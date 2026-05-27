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Portátil 16" LG gram Pro 16Z90U, Copilot+ PC, Windows 11 Home, Intel® Core™ Ultra X7, 32 GB RAM , 512 GB SSD, Intel® Arc™ graphics B390 Graphics, Pantalla OLED (2880*1800), ligero, 1.199 g, 27 h, AI, Negro carbón
Portátil 16" LG gram Pro 16Z90U, Copilot+ PC, Windows 11 Home, Intel® Core™ Ultra X7, 32 GB RAM , 512 GB SSD, Intel® Arc™ graphics B390 Graphics, Pantalla OLED (2880*1800), ligero, 1.199 g, 27 h, AI, Negro carbón
16Z90U-K.AUB5BN
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Características principales
- Diseñado para adaptarse a tu ritmo de vida, LG gram combina ligereza con solo 1.199 g de peso, autonomía de batería de hasta 27 h y resistencia gracias a su nuevo chasis ultrafino de AerominumTM con certificación MIL-STD-810H.
- AerominumTM, la nueva aleación de magnesio de LG, consigue una mayor ligereza reduciendo el peso hasta 40 g, siendo hasta un 135% más resistente a los arañazos y consiguiendo un acabado metálico aún más premium
- El nuevo LG gram Pro eleva la experiencia visual con su pantalla OLED y un rendimiento mucho más fluido gracias a la potencia combinada del procesador Intel® Core™ Ultra X7 358H y la gráfica Intel® Arc™ Graphics B390, aportando hasta un 25% más de rendimiento para crear, editar y disfrutar de contenidos con total suavidad y sin necesidad de gráfica dedicada.
- Combinando Windows 11 Home con Copilot+ PC y las soluciones de gram AI (Chat On‑Device sin conexión y Chat Cloud basado en GPT‑4o), LG gram Pro maximiza el rendimiento y la eficiencia para ofrecer una experiencia de AI fluida en un diseño portátil y ultraligero
- Privacidad y seguridad bajo tu control gracias al reconocimiento facial y la app ThinQ, que te permite bloquear o borrar datos a distancia ante cualquier imprevisto desde tu móvil.
- Conectividad sin límites: 6 puertos de alta velocidad (2 USB 3.2, 2 USB Tipo C con Thunderbolt™ 4 para cargas ultrarápidas, HDMI 2.1 y entrada para auriculares) y LG gram Link para conectar dispositivos iOS, Android o webOS y compartir contenido de forma fluida
Elige el portátil más portátil¹ de LG gram AI
LG redefine la portabilidad: ultraligero y ultrafino para una movilidad sin esfuerzo, sin renunciar al rendimiento impulsado por AI. Equipado con la exclusiva gram AI, que integra las experiencias chat On‑device² (sin necesidad de internet) y gram chat Cloud³ para ofrecer productividad allí donde estés. Este portátil de nueva generación te permite ser un profesional en cualquier lugar.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
¹Basado en el peso del modelo 14Z90U de 1120 g, en la autonomía de la batería del modelo 14Z90U de 36,5 h y el modelo 14Z90U con una resistencia verificada por pruebas de resistencia militar. Resistencia evaluada según pruebas de durabilidad estándar y autonomía medida conforme a pruebas de eficiencia energética reconocidas. Comparado con otros modelos de portátiles LG disponibles en el mercado en la fecha de abril 2026. Los valores pueden variar según el uso real y la configuración del dispositivo.
²Tenga en cuenta que gram chat On-Device está diseñado para solicitudes específicas y no admite conversaciones continuas. Para obtener mejores resultados, utilícelo solo para solicitudes directas y puntuales.
