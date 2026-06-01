Descubre el LG Xboom Stage 501, un parlante Bluetooth para fiestas con AI Karaoke Master. Ofrece portabilidad con una sola mano, sonido potente listo para la fiesta y hasta 25 horas de batería.
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LG xboom La Bestia Stage 501 | Altavoz gran potencia para fiestas, 220W, hasta 25h batería, AI karaoke, luces LED, Bluetooth, Negro

LG xboom La Bestia Stage 501 | Altavoz gran potencia para fiestas, 220W, hasta 25h batería, AI karaoke, luces LED, Bluetooth, Negro

STAGE501
Vista frontal de LG xboom La Bestia Stage 501 | Altavoz gran potencia para fiestas, 220W, hasta 25h batería, AI karaoke, luces LED, Bluetooth, Negro STAGE501
front view with lighting off
left-perspective view with lighting on
right-perspective view with lighting on
rear view
top view with lighting-on
top view from back with lighting off
horizontal front view
horizontal front view with lighting on
battery and port close-up
cable port close-up
USP card: xboom Signature Sound by will.i.am crafted by Peerless
USP card: Turn any song into karaoke with AI
USP card: Versatile placement
USP card: Max 25h Playtime
Vista frontal de LG xboom La Bestia Stage 501 | Altavoz gran potencia para fiestas, 220W, hasta 25h batería, AI karaoke, luces LED, Bluetooth, Negro STAGE501
front view with lighting off
left-perspective view with lighting on
right-perspective view with lighting on
rear view
top view with lighting-on
top view from back with lighting off
horizontal front view
horizontal front view with lighting on
battery and port close-up
cable port close-up
USP card: xboom Signature Sound by will.i.am crafted by Peerless
USP card: Turn any song into karaoke with AI
USP card: Versatile placement
USP card: Max 25h Playtime

Características principales

  • DÉJATE LIAR CON EL SONIDO ABSOLUTO XBOOM DISEÑADO BY WILL.I.AM: ofreciendo un estilo único y un sonido optimizado por el productor musical y reconocido artista POP will.i.am. Logrando un mayor equilibrio sonoro y un tono más cálido.
  • SONIDO NÍTIDO Y GRAVES POTENTES: Con una potencia de sonido de 220W, cuenta con dos  woofers de 5,25" y dos tweeters de 2,5" fabricados por Peerless, expertos en sonido de alta gama. Disfruta de unos graves profundos y sin distorsiones.
  • MONTA LAS MEJORES FIESTAS CON LA FUNCION AI KARAOKE: La IA elimina las voces con precisión y convierte cualquier canción en una versión instrumental limpia en tiempo real. Con AI Key Changer ajustas la tonalidad a tu medida en segundos. Puedes cambiar entre la versión original y la instrumental sin cortes, para cantar a pleno pulmón. Además cuenta con dos entradas para micro para que te dejes liar con tus amigos.
  • LLÉVATELO DONDE QUIERAS CON HASTA 25 HORAS DE BATERÍA: Disfruta de tu musica en cualquier lugar y hasta 25 horas gracias a su batería reemplazable1, resistencia a las salpicaduras de agua IPX42 y su cómoda asa para llevarlo a cualquier parte, además puedes colocarlo en diferentes posiciones por su diseño versátil.
  • CON AI PARA PERFECCIONAR TU EXPERIENCIA: AI Sound para un análisis inteligente en base a lo que estés escuchando, Space Calibration analiza la estancia y equaliza el sonido de forma automática y AI Lighting para una iluminación al ritmo de la música.
  • CONECTA VARIOS ALTAVOCES Y MONTA TU FIESTA CON AURACAST™3: disfruta en un sonido envolvente y amplificado conectando diferentes altavoces a la vez, y haz tu fiesta aún más épica.
Más
LG xboom Stage 501, un altavoz portátil para fiestas con iluminación LED incorporada, con xboom Signature Sound ajustado por will.i.am.

LG xboom Stage 501, un altavoz portátil para fiestas con iluminación LED incorporada, con xboom Signature Sound ajustado por will.i.am.

