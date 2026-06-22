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LG XBOOM STAGE 501 LLEGA A PARA CONVERTIR CUALQUIER PLAN DE VERANO EN UN ESCENARIO IMPROVISADO
Con AI Karaoke Master, hasta 220 W de potencia, 25 horas de batería y dos entradas de micrófono, el nuevo altavoz portátil de LG invita a dejarse liar por la música, los amigos y esas canciones que siempre acaban cantándose a pleno pulmón
Madrid, 22 de junio de 2025 – Hay planes de verano que empiezan con una barbacoa al lado de una piscina, siguen con una buena playlist y terminan con alguien pidiendo un micro. Una casa con amigos, se termina convirtiendo en un festival improvisado o una noche que se alarga más de lo previsto. Para todos esos momentos llega el nuevo LG xboom STAGE 501, el altavoz portátil más potente y versátil de la familia xboom, diseñado para que cualquier lugar pueda convertirse en una fiesta improvisada.
El concepto “Déjate liar”, es la forma más divertida y espontánea de vivir la música. Porque hay canciones que no se escuchan sentados, se cantan a coro con los que más queremos y se bailan. Y porque, si Corea ha convertido el K-pop, el baile y el karaoke en fenómenos globales, LG lleva ese espíritu a cualquier plan de verano.
Déjate liar por la IA que convierte cualquier canción en un karaoke
¿Cuántas veces has querido cantar tu canción favorita pero no encontrabas la versión karaoke? El nuevo LG xboom STAGE 501 integra AI Karaoke Master para que eso no pase, gracias a una tecnología que utiliza inteligencia artificial para eliminar las voces de prácticamente cualquier canción en tiempo real y convertirla en una base instrumental limpia, sin necesidad de buscar versiones karaoke, archivos especiales ni suscripciones.
La función permite cambiar entre la versión original y la instrumental sin cortes, para que el usuario pueda cantar solo, bajar la voz del artista o recuperar la canción completa en cualquier punto. Además, con AI Key Changer, el altavoz ajusta la tonalidad en segundos para adaptarla al registro vocal de cada persona. Si la canción queda demasiado alta, se baja. Si necesita más energía, se sube. Y si alguien se viene muy arriba, hay dos entradas de micrófono para que el dueto improvisado ocurra sin excusas.
Así, el LG xboom STAGE 501 no solo reproduce música: convierte cualquier canción en una invitación a cantar. Desde el hit del verano hasta ese clásico que todo el mundo dice que no se sabe, pero que acaba coreando igual.
Diseñado para que la fiesta no se quede corta
Para que una fiesta funcione, no basta con tener ganas y buena compañía. También hace falta sonido. Y aquí es donde destaca el nuevo LG xboom STAGE 501, ya que ofrece hasta 220 W de potencia conectado a la red y 160 W en modo batería, gracias a un sistema acústico formado por doble woofer de 5,25 pulgadas y doble mid-range de 2,5 pulgadas.
Desarrollado en colaboración con will.i.am, el altavoz incorpora el sonido característico de la familia xboom, con una reproducción potente, cálida y equilibrada. Además, sus unidades acústicas han sido desarrolladas junto a Peerless, fabricante danés con una amplia trayectoria en ingeniería de audio premium.
La inteligencia artificial también mejora la experiencia sonora. AI Sound analiza el contenido en tiempo real para ajustar la ecualización y resaltar melodía, ritmo o voces, mientras que Space Calibration Pro adapta la salida de audio al entorno. A todo ello se suma Sound Field Enhance, que amplía la escena sonora para crear una sensación más envolvente y natural, tanto en interior como en exterior.
Ni la batería va a ser una excusa para que se pare la música
LG xboom STAGE 501 está pensado para planes que no entienden de horarios. Su batería intercambiable de 99 Wh ofrece hasta 25 horas de reproducción, permitiendo alargar la música, el karaoke o la fiesta sin depender constantemente de un enchufe.
Además, el modo Play Time Enhance ayuda a optimizar el consumo de energía en sesiones prolongadas, especialmente en reuniones, fiestas, barbacoas, pool parties o eventos al aire libre. Porque si algo no debería pasar en mitad de ese estribillo que cantamos a coro es que la música se pare.
Un altavoz preparado para moverse contigo
Diseñado para adaptarse a distintos espacios y momentos de uso, el LG xboom STAGE 501 con solo 11,7 kg, cuenta con asa integrada y varias opciones de colocación; vertical, horizontal, inclinada o montada en trípode; el altavoz puede acompañar tanto una fiesta en casa como una reunión en terraza, un jardín, una piscina o un plan más grande al aire libre.
Su diseño pentagonal permite orientar mejor el sonido según el uso, mientras que el logotipo central giratorio mantiene su estética en cualquier posición. Además, cuenta con protección IPX4 frente a salpicaduras, lo que lo convierte en una opción preparada para esos planes de verano donde el agua, la bebida o la piscina siempre están demasiado cerca.
El altavoz también tiene Bar Lighting y AI Lighting, funciones de iluminación que acompañan el ritmo de la música y ayudan a crear ambiente, así como reproducción por USB Audio para disfrutar de archivos en alta calidad directamente desde el dispositivo.
Precio y disponibilidad de LG XBOOMm, hecho para los que se dejan liar
Con el nuevo LG xboom STAGE 501, LG refuerza la familia xboom: una gama pensada para quienes entienden la música como algo que se comparte, se canta, se baila y se vive. Porque este verano no se trata solo de poner música. Se trata de dejarse liar por ese amigo que pide un micro, por esa canción que nadie dice saber, por ese amigo que nunca hemos escuchado cantar y por esa fiesta que empieza tranquila y acaba siendo el plan del mes. Este verano, la única pregunta es: ¿te vas a dejar liar?
El LG xboom Stage 501 está ya disponible en España a partir con un precio de 499 euros.
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Sobre LG Electronics, Inc.
LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com
Sobre LG Electronics España
LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.
CONTACTO:
LG Electronics
Eva Corrales
Víctor del Cura
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