³Gram Chat Cloud ofrece funciones de pago de GPT-4o, pero no incluye integración con motores de búsqueda ni herramientas interactivas para escribir, ejecutar o depurar código. El servicio es gratuito durante el primer año tras el registro del usuario, después del cual se convierte en un servicio de pago. Los usuarios recibirán una notificación antes de que finalice la suscripción gratuita y podrán cancelar si lo desean. Para usar Gram Chat Cloud se requiere de registro, conexión a internet y una suscripción tras el primer año de uso. Asimismo, puede ser necesario adquirir una suscripción para utilizar todas las funciones disponibles en el servicio premium de GPT4. Gram Chat Cloud es compatible con Google Workspace y Microsoft 365.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
*Prueba estándar MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs de noviembre de 2025. El portátil superó 7 pruebas diferentes del test MIL-STD 810H(2) de durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de EE. UU. Cumple con los siguientes métodos para MIL-STD-810H(2): Método 500.6 Baja presión (altitud) (Procedimiento I - Almacenamiento y Método y Procedimiento II - Operación); Método 501.7 Alta temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 502.7 Baja temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 509.7 - Prueba de niebla salina; Método 510.7 - Polvo; Método 514.8 - Vibración; Método 516.8 Choque (Procedimiento I-Funcional y Procedimiento IV-Caída en tránsito). Es posible que el dispositivo no funcione como se probó en todas las condiciones. Prueba realizada en ambiente controlado. Se ruega no llevar a cabo dichas pruebas. Si un consumidor conduce el experimento y causa daños sobre el producto, los mismos no estarán cubiertos por la garantía. Haber aprobado el test no significa que el producto sea adecuado para uso militar.
*Para un funcionamiento correcto, instala la aplicación LG gram Link en tus dispositivos móviles; se requiere iOS 16.2 o versiones posteriores y Android 9 o versiones superiores. Para instalar la aplicación LG gram Link, puedes usar el [programa LG Update], que detecta e instala automáticamente la versión del software compatible con tu sistema. (Aplicable a los modelos lanzados a partir de 2024).
*La función de integración con webOS es compatible solo con modelos que ejecuten webOS26.
*Las funciones y la disponibilidad de la aplicación pueden variar según la región. Requiere una cuenta Microsoft y conexión a Internet para funcionar correctamente. Las características de la IA con Copilot en Windows 11 pueden variar en rendimiento dependiendo de las necesidades del usuario y los entornos de uso, y pueden no proporcionar el mismo nivel de rendimiento en todos los casos de uso.
*Este servicio ofrece funciones de pago basadas en GPT‑4o, pero no admite integración con buscadores ni funcionalidades de editor de código. gram chat Cloud es gratuito durante el primer año tras el registro del usuario; después, pasa a ser un servicio de pago. Los usuarios serán notificados por separado durante este periodo y podrán darse de baja si lo desean.
*Intel®, el logo de Intel e Intel core son marcas registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias.
La verdadera portabilidad va más allá del peso: es ser ligero, contar con una batería que te acompaña todo el día y ofrecer la resistencia que exige tu ritmo. LG gram reúne estos pilares en un diseño que cabe en cualquier parte, con gran autonomía y una solidez preparada para el día a día, para trabajar donde quieras y cuando lo necesites.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
4El portátil LG gram Pro 16Z90U ofrece un peso de 1.199 g y hasta 27 horas de autonomía, mejorando la portabilidad respecto al modelo anterior de las mismas pulgadas (16Z90TS: 1.239 g, 25,5 horas).
LG redefine la ligereza con Aerominum™
LG gram, fiel a su apuesta por la ligereza, incorpora Aerominum™, una aleación5 de ingeniería avanzada desarrollada por LG que permite hacerlo aún más ligero a la vez que refuerza su resistencia y durabilidad. Su acabado metálico elegante transmite solidez y además minimiza huellas y marcas para mantener un aspecto impecable con el paso del tiempo.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
5Aerominum es un material aplicado por primera vez a algunos productos LG gram desde el lanzamiento de enero de 2026.
Ultraligero. Ultrafino
LG gram Pro combina un peso increíblemente ligero de solo 1.199 g con un fino perfil de 12,4 mm6.
6El grosor se ha medido en el punto más delgado y puede variar. Consulta las especificaciones para obtener las dimensiones detalladas del producto.
Ultra-resistente
Tu LG gram Pro ha pasado 7 pruebas diferentes del estándar militar7 MIL‑STD‑810H, garantizando una durabilidad pensada para afrontar tanto los desplazamientos como el día a día. Ofrece la resistencia de un portátil robusto sin renunciar a su diseño ultraligero.
7Prueba estándar MIL-STD-810 y certificación de KOLAS Labs de noviembre de 2025. El portátil superó 7 pruebas diferentes del test MIL-STD 810H(2) de durabilidad realizadas por un laboratorio independiente que cumple con los estándares militares de EE. UU. Cumple con los siguientes métodos para MIL-STD-810H(2): Método 500.6 Baja presión (altitud) (Procedimiento I - Almacenamiento y Método y Procedimiento II - Operación); Método 501.7 Alta temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 502.7 Baja temperatura (Procedimiento I - Almacenamiento y Procedimiento II - Operación); Método 509.7 - Prueba de niebla salina; Método 510.7 - Polvo; Método 514.8 - Vibración; Método 516.8 Choque (Procedimiento I-Funcional y Procedimiento IV-Caída en tránsito). Es posible que el dispositivo no funcione como se probó en todas las condiciones. Prueba realizada en ambiente controlado. Se ruega no llevar a cabo dichas pruebas. Si un consumidor conduce el experimento y causa daños sobre el producto, los mismos no estarán cubiertos por la garantía. Haber aprobado el test no significa que el producto sea adecuado para uso militar.
