About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Barra de Sonido - LG S95AR, Bluetooth, 810W, 9.1.5 Canales con subwoofer, altavoces traseros para cine en casa, Dolby Atmos, IA Ready

Barra de Sonido - LG S95AR, Bluetooth, 810W, 9.1.5 Canales con subwoofer, altavoces traseros para cine en casa, Dolby Atmos, IA Ready

S95AR
Vista frontal de Barra de Sonido - LG S95AR, Bluetooth, 810W, 9.1.5 Canales con subwoofer, altavoces traseros para cine en casa, Dolby Atmos, IA Ready S95AR
S95AR.DEUTLLK
S95AR.DEUTLLK
S95AR.DEUTLLK
S95AR.DEUTLLK
S95AR.DEUTLLK
S95AR.DEUTLLK
S95AR.DEUTLLK
S95AR.DEUTLLK
LG Barra de Sonido - LG S95AR, Bluetooth, 810W, 9.1.5 Canales con subwoofer, altavoces traseros para cine en casa, Dolby Atmos, IA Ready, S95AR
S95AR.DEUTLLK
S95AR.DEUTLLK
S95AR.DEUTLLK
S95AR.DEUTLLK
S95AR.DEUTLLK
Vista frontal de Barra de Sonido - LG S95AR, Bluetooth, 810W, 9.1.5 Canales con subwoofer, altavoces traseros para cine en casa, Dolby Atmos, IA Ready S95AR
S95AR.DEUTLLK
S95AR.DEUTLLK
S95AR.DEUTLLK
S95AR.DEUTLLK
S95AR.DEUTLLK
S95AR.DEUTLLK
S95AR.DEUTLLK
S95AR.DEUTLLK
LG Barra de Sonido - LG S95AR, Bluetooth, 810W, 9.1.5 Canales con subwoofer, altavoces traseros para cine en casa, Dolby Atmos, IA Ready, S95AR
S95AR.DEUTLLK
S95AR.DEUTLLK
S95AR.DEUTLLK
S95AR.DEUTLLK
S95AR.DEUTLLK

Características principales

  • MÁXIMA ARMONÍA Y CONECTIVIDAD CON TU TV LG OLED GRACIAS A SU TECNOLOGÍA WOW SYNERGY1: conexión inalámbrica con WOW Cast2, combinación sonora con los altavoces del TV LG gracias a WOW Orchestra3 y control del menú de la barra de sonido en el TV LG con WOW Interface4.
  • SIENTE LA VIBRACIÓN DEL SONIDO EN 3 NIVELES ESPACIALES: eleva tu experiencia audiovisual con sus 3 altavoces verticales Dolby Atmos integrados, 810W de potencia omnidireccional. 9.1.5 canales: 5 altavoces frontales, 2 altavoces dobles traseros, 1 subwoofer, 5 altavoces verticales. Dolby Atmos, Hi-Res 24bits/96kHz.
  • SONIDO QUE SE ADAPTA AL ESPACIO GRACIAS A LA IA: AI Room Calibration Pro analiza el entorno y calibra el sonido a la perfección configurando un mapa acústico de la estancia y posicionando virtualmente los altavoces en la ubicación óptima.
  • SONIDO ADAPTADO A CADA CONTENIDO CON IA: AI Sound Pro analiza el contenido y optimiza la configuración del audio, ofreciendo voces más claras y nítidas.
  • PRODUCTO ECO SMART GREEN QUE CUIDA DEL PLANETA. Desde la forma en la que producimos hasta en la que enviamos, cuenta con certificación ecológica (Certificados: UL/SGS/EnergyStar).
Más

1.La tecnología WOW Synergy únicamente es compatible con los TVs LG de los años 2023 en adelante.

 

2.Función compatible con modelos de TV LG OLED de 2023 en adelante y QNED2024 series QNED85T y superiores.

 

3.Función compatible con modelos de TV LG OLED de 2023 en adelante y QNED2024 series QNED85T y superiores.

 

4.Función compatible con TVs LG de 2023 en adelante.

 

5.Los servicios y dispositivos enumerados son de terceros ajenos a LG y pueden conllevar el pago de cantidades adicionales.

Logotipo de TechRadar Editor's Choice

S95AR

TechRadar

"La LG S95AR es de las mejores barra de sonido con Dolby Atmos". TechRadar (07/2025)

La barra de sonido LG está sobre un fondo negro que revela su diseño empezando por arriba y moviéndose hacia la esquina. Gotas blancas sobresalen del centro y los extremos de la barra de sonido como una cascada, representando el sonido de disparo.