Déjate liar con el sonido absoluto xboom diseñado by will.i.am

1) LG xboom Stage 501, un potente altavoz de fiesta con sonido característico ajustado por Peerless y iluminación integrada 2) LG xboom Stage 501, ajuste manual de los controles en el altavoz de fiesta para convertir cualquier canción en karaoke impulsado por IA 3) LG xboom Stage 501, un altavoz de fiesta mostrado en diferentes configuraciones que demuestra modos de montaje versátiles de 4 vías 4) LG xboom Stage 501, un altavoz para fiestas que destaca hasta 25 horas de reproducción con batería, desde el día hasta la noche y más allá

1) LG xboom Stage 501, un potente altavoz de fiesta con sonido característico ajustado por Peerless y iluminación integrada 2) LG xboom Stage 501, ajuste manual de los controles en el altavoz de fiesta para convertir cualquier canción en karaoke impulsado por IA 3) LG xboom Stage 501, un altavoz de fiesta mostrado en diferentes configuraciones que demuestra modos de montaje versátiles de 4 vías 4) LG xboom Stage 501, un altavoz para fiestas que destaca hasta 25 horas de reproducción con batería, desde el día hasta la noche y más allá

Déjate liar con el sonido absoluto xboom diseñado by will.i.am

Aprovechando su experiencia en música y tecnología, will.i.am ha perfeccionado profesionalmente el sonido del xboom para lograr un mayor equilibrio y un tono más cálido. Gracias a un minucioso ajuste, el xboom Stage 501 ofrece un sonido potente y contundente, con claridad y control, diseñado para hacer que cualquier fiesta sea épica. 

Altavoz iluminado LG XBOOM Stage 501 con Will.i.am detrás, con el texto 'xboom by will.i.am

will.i.am y Peerless, perfeccionan el sonido del LG xboom Stage 501

Sonido potente y bien equilibrado. Con una potencia de sonido de 220W, cuenta con dos woofers de 5,25" y dos tweeters de 2,5" fabricados por Peerless, expertos en sonido de alta gama. Disfruta de unos graves profundos y sin distorsiones.

Vídeo mostrando las unidades Peerless de la Etapa 501 de xboom

*The scenes are simulated for illustrative purposes.

Monta tu propia fiesta con la función AI karaoke

La IA elimina las voces con precisión y convierte cualquier canción en una versión instrumental limpia en tiempo real. Con AI Key Changer ajustas la tonalidad a tu medida en segundos. Puedes cambiar entre la versión original y la instrumental sin cortes, para cantar como te apetezca. Además cuenta con dos entradas para micro para que te dejes liar con tus amigos.

Altavoz LG xboom Stage 501 que muestra funciones de AI Karaoke Master, con controles AI Key Changer y Voice Remover para convertir cualquier canción en karaoke.

*Micrófono no incluido. A la venta por separado

Nuevo xboom Stage 501, lleva la fiesta donde quieras

Coloca el xboom Stage 501 como tu quieras: horizontal, inclinado, vertical o en trípode. Disfruta de un sonido nitido y potente en cualquier posición, y disfruta de la fiesta.

1) Altavoz de fiesta LG xboom Stage 501 con iluminación LED en posición vertical, creando una configuración vertical para fiesta 2) Altavoz de fiesta LG xboom Stage 501 con iluminación LED en posición inclinada, con una persona bailando a su lado para crear un ambiente dinámico de fiesta 3) altavoz LG xboom Stage 501 para fiestas con iluminación LED colocada horizontalmente para una amplia cobertura sonora y visual 4) Altavoz de fiesta LG xboom Stage 501 con iluminación LED montada en un poste para efectos de sonido y iluminación elevados

Hasta 25 horas de batería para que tu fiesta no pare

Llévatelo donde quieras con hasta 25 horas de batería*, y alarga tus fiestas hasta el amanecer con su batería remplazable que puedas cambiar de forma rápida y sencilla.

Altavoz inalámbrico bluetooth LG xboom Stage 501, batería de 25 horas para sesiones de conferencias en fiesta

*Basado en un 50% de volumen, sin iluminación y con ecualización Mejora de voz (resultado de la prueba interna). El tiempo real de uso puede variar.

 

*La batería extra remplazable se vende por separado

Fácil de llevarlo a cualquier parte y con una sola mano 

Gracias a su práctica asa puedes llevártelo a donde quieras y viajar contigo a todas partes sin preocupaciones.

Altavoz LG xboom Stage 501 transportado vertical y horizontalmente con una mano, destacando la portabilidad con una sola mano y su fácil y facilidad de transporte a donde vayas

Sonido calibrado para su espacio con Space Calibration

Space Calibration ajusta la ecualización de forma automática según el tamaño y la distribución de la habitación. Al adaptar los niveles de audio al espacio, ofrece un sonido claro y completo que se oye equilibrado tanto en entornos grandes como pequeños.

Altavoz LG xboom Stage 501 en una sala de estar, que utiliza IA para detectar el espacio circundante y ajustar automáticamente el sonido para una calidad de audio óptima

'Ultra Large Capacity

*This content includes material generated by AI.