Ultra-duradero
Impulsado por una batería de alta capacidad, tu LG gram Pro ofrece hasta 27 horas de uso8. Con una autonomía para todo el día y un Asistente Inteligente que ayuda a gestionar la eficiencia energética según tus patrones de uso9, podrás aumentar tu productividad y disfrutar de un funcionamiento ininterrumpido desde la mañana hasta la noche.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
8Cálculo realizado para el modelo 16Z90U reproduciendo un vídeo en bucle, con un brillo de 150 nits, conectividad wifi desactivada y volumen de audio estándar. La duración real de la batería puede variar según condiciones de uso, la configuración del dispositivo y otros factores externos.
9Para utilizar la función de notificación de detección del uso de la batería del Asistente Inteligente, es necesario que el usuario la active y que se acumulen al menos 80 horas de aprendizaje de patrones.
Tecnología Pro que se une a la innovación de la AI
Equipado con el último procesador Intel® Core™ Ultra X7, gráficos Intel® Arc™ B390 y una NPU capaz de ofrecer hasta 50 TOPS10 en tareas de AI, proporciona una respuesta rápida y un rendimiento estable incluso en entornos de multitarea11. Combinado con una gestión eficiente de la energía, con 32 GB de memoria LPDDR5x, 512 GB de almacenamiento NVMe SSD y una ranura adicional de expansión NVMe12, mejora la velocidad y la flexibilidad del sistema para edición de vídeo, trabajos en 3D y tareas impulsadas por AI.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso actual.
10El rendimiento de hasta 50 TOPS de AI se estima bajo condiciones máximas de funcionamiento. El rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones y el entorno.
11El rendimiento de la NPU y la GPU varía según el procesador.
12Las opciones de memoria y SSD mencionadas requieren una compra por separado y no vienen incluidas, los precios pueden variar según el país y el modelo.
*Intel®, el logo de Intel e Intel core son marcas registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias.
Experiencias de AI mejoradas
con gram AI y Copilot + PC13
La solución AI exclusiva de LG ofrece una experiencia de AI fluida tanto en entornos online como offline. Las funciones de AI de Copilot+ PC13 aportan aún más flexibilidad a tu flujo de trabajo. Utiliza el asistente de AI mejorado de gram para disfrutar de una forma de trabajar más fluida e intuitiva.
13El rendimiento de las funciones de la AI con Copilot en Windows 11 puede variar en función de las necesidades del usuario y los entornos de uso, y es posible que no ofrezcan el mismo nivel de rendimiento en todos los casos de uso.
14Ten en cuenta que gram chat On‑Device está diseñado para solicitudes específicas y no admite conversaciones continuas. Para obtener mejores resultados, úsalo únicamente para solicitudes puntuales y directas.
15Gram Chat Cloud ofrece funciones de pago de GPT-4o, pero no incluye integración con motores de búsqueda ni herramientas interactivas para escribir, ejecutar o depurar código. El servicio es gratuito durante el primer año tras el registro del usuario, después del cual se convierte en un servicio de pago. Los usuarios recibirán una notificación antes de que finalice la suscripción gratuita y podrán cancelar si lo desean. Para usar Gram Chat Cloud se requiere de registro, conexión a internet y una suscripción tras el primer año de uso. Asimismo, puede ser necesario adquirir una suscripción para utilizar todas las funciones disponibles en el servicio premium de GPT4. Gram Chat Cloud es compatible con Google Workspace y Microsoft 365.
16Para un funcionamiento correcto, instala la aplicación LG gram Link en tus dispositivos móviles; se requiere iOS 16.4 o versiones posteriores y Android 9 o versiones superiores. Para instalar la aplicación LG gram Link, puedes usar el [programa LG Update], que detecta e instala automáticamente la versión del software compatible con tu sistema. (Aplicable a los modelos lanzados a partir de 2024).
