebro ultra-inteligente del procesador α11 AI Gen3. Respaldada por una tranquilidad total gracias a sus diez años de garantía completa en todo el dispositivo y una plataforma webOS que asegura actualizaciones hasta 2031, la gama OLED de LG da ahora un nuevo salto estratégico en España con dos novedades indispensables para el consumidor actual: un compromiso ecológico certificado internacionalmente y una experiencia interactiva única para los amantes del deporte.

El referente de imagen ahora también redefine la sostenibilidad tecnológica

La calidad visual más aclamada de la industria no solo ofrece una experiencia cinematográfica perfecta en el salón, sino que ahora se consolida como la opción más responsable y respetuosa con el medio ambiente. Los nuevos televisores LG OLED evo han revalidado por sexto año consecutivo las prestigiosas certificaciones de huella de carbono de Carbon Trust, consiguiendo que modelos de la serie G6 acrediten una reducción real de emisiones de CO2(1), gracias a su tecnología autoluminiscente, la cual elimina la necesidad de retroiluminación reduciendo drásticamente el uso de componentes y plásticos en su fabricación. A este hito se suman la certificación de eficiencia de recursos de Intertek(2) y el reconocimiento medioambiental de E-Cycle Governance de Corea(3) como E-Cycle Excellent Products, para modelos clave como la serie C6, respaldando un diseño sostenible y de fácil reciclaje que permitirá a la compañía ahorrar unas 15.000 toneladas de plástico y reducir en 80.000 toneladas las emisiones de CO2 durante este año en comparación con los televisores LCD.

La emoción del estadio en tu salón: interactividad y detalles tácticos al instante

Para exprimir al máximo la espectacular fluidez de imagen de estos paneles, su compatibilidad con tecnologías como Dolby Vision y su baja emisión de luz azul, LG transforma por completo la manera de vivir las grandes competiciones con el estreno del servicio LG Sports Playbook en su plataforma webOS. Esta herramienta interactiva convierte la pantalla en un centro de alto rendimiento para el aficionado, mostrando análisis previos, previsiones de torneos, gráficos de rendimiento y marcadores en tiempo real integrados directamente en la retransmisión(4). Para completar esta experiencia inmersiva y unificarla en un único portal, los usuarios también dispondrán de acceso directo y gratuito en LG Channels a una variada programación con retransmisiones de fútbol, tenis, golf y deportes de motor a través de canales de referencia como FIFA+, Inter 24/7, MTRSRT1, DP World Tour y Talksport, entre otros. De esta forma, la gama que ya dominaba el mercado de los videojuegos se convierte ahora también en el aliado definitivo para disfrutar del deporte con una profundidad y un nivel de detalle táctico nunca vistos en un televisor doméstico.

Con la consolidación de la gama LG OLED evo 2026, la compañía refuerza en España una propuesta inigualable que equilibra el liderazgo en calidad de imagen con las demandas del consumidor actual. A través de sus modelos, LG no solo ofrece un diseño premium y la última tecnología de procesamiento inteligente para disfrutar del cine y los videojuegos en gran formato, sino que añade un valor diferencial al cuidar del planeta con un diseño eco-certificado de principio a fin, al tiempo que eleva la pasión por el deporte, demostrando que la máxima innovación técnica y la responsabilidad medioambiental pueden ir de la mano.

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(1) Se aplica al modelo G6 de 55 pulgadas en Europa.

(2) Se aplica a los modelos W6, G6, C6, B6, MRGB95, MRGB9M, MRGB85 y QNED85.

(3) La certificación también se amplía a la gama de televisores lifestyle de LG en 2026, con el modelo StanbyME 2 de 32 pulgadas como nueva incorporación certificada. Además, los modelos de la serie OLED evo C, incluidos los C6 de 55, 48 y 42 pulgadas, han recibido la certificación.

(4) El acceso a los partidos en directo y al contenido bajo demanda depende de la disponibilidad del servicio en mercados específicos. Cuando estén disponibles, podrán accederse a través de servicios o canales de terceros compatibles, algunos de los cuales pueden requerir una suscripción.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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