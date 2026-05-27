Portátil 16" LG gram Pro 16Z90U, Copilot+ PC, Windows 11 Home, Intel® Core™ Ultra X7, 32 GB RAM , 512 GB SSD, Intel® Arc™ graphics B390 Graphics, Pantalla OLED (2880*1800), ligero, 1.199 g, 27 h, AI, Negro carbón

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

17Ten en cuenta que gram chat On‑Device está diseñado para solicitudes específicas y no admite conversaciones continuas. Para obtener mejores resultados, úsalo únicamente para solicitudes puntuales y directas.

18La función gram chat On-Device permite interactuar con documentos almacenados en el PC, y no gestiona información cotidiana sencilla ni preguntas que requieran búsquedas en Internet. La «Búsqueda por conversación» está actualmente en fase Beta y se actualizará en el futuro.

*Es posible que algunas funciones no funcionen correctamente durante el uso inicial debido a que la AI en el dispositivo necesita un tiempo de aprendizaje previo para adaptarse al usuario. gram chat On-Device requiere indexación para combinar palabras con datos del contenido de tu PC, lo que puede tardar en ofrecer los resultados deseados. Para utilizar la función de notificación de detección del uso de la batería del Asistente Inteligente, es necesario que el usuario la active y que se acumulen al menos 80 horas de aprendizaje de patrones.

*Los resultados de búsqueda de la IA pueden variar dependiendo de los datos en el momento de la búsqueda, y la precisión del contenido no está garantizada, por lo que se requiere la verificación del usuario. Actualmente esta función sólo es compatible con los idiomas inglés y coreano.

19La pantalla del PC se captura aproximadamente una vez cada 2 segundos, con un límite de almacenamiento de unos 13 GB. Las imágenes capturadas se borran automáticamente después de un cierto tiempo. Los usuarios pueden personalizar los ajustes, tales como si utilizar la función, la duración de almacenamiento de la pantalla, y la capacidad a través del icono de engranaje en la parte superior de gram chat. Esta característica está desactivada por defecto y es opt-in, que puede activar si desea utilizarlo.

*Esta función puede tener dificultades para buscar texto escrito a mano, imágenes borrosas o fuentes decorativas. Las búsquedas dependen de la coincidencia exacta del texto, incluido el espaciado. El uso de la captura de audio puede reducir el rendimiento informático.

*Esta función ayuda a los usuarios a navegar a la pantalla anterior mediante la búsqueda de palabras clave. Los usuarios pueden recuperar archivos usando copiar y pegar.

20Configuraciones del sistema compatibles: - Modo oscuro / - Bloqueo Fn / - Extensión de la duración de la batería / - Detección de uso de batería AI / - Modo de lectura / - Touchpad / - Modo de ahorro de batería / - Carga sin conexión USB-C / - Control de brillo / - Control de sonido.