La combinación perfecta para tu televisor LG

Completa la experiencia audiovisual de tu TV LG con la barra de sonido que encaja a la perfección gracias a su diseño y a la combinación de ambos para un sonido más envolvente.

Siente cómo te envuelve el sonido absoluto

TV LG y barra de sonido LG en una sala negra reproduciendo una actuación musical. Gotas blancas que representan ondas sonoras se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido, ya que el subwoofer crea un efecto de sonido desde la parte inferior. TV LG y barra de sonido LG en un salón tocando una actuación orquestal. Ondas blancas de gotas que representan ondas sonoras se disparan hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido y salen proyectadas desde la televisión, mientras el subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. La TV LG, la barra de sonido LG, los altavoces traseros y un subwoofer están en el salón. Aparece una cuadrícula superpuesta sobre la sala, como un escaneo del espacio. Ondas sonoras blancas hechas de gotas muestran los altavoces traseros y la barra de sonido tocando en armonía.

Siente el realismo con su sonido envolvente

Triple altavoz vertical Dolby Atmos

Siente la vibración del sonido en 3 niveles espaciales

El canal central ascendente crea un sonido más real, que hace que las voces sean más claras y que la acción en pantalla esté perfectamente sincronizada con el audio, sin retrasos ni interrupciones.

TV LG y barra de sonido LG en una sala negra reproduciendo una actuación musical. Gotas blancas que representan ondas sonoras salen disparadas hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido. Un subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo.

TV LG y barra de sonido LG en una sala negra reproduciendo una actuación musical. Gotas blancas que representan ondas sonoras salen disparadas hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido. Un subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo.

*Lo anterior se confirma mediante una investigación basada en sus propios estándares.

Las palabras 'UNA EXPERIENCIA' en un patrón degradado verde y amarillo.

Las palabras 'UNA EXPERIENCIA' en un patrón degradado verde y amarillo.

Las barras de sonido LG son la pareja perfecta de los TV LG

Dolby Atmos

Lleva el sonido del cine a tu salón con Dolby Atmos

Sumérgete en la experiencia perfecta Dolby con Dolby Vision del TV LG TV y Dolby Atmos de la barra de sonido LG.

Una película suena en un televisor LG OLED y una barra de sonido LG en un apartamento moderno de la ciudad, con vista lateral. Cuentas blancas que representan ondas sonoras proyectan hacia arriba y hacia abajo desde la barra de sonido y la televisión, creando una cúpula sonora en el espacio. Logo de Dolby Atmos

*Dolby y Dolby Vision son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**El símbolo de doble D es una marca registrada de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Sonido espacial de triple nivel

Siente la vibración del sonido en 3 niveles espaciales

La barra de sonido reproduce un sonido espacial de triple nivel para ofrecer una experiencia de sonido más envolvente y precisa.

La televisión LG y la barra de sonido LG están en un apartamento de la ciudad. Tres bandas rojas aparecen una a una representando capas virtuales y se unen para formar una cúpula sonora completa.

TV LG y barra de sonido LG en una sala negra reproduciendo una actuación musical. Gotas blancas que representan ondas sonoras salen disparadas hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido. Un subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo.

*Sonido espacial de triple nivel está disponible a través de los modos Cinema e AI Sound Pro.

**La capa intermedia se crea utilizando el canal de altavoces de la barra de sonido. El sonido de los altavoces frontal y frontal se sintetiza para crear un campo sonoro. Si no hay altavoz trasero, no se puede crear el campo trasero.

Imágenes de pantalla simuladas.

Sonido envolvente 15 canales

Sonido cautivador y envolvente

Los 5 altavoces ascendentes y el subwoofer del sistema de sonido envolvente de 810 W de 15 canales proporcionan una expriencia envolvente gracias a Dolby Atmos.

LG TV, barra de sonido LG, altavoces traseros y un subwoofer están en el salón de un rascacielos, tocando una actuación musical. Ondas sonoras blancas formadas por gotas salen de la barra de sonido y los altavoces traseros, recorriendo el sofá y el salón. Un subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. Logo de Dolby Atmos Logotipo de DTS X

LG TV, barra de sonido LG, altavoces traseros y un subwoofer están en el salón de un rascacielos, tocando una actuación musical. Ondas sonoras blancas formadas por gotas salen de la barra de sonido y los altavoces traseros, recorriendo el sofá y el salón. Un subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo. Logo de Dolby Atmos Logotipo de DTS X

*Dolby y Dolby Vision son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**El símbolo de doble D es una marca registrada de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Imágenes de pantalla simuladas.