Perfecciona el sonido de cualquier género con AI Sound

Elige manualmente entre los modos: ritmo, melodía o voz, según tus preferencias, o deja que la IA establezca el modo más óptimo para ti. La IA analiza el audio y ajusta el sonido para adaptarlo al género.

Altavoz de fiesta LG xboom Stage 501 con iluminación LED, que ilustra el sonido AI, ajuste automático de ecualizador para el aumento de graves y reproducción de voz más clara.

*Image simulated for illustrative purposes.

Luces al ritmo de la música gracias a AI lighting

Iluminación multicolor al ritmo de la música, perfecto para darle color a tu fiesta. La IA analiza cada canción y ajusta la iluminación para que coincida con el beat de la canción.

Altavoz LG xboom Stage 501 con coloridas luces LED de doble barra, mostrando iluminación AI sincronizada con música para un diseño de fiesta inmersivo

*The video is for demonstration purposes

Resistente al agua IPX4

LG xboom Stage 501 cumple con una clasificación de resistencia al agua IPX4; puede soportar salpicaduras de agua*.

Altavoz LG xboom Stage 501 IPX4, un altavoz bluetooth resistente al agua que te permite disfrutar de música al aire libre sin preocuparte por el agua

*IPX4 protege contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección durante un mínimo de 10 minutos.

*Imagen simulada con fines ilustrativos.

Altavoz xboom Stage 501 que ilustra la conexión de audio entre varios altavoces vía Party Link con Auracast en casa

Altavoz xboom Stage 501 que ilustra la conexión de audio entre varios altavoces vía Party Link con Auracast en casa

Conecta varios altavoces y monta tu fiesta con Auracast™*

Descubre la tecnología Bluetooth de última generación Auracast. Presiona el botón de tu altavoz y sumérgete en un sonido envolvente, amplificado mediante la conexión de diferentes altavoces.

*Sólo los modelos Stage301, Stage 501, Bounce, Mini, Rock y Grab lanzados en 2025/2026 pueden conectarse entre sí.

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Todas las especificaciones

GENERAL

  • Número de canales

    2.2ch

  • Potencia de Salida

    220W (AC Mode) 160W (Battery Mode)

CONECTIVIDAD

  • Version de Bluetooth

    5.4

  • USB-A

    Si

  • Entrada Micro (6.3Φ)

    Sí (2)

  • Aux in (3.5Φ)

    Si

PESO

  • Gross Weight

    13,17 kg

  • Peso Neto

    11,7 kg

FORMATO DE AUDIO

  • AAC

    Si

  • MP3

    Si

  • SBC

    Si

FACILIDADES

  • Resistencia Agua/Salpicaduras

    IPX4

  • Multipunto

    Si

  • Bluetooth App (Android/iOS)

    Si

  • Altavoz del teléfono

    Si

  • Google Fast Pair

    Si

  • Iluminación

    Si

  • Party Link (modo Dual)

    Si

  • Party Link (modo Multi)

    Si

  • Bloqueo de Seguridad

    Si

  • Calibración Espacial Pro

    Si

  • Upgrade Manager (FOTA)

    Si

  • USB Audio (USB-C)

    Si

  • Auracast

    Si

  • Indicador de Batería

    Si

  • Calibración Espacial

    Si

ACCESORIOS

  • Tarjeta de Garantía

    Si

CÓDIGO EAN.

  • Código EAN

    8806096811948

BATERÍA

  • Batería Extraíble

    Si

  • Duración de la Batería (Hrs)

    Max 25h

  • Tiempo de Carga de la Batería (Hrs)

    3

DIMENSIONES (ANXALXPR)

  • Embalaje

    655 x 369 x 351 mm

  • Altavoz

    298,0 x 593,8 x 293,6 mm

EQ

  • Estándar

    Si

  • EQ Personalizada (App)

    Si

  • Voces Claras

    Si

  • AI Sound

    Si

  • Bass Boost

    Si

KARAOKE

  • Efectos DJ

    Si

  • Cambio de Registro

    Si

  • Reverb

    Si

  • Cancelador de Voz

    Si

CONSUMO

  • Consumo en Activo

    85W

  • modo Stand-by

    0.3W↓

ALIMENTACIÓN

  • Salida DC (Tipo USB-C)　

    Si

MODO DE SONIDO

  • Mejora del tiempo de Reproducción

    Si

  • Mejora del Sonido en Espacios Abiertos

    Si

ALTAVOZ

  • Altavoz Medios

    2.5 inch x 2

  • Woofer

    5.25 inch x 2

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

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