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
Disfruta de chat On-Device17, incluso sin necesidad de conexión a internet
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
17Ten en cuenta que gram chat On‑Device está diseñado para solicitudes específicas y no admite conversaciones continuas. Para obtener mejores resultados, úsalo únicamente para solicitudes puntuales y directas.
18La función gram chat On-Device permite interactuar con documentos almacenados en el PC, y no gestiona información cotidiana sencilla ni preguntas que requieran búsquedas en Internet. La «Búsqueda por conversación» está actualmente en fase Beta y se actualizará en el futuro.
*Es posible que algunas funciones no funcionen correctamente durante el uso inicial debido a que la AI en el dispositivo necesita un tiempo de aprendizaje previo para adaptarse al usuario. gram chat On-Device requiere indexación para combinar palabras con datos del contenido de tu PC, lo que puede tardar en ofrecer los resultados deseados. Para utilizar la función de notificación de detección del uso de la batería del Asistente Inteligente, es necesario que el usuario la active y que se acumulen al menos 80 horas de aprendizaje de patrones.
*Los resultados de búsqueda de la IA pueden variar dependiendo de los datos en el momento de la búsqueda, y la precisión del contenido no está garantizada, por lo que se requiere la verificación del usuario. Actualmente esta función sólo es compatible con los idiomas inglés y coreano.
19La pantalla del PC se captura aproximadamente una vez cada 2 segundos, con un límite de almacenamiento de unos 13 GB. Las imágenes capturadas se borran automáticamente después de un cierto tiempo. Los usuarios pueden personalizar los ajustes, tales como si utilizar la función, la duración de almacenamiento de la pantalla, y la capacidad a través del icono de engranaje en la parte superior de gram chat. Esta característica está desactivada por defecto y es opt-in, que puede activar si desea utilizarlo.
*Esta función puede tener dificultades para buscar texto escrito a mano, imágenes borrosas o fuentes decorativas. Las búsquedas dependen de la coincidencia exacta del texto, incluido el espaciado. El uso de la captura de audio puede reducir el rendimiento informático.
*Esta función ayuda a los usuarios a navegar a la pantalla anterior mediante la búsqueda de palabras clave. Los usuarios pueden recuperar archivos usando copiar y pegar.
20Configuraciones del sistema compatibles: - Modo oscuro / - Bloqueo Fn / - Extensión de la duración de la batería / - Detección de uso de batería AI / - Modo de lectura / - Touchpad / - Modo de ahorro de batería / - Carga sin conexión USB-C / - Control de brillo / - Control de sonido.
Copilot+ PC21
Tu asistente de AI integrado en Windows
¿Proyectos exigentes? Trabaja sin interrupciones
Copilot+ PC21 gestiona tus proyectos más exigentes con facilidad, para que puedas mantener el enfoque en avanzar sin perder fluidez.
Un click, infinitas posibilidades
Accede al instante a las funciones que necesitas para entender, crear y seguir avanzando sin perder tiempo. Además, también puede reconocer imágenes, permitiéndote ahorrar tiempo y mantener el enfoque con un solo clic.22
Recuerdos, rastrea todos tus pasos
Recupera lo que has visto antes simplemente describiéndolo. Natural Search te ayuda a encontrar lo que está en tu PC usando lenguaje natural, sin necesidad de palabras clave.23
21Copilot en Windows requiere Windows 11. Algunas funciones requieren una NPU. El calendario de disponibilidad de funciones puede variar según el mercado y el dispositivo. Consulta http://aka.ms/WindowsAIFeatures.
22Las acciones de imágenes ya están disponibles en varios dispositivos; otras acciones pueden variar según la región del dispositivo, el idioma y el conjunto de caracteres. Algunas acciones requieren suscripción. Consulta aka.ms/copilotpluspcs
23Funciona solo con formatos específicos de texto, imagen y documentos; optimizado para idiomas seleccionados (inglés, chino simplificado, francés, alemán, japonés y español). Consulta aka.ms/copilotpluspcs
24Reconocimiento facial Windows Hello está disponible solo en algunos Copilot+ PC con cámara infrarroja y requiere Windows 10 o superior compatible.
Pantalla OLED profesional de 16 pulgadas,
con el único negro puro
Disfruta de una claridad excepcional con la pantalla OLED True Black de 16 pulgadas de tu LG gram Pro, que incorpora tecnología anti-reflejos para una visualización cómoda en distintas condiciones de iluminación. Su resolución WQXGA+ (2880×1800), con 2,5 veces más detalle que FHD25, junto con el único negro puro, colores intensos y el formato ampliado 16:10, ofrece un amplio espacio de trabajo para potenciar la multitarea y gestionar varias ventanas a la vez. Ideal para trabajos creativos, navegación y productividad.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*DCI-P3 típico del 100%. (DCI-P3: el estándar de color definido por Digital Cinema Initiatives (DCI)).