Altavoces traseros de dos canales

Conexión inalámbrica

Solo tienes que conectar el cable de alimentación para instalar los altavoces traseros. Los altavoces traseros se conectan a la Soundbar principal de manera inalámbrica.

Altavoces traseros inalámbricos para un sonido envolvente de cine

Disfruta de un sonido nítido y multidimensional en todo tu salón gracias a este sistema de altavoces de 6 canales, que incluye 2 canales orientados hacia arriba y tecnología Dolby Atmos. Con un mayor alcance de transmisión y una recepción estable, estos altavoces te permiten disfrutar de una experiencia de audio envolvente sin precedentes.

*Conexión inalámbrica compatible con los TVs LG OLED de 2023 en adelante, QNED de 2024 en adelante, QNED85 y superiores.

Barra de sonido LG + TV LG: donde el sonido cobra vida

Cuando conectas una barra de sonido LG a una TV LG, el audio se eleva a otro nivel. WOW Orchestra combina los altavoces del televisor y la barra para crear un sonido más potente, amplio y envolvente, que llena toda la habitación. Con WOW Interface, controlas ambos dispositivos fácilmente desde un solo mando. Disfruta de diálogos más nítidos, una experiencia inmersiva en películas, deportes y juegos, y un rendimiento premium con Dolby Atmos, todo con una conectividad inalámbrica fluida y sin complicaciones.

Sonido inteligente adaptado a cada contenido

AI Room Calibration Pro

Sonido inteligente adaptado a tu hogar

Calibración perfecta configurando un mapa acústico de la estancia y posiciona virtualmente los altavoces en la ubicación óptima.

LG TV, barra de sonido LG, subwoofer y altavoces traseros están en un apartamento moderno de la ciudad. El fondo se atenua y la cuadrícula superpuesta aparece sobre la imagen de la televisión LG, como un escaneo del espacio. Una línea punteada se extiende desde uno de los altavoces traseros, mostrando que los dos altavoces traseros están lineales. Gotas blancas de sonido se juntan para formar olas, llenando la habitación de sonido.

TV LG y barra de sonido LG en una sala negra reproduciendo una actuación musical. Gotas blancas que representan ondas sonoras salen disparadas hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido. Un subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo.

*Room Calibration Pro es una tecnología automática de sintonización de sonido que compensa el entorno en que se coloca la barra de sonido. 

**Soporta altavoces traseros incluidos (de 6 canales) y opcionales (2 canales), y no hay diferencia en la calibración según el número de canales (incluidos y opcionales calibran la misma diferencia de nivel de ganancia y retardo). 

Funciona con el antiguo algoritmo del 23 cuando los altavoces traseros no están conectados.

Al configurar el altavoz trasero, Room Calibration Pro puede realizarse a través de la app LG ThinQ. 

Ten en cuenta que los servicios pueden no estar disponibles en el momento de la compra. Puede ser necesaria una actualización de software. Se requiere una conexión de red y/o una aplicación para las actualizaciones.

Imágenes de pantalla simuladas.

Una experiencia de audio multicanal que supera todas las expectativas

Siente una experiencia inmersiva

Con la barra de sonido LG S95AR, el contenido suena mejor que nunca. Divide el audio de dos canales en un audio multicanal, optimizando lo que escuchas.

Una barra de sonido LG, una tele LG y un subwoofer están en un apartamento moderno de la ciudad. La barra de sonido LG emite tres ramas de ondas sonoras, hechas de gotas blancas que flotan por la parte inferior del suelo. Junto a la barra de sonido hay un subwoofer que crea un efecto de sonido desde la parte inferior.

2 Canales

Una barra de sonido LG, una tele LG y un subwoofer están en un apartamento moderno de la ciudad. La barra de sonido LG emite tres ramas de ondas sonoras, hechas de gotas blancas que flotan por la parte inferior del suelo. Más ondas sonoras blancas en gotas salen de la parte superior de la barra de sonido. Junto a la barra de sonido hay un subwoofer que crea un efecto de sonido desde la parte inferior. En conjunto, crean un efecto de cúpula en toda la habitación.

Multicanal

*El algoritmo inteligente de mezcla hacia arriba aplica el sonido para cada canal en AI Sound Pro, Cinema, Clear Voice Pro, Juego y Deportes.

