VERANO SIN SORPRESAS: ESTO ES LO QUE NECESITAS PARA EVITAR IMPREVISTOS EN CASA

La tecnología de LG está diseñada para desafiar el paso del tiempo y evitar sorpresas: Garantía de por Vida, Servicio técnico Nº1 y ThinQ para disfrutar las vacaciones con tranquilidad

Madrid, 29 de junio de 2026 – Llega el verano y el momento más esperado del año: las vacaciones. Sin embargo, este periodo de desconexión suele convivir con un temor doméstico muy común: la posibilidad de encontrarse con imprevistos al volver o sufrir una avería en los electrodomésticos durante las vacaciones. Y es que, más allá del problema evidente, este tipo de situaciones tienen un impacto directo en el bolsillo de los usuarios: de media, un imprevisto de este tipo durante los meses de verano, que suma tarifas de reparación urgentes por festivos o gastos en alternativas extras, entre otros, puede superar fácilmente los 1.000€.

Para garantizar un verano sin sorpresas, LG desarrolla productos duraderos y de calidad capaces de desafiar el paso del tiempo, consolidando así a la compañía como el mejor aliado para blindar el hogar frente a las sorpresas gracias a su Garantía de por Vida, Servicio técnico Nº1 y su herramienta de inteligencia predictiva ThinQ.

Garantía de por Vida y Servicio Nº1

Desde 2026, todos los electrodomésticos de la gama de hogar - lavadoras, secadoras, lavavajillas, frigoríficos, aires acondicionados, microondas y aspiradoras- cuentan con Garantía de por Vida. Un compromiso de la compañía con sus el planeta y los consumidores avalado por la solidez de su ingeniería, donde apenas el 0,2% de sus incidencias están relacionadas con el motor Direct Drive y solo el 3,5% con el compresor de los frigoríficos.

La compañía complementa este enfoque con una inversión continua en el mejor servicio técnico y logística, dos aspectos esenciales para brindar al consumidor el soporte necesario y prolongar la vida útil de sus aparatos. El servicio atención al cliente de LG, respaldado por más de 30 años de experiencia en el mercado español, ha sido reconocido por un estudio nacional de la consultora Punto de Fuga, como la marca número 1 en atención al cliente en España, liderando el 60% de los indicadores de servicio al cliente en España.

Además, cuando el producto ya ha superado el periodo de garantía legal, LG sigue respondiendo con eficacia, y proporcionando una solución directa en el 92% de los casos, muy por encima del 62% que registra la competencia. En estos productos, especialmente importantes durante el verano, LG sobresale por la disponibilidad inmediata de repuestos originales, accesorios y un servicio técnico altamente especializado.

Tecnología predictiva: electrodomésticos que se cuidan solos

La mejor manera de evitar un problema doméstico durante las vacaciones es anticiparse a él y gracia a la plataforma global LG ThinQ, que además de permitir crear un hogar más conectado e inteligente, también incluye las funciones de ThinQ Care, capaz de que analiza los datos de uso para detectar incidencias menores antes de que se conviertan en averías y guía al usuario para resolverlas de forma sencilla, y Smart Diagnosis, que permite detectar errores y solucionarlos sin necesidad de una visita técnica.

Además de optimizar de manera inteligente la eficiencia energética en lavadoras y frigoríficos, la plataforma integra funciones de comodidad perfectas para las ausencias veraniegas; por ejemplo, el sistema Fresh Keeper evita que la ropa olvidada en la lavadora adquiera humedad u olores, mientras que la función Night View suaviza la iluminación del frigorífico por la noche.

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Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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