25El espacio de pantalla se calculó multiplicando las resoluciones horizontal y vertical, resultando en 2.073.600 píxeles para Full HD (1920×1080) y 5.184.000 píxeles para WQXGA+ (2880×1800).
Pantalla fluida con frecuencia de actualización variable
Disfruta de imágenes fluidas con frecuencia de actualización variable (30 Hz–120 Hz). LG gram Pro ajusta de forma inteligente la frecuencia de actualización según tu actividad, ofreciendo un alto nivel de detalle cuando estás en movimiento y optimizando el consumo cuando no lo estás.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*El programa mostrado no está incluido en el paquete (venta por separado).
21% de mejora en el flujo de aire26
Rendimiento diseñado para durar
Trabaja y juega con total concentración mientras el equipo se mantiene frío. El diseño de doble ventilador mejora el flujo de aire para ayudar a mantener un funcionamiento estable del sistema durante tareas exigentes, incluidas las cargas de trabajo basadas en AI. Los ventiladores están diseñados para ofrecer hasta un 21% más de flujo de aire26 que el modelo anterior, lo que contribuye a una gestión térmica óptima.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*El modo de refrigeración por IA entrará en funcionamiento tras un reinicio posterior a la actualización del BIOS. La actualización del BIOS se realiza automáticamente durante el primer arranque después de la compra y se instalará al reiniciar si el usuario acepta hacerlo.
26“21% más flujo de aire” se basa en pruebas internas comparadas con el modelo LG gram del año anterior (16Z90TP) bajo las mismas condiciones de prueba. Los resultados pueden variar en función de las circunstancias y condiciones específicas.
Sonido espacial inmersivo a tu alrededor
Los paisajes sonoros cobran vida. La tecnología Dolby Atmos27 te envuelve en una experiencia auditiva exuberante, expansiva y de 360 grados28.
*Las imágenes están simuladas para mejorar la comprensión de las características. Puede diferir del uso real.
27Dolby, Dolby Atmos el símbolo Doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.
28Las afirmaciones sobre el rendimiento de Dolby Atmos se basan en la información proporcionada en el sitio web oficial de Dolby Atmos. Para más información consulte: https://www.dolby.com/es.
Funciones clave de LG gram Link29
*Pantallas simuladas. La disponibilidad de las funciones y la app puede variar según región.
29Para un funcionamiento correcto, instala la aplicación LG gram Link en tus dispositivos móviles; se requiere iOS 16.4 o versiones posteriores y Android 9 o versiones superiores. Para instalar la aplicación LG gram Link, puedes usar el [programa LG Update], que detecta e instala automáticamente la versión del software compatible con tu sistema. (Aplicable a los modelos lanzados a partir de 2024).
*La función de integración con webOS es compatible solo con modelos que ejecuten webOS26.
*La función de envío de archivos puede utilizarse sin conexión de red a través de Bluetooth. Todas las demás funciones requieren que el portátil y el dispositivo móvil estén conectados a la misma red.
*La compatibilidad con Smart Monitor estará disponible más adelante. Algunos Smart TVs y monitores pueden no ser compatibles.
*Los logotipos de iOS y Android son marcas registradas de Apple Inc. y Google LLC, respectivamente, y el de LG Electronics Inc.”
*Pantallas simuladas. La disponibilidad de funciones y aplicaciones puede variar según la región.
30Para utilizar las funciones ThinQ, es necesario instalar la aplicación «LG ThinQ» desde Google Play Store o Apple App Store en su smartphone y conectarse a una red Wi-Fi. La aplicación LG ThinQ™ está disponible en smartphones compatibles con Android 9.0 o superior e iOS 16.0 o superior. Se requiere una conexión de datos Wi-Fi en el teléfono y en el hogar, así como el registro del producto en LG ThinQ.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
31USB Type‑C™ y USB‑C™ son marcas comerciales de USB Implementers Forum.