**La experiencia de audio multicanal funciona mediante un algoritmo inteligente de mezcla ascendente. Este algoritmo no se aplica al Modo Estándar ni a los Modos Musicales. Bass Blast no utiliza el algoritmo de mezcla inteligente hacia arriba, pero copia la información de 2 canales y la envía a todos los canales. 

Imágenes de pantalla simuladas.

Rediseñada para un sonido más rico y equilibrado

Disfruta de graves más profundos gracias a un subwoofer completamente rediseñado, con una estructura interna optimizada. La mejora en la reproducción de bajas frecuencias aporta unos graves más intensos y un sonido mejor equilibrado, que llena la habitación.

Rediseñada para un sonido más rico y equilibrado

*La mejora en el rendimiento en bajas frecuencias se basa en la comparación con el modelo anterior, el S95AR (29,5Hz).

AI Sound Pro

Sonido inteligente adaptado a cada contenido

AI Sound Pro analiza automáticamente el contenido para optimizar al instante la configuración de audio de lo que se reproduce, ya sean peliculas, noticias o música. Capta todos los detalles con diálogos nítidos o una acción más contundente y potente, según el género.

La barra de sonido LG muestra tres pantallas de televisión diferentes. La que está justo arriba toca primero un concierto de música con una mujer cantando. La pantalla de televisión que muestra un informativo se mueve al centro y comienza a reproducirse. Luego, la pantalla de la televisión que muestra una escena de acción con una mujer subiendo corriendo las escaleras se desplaza al centro y empieza a reproducirse. Entre la tele y la barra de sonido, hay una onda sonora que cambia de color cada vez que la pantalla cambia entre sí, correlacionándose con el género.

TV LG y barra de sonido LG en una sala negra reproduciendo una actuación musical. Gotas blancas que representan ondas sonoras salen disparadas hacia arriba y hacia adelante desde la barra de sonido. Un subwoofer crea un efecto de sonido desde abajo.

En perfecta armonía con tus contenidos favoritos

Con VRR/ALLM. Hecho para Gamers.

El sonido se sincroniza con cada fotograma

Esta barra de sonido está hecha para ofrecer una mejor experiencia de juego con VRR/ALLM. Cuenta con una frecuencia de actualización variable (VRR) de hasta 120 Hz y su tiempo de respuesta es casi instantáneo dándote ventaja para jugar y crear una experiencia realista. El modo de baja latencia automática (ALLM) permite una visualización e interacción fluida y sin delay.

La barra de sonido LG y la TV LG se muestran juntas. En pantalla se muestra un juego de coches de carreras.

La barra de sonido LG y la TV LG se muestran juntas. En pantalla se muestra un juego de coches de carreras.

*Según la norma HDMI 2.1, esta barra de sonido es compatible con eARC, VRR Y ALLM.

La TV, la barra de sonido y el dispositivo fuente (por ejemplo, la consola de videojuegos) deben soportar VRR / ALLM.

Soporte de paso de VRR para contenido de 120 Hz (4K YCbCr 4:2:0 / 1080p 120 Hz)

Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Puede ser necesaria una actualización de software. Se requiere una conexión de red para la actualización.

HDCP 2.3 soporta contenido en resolución 4K. El soporte a 120 Hz varía según el dispositivo, con soporte hasta YCbCr 4:2:0 para 4K

HD Streaming

Compatible con música HD en streaming

Reproduce desde tus plataformas favoritas sin compresión gracias a la compatibilidad HD sin pérdida con Spotify Connect, TIDAL Connect y Google Cast.

*La disponibilidad de contenido y aplicaciones puede variar según el país o la región.

**Se requieren suscripciones separadas para los servicios OTT.

Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Puede ser necesaria una actualización de software. Se requiere una conexión de red para la actualización.

Compatibilidad

Conecta tus contenidos

Las barras de sonido LG son compatibles con los servicios de IA más reconocidos del mercado: Google, Alexa y Apple Airplay. Puedes controlar la barra de sonido fácilmente con la plataforma que elijas.

*Algunas funciones requieren suscripción o cuenta de terceros.

**Google es una marca registrada de Google LLC, y el Asistente de Google no está disponible en ciertos idiomas y países.

Amazon, Alexa y todas las marcas relacionadas son marcas registradas de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

Apple, el logotipo de Apple y Apple AirPlay 2 son marcas registradas de Apple Inc, registrada en EE. UU. y otros países. 

