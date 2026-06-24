LA MEJOR BARRA DE SONIDO DE LA HISTORIA DE LG PARA CREAR LA PAREJA PERFECTA CON TU TV

La LG S95AR consigue el match perfecto con las TVs OLED y QNED para conseguir que cuando más lo necesitamos el sonido consiga cambiar por completo la experiencia audiovisual

Madrid, 24 de junio de 2025 – Hay películas que solo se pueden disfrutar cuando el sonido acompaña de verdad. No debería ser difícil sentir una explosión que parece venir desde el fondo del salón, una banda sonora que envuelve la escena o unos diálogos que se escuchan con claridad sin tener que subir el volumen con el mando cada cinco minutos. Todo esto es lo que consigue la nueva LG S95AR, la mejor barra de sonido de la historia de LG y el complemento ideal para quienes quieren vivir una experiencia de cine completa en casa.

La nueva LG S95AR ha sido diseñada para hacer el match perfecto con los televisores LG OLED y QNED, uniendo la calidad de imagen de las TVs de LG con un sonido envolvente, potente y perfectamente integrado en el salón. Una combinación pensada para que imagen y sonido trabajen juntos y para que cada película, serie, concierto o partido se viva de una forma mucho más inmersiva.

Un sonido que no solo acompaña

LG S95AR ofrece una configuración de 9.1.5 canales, 810 W de potencia y compatibilidad con Dolby Atmos, una combinación pensada para crear una sensación de sonido mucho más inmersiva. Sus cinco altavoces verticales Dolby Atmos proyectan el sonido hacia arriba para generar altura y profundidad, mientras que los dos altavoces traseros inalámbricos amplían la escena sonora desde la parte posterior de la sala. El resultado es una experiencia más completa en películas, series, conciertos o eventos deportivos, especialmente cuando se combina con una gran pantalla.

Además, la reproducción de audio en alta resolución, con 24 bits y 96 kHz, permite apreciar más matices, mayor detalle y un rango dinámico más amplio. Desde una escena de acción hasta un momento más íntimo, la barra está pensada para que el sonido tenga presencia sin perder precisión.

La pareja perfecta es una TV LG con la mejor barra de sonido

El gran valor de la LG S95AR está en cómo se integra con las TVs LG. No se trata solo de añadir más potencia de sonido al salón, sino de crear una experiencia audiovisual más sencilla y más limpia, donde la televisión y la barra funcionan como un único sistema.

Gracias a la tecnología WOW Synergy de LG, la S95AR permite disfrutar de una conexión más fluida con televisores compatibles. Con WOW Cast, la barra puede conectarse de forma inalámbrica a televisores LG compatibles sin pérdida de calidad, evitando los cables y sin renunciar al mejor sonido. Con WOW Orchestra, los altavoces del televisor y los de la barra trabajan juntos para crear una escena sonora más amplia. Y con WOW Interface, los ajustes de la barra se controlan directamente desde el menú del televisor, sin complicaciones ni mandos adicionales, ofreciendo una experiencia más limpia y sencilla, es decir, menos cables, menos pasos y una integración pensada para que el usuario solo tenga que preocuparse de elegir qué quiere ver.

IA para que el sonido se adapte a cualquier salón

Cada salón suena distinto. Por eso, la LG S95AR incorpora tecnologías de inteligencia artificial que ajustan el sonido al espacio real en el que se instala. Con AI Room Calibration Pro analiza la acústica de la estancia y crea un mapa sonoro para optimizar la posición virtual de los altavoces. Así, la barra adapta su rendimiento al tamaño y la distribución de cada sala.

Por su parte, AI Sound Pro identifica el tipo de contenido que se está reproduciendo, ya sea cine, música o deporte, y ajusta automáticamente el perfil de sonido para ofrecer más claridad y precisión en cada momento.

“Con LG S95AR queremos que el usuario no solo vea mejor sus contenidos, sino que disfrute de una auténtica experiencia de cine en casa. Combinada con nuestras TVs OLED y QNED, ofrece una experiencia audiovisual más inmersiva, intuitiva y conectada, en la que imagen y sonido se integran a la perfección para transformar el salón en una verdadera sala de cine.”, afirma Ana Herranz, Audio Marketing Manager de LG Electronics España.

Cinco años de garantía y disponibilidad

LG S95AR llega además con una promoción de 5 años de garantía, ofreciendo al usuario mayor tranquilidad y el respaldo técnico especializado de LG. Una garantía pensada para acompañar a un producto diseñado para convertirse en una pieza clave de la experiencia audiovisual en casa.

La nueva LG S95AR está disponible con un PVPR de 1.299€ euros a través del siguiente link.

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Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

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