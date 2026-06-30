ASÍ HA TRANSFORMADO LG LOS GRANDES ESPACIOS DE ESPAÑA TRAS 30 AÑOS DE INNOVACIÓN

La compañía celebra tres décadas de liderazgo en innovación y servicio, transformando espacios a través del acompañamiento integral y el firme compromiso con la sostenibilidad activa

Madrid, 30 de junio de 2026 - Tres décadas dan para mucho, pero sobre todo para crecer juntos. Este año, LG Electronics celebra sus 30 años en España con un propósito muy claro: seguir siendo el partner tecnológico que impulsa, transforma y eleva el éxito de las empresas de nuestro país.

A lo largo de estos años, la actividad de LG con las grandes empresas se ha consolidado sobre tres pilares que marcan la diferencia en el mercado actual. En primer lugar, una firme apuesta por la innovación tecnológica desde una propuesta de valor transversal y disruptiva en el sector. LG se consolida como un proveedor global único en el mercado, capaz de actuar como un solo punto de contacto para simplificar y dar respuesta integral a proyectos con necesidades diversas y complejas. De esta forma, unificamos bajo un mismo interlocutor desde soluciones de visualización profesional y cartelería digital con la máxima calidad de imagen, hasta sistemas de climatización de máxima eficiencia y una completa gama de electrodomésticos inteligentes. Esta capacidad integradora permite a cualquier negocio elevar su potencial y optimizar su gestión bajo la filosofía Life’s Good. En segundo lugar, un servicio de acompañamiento de principio a fin, donde LG camina junto al cliente desde el diseño inicial de la idea hasta el soporte técnico posterior. Y, por último, la sostenibilidad real, integrando equipos duraderos y liderando acciones tangibles para cuidar de nuestro entorno.

De los estadios del futuro a grandes empresas: proyectos que transforman espacios

El liderazgo en innovación y calidad de imagen de LG destaca con fuerza en el sector del deporte y el entretenimiento. Uno de los grandes ejemplos es la estrecha colaboración con el Atlético de Madrid. Juntos han convertido el Estadio Riyadh Air Metropolitano en un templo tecnológico. El despliegue incluye tres videomarcadores gigantes que garantizan una visibilidad total a plena luz del sol, además de una pantalla de 37 m² en la fan zone. En el interior, un ribbon LED continuo recorre las gradas mediante más de 700 cabinets de 16mm. Pero la joya de la corona llegó después con el revolucionario LG SkyRibbon, casi 2.000 m² de malla LED flexible y ultraligera que forman una pantalla envolvente de 360º en la cubierta. Esta transformación lidera el mercado deportivo nacional (donde el 80% de los clubes de Primera División confían en LG), sirviendo de referencia para la modernización de cara al Mundial 2030 y los estadios del futuro.

La pasión por llevar a otro nivel la experiencia en recintos deportivos de vanguardia sigue en Valencia con el Roig Arena, que cuenta con más de 1.700 m² de tecnología LED LG, destacando un gran videomarcador central de 100 m², 30 pantallas OLED transparentes en palcos VIP, televisores táctiles StanbyME y la imponente pantalla exterior de alta resistencia conocida como El Ojo, de más de 300 m². El espectáculo también cobra vida en la mítica Plaza de Callao de Madrid. Allí, Callao City Lights renovó su fachada digital con dos pantallas de exterior gigantes (una de 102 m² y otra de 130 m²) que disparan la visibilidad con un 70% más de brillo, un 40% más de resolución y un 50% más de contraste. Y en el corazón del Estadio Santiago Bernabéu, el espacio inmersivo Plaza Mahou se ha convertido en la vitrina perfecta para conectar con los visitantes mediante soluciones de imagen diseñadas a medida.

En el sector financiero y corporativo, la Bolsa de Madrid confió en LG para renovar una de sus zonas de datos en su emblemático edificio. Para ello, se desplegaron 30 pantallas de 55’’ para soporte visual y cinco paneles LED de gran formato para visualizar en tiempo real los precios del mercado español, controlados fácilmente con el software de gestión propio LG SuperSign. Muy cerca, en la icónica Torre Foster, Moeve optimizó sus espacios integrando de forma conjunta pantallas profesionales de resolución 4K ideales para reuniones de hasta veinticinco personas y un sistema de climatización LG Multi V customizado para dar distintas temperaturas en cada estancia sin romper la estética del edificio. Por su parte, Burger King en Villa de Vallecas demostró cómo la ingeniería inteligente genera un rápido retorno de inversión: instalaron un sistema LG Multi V con recuperación de calor doble e independiente para cocina y sala, produciendo agua caliente sanitaria gratis todo el año y maximizando el confort en un entorno de restauración de uso intensivo.

La revolución digital también redefine la educación. La Universidad CEU San Pablo ha implementado su modelo de doble presencialidad con multicámaras interactiva, apoyada por 450 pantallas interactivas de 75’’ con sistema Android y pantallas de control de 55’’ para los profesores, además de equipos de climatización que maximizan el confort en las aulas. Del mismo modo, ESIC Business & Marketing School apostó por un campus inteligente en Pozuelo de Alarcón con un proyecto integral que unió un potente y eficiente sistema de climatización Multi V y más de 150 pantallas (incluyendo 57 interactivas y un panel gigante de 196’’). Por otro lado, la Rafa Nadal Academy integró portátiles ultraligeros LG gram y monitores para sus profesionales, pantallas interactivas en las aulas, sistemas de señalización digital y más de 400 paneles solares para autogenerar su propia electricidad.

Esta versatilidad para crear soluciones a medida ha permitido a LG consolidarse como el socio de confianza de infinidad de empresas como la Real Sociedad con el Reale Arena, Marina living, Legends Collection, Ilunion, Gecarsa, Marriott Auditorium, Bodega Matarromera, Modular Home, Idai Nature, Odeon Multicines, Hotel Puerta América, Quabit Riverside Benahavís, Hospital Ramón y Cajal, Student Experience, TAU Cerámica, Vinseum, Vivenio, Casa Alberola y el IESE, entre otros.

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Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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