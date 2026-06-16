LG ANUNCIA NUEVAS SOLUCIONES PARA SU ALIANZA CON GOOGLE EN INNOVACIÓN AUTOMOVILÍSTICA

La marca creadora de la tecnología OLED presenta en su LG Innovation Day su nueva gama de portátiles ultraligeros LG gram reivindicando su indiscutible liderazgo en innovación en todos los ámbitos: doméstico, profesional y de ocio

MADRID, 15 de junio de 2026 — LG Electronics (LG) ha presentado su nueva generación de tecnologías para sistemas de infoentretenimiento en el vehículo (IVI) y vehículos definidos por software (SDV), una propuesta que ya ha recibido el reconocimiento de Google y de fabricantes de automóviles de todo el mundo por su capacidad para ofrecer experiencias más conectadas, personalizadas y eficientes.

La nueva propuesta de LG se basa en Android Automotive OS (AAOS) y en su arquitectura para vehículos definidos por software. Mientras que esta última permite que el software gestione y controle funciones clave del vehículo, desde el rendimiento de conducción y las prestaciones de confort hasta los sistemas de seguridad, AAOS actúa como la base de las experiencias de infoentretenimiento para los ocupantes.

Experiencias multipantalla integradas con un único sistema en chip

Uno de los principales avances de esta nueva propuesta es una tecnología capaz de gestionar simultáneamente varias pantallas dentro del vehículo. Basada en la última generación de Snapdragon Cockpit Platform de Qualcomm Technologies, ofrece imágenes de alta calidad y un rendimiento optimizado que permite integrar de forma fluida la navegación, la información del vehículo y las opciones de entretenimiento.

A diferencia de los sistemas convencionales, que requieren un chip independiente para cada pantalla, la solución de LG basada en AAOS permite controlar varias pantallas con diferentes formatos y proporciones mediante un único sistema en chip (SoC). Gracias a su tecnología de asignación eficiente de recursos y a sus capacidades de optimización de la carga del sistema, los fabricantes pueden reducir significativamente la complejidad y los costes asociados a la integración de sistemas multipantalla en el habitáculo.

Experiencias personalizadas para cada ocupante

La tecnología de LG permite que cada ocupante disfrute de contenidos distintos de forma simultánea. Así, mientras el conductor utiliza la navegación en la pantalla principal, el acompañante puede acceder a YouTube y los pasajeros de las plazas traseras disfrutar de televisión en directo u otros contenidos en sus respectivas pantallas.

La plataforma también incorpora perfiles de usuario individuales, configuraciones personalizadas, opciones para compartir contenidos y controles parentales, ofreciendo una experiencia de entretenimiento más flexible y adaptada a las necesidades de cada pasajero.

Además, LG ha reforzado su interfaz de usuario basada en comandos de voz para facilitar el control de las pantallas panorámicas del vehículo. Mediante sencillas instrucciones de voz, los usuarios pueden reorganizar la disposición de las pantallas, gestionar funciones clave del vehículo, abrir aplicaciones o ajustar el volumen del sistema. Al reducir la necesidad de interacción táctil, esta tecnología contribuye a mejorar tanto la comodidad como la seguridad a bordo.

Una alianza reforzada con Google para impulsar la era del vehículo definido por software

Los responsables de Google han destacado el rendimiento de la solución de LG, la calidad de la experiencia de usuario y su capacidad para gestionar tanto las funciones del cuadro de instrumentos como las de entretenimiento mediante un único SoC.

Asimismo, la plataforma ha recibido una valoración positiva por su flexibilidad para adaptarse a distintos entornos de hardware, su potencial aplicación en múltiples escenarios del sector de la automoción y su compatibilidad con diferentes chipsets. Este reconocimiento refuerza la sólida colaboración entre LG y Google y abre nuevas oportunidades para seguir impulsando la innovación en el ámbito de los vehículos definidos por software.

“La solución de LG demuestra con claridad cómo AAOS puede dar lugar a experiencias dentro del vehículo más flexibles, inteligentes y atractivas”, afirma Patrick Brady, vicepresidente de Android Automotive en Google. “Destacamos especialmente su integración multipantalla sin interrupciones, los intuitivos controles por voz y su rendimiento estable impulsado por un único SoC; esperamos seguir colaborando con LG para impulsar la innovación en la era de los vehículos definidos por software”.

“Es un honor que se reconozcan nuestra experiencia tecnológica y nuestro compromiso con la innovación en la experiencia del cliente”, señala Eun Seok-hyun, presidente de la división LG Vehicle Solution. “Gracias a la colaboración continua con Google y otros grandes socios tecnológicos globales, LG seguirá ofreciendo a los clientes experiencias diferenciales dentro del vehículo”.

Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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