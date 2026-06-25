CLAVES PARA DISFRUTAR DE UN PARTIDO EN CASA: BUENA TEMPERATURA Y UN AÑO DE CERVEZA FRÍA GRATIS

Además de ofrecer la tecnología de climatización y refrigeración más inteligente, fiable y eficiente con Garantía de por Vida, los consumidores que adquieran un frigorífico LG podrán conseguir hasta un año de cerveza Mahou Cinco Estrellas

Madrid, 25 de junio de 2026 – Con la llegada del verano y las altas temperaturas, el hogar se transforma en epicentro de los encuentros entre amigos, especialmente en un año de Mundial, donde muchos aficionados convierten sus casas en el lugar donde disfrutar de un buen partido en compañía. En este sentido, LG te ofrece las claves para que nuestros hogares estén siempre listos para brindar por un verano lleno de emoción y pasión deportiva: temperatura interior agradable y cerveza muy fría.

Consciente de la importancia de estos momentos compartidos, además de ofrecer las mejores tecnologías de refrigeración y climatización, LG sorprende a los españoles con hasta un año de cerveza Mahou Cinco Estrellas totalmente gratis con la compra de sus frigoríficos. Una promoción1 muy especial, vigente hasta el próximo 31 de julio, pensada para acompañar y celebrar cada gol con la tranquilidad que garantiza la precisión térmica y la frescura inteligente de LG.

Frigoríficos para tener la cerveza a la temperatura ideal

Los frigoríficos de LG permiten que la cerveza se encuentre siempre en su punto exacto gracias a tecnologías como Digital Fresh Converter+, el llamado “cajón especial cervezas”, que regula con total precisión la temperatura interior2 para adaptarlo a las necesidades de cada tipo de alimento (cervezas o carne, pescado o verduras), mientras que LinearCooling+™ ayuda a evitar picos de temperatura3 para conservar la textura y el sabor natural de nuestros alimentos durante mucho más tiempo. Además, gracias a DoorCooling+™ -único sistema que proyecta una cascada de aire frío desde la parte superior frontal del frigorífico- podremos enfriar las bebidas del estante de la puerta mucho más rápido4. ¿El resultado? Cervezas siempre a la temperatura perfecta para disfrutar.

LG complementa toda esta tecnología con una gran capacidad interior y una distribución inteligente con baldas, cajones y accesorios cuidadosamente diseñados para optimizar el espacio, mantener el orden y adaptarse dinámicamente a las necesidades de almacenamiento que surgen al preparar grandes aperitivos o cenas de verano. Y, por supuesto, con una eficiencia sin competencia, superior a la máxima calificación energética de la Unión Europea -“A”- y reforzada con soluciones de inteligencia artificial que aprenden de los hábitos de cada familia para ajustar el rendimiento del frigorífico.

Climatización inteligente para redefinir el confort en el hogar

Los equipos de aire acondicionado Dual Inverter de LG redefinen el confort en el hogar gracias a tecnologías diseñadas para ofrecer una climatización más inteligente, eficiente y personalizada. Soluciones como Soft Air generan un flujo de aire indirecto que crea una sensación más agradable y uniforme, mientras que Dual Vane, con su sistema de doble aleta, distribuye el aire frío desde la parte superior para evitar corrientes directas y lograr una refrigeración más rápida y eficiente. La inteligencia artificial lleva esta experiencia un paso más allá al adaptar el funcionamiento del aire acondicionado a las necesidades de cada persona y cada momento. Gracias a AI Air, el equipo optimiza continuamente el flujo de aire mediante sensores capaces de detectar la ubicación de los ocupantes en la estancia.

A la vez, esta tecnología también ofrece las mejores condiciones de eficiencia energética, otro de los pilares de la propuesta de climatización de LG. Equipos como DUALCOOL™ AI Air alcanzan la máxima clasificación energética A+++ tanto en refrigeración como en calefacción y, gracias a la inteligencia artificial, son capaces de optimizar su funcionamiento para reducir el consumo energético hasta en un 35 %, combinando máximo confort y ahorro en el día a día5.

A ello hay que sumar el pionero compromiso con la durabilidad de LG, única marca del mercado que ofrece Garantía de por Vida en el compresor de sus frigoríficos6 y aires acondicionados7. Una medida reforzada con el servicio técnico número uno de España que aporta al consumidor una dosis extra de confianza ante cualquier imprevisto y promueve un modelo de consumo más consciente y responsable. Logrando reconciliar con éxito la innovación y el respeto por el medioambiente para hacer mejor la vida de las personas gracias a tecnologías inteligentes, fiables y eficientes, alineadas con su propósito Life’s Good.

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1 Bases legales de la promoción, modelos de frigoríficos LG adscritos a la campaña y condiciones de la garantía de por vida disponibles en la web oficial de LG España: https://labuenavidalg.es/partidazoslg

2 Temperatura independiente regulable entre -3ºC y 2ºC.

3 Temperatura estable con variaciones mínimas de +/- 0.5 ºC

4 Enfriamiento hasta un 15.1% más rápido.

5 Cálculo interno realizado el 09/05/2025, comparando el consumo anual de energía al utilizar el modo refrigeración del modelo de aire acondicionado LG H12S1PA con una eficiencia energética A+++ y un consumo de 129 kWh en modo refrigeración, frente a un modelo con eficiencia A++ y un consumo de 201 kWh. El LG H12S1PA presenta un consumo de hasta un 35,8% menos de electricidad en comparación. Los resultados pueden variar según las condiciones de uso y los valores indicados. Para más información visite lg.com.

6 La “garantía de por vida” del compresor del frigorífico es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto (12 años según 3º independiente). Promoción válida por tiempo limitado. Es necesario registrar la compra en el plazo de 1 año para activar la garantía. + info: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida

7 La “garantía de por vida” en el compresor Dual Inverter de la unidad exterior del equipo de aire acondicionado es de 30 años (3 de garantía legal + 27 comercial), cubre solo el costo de la pieza. La cobertura ofrecida excede la vida útil media del producto. Si el Compresor Dual Inverter no cumple la normativa en el momento de sustitución, se abonará la parte proporcional al coste de la pieza. Promoción válida por tiempo limitado. Es necesario registrar la compra en el plazo de 1 año para activar la garantía. +info: tuserviciolg.com/promociones/garantiadeporvida

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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