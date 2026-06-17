LG ANUNCIA NUEVAS SOLUCIONES PARA SU ALIANZA CON GOOGLE EN INNOVACIÓN AUTOMOVILÍSTICA

Ante el desafío de construir a contrarreloj y cumplir con las estrictas directivas europeas de descarbonización, la compañía responde a los nuevos modelos residenciales con conocimiento, soluciones integrales de software y climatización inteligente y el servicio nº1 de España

Madrid, 17 de junio de 2026 - LG se sitúa en el centro del debate del inmobiliario español, obligado a construir a contrarreloj para paliar un déficit de más de 700.000 viviendas[1] y a cumplir con las exigencias de descarbonización de la Unión Europea, para analizar junto a profesionales y expertos del sector las claves de una edificación más eficiente, industrializada y mejor preparada para los desafíos del futuro. Esta serie de encuentros, celebrados en tres de las ciudades más tensionadas de nuestro país (Madrid en mayo y Valencia y Barcelona en junio), dejan constancia del rol que juega en esta revolución constructiva: el de un partner de confianza indispensable para hacer viables proyectos sostenibles que requieren rapidez de ejecución, rentabilidad y un riguroso cumplimiento de las normativas europeas.

Con 60 años de experiencia como fabricante y más de 10.000 proyectos inmobiliarios desarrollados en España en las últimas tres décadas, el valor de LG radica en su capacidad para crear soluciones integrales de software y climatización ad hoc y en un modelo de acompañamiento que ha sido calificado como el Servicio número uno[2] de nuestro país. Consolidando su liderazgo en innovación y aportando tecnología, conocimiento y asesoramiento experto a ingenieros, instaladores y promotores desde la fase de anteproyecto hasta el mantenimiento a largo plazo.

Industrialización, digitalización y edificios sostenibles por imperativo legal

La necesidad de acelerar los plazos de entrega ha impulsado la industrialización de la vivienda (construcción modular en fábrica), una tendencia que el director de promociones en Grupo Pryconsa, Román Blanco, señala como clave para superar la falta de mano de obra y garantizar la predictibilidad de plazos y costes en un mercado que necesita resolver tres grandes cuellos de botella: “la producción, la tramitación y la seguridad jurídica. El gran reto no es solo construir más, sino hacerlo en un entorno más ágil y previsible”. La colaboración público-privada en iniciativas como el Plan Vive, donde administración, promotores, operadores y proveedores tecnológicos de soluciones de climatización trabajan juntos para generar vivienda asequible que cumpla con los objetivos de eficiencia energética de forma ejemplar, es fundamental en este sentido.

Por su parte, Inés Pérez-Pla, directora comercial en Micampus y The Flexy Living, explica cómo este nuevo formato de alojamiento flexible para jóvenes y profesionales desplazados está ayudando a aliviar parte de la presión habitacional en las ciudades más tensionadas. Define el flex living como “un híbrido entre un alquiler tradicional y un hotel” que seguirá creciendo en los próximos años por su capacidad para ofrecer soluciones integrales flexibles, equipadas y adaptadas a estancias de media duración. Siguiendo un modelo residencial colectivo que LG ha hecho realidad en proyectos como el complejo Winwood en Fuencarral de Micampus, garantizando un confort óptimo para sus usuarios y un rendimiento de las instalaciones absolutamente fiable, que minimiza los costes operativos y facilita el mantenimiento y el control de la eficiencia energética.

A este contexto debemos sumar la actualización de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD) de la Unión Europea, que marca una hoja de ruta sin retorno: la eliminación progresiva de las calderas de combustibles fósiles para 2040 y la obligatoriedad de que las nuevas promociones adopten tecnologías limpias de manera inmediata. Un cambio de paradigma que no admite esperas en el sector constructor español y que, que tal y como advierte Salvador Agramunt, gerente de la empresa de instalaciones Zetus Soluciones Energéticas, debe abordar la sostenibilidad desde una perspectiva global y circular: "Las soluciones energéticas de hoy deben cubrir todo el ciclo de vida de la instalación, desde el diseño y la ingeniería de alta eficiencia hasta el mantenimiento preventivo y el reciclaje o recuperación de gases refrigerantes".

Estas premisas consolidan las soluciones de climatización inteligente y aerotermia de LG (que utiliza el aire exterior como fuente gratuita de energía para calefacción, refrigeración y agua caliente) como la alternativa estándar de la edificación moderna: integrándose en la construcción industrializada con la flexibilidad y la agilidad espacial que requiere, optimizando consumos de forma inteligente y permitiendo a los promotores cumplir con las exigencias comunitarias de reducción de emisiones gracias a su elevada eficiencia. Con este tipo de tecnologías y su servicio técnico, la compañía asegura que estas viviendas no solo se construyan en tiempo récord, sino que nazcan blindadas contra la obsolescencia regulatoria y la devaluación de los activos inmobiliarios.

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Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics -Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions.- se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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LG Electronics

Eva Corrales

eva.corrales@lge.com

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victor.delcura@lgepartner.com

[1] Según estimaciones del Banco de España

[2] Según estudios independientes