LOS NUEVOS MODELOS LG GRAM Y LG GRAM BOOK LLEGAN A ESPAÑA CON LA MEJOR PORTABILIDAD INTELIGENTE

Con AI Karaoke Master, hasta 220 W de potencia, 25 horas de batería y dos entradas de micrófono, el nuevo altavoz portátil de LG invita a dejarse liar por la música, los amigos y esas canciones que siempre acaban cantándose a pleno pulmón

Madrid, 23 de junio de 2026 – El portátil hace tiempo que dejó de ser un dispositivo pensado solo para trabajar en una mesa. Hoy acompaña al usuario en la oficina, en casa, en la universidad, en un viaje, en una cafetería o en cualquier momento en el que necesite utilizarlo sin depender de un espacio fijo. En ese contexto, LG Electronics presenta en España los nuevos LG gram y LG gram Book 2026, dos gamas diseñadas para responder a una forma de trabajar cada vez más móvil, híbrida e inteligente.

Con este lanzamiento, LG refuerza la evolución de su familia gram, una gama que durante más de una década ha convertido la portabilidad, compuesta por ligereza, autonomía y resistencia, en su principal seña de identidad. Los nuevos modelos mantienen ese ADN ultraligero, pero lo llevan un paso más allá con herramientas de inteligencia artificial, nuevas funciones de conectividad y configuraciones preparadas para usuarios que buscan productividad, movilidad y comodidad en el día a día.

Portabilidad inteligente: mucho más que pesar poco

La nueva generación LG gram 2026 parte de una idea clara: la portabilidad ya no depende solo del peso. También significa tener autonomía suficiente para no vivir pendiente del cargador, rendimiento para trabajar con varias tareas a la vez, seguridad para proteger la información y conectividad para moverse entre dispositivos sin fricciones.

El 80% de la gama incorpora los nuevos procesadores Intel Core Ultra de 3ª generación (Series 7, Series 9 y Series X) y AMD Ryzen AI de 4ª generación (Series 7 y Series 5), acompañados de hasta 32 GB de RAM y discos SSD de 4ª generación. Esta combinación garantiza la fluidez necesaria para videollamadas, multitarea, edición de contenidos, herramientas colaborativas y uso cotidiano de inteligencia artificial.

Por eso, los nuevos modelos integran capacidades avanzadas de gram AI, que están incluidos dentro de la categoría Microsoft Copilot+ PC, diseñados específicamente para el uso de la inteligencia artificial. También incorporan gram AI que es la solución de LG impulsada que permite acceder a asistencia inteligente de forma rápida y privada, incluso sin conexión a internet. Y para flujos de trabajo más exigentes, los equipos combinan además funciones de chat en la nube compatibles con modelos GPT, pensadas para creación de contenidos, productividad y tareas más complejas.

A estas capacidades que convierte a los nuevos gram en portátiles todavía aún más portátiles, hay se sumar todas sus nuevas funcionalidades que permiten a los usuarios vivir una experiencia más completa y segura. Esto ocurre con el renovado LG gram Link, que facilita compartir archivos incluso de grandes tamaños de forma fluida, duplicar pantalla, entre dispositivos Android, iOS y productos LG basados en webOS, como televisores, monitores o proyectores. De esta forma, el portátil se convierte en hub con el que podremos realizar casi cualquier tarea, integrándose mejor en el ecosistema digital del usuario. Y para garantizar aún más la seguridad el ordenador de LG cuenta con LG ThinQ, que permite por un lado bloquear o borrar el PC de forma remota en caso de pérdida y revisar la última ubicación del dispositivo a través de tu móvil.

Aprende a no llevar siempre contigo el cargador

Si hay algo que define a LG gram es su autonomía. Con baterías de hasta 36,5 horas, los nuevos modelos permiten afrontar jornadas largas de trabajo, estudio o creación sin que el cargador tenga que formar parte del equipaje. Una ventaja especialmente relevante para profesionales, estudiantes y usuarios híbridos que alternan distintos espacios a lo largo del día.

Los nuevos LG gram 2026 llevan la portabilidad a su máxima expresión con equipos pensados para acompañar al usuario durante todo el día. Su estructura ligera y resistente cumple los estándares militares de durabilidad MIL-STD-810H y mantiene un diseño cuidado, pensado para quienes necesitan un portátil cómodo de transportar, pero preparado para un uso intensivo.

LG gram Book: la experiencia gram para todos los usuarios

La gran novedad de estos nuevos modelos de LG gram Book, pensados para acercar la experiencia gram a un público más amplio, es que amplían su gama con pantallas más grandes, adaptándose a las necesidades de los usuarios, pero manteniendo algunos de los atributos más reconocibles de LG: diseño cuidado, autonomía, conectividad, resistencia y rendimiento para el día a día.

LG gram Book está diseñado para estudiantes, profesionales jóvenes, usuarios híbridos y cualquier persona que busque un portátil potente, ligero y preparado para acompañarle en su rutina. Los equipos cuentan con chasis de aluminio, teclado y touchpad de alta precisión, webcam con reconocimiento facial y conectividad completa.

La gama incorpora pantallas IPS en formato 16:10, que ofrecen más espacio vertical para trabajar con documentos, navegar, estudiar o utilizar varias ventanas a la vez. Además, sus baterías permiten hasta 26 horas de reproducción de vídeo, reforzando su papel como portátil para todo el día.

LG gram Book estará disponible en modelos de 15,6 y 16 pulgadas, con procesadores Intel Core Ultra y AMD Ryzen AI, memorias LPDDR5X ultrarrápidas y SSD de 4ª generación, con configuraciones de hasta 32 GB de RAM. Una propuesta pensada para quienes buscan dar el salto a la familia gram con un equipo ágil, moderno y preparado para productividad, estudios, entretenimiento y trabajo híbrido.

Una gama preparada para el futuro

Con los nuevos LG gram y LG gram Book 2026, LG consolida una familia de portátiles pensada para distintos perfiles de usuario, pero con una misma filosofía: llevar la productividad a cualquier lugar. Desde quienes necesitan máxima autonomía y rendimiento hasta quienes buscan un portátil versátil para estudiar, trabajar o crear, la nueva generación gram responde a una realidad cada vez más clara: el usuario ya no trabaja siempre desde el mismo sitio, ni de la misma forma.

“Con la nueva gama LG gram 2026 queremos reforzar una idea que siempre ha estado en el ADN de la familia: la tecnología debe adaptarse al ritmo del usuario, no al revés. LG gram y LG gram Book combinan ligereza, autonomía, resistencia, rendimiento con inteligencia artificial para ofrecer una experiencia más flexible, segura y preparada para la forma en la que trabajamos, estudiamos y creamos hoy y el futuro”, afirma Elena Ruiz Nuño, PC Marketing Manager de LG Electronics España.

Disponibilidad y precio

Los nuevos LG gram 2026 y LG gram Book 2026 estarán disponibles en España con un PVPR desde 1.024 euros respectivamente a través de este link.

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Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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