*Se incluye un cable de carga USB tipo C. El adaptador de corriente no está incluido en la caja y se vende por separado. Se requiere un adaptador de corriente USB tipo C de 65W. LG recomienda usar el adaptador de corriente USB tipo C de 65W de LG para una carga óptima. https://www.lg.com/es/accesorios/portatiles/
Todas las especificaciones
TÉRMICO
Sistema de refrigeración
Sistema de refrigeración Mega Dual
DISPOSITIVO DE ENTRADA
Botón
Botón de encendido
CONECTIVIDAD
Bluetooth
Bluetooth 6.0
Webcam / Cámara
Cámara FHD (2MP, 30 FPS) IR con doble micrófono (Reconocimiento facial)
Inalámbrico
Wi-Fi 7, Intel® Wireless-BE211 (2x2, BTcombo)
LAN
10/100/Gigabit con adaptador RJ45 (no incluido)
DISEÑO
Materiales de chasis
Chasis de aleación aluminio y magnesio, resistente a golpes, presión, humedad y corrosión según el estándar militar de durabilidad STD-MIL 810H (acorde a 7 de los ensayos de resistencia que establece)
Color
Negro carbón
DIMENSIÓN / PESO
Dimensión(mm)
357,7 x 251,6 x 12,4 mm
peso(kg)
1.199 g
Dimensión de envío(mm)
475 x 290 x 60mm
Peso de envío(kg)
1.95 kg
PANTALLA
Brillo
brillo 500 nits
Gamut
DCI-P3 100%
Contraste
1.000.000:1
Tipo de panel
OLED
Táctil
No
Relación de aspecto
16:10
Resolución
WQXGA+ (2880*1800)
Tamaño (Ench)
16"
Tamaño (cm)
40.6
INFORMACIÓN
Categoría de productos
LG gram pro
Nombre de Producto
16Z90U-K.AUB5BN
LED
LED
-Indicador de encendido
-Indicador de conexión del adaptador de corriente
-Indicador de webcam
-Indicador de Mayúsculas
-Indicador de Infrarrojos activado -Indicador de micrófono activado
POTENCIA
Adaptador de corriente
Adaptador de corriente de 65W (3 polos) USB tipo C a USB tipo C / 3A (No Incluido)
SONIDO
Audio
Audio HD con ecualización Dolby Atmos
Altavoces
Altavoces Estéreo incorporados 3.0W x 2 Smart AMP (MAX 5W)
SISTEMA
Gráfico
Intel® Arc™ graphics B390 Graphics
Memoria
32 GB LPDDR5X (Doble canal, 8533MHz)
Sistema operativo
Windows 11 Home
Procesador
Intel® Core™ Ultra X7 358H (16 Cores: 4P + 8E + 4 LP-E, P-Core Max 4.8 GHz. Intel Smart Cache 18MB, 50 TOPS NPU)
PUERTOS
HP-Out
1 x Toma auriculares/micrófono 3.5mm
USB Tipo A
2 x USB 3.2 Gen 2x1 (Tipo-A)
USB Tipo C
2 x USB 4 Gen3x2 (Tipo-C) con carga rápida , DisplayPort, Thunderbolt 4 integrado
HDMI
1x HDMI 2.1
SOFTWARE PREINSTALADO
Dolby Atmos
Sí
Intel® Connectivity Performance Suite
Sí
Intel® Unision
Sí
LG Display Extension
Sí
LG Easy Guide / Troubleshooting Guide
Sí
LG Glance by Mirametrix®
Sí
LG On Screen Display 3
Sí
LG PC Manuals
Sí
LG Pen Settings
TBD
LG Power Manager
Sí
LG Security Guard
Sí
LG UltraGear Studio
Sí
LG Update & Recovery
Sí
McAfee en vivo seguro (30 días de prueba)
Sí
Microsoft 365 (30 días de prueba)
Sí
PCmover Profesional
Sí
LG Quick Guide
Sí
LG Lively Theme
Sí
ALMACENAMIENTO
SSD
512 GB M.2 (NVMe Gen.5)
BATERÍA
Batería
Hasta 27 horas, 4 celdas y 77 Wh de Polímero-Litio
SEGURIDAD
Seguridad
- Seguridad SSD
- Encriptación dTPM
ACCESORIOS
Accesorios extra
- Cable USB-C a USB-C
- Adaptador de corriente 65W (No incluido)
- Adaptador de red de USB-C a RJ45 (No incluido)
INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO
- extensión:pdf
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
La información de seguridad de los accesorios se incluye con la información de seguridad del del producto y no se proporciona por separado.
Para obtener más información sobre cómo este producto maneja los datos y sus derechos como usuario, visite ″Cobertura de datos y especificaciones″ en LG Privacy
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