Ten en cuenta que el servicio puede no estar disponible en el momento de la compra. Puede ser necesaria una actualización de software. Se requiere una conexión de red para la actualización.

Elige Eco Tecnología. LG Smart Green

Fabricado con materiales reciclados

Todas las barras de sonido LG están diseñadas con una cuidadosa consideración para garantizar un alto porcentaje de materiales reciclados.Global Recycled Standard ha certificado que parte de esta Barra de Sonido ha sido fabricada a partir de botellas de plástico, creando productos más sostenibles y que cuidan el planeta.

Imprimir

Características Principales

  • General - Número de canales

    9.1.5

  • General - Potencia de Salida

    810 W

  • Formato de Audio - Dolby Atmos

    Si

  • Formato de Audio - DTS:X

    Si

  • Dimensiones (AnxAlxPr) - Principal

    1250 x 63 x 135 mm

  • Dimensiones (AnxAlxPr) - Altavoces Traseros

    159 x 223 x 142 mm

  • Dimensiones (AnxAlxPr) - Subwoofer

    201,7 x 407,0 x 403,0 mm

Todas las especificaciones

ACCESORIOS

  • Tarjeta de Garantía

    Si

  • cable HDMI

    Si

  • Soporte de Pared

    Si

  • Mando a Distancia

    Si

FORMATO DE AUDIO

  • Dolby Atmos

    Si

  • Dolby Digital

    Si

  • DTS Digital Surround

    Si

  • DTS:X

    Si

  • AAC

    Si

  • AAC+

    Si

FACILIDADES

  • Remote App - iOS/Android OS

    Si

  • AI Room Calibration Pro (App)

    Si

  • Control de Modos de la Barra de Sonido

    Si

  • TV Sound Mode Share

    Si

  • WOW Interface

    Si

  • Compatibilidad con Soporte WOW Bracket

    BT5-1P / BT5-2P

DIMENSIONES (ANXALXPR)

  • Principal

    1250 x 63 x 135 mm

  • Altavoces Traseros

    159 x 223 x 142 mm

  • Subwoofer

    201,7 x 407,0 x 403,0 mm

  • Tamaño de la Caja

    1345 x 572 x 261 mm

GENERAL

  • Número de canales

    9.1.5

  • Número de Altavoces

    17 EA

  • Potencia de Salida

    810 W

HDMI SUPPORTED

  • Pass-through

    Si

  • Pass-through (4K)

    Si

  • VRR / ALLM

    Si

  • 120Hz

    Si

  • HDR10

    Si

  • Dolby Vision

    Si

  • Audio Return Channel (ARC)

    Si

  • Audio Return Channel (e-ARC)

    Si

  • CEC (Simplink)

    Si

  • Versión HDMI

    2.1

HI-RESOLUTION AUDIO

  • Muestreo

    24bit/96kHz

  • Upbit / Upsampling

    24bit/96kHz

POTENCIA

  • Consumo STB (Principal)

    0.5 W ↓

  • Consumo (Principal)

    65 W

  • Consumo STB (Altavoces Traseros)

    0.5 W ↓

  • Consumo (Altavoces Traseros)

    33 W

  • Consumo STB (Subwoofer)

    0.5 W ↓

  • Consumo (Subwoofer)

    40 W

EFECTOS DE SONIDO

  • AI Sound Pro

    Si

  • Estándar

    Si

  • Música

    Si

  • Cinema

    Si

  • Clear Voice Pro

    Si

  • Deportes

    Si

  • Game

    Si

  • Bass Blast / Bass Blast +

    Si

  • WOW Orchestra

    Si

PESO

  • Principal

    5,65 kg

  • Altavoces Traseros (2Uds)

    4,08 kg

  • Subwoofer

    9,6 kg

  • Gross Weight

    26,0 kg

CÓDIGO EAN.

  • Código EAN

    8806096702079

CONECTIVIDAD

  • HDMI In

    1

  • HDMI Out

    1

  • Version de Bluetooth

    5.1

  • Wi-Fi

    Si

  • Preaparado para Altavoces traseros Inalámbricos

    Si

  • USB

    Sí (1)

  • Funciona con Alexa

    Si

  • Spotify Connect

    Si

  • Tidal Connect

    Si

  • AirPlay 2

    Si

  • Chromecast

    Si

  • Funciona Con Google Home

    Si

  • Óptica

    1

INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy

Reseñas y Opiniones

Recomendado para ti

Encuentra una tienda cercana

Prueba el producto en un lugar cercano.