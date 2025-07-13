We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Horno | LG WS5D7210S 72 L, Clasificación A, Convección, Acero
Características principales
- 12 modos de cocción Ofrecen flexibilidad y precisión, facilitando la creación de platos con resultados profesionales en casa
- Función freidora con aire incorporada Cocinado más sano, sabroso y crujiente con tan solo pulsar un botón. Ahorra espacio en la cocina con su gran capacidad
- Limpieza pirolítica Con solo presionar un botón, las altas temperaturas eliminan la grasa y residuos que se limpian fácilmente, dejando tu horno impecable sin esfuerzo
- Ventilación tangencial El sistema de ventilación tangencial garantiza una distribución uniforme del calor, consiguiendo una mejor cocción de los alimentos, más eficienciente y homogénea
- Bloqueo de seguridad Evita que el horno se encienda o se modifiquen los ajustes accidentalmente, lo cual es especialmente útil en hogares con niños pequeños
Una cocina que te facilita la vida
LG ofrece electrodomésticos encastrables de primera calidad con un diseño versátil, elegante y controles sencillos, que se integran perfectamente en cualquier cocina
Gran Capacidad 72L
Perfecto para cocinar en recipientes de gran tamaño
Descubre los hornos LG de gran capacidad para cocinar grandes platos con recipientes de todos los tamaños
Cocina como un chef profesional
Lleva el sabor a un nuevo nivel
Horno LG con hasta 12 modos de cocinado que otorgan gran flexibilidad y precisión de cocinado para conseguir unos resultados profesionales en casa
Puerta de cristal removible
Puerta desmontable para una fácil limpieza
Los hornos LG permiten desmontar las distintas capas del cristal de la puerta, para conseguir una mejor limpieza llegando a todos los rincones
Eficiencia energética A
Hornos Lg con alta eficiencia energética
Los hornos LG con eficiencia A permiten ahorrar energía y dinero
Todas las especificaciones
ESPECIFICACIONES BÁSICAS
-
Marca
LG
-
País de origen
China
-
Tipo de combustible
Eléctrico
-
Color exterior
Acero inoxidable
-
Sistema de cocción del horno
Convección auténtica
-
Tipo de Horno
Individual
CARACTERÍSTICAS DE COMODIDAD
-
Bloqueo del control
Sí (Horno)
-
Volumen del recordatorio de cocción terminada
Sí
-
Temporizador de cocina
Sí
-
Modo sabbat
No
-
Sistema de cierre suave
No
-
Cocción cronometrada
Sí
CARACTERÍSTICAS DEL HORNO
-
Potencia de elementos para asar (vatios)
1000
-
Potencia de los elementos para asar (vatios)
2200
-
Potencia de los elementos de convección (vatios)
1800
-
Apagado automático de seguridad
Sí
-
Tipo de elementos para hornear
Oculto
-
Tipo de elementos para asar
Enfundado
-
Conversión de convección
No
-
Ventilador de convección
Velocidad única
-
Convección
Convección auténtica
-
Tipo de combustible
Eléctrico
-
Luz del horno GoCook Smart
No
-
Número de posiciones de la rejilla
5
-
Capacidad del horno (L)
72
-
Modo de cocción del horno
Air Fry, Calor Inferior, Defrost, Aire caliente Eco, Aire asistido con ventilador, Aire caliente, Grill grande, Modo pizza, Prueba, Asado, Calor Superior Inferior
-
Tipo de luz del horno
Halógena
DISEÑO/ACABADO
-
Material de la cavidad
Esmaltado
-
Pantalla de control
LED
-
Color de la puerta
Transparente
-
Color del asa
Acero inoxidable
-
Material del asa
Aluminio
-
Color interior
Negro
-
Color del mando
Acero inoxidable
-
Iluminación del mando
No
-
Material del mando
Plástico
-
Color exterior
Acero inoxidable
-
Tipo de control del horno
Display táctil + Selector giratorio
-
Acabado antihuellas
No
DIMENSIONES/PESO
-
Dimensiones del troquelado (An.xAl.xPr.) (mm)
560 x 600 x 550
-
Dimensiones interiores del horno (An.xAl.xPr.) (mm)
503 x 362 x 394
-
Dimensiones del paquete (An.xAl.xPr.) (mm)
650 x 670 x 720
-
Dimensiones del producto (An.xAl.xPr.) (mm)
595 x 596 x 566
-
Peso del producto (kg)
38
-
Ancho (mm)
595
-
Profundidad total, incluida el asa (mm)
610
ALIMENTACIÓN/CLASIFICACIOINES
-
Potencia de salida (W)
3200
-
Suministro energético requerido (Voltios/Hz)
220-240V / 50Hz, 220-240V / 60Hz
TECNOLOGÍA INTELIGENTE
-
Comprobación y control
No
-
Tag NFC activado
No
-
Atención al cliente proactiva
No
-
Receta inteligente (aplicación de recetas de terceros)
No
-
SmartDiagnosis
No
-
ThinQ(Wi-Fi)
No
-
Control de voz (dispositivo de terceros)
No
ACCESORIOS
-
Rejilla estándar (ea)
1
-
Bandeja de Horno (Ea)
1
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
-
extensión:pdf
-
extensión:pdf
-
extensión:pdf
-
extensión:pdf
-
extensión:pdf
