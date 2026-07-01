LG ELECTRONICS ESTABLECE SU NUEVO CENTRO DE NEGOCIO DE ROBÓTICA PARA ACELERAR SU CRECIMIENTO

Esta decisión refuerza la estrategia de Inteligencia Artificial física de LG y potencia las capacidades de la compañía en el sector de la robótica.

Seúl, 1 de julio de 2026 — LG Electronics ha anunciado la creación de su nuevo Centro de Negocio de Robótica. El objetivo de esta división es consolidar las capacidades clave necesarias para impulsar la comercialización de la robótica, abarcando desde el desarrollo de negocio hasta la cadena de suministro y las operaciones de fabricación. Esta nueva organización, que reportará directamente al CEO Lyu Jae-cheol, subraya el firme compromiso de la compañía por acelerar el crecimiento de la robótica como uno de sus pilares de negocio fundamentales para el futuro.

Aceleración del crecimiento en robótica mediante la reestructuración organizativa

A partir del 1 de julio de 2026, el Centro de Negocio de Robótica se constituirá formalmente como parte de una reestructuración organizativa de LG. El hecho de realizar este movimiento cuatro meses antes de la reestructuración anual de la compañía refleja la prioridad estratégica que LG otorga a la robótica basada en la IA física.

El Centro de Negocio de Robótica operará como una división integral que aunará el desarrollo de negocio, las ventas y las operaciones. Al frente de esta unidad estará Song Si-yong, quien anteriormente desempeñó cargos de máxima responsabilidad en el Instituto de Investigación de Ingeniería de Producción de LG.

Asimismo, el nuevo centro pondrá en marcha un departamento especializado en factorías de datos. Esta iniciativa está diseñada para asegurar de forma temprana capacidades en este ámbito y dar soporte al entrenamiento de robots, reforzando la competitividad de LG en la robótica de próxima generación. Los datos operativos de alta calidad recopilados a través de este centro se utilizarán para seguir perfeccionando el modelo base de robot de LG. Como parte de esta estrategia, LG está construyendo una factoría de datos a gran escala en su Campus de I+D de Yangjae, en Seúl, cuyas operaciones está previsto que comiencen este mismo año.

Una gobernanza reforzada para una ejecución preparada para el futuro

Esta nueva estructura de gobernanza tiene como meta optimizar el negocio de robótica de LG mediante un marco de toma de decisiones más ágil y eficiente. Su diseño está pensado para dinamizar el desarrollo estratégico, impulsar la creación interna de tecnologías clave y mejorar la competitividad de costes.

Al operar como una unidad de negocio autónoma, se espera que el centro facilite la integración de las capacidades globales de LG bajo la estrategia “One LG Solution”, incorporando la experiencia de filiales del grupo como LG CNS y LG AI Research. Del mismo modo, esta estructura facilitará la expansión de alianzas estratégicas con líderes tecnológicos mundiales.

Una estrategia de tres pilares para liderar el mercado de la robótica

LG implementará una estrategia integral basada en tres pilares para abordar las oportunidades de la robótica en los sectores industrial, comercial y residencial. El Centro de Negocio de Robótica complementará la creciente cartera de LG, que incluye robots para el hogar, junto con las capacidades de robótica industrial de Robostar y la especialización en robótica comercial de Bear Robotics. Este enfoque dará como resultado un porfolio de negocio global preparado para satisfacer la demanda futura en todos estos sectores.

La compañía ha definido este año como el punto de partida para la expansión de su negocio de robótica, con la meta de convertirse en un proveedor líder de soluciones de IA física orientadas a este campo. Para lograrlo y facilitar su viabilidad comercial en entornos reales, LG combinará productos robóticos terminados, componentes esenciales, capacidades de generación de datos y todo el ecosistema de soluciones del Grupo LG.

Por último, la compañía ya se prepara para producir actuadores de forma local, aprovechando sus más de 60 años de experiencia acumulada en tecnología de motores para abastecer la futura demanda de la industria.

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Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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