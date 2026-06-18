LG PRESENTA GRAM PRO 2026, PORTABILIDAD PREMIUM, POTENCIA Y CHASIS AEROMINUMTM EN SOLO 1.199 GRAMOS

Los portátiles más portátiles de LG gram son la herramienta ideal para creadores de contenido, perfiles profesionales que trabajan con inteligencia artificial y nómadas que necesitan conectarse desde cualquier lugar

Madrid, 18 de junio de 2026 – Los nuevos LG gram Pro 2026 llegan a España, convirtiéndose en la propuesta más avanzada en portabilidad de la compañía. Diseñados para profesionales exigentes en movimiento, creadores de contenido y usuarios que ya incorporan la inteligencia artificial a su día a día, estos nuevos modelos llegan abanderados por una ligereza extrema, gran autonomía, procesadores pensados para el futuro y con configuraciones de 32GB de RAM para ejecutar modelos de AI en local con la mayor privacidad.

Estos nuevos modelos estrenan además Aerominum™, una aleación de magnesio desarrollada y patentada por LG que refuerza la resistencia del chasis, la disipación de calor y contribuye a reducir todavía más el peso del equipo.

Más resistencia y ligereza para una nueva generación

Con AerominumTM, LG gram Pro 2026 continúa innovando para seguir siendo líderes con sus portátiles ultraligeros. La nueva aleación de magnesio desarrollada por LG reduce el peso en 40 gramos y aumenta la resistencia hasta un 135%, permitiendo crear un chasis premium, con acabado metálico de estilo atelier y certificación militar MIL-STD-810H. Una combinación pensada para profesionales que necesitan moverse sin cargar peso extra, pero también confiar en un equipo resistente, potente y preparado para acompañarles durante toda la jornada.

Además, los nuevos LG gram Pro cuentan con gestión de refrigeración inteligente, batería de larga vida útil, procesos de fabricación bajos en carbono, reducción del plástico en el packaging y una eficiencia energética certificada que mejora un 7% respecto a la generación anterior.

Desde solo 1.199 gramos para llevar la productividad a cualquier parte

El LG gram Pro de 16 pulgadas se convierte en el referente de portabilidad de la nueva gama 2026. Gracias al chasis Aerominum™, el equipo se queda en solo 1.199 gramos, manteniendo la resistencia, 27 horas de autonomía y el rendimiento que necesitan los usuarios más exigentes. Esta combinación permite responder a una realidad cada vez más habitual: trabajar desde cualquier lugar, alternar reuniones, viajes, edición de contenidos y herramientas de inteligencia artificial sin depender de un único espacio de trabajo.

Inteligencia artificial y una potencia imbatible

Más allá de su diseño ultraligero, LG gram Pro está preparado para una nueva forma de trabajar marcada por la inteligencia artificial. Los nuevos procesadores Intel Core Ultra X9 y X7 integran una de las gráficas más potentes lanzadas este año y permiten aprovechar la mayor parte de la memoria RAM del equipo para ejecutar modelos de AI directamente en el dispositivo, sin depender de modelos de IA externas y que puedan poner en riesgos los datos del usuario.

Esta capacidad abre nuevas posibilidades para profesionales, creadores y perfiles técnicos que trabajan con datos sensibles, proyectos confidenciales o flujos de trabajo intensivos con IA. Al procesar la información en local, el usuario gana privacidad, mantiene un mayor control sobre sus datos y se adapta mejor a entornos profesionales donde el cumplimiento normativo es clave. Además, en usos de alta frecuencia, ejecutar modelos de IA en el propio equipo puede suponer un ahorro relevante frente a soluciones basadas exclusivamente en consumo en la nube.

El rendimiento se completa con una experiencia visual pensada para la productividad y la creación de contenido. Los nuevos LG gram Pro incorporan paneles OLED de gran resolución y cobertura de color profesional, a los que se suma este año una nueva capa sin reflejos que mejora la visualización incluso en entornos con luz desfavorable. Su formato 16:10 amplía un 11% el espacio visual frente al ratio tradicional, una ventaja especialmente útil para trabajar con varias ventanas, herramientas colaborativas y aplicaciones creativas en multitarea. Esto lo convierte en el aliado perfecto para trabajar desde cualquier parte.

“La nueva gama LG gram Pro es nuestra apuesta por una portabilidad premium pensada para los perfiles más exigentes. Ya que permite al usuario trabajar con modelos de AI mucho más grandes que los que normalmente vemos integrados en un PC tradicional. En ese sentido, hablamos de pasar de modelos pequeños, de unos pocos GB, a modelos de hasta 32 GB, lo que abre muchas posibilidades para usuarios profesionales, creadores, desarrolladores o perfiles que ya están incorporando la IA en su día a día”, afirma Elena Ruiz Nuño, PC Marketing Manager de LG Electronics España.

Precio y disponibilidad

LG gram Pro llega a España como la parte más premium de la familia LG gram 2026. El resto de la gama se completa con los nuevos LG gram, que mantienen el ADN ultraligero y la autonomía extendida de la marca, y con una ampliación de los modelos de LG gram Book, pensados para acercar las innovaciones de la familia a un público más amplio. Los nuevos modelos LG gram Pro están disponibles desde un PVPR de 2.049 € en este link.

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Sobre LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. es líder global en innovación tecnológica, con presencia en prácticamente todos los países del mundo y una plantilla de 75.000 trabajadores. Las cuatro divisiones de LG Electronics —Home Appliance Solutions, Media Entertainment Solutions, Vehicle component Solutions y Eco Solutions— se combinan alcanzando ingresos globales de más de 88 billones de dólares en 2024. LG es un fabricante líder de una gran variedad de productos que abarcan televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes y soluciones automotrices. LG también es conocido por su gama premium LG SIGNATURE y su tecnología de inteligencia artificial ThinQ. Para más información, visite www.LGnewsroom.com

Sobre LG Electronics España

LG Electronics está presente en el mercado español desde 1994 y su actividad se centra en la comercialización de una amplia gama de productos electrónicos con diferentes divisiones de ventas (Electrónica de Consumo, Electrodomésticos, Pantallas Profesionales y Climatización). LG Electronics España se ha consolidado como líder en el mercado de televisores, electrodomésticos y climatización de máxima eficiencia, cartelería digital y monitores profesionales y gaming. La plantilla de LG Electronics en España es de 240 empleados. Para más información visite: www.lg.com/es o nuestros perfiles en Instagram, X y Facebook.

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