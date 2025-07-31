LG Smart Monitor Swing, 32" , serie Teletrabajo, Full HD, IPS, Smart Monitor webOS 23, peana Swing portátil y flexible, Mando Magic Pointer Remote

Características principales

Tan flexible como tu forma de disfrutar o trabajar: ya sea viendo series, navegando por redes, jugando en un simulador de coches o trabajando desde el sofá, la pantalla se adapta a ti con su stand portátil y flexible con ruedas y 670° de puntos de vista(1).

Smart TV webOS 23 fácil, intuitivo y seguro(²): pantalla de 32” para ver contenido en 4K y formatos verticales en Netflix, Disney+, Spotify, YouTube o TikTok, sin necesidad de PC o consola. Además, incluye LG Channels con más de 300 canales gratuitos y Portal Gaming para jugar en la nube con Xbox, GeForce NOW y más(3)>/sup>.

Smart TV webOS 23 que evoluciona a mejor cada año renovándose gratis e incorporando las nuevas funciones de la IA: Más inteligente para una personalización y un control del hogar avanzados reconocimiento de voz, recomendación de contenidos, configuración de imagen y sonido, asistente virtual y mando Magic Pointer Remote con puntero inalámbrico incluido. Re-new Smart TV gratuito, valorado en 150€(4).

Trabaja con mayor comodidad y calidad visual desde cualquier ángulo: Disfruta de una imagen más nítida y colores uniformes gracias al panel IPS con 178º de ángulo de visión, y mejora la claridad de documentos, videollamadas o contenido multimedia con un contraste optimizado mediante HDR10.

Stand completamente versátil que se adapta a ti: Inclina, sube o gira el monitor en vertical según lo necesites. Su base estable con ruedas y su compartimento para cables hacen que moverlo y colocarlo sea cómodo